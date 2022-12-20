كانجي عام 2022: ’’صراع‘‘ يتصدر القائمة

هذا العام باللغة اليابانية

كان كانجي عام 2022 الذي اختير بتصويت شعبي هو ’’戦 (يلفظ إيكوسا أو تاتاكاو ويعني ’’صراع‘‘ أو ’’معركة‘‘)‘‘. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على حروف الكانجي العشرة الفائزة في عام اتسم بنشوب صراع في ساحات المعارك، بالتوازي مع نضال أكثر صحة تشهده ميادين الرياضة.

لخص اليابانيون العام الماضي بحرف واحد هو ’’戦 (يلفظ إيكوسا ويشتق منه الفعل تاتاكاو والذي يعني ’’يخوض صراعا‘‘)‘‘. في 12 ديسمبر/كانون الأول وهو التاريخ الذي يوافق الأرقام 12/12 مع عبارة ii ji ichi ji أو ’’شخصية جيدة واحدة‘‘، أعلنت مؤسسة اليابان لامتحان كفاءة الكانجي أن هذا الكانجي كان الفائز لعام 2022.

في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2022 أعلنت مؤسسة اليابان لامتحان كفاءة الكانجي عن نتائج استطلاع الرأي الشعبي لتحديد الكانجي لهذا العام. ووفقا لـ 10804 صوتا من إجمالي المشاركات المستلمة والبالغ عددها 223768، فقد كان 戦 أفضل حرف كانجي يصف عام 2022. من معاني هذا الكانجي ’’صراع‘‘ أو ’’كفاح‘‘ ويمكن أن يُلفظ ’’سين‘‘ في كلمات مثل ’’戦争 سينسو (حرب)‘‘ أو قد يأتي منفردا ويلفظ ’’إيكوسا (معركة)‘‘، وقد اختير من قبل 5% من إجمالي المشاركين.

كانت حرب روسيا على أوكرانيا التي انطلقت في فبراير/شباط من هذا العام، على رأس مجموعة الأسباب التي تم سياقها لاختيار هذا الكانجي. ولكن كانت هناك أسباب أخرى بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ باتجاه اليابان وعبر المجال الجوي الياباني، فضلا عن ’’الصراع‘‘ الذي شوهد بين المستهلكين الذين يحاولون النجاة مع استمرار الأسعار في الارتفاع في وقت ظلت فيه الدخول على حالها. اختار مصوتون آخرون هذا الكانجي أيضا بسبب ظهوره في سياقات مثل أولمبياد بكين الشتوي في بداية العام والمنافسة الدرامية في عالم البيسبول الياباني للمحترفين هذا الموسم والمنافسات المستمرة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

يجرى التصويت على كانجي العام عن طريق البريد العادي أو بشكل شخصي في المكتبات ومتاجر الكتب أو من خلال التصويت عبر الإنترنت. وفي هذا العام فاز كانجي 戦 بفارق ضئيل عن كانجي ’’安 (يلفظ ’’أن‘‘ أو ’’ياسوي‘‘) والذي يحمل معاني معاكسة وهي ’’سلام‘‘ و’’استقرار‘‘ و’’اطمئنان‘‘ وحتى معنى ’’رخيص‘‘. نقدم أدناه قائمة حروف الكانجي العشرة الأكثر حصدا لأصوات المشاركين.

1 戦 (إيكوسا/تاتاكاو) صراع، حرب 10804 صوت 2 安 (أن/ياسوي) اطمئنان، سلام، رخيص 10616 صوت 3 楽 (غاكو، راكو/ تانوشي) متعة، راحة 7999 صوت 4 高 (كو/تاكاي) مرتفع، باهظ الثمن 3779 صوت 5 争 (سو/أراسو) كفاح، نزاع 3661 صوت 6 命 (ميي/إينوتشي) حياة 3512 صوت 7 悲 (هي/كاناشي) حزين، حزن 3465 صوت 8 新 (شين/أتاراشي) جديد 3070 صوت 9 変 (هين/كاوارو، كائرو) تغيير، غريب 3026 صوت 10 和 (وا/ناغومو) سلام، انسجام 2751 صوت

جاء في المركز الخامس الكانجي争 والذي غالبا ما يظهر بالمشاركة مع الكانجي الفائز لهذا العام في كلمة ’’戦争 سينسو (حرب)‘‘. كما أشار الكثير من المصوتين إلى الصراع في أوكرانيا باعتباره سبب اختيارهم كانجي 悲 (الحزن) الذي حل بالمركز السابع لعام 2022. أما كانجي 安 (سلام) فقد وصل إلى المركز الثاني بفضل المصوتين الذين كانوا يرغبون في انتهاء الأعمال العدائية هناك.

ولكن لم يكن اختيار جميع المصوتين لحروف الكانجي نابعا من منطلق المشاعر السلبية. ففي حين كانت المخاوف الاقتصادية وراء الكثير من الأصوات التي منحت لحرفي الكانجي في المركزين الثاني والرابع اللذين ظهرا في كلمات مثل円安 (إن-ياسو، انخفاض قيمة الين) و 物価高 (بوكّاداكا، الأسعار المتزايدة التي يواجهها المستهلكون الآن)، كانت هناك أيضا الكثير من الأصوات للكانجي 新 (شين، كما في النجوم ’’الجدد‘‘ في رياضة البيسبول اليابانية، الرامي ساساكي روكي وموراكامي مونيتاكا ملك تحقيق ركضات كاملة (هوم رن) هذا العام). وحلّ كانجي 楽 بجدارة في المركز الثالث بدعم من أصوات أولئك الذين رحبوا بالعصر الجديد الذي يتسم بالـ ’’سهولة‘‘ التي تمكّنهم من تناول الطعام والسفر في جميع أنحاء اليابان مع انحسار القيود المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: موري سيهان كبير الكهنة في معبد كييوميزوديرا وهو يكتب كانجي عام 2022 في 12 ديسمبر/كانون الأول في المعبد الواقع في كيوتو، حقوق الصورة لجيجي برس)