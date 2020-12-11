المحاذير الثلاثة ’’سان ميتسو‘‘ تتصدر قائمة أشهر كلمات 2020 في اليابان

هذا العام باللغة اليابانية

أعلن في 1 ديسمبر/كانون الأول عن الكلمات والعبارات النهائية في مسابقة اختيار ’’كلمات العام‘‘ في 2020، والفائز في عام فيروس كورونا كان مصطلحا لم يكن اختياره مفاجئا لأحد وهو ’’سان ميتسو (3密)‘‘ وهي المحاذير الثلاثة التي ينبغي تجنبها في المعركة المستمرة ضد كوفيد-19. تلخص الكلمة الفائزة والعبارات المتنافسة التسع الأخرى، العام الذي مضى كما وصفه اليابانيون بلغتهم.

التحذير من الجائحة يفوز بالمرتبة الأولى

أصدرت دار النشر جييو كوكومينشا في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني قائمتها الطويلة المكونة من 30 كلمة وعبارة مرشحة لأن تمثل العام الجاري في اليابان. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول أعلن ناشر الدليل السنوي الشهير للكلمات الجديدة ’’غينداي يوغو نو كيسو تشيشيكي (المعرفة الأساسية للمصطلحات المعاصرة)‘‘، عن الكلمة الفائزة وهي ’’سان ميتسو (3密)‘‘ التي تشير للمحاذير الثلاثة التي يجب تجنبها أثناء جائحة كوفيد-19. وهي 密閉 (ميبّي: الأماكن المحصورة والمغلقة) و密集 (ميشّو: الأماكن المكتظة) و密接 (ميسّيتسو: الأماكن التي فيها تقارب وثيق بين الناس). وتدعى أيضا بـ’’ميتّسو نو ميتسو (الميتسو الثلاثة التي ينبغي تجنبها)‘‘ وتحظى باهتمام عالمي مع اعتماد منظمة الصحة العالمية لها كمبدأ توجيهي لمكافحة العدوى.

ظهرت محافِظة طوكيو كويكي يوريكو، التي أصدرت تحذيرات متكررة ضد ’’سان ميتسو‘‘ خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 في وقت سابق من العام، في رسالة مصورة بُثت في حفل توزيع الجوائز في طوكيو. تشعر عاصمة البلاد بضغط الجائحة مع ازدياد برودة الطقس وارتفاع أعداد الحالات بسرعة. لم يكن من المفاجئ أن تكون عدوى فيروس SARS-CoV-2 وتأثيرها على المجتمع قد تجلت بشكل واسع في مجموعة العبارات المرشحة لتمثل هذا العام، وقد تضمنت قائمة المصطلحات العشرة التي تم الإعلان عنها اليوم بالفعل مصطلحات أخرى تتعلق بالمرض، من ’’آبينوماسكس (كمامات آبي)‘‘ القماشية التي وزعت على جميع الأسر في البلاد في إشارة تهكمية على نطاق واسع من الإدارة السابقة لرئيس الوزراء آبي شينزو إلى ’’أمابيي‘‘ وهي شبح خارق (يوكاي) اكتسبت شعبية جديدة بسبب فعاليتها المزعومة ضد المرض.

علق أعضاء اللجنة التي أشرفت على اختيار المصطلحات المرشحة وانتقت منها المصطلحات النهائية، على التأثير الكبير لكوفيد-19 على البيئة الثقافية في اليابان خلال عام 2020. فقد أشار الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو كانغ سانغ جونغ قائلا: ’’كان هذا عام جاءت الكلمات فيه المتعلقة بفيروس كورونا في الأول والآخر، لذا فليس من المستغرب أن تعكس المصطلحات التي لدينا هنا الفيروس بشكل بارز. وحتى احتواء القائمة على اسم الدراما الشعبية التي تحمل عنوان هبوط طارئ للحب وعلى ’’أمابيي‘‘ واسم فيلم الرسوم المتحركة الذي حقق شهرة كبيرة ’’قاتل الشياطين‘‘ يشير إلى رغبة الناس في الترفيه أو إلى تطلعهم لشكل آخر من التنفيس عن النفس من الأجواء القاسية التي واجهوها‘‘. كما وصفت فنانة المانغا (القصص المصورة) شينسان ناميكو الألعاب والمشاهير الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة على أنهم تجسيد لرغبة الناس في الهروب من الواقع اليومي للوباء. ’’في عام توقعنا فيه أن نرى الألعاب الأولمبية تستحوذ على حصة الأسد من المصطلحات في قائمتنا، رأينا المعركة بين الفيروس وأنظمتنا المناعية تزيح جانبا المنافسة في المجال الرياضي‘‘.

