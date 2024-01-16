”الغليان العالمي“ ... كلمة دار النشر سانسيئدو لتمثيل عام 2023

هذا العام باللغة اليابانية

اختارت دار النشر سانسيئدو كلمة ”تشيكيو فوتّوكا (الغليان العالمي)“ لتكون الكلمة الممثلة لعام 2023، وذلك بعد الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

كلمة رئيسية تمثل عصرنا

اختارت سانسيئدو الدار الناشرة لقاموس ياباني كلمة ”تشيكيو فوتّوكا (الغليان العالمي)“ لتمثل عام 2023 على أفضل وجه. وكانت جميع الكلمات التي اختارتها دار النشر على مدار السنوات القليلة الماضية من بين تلك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفضاءات أخرى عبر الإنترنت: ففي عام 2020 كانت كلمة العامة المختارة هي ”بيئن (تمثل صوت الحزن والنحيب)“، بينما اختيرت كلمة ”تشيروي (صفة مستوحاة من كلمة استرخاء)“ في عام 2021، في حين اختيرت كلمة ”تايبا (”أداء الوقت“ للدلالة على استخدام الوقت بفعالية وعدم إضاعته)“ في عام 2022. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يُرجع أصل كلمة أصل تشيكيو فوتّوكا إلى خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 27 يوليو/تموز، حيث ذكر أن ”عصر الاحتباس الحراري قد ولّى، وجاء عصر الغليان العالمي“.

شهد العالم فيضانات كبرى وحالات جفاف وحرائق غابات في صيف عام 2023، كما شهدت اليابان درجات حرارة قياسية وأمطارا غزيرة.

وقالت هيئة تحرير القاموس التي اختارت الكلمة الفائزة إن تشيكيو فوتّوكا كانت كلمة رئيسية تميز عصرنا الحالي. وعلى الرغم من أن الهيئة تتوقع استمرار استخدام كلمات مثل ”تشيكيو أوندانكا (الاحتباس الحراري)“ و ”كيكو هيندو (التغير المناخي)“، إلا أنها تعتقد أن مصطلح ”الغليان العالمي“ سيصبح أيضا شائع الاستخدام.

في حين اختارت دار نشر أخرى هي شوغاكوكان كلمة ”AI سيسي (الذكاء الاصطناعي التوليدي)“ لتكون كلمتها لهذا العام، وذلك بعد الضجة المنتشرة حول أدوات إبداعية قائمة على التعلم من نماذج، في جميع أنحاء اليابان وبقية دول العالم.

أفضل 10 كلمات جديدة لعام 2023 من اختيار سانسيئدو

地球沸騰化

Chikyū futtōka

وهي الترجمة اليابانية لعبارة ”الغليان العالمي“ وورد ذكرها في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يوليو/تموز، والذي شعر أن عبارة ”الاحتباس الحراري“ لم تكن كافية للتعبير عن الشعور بالأزمة. ハ ル シ ネ ー シ ョ ン

Harushinēshon

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نصوص مكتوبة سلسة ومعقولة، ولكنه يُظهر أيضا ميلا نحو ”الهلوسة“، وهي كلمة تُستخدم لوصف معلومات غير صحيحة أو مضللة ممزوجة مع معلومات صحيحة. かわちい

Kawachii

وهي صيغة لطيفة من كلمة kawaii أو ”جميل“ بشكل مشابه للنطق الطفولي لكلمة ”أوريشي (سعيد)“ لتصبح ”أوريتشي“ ما يزيد من عامل الدلع فيها. 性加害・性被害

Sei kagai/sei higai

تعني هاتان الكلمتان ”الاعتداء الجنسي“ وتستخدمان للإشارة إلى مجموعة واسعة من السلوكيات، وكثر استخدامهما بعد التغطية الكبيرة لفضيحة طالت رئيس وكالة المواهب جوني كيتاغاوا. 〇〇ウォッシュ

__Uosshu

أدخلت اللاحقة ”غسل“ إلى اللغة اليابانية مع تزايد استخدام عبارة gurīn-uosshu (الغسل الأخضر) في عام 2023 للتظاهر بتحمل المسؤولية البيئية. تصف العبارة اليابانية SDGs-uosshu (غسل أهداف التنمية المستدامة) الشركات والهيئات الأخرى التي تتظاهر بالالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل زائف. アクスタ

Akusuta

وهي اختصار لعبارة ”akuriru sutando (قواعد من الأكريليك)“ التي تشير غالبا إلى أعمال يصنعها هواة عن طريق طباعة شخصياتهم المفضلة على قواعد من الأكريليك. ト ー ン ポ リ シ ン グ

Tōn porishingu

يقال إن ”ضبط نبرة الصوت“ أو التركيز على المشاكل المتصورة في سلوك النقّاد بدلا من جوهر كلماتهم، كانت إحدى سمات المؤتمرات الصحفية التي نظمتها وكالة إدارة المواهب جوني وشركاه، والتي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تواطؤها في فضيحة الاعتداءات الجنسية من قبل مؤسسها جوني كيتاغاوا. リポスト

Riposuto

أدى تغيير اسم منصة تويتر إلى X في يوليو/تموز عام 2023 إلى استبدال كلمة ”إعادة تغريد“ بكلمة ”إعادة نشر“، ما أثار الكثير من النقاش في اليابان التي تحتوي على عدد كبير من مستخدمي المنصة. 人道回廊

Jindō kairō

هي الترجمة اليابانية لعبارة ”ممرات إنسانية“ التي تصفها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها ”اتفاقات بين أطراف منخرطة في نزاع مسلح بهدف السماح بمرور آمن لفترة محدودة في منطقة جغرافية محددة“، وقد انتشرت هذه العبارة العام الماضي أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا وعادت هذا العام إلى الواجهة في الحرب بين إسرائيل وحماس. 闇バイト

Yami baito

قد يقوم المجرمون بتعيين أشخاص لأداء ”وظائف مظلمة بدوام جزئي“ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى، ويهددونهم حتى لا يتمكنوا من تركها، ويجعلونهم ينخرطون في جرائم مثل الاحتيال والسرقة.

أفضل 10 كلمات جديدة لعام 2022 من اختيار شوغاكوكان

生成AI

Seisei AI

[الكلمة الفائزة]. كانت الآمال بحدوث ثورة ”ذكاء اصطناعي توليدي“ والمخاوف والشكوك حيالها، سببا في جعل هذه الأدوات موضوعا ساخنا في عام 2023.

闇バイト

Yami baito

[الكلمة الوصيفة]. وكما هو الحال مع شركة سانسيئدو، اختارت دار النشر شوغاكوكان كلمة ”وظائف مظلمة بدوام جزئي“ من بين كلماتها الممثلة لهذا العام.

蛙化現象

Kaeruka genshō

[الكلمة الوصيفة]. في ”ظاهرة التحول إلى ضفدع“ يخفت الإعجاب الرومانسي في اللحظة التي يُظهر فيها الطرف الآخر اهتماما، وذلك لأسباب لها علاقة بالقلق والدفاع عن الذات.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2023، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ممثلون عن دار النشر سانسيئدو يعلنون كلمات العام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023. © سانسيئدو)