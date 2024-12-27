تعرف على الكلمة التي تعبر عن عام 2024 في اليابان

هذا العام باللغة اليابانية

في خطوة تعكس روح العصر وتوجهاته، اختارت دار نشر القاموس سانسييدو كلمة ”غينغوكا“ لتكون الكلمة التي تمثل عام 2024. تعني ”غينغوكا“ التعبير عن الأفكار والمشاعر الغامضة بكلمات دقيقة، مما يعكس أهمية الوضوح والدقة في عصر يتسم بالتعقيد والتواصل المكثف.

التوق إلى البلاغة

اختارت دار نشر قاموس ياباني ”سانسييدو“ كلمة ”غينغوكا“ لتكون الكلمة التي تمثل عام 2024. والكلمة منحوتة عبر تحويل الاسم ”غينغو (لغة)“ إلى فعل، ويعني تحويل الأفكار والمشاعر الغامضة إلى كلمات دقيقة ومعبرة.

وبما أن كلمة غينغو شائعة في اللغة اليابانية، وكذلك اللاحقة ”كا“ لتحويل الأسماء إلى أفعال، فقد لا تبدو في البداية أن كلمة غينغوكا جديدة على نحو خاص، ولكنها أضيفت حديثا إلى القاموس. كان استخدامها في البداية مقتصرا على السياقات الأكاديمية لوصف – على سبيل المثال – مفاهيم غامضة أو عوامل نفسية، ونادرا ما كانت تُستخدم في الصحف أو المحادثات اليومية.

ولكن منذ حوالي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأ استخدام هذه الكلمة تدريجيا للتعبير بشكل فعال عن مشاعر غامضة يبدو من الصعب التعبير عنها بكلمات واضحة. وفي العقد الثالث، كان هناك ازدياد متسارع في هذا النوع من الاستخدام.

صدر كتاب شهير عام 2024 من تأليف ميياكي كاهو بعنوان ”سوكي أو غينغوكا سورو غيجوتسو: أوشي نو سوباراشيسا أو كاتاريتاي نو ني ياباي شيكا ديتي كوناي (كيف تعبر عن حبك بكلمات: عندما تريد التحدث عن مدى روعة نجمك المفضل، لكن كل ما تستطيع قوله هو ”رائع“)“. الكلمتان ”سوكي (تعبر عن الإعجاب أو الحب)“ و ”ياباي (كلمة عامية متعددة الاستخدامات تُترجم هنا بمعنى رائع)“ شائعتان وسهلتا الاستخدام، لكنهما قد تتركان المتحدث يتوق إلى مزيد من البلاغة. وهذا التوق هو أحد العوامل التي بثت الحياة في كلمة غينغوكا، ويبدو أنها لاقت صدى لدى محرري القواميس.

كما اختارت دار نشر يابانية أخرى هي شوغاكوكان كلمة ”هووايتو أنكين (وظائف بيضاء)“ لتكون كلمة العام، وهي عبارة تستخدم للإعلانات عن العمل عبر الإنترنت للأشخاص الذين يخشون التورط في ”وظائف سوداء“ إجرامية. وقد أدى استخدامها الخادع المتكرر للعمل غير القانوني في الواقع إلى إعطاء العبارة معنى جديدا غير مستساغ.

أفضل 10 كلمات جديدة تمثل عام 2024 حسب سانسييدو

言語化

غينغوكا (الكلمة الفائزة). تعني هذه الكلمة صياغة الآراء الغامضة أو الرغبات والمشاعر التي يصعب التعبير عنها ضمن كلمات دقيقة قدر الإمكان. على سبيل المثال، ”موريأغاتّا كيموتشي أو غينغوكا سورو (التعبير عن المشاعر المثيرة بكلمات)“. 横転

أوتين. المعنى الأساسي هنا هو الانقلاب على أحد الجانبين. وعلى نحو أوسع، تُستخدم هذه الكلمة عند تلقي صدمة تجعل الشخص يسقط، كما في ”تينسو غا هيكوسوغيتي أوتين (الترنح بسبب الحصول على مثل هذه الدرجة المتدنية)“. インプレ