وقالت الشاعرة تاوارا ماتشي أيضا إنه حتى أشياء مثل لعبة الفيديو ذات الشهرة الواسعة’’Animal Crossing‘‘، وهي نقطة مضيئة في عالم الترفيه الخالص، وصلت إلى القائمة ويعود السبب جزئيا إلى أن شعبيتها كانت مدفوعة بتوصيات للناس بالبقاء في المنازل وإلغاء حضور الحصص الدراسية بصورة شخصية وهو ما جعل اللاعبين محبوسين في أماكن محددة وأمامهم وقت أكبر لتكريسه للعالم الافتراضي وخلصت إلى القول: ’’يأمل المرء في أن يتم استبدال الميتسو الثلاثة والـ’’كو‘‘ الخمسة (توصيات المحافِظة كويكي الأخيرة بالانتباه إلى ’’خمسة أشياء صغيرة‘‘ مثل إبقاء التجمعات صغيرة، واستخدام أصوات منخفضة، وما إلى ذلك) لهذا العام قري ’آي نو فوجيتشاكو/داي-يوجي كانريو بومو با بألوان السعادة السبعة الموجودة في قوس قزح يَعِد بأوقات أفضل‘‘.

أشهر 10 كلمات مختارة لعام 2020

愛の不時着／第4次韓流ブーム

’آي نو فوجيتشاكو/داي-يوجي كانريو بومو

يروي مسلسل الدراما الكورية الجنوبية ’’سارانغوي بولشيتشاك (هبوط طارئ للحب)‘‘ الذي عرض على شبكة نتفليكس قصة علاقة غرامية عابرة للحدود بين أعضاء من النخبة الجنوبية والشمالية. وينظر إلى ’’آي نو فوجيتشاكو‘‘ وهو الاسم الياباني لتلك الدراما على أنها جزء من ’’الموجة الكورية الرابعة‘‘ التي تضرب شواطئ البلاد.

あつ森

أتسوموري

أطلقت لعبة محاكاة الفيديو من نينتيندو ’’أتسوماري دوبوتسو نو موري (عبور الحيوانات: آفاق جديدة)‘‘ في مارس/آذار عام 2020 قبيل الإعلان في اليابان عن حالة طوارئ وبائية تدعو السكان للبقاء في منازلهم، وقد شكلت اللعبة طريقة لتمضية الوقت ولعبها الكثيرون بحماس كبير.

アベノマスク

آبينوماسكو

دفع نقص الكمامات في المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا رئيس الوزراء آبي شينزو إلى وضع سياسة لتوزيع ملايين الكمامات القماشية على الأسر في جميع أنحاء اليابان. ولكن الكمامات القماشية تعرضت للانتقاد لكونها صغيرة الحجم جدا وأطلق عليها ’’آبينوماسك‘‘ على غرار اسم السياسات الاقتصادية لآبي والمعرفة بـ’’آبينوميكس‘‘.

アマビエ

أمابيي

تجلت إحدى النتائج غير المتوقعة لتفشي كوفيد-19 في إحياء شعبية أحد ’’يوكاي (أشباح خارقة)‘‘ تعرف باسم أمابيي والتي تزعم الأسطورة أنها ظهرت لأول مرة من البحر في القرن التاسع عشر. أدت فعاليتها المزعومة في منع الأمراض إلى ظهور صورتها على الكثير من السلع، حتى أنه أنتجت حلويات واغاشي على صورتها.



يضيف معبد ميوكاكوجي في مدينة أكيتا صور أمابيي مرسومة يدويا إلى كتب الحج التي تقدم للزوار كصلاة من أجل انتهاء الجائحة سريعا (حقوق الصورة لجيجي برس).

オンライン

أونراين

وفرت خدمات مثل زوم أماكن لممارسة أنشطة ’’عبر شبكة الإنترنت‘‘ كانت في السابق تجرى وجها لوجه، بما في ذلك الفحوصات الطبية والحصص الدراسية واجتماعات العمل والزيارات العائلية وحفلات الشرب.

鬼滅の刃

كيميتسو نو يايبا

أصبحت سلسلة القصص المصورة ’’قاتل الشياطين‘‘ للمخرج غوتوغي كويوهارو ظاهرة اجتماعية في اليابان، حيث يعكف عشاق السلسلة من جميع الأعمار على اقتباس عبارات من شخصياتها وينغمسون في مشاهدة العرض التلفزيوني للرسوم المتحركة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حطم فيلم رسوم متحركة مستوحى من العمل الأرقام القياسية لشباك التذاكر الياباني، ليحقق أكثر من 10 مليارات ين في الأيام العشرة الأولى بعد صدوره.



فيلم الرسوم الكرتونية الشهير قاتل الشياطين في الأصل عبارة عن سلسلة قصص مصورة ذات شعبية واسعة، وقد احتلت أجزاؤها أعلى 22 مركزا في قائمة كتب القصص المصورة الأكثر مبيعا في وقت ما (حقوق الصورة لجيجي برس).

GoToキャンペーン

غو تو كيانبين

أطلقت الحكومة حملات ’’GoTo‘‘ المثيرة للجدل في محاولة لتعزيز قطاع الخدمات وتنشيط السياحة الداخلية في البلاد الذي تضرر بشدة جراء الجائحة. وتوفر البرامج إعانات بمبالغ متفاوتة للسفر وتناول الطعام في الخارج والتسوق وحضور الفعاليات، لكنها واجهت انتقادات بسبب حالات سوء الاستخدام والمخاوف الصحية إزاء انتشار فيروس كورونا.

3密（三つの密）

سان ميتسو (ميتّسو نو ميتسو)

تبنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا استراتيجية تجنب ’’المحاذير الثلاثة‘‘ لمنع انتشار كوفيد-19، حيث استعارت مفهوم سان ميتسو الياباني بالابتعاد عن الأماكن المحصورة والمغلقة (ميبّيي) والأماكن المكتظة (ميشّو) والأماكن التي فيها تقارب وثيق بين الناس (ميسّيتسو).

ソロキャンプ

سوروكيانبو

كان ’’تخييم المرء بمفرده‘‘ إحدى الوسائل الشائعة بين الناس للحفاظ على المسافة من الآخرين أثناء الاستمتاع بالأجواء الرائعة في الهواء الطلق. يحظى التخييم بجاذبية متنامية بين عشاق الطبيعة قبل أن تبدأ الجائحة، حيث أطلق الممثل الكوميدي هيروشي قناة شهيرة على موقع يوتيوب يشرح فيها بالتفصيل مغامراته في الهواء الطلق و’’التخييم الفخم‘‘ الذي ينطوي على استخدام وسائل إيواء مريحة مع الاستمتاع بتناول مأكولات فاخرة، كما تجذب القناة كبار المستهلكين إلى الأماكن الطبيعية في أرجاء اليابان.

フワちゃん

فوواتشان

أصبح الاسم الفني الذي اتخذته فووا هاروكا لقناتها على اليوتيوب لقبا معترفا به إلى حد كبير عبر جميع الوسائط هذا العام. فووا تشان التي عادة ما ترتدي ألوانا زاهية وحمالة صدر رياضية، هي شخصية مشهورة مفعمة بالحيوية حققت قفزة ناجحة من قناة الفيديوهات الخاصة بها إلى البرامج التلفزيونية التي تتراوح بين البرامج الكوميدية والبرامج التي تقدم معلومات بصورة مسلية.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: محافِظة طوكيو كويكي يوريكو تطلب من الصحفيين الإفساح لها وتجنب الاقتراب منها بشكل كبير، وهو أحد سان ميتسو التي يجب تجنبها في عصر الجائحة. حقوق الصورة لجيجي برس)