إينبوري. شكل مختصر من كلمة إينبوريشّون (انطباع)، كما تستخدم للإشارة إلى عدد المرات التي يُرى فيها المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر عبر الإنترنت. وعدد هذه الانطباعات هو الأساس لحساب رسوم الإعلانات، ولكنها لا تعكس الجودة أو الأصالة. ”إينبوري زونبي (زومبي الانطباع)“ هو مصطلح مهين للحسابات التي تنشر كمية هائلة من المحتوى المزعج لزيادة الانطباعات وكسب عائدات من الإعلانات. しごでき

شيغوديكي. شكل مختصر لعبارة ”شيغوتو غا ديكيرو“ لوصف الأشخاص الجيدين في عملهم. هناك أيضا نسخة أخرى منها هي ”شيغوهايا“ للإشارة إلى أن تكون سريعا (هاياي) في أداء عملك. スキマバイト

سوكيمابايتو. من خلال الجمع بين ”سوكيما (وقت فراغ)“ و ”بايتو (اختصار لأروبايتو وتعني، العمل المؤقت أو بدوام جزئي)“. وتشير هذه العبارة إلى عمل قصير الأجل، كما يمكن العثور عليه من خلال تطبيقات مخصصة. من الجوانب الإيجابية لهذه الخدمات سهولة العثور على عمل، ولكن قد يُنظر إلى العمال على أنهم قابلون للاستبدال، وهناك احتمال الانجرار إلى الجريمة. メロい

ميروي. يصف هذا المصطلح أشخاصا لطيفين للغاية لدرجة تجعل الآخرين مهووسين بهم. وهو مشتق من كلمة ”ميروميرو (أن يتعلق المرء بشكل كبير بشخص آخر)“، فعلى سبيل المثال، عندما تؤدي نجمة مفضلة للجماهير رقصة ميروي فإن ذلك يثير جنون المعجبين(ميروميرو). 公益通報

كوئكي تسوهو. اشتق مصطلح ”الإبلاغ عن مخالفات“ باللغة اليابانية من اسم قانون لعام 2006 يغطي هذا المجال. وبرز المصطلح في عام 2024 على خلفية ما يبدو أنها عملية انتحار لمبلغ عن إساءة استخدام السلطة من قبل سايتو موتوهيكو محافظ هيوغو. وقد استقال سايتو، لكنه ترشح بعد ذلك وفاز مجددا في الانتخابات. PFAS

يشير هذا المصطلح العام إلى مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلوروألكيل الكيميائية المصنّعة ذات الأعمار طويلة الأمد، وتستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وأصبحت هذه المواد تحت الأضواء بسبب خصائصها الملوثة، واكتسبت شهرة كبيرة في اليابان في عام 2024، كما هو الحال في أماكن أخرى حول العالم. インティマシーコーディネーター

إينتيماشي كودينيتا. شاع استخدام هذا المصطلح عام 2024، وهو يعني ”منسق العلاقة الحميمة“، في إشارة إلى الشخص الذي يقدم الدعم العاطفي ويضمن السلامة والموافقة أثناء المشاهد الحميمية في الأفلام أو الأعمال الدرامية التلفزيونية. 顔ない

كاؤ ناي. قد يستخدم هذه العبارة شخص ”ليس له وجه“ للتعامل مع المواقف بثقة نفس. وهي تعبر عن مجموعة من المشاعر السلبية مثل الشعور بالصدمة أو الحرج أو الإحراج، على سبيل المثال، ”شيتسومون ني كوتايراريناكوتي كاؤ ناي (أشعر بالحرج لأنني لم أستطع الإجابة على السؤال)“.

أفضل الكلمات الجديدة لعام 2024 حسب دار النشر شوغاكوكان

ホワイト案件

هوايتو أنكين (الكلمة الفائزة). من الواجب الحذر من ”الوظائف البيضاء“ المعلن عنها عبر الإنترنت، لأن هذه الإعلانات غالبا ما تكون مشبوهة.

フキハラ

فوكيهارا (المركز الثاني). وهي أحد أشكال الـ ”هارا (المضايقة)“ العديدة التي دخلت اللغة اليابانية في السنوات الأخيرة، اختصارا لعبارة ”فوكيغين هاراسومينتو“ المستخدمة لوصف إظهار الشخص مزاجه السيئ ”فوكيغين“ أمام الآخرين، مثل إصدار تنهدات واضحة.

静かな退職

شيزوكا نا تايشوكو (المركز الثاني). وهي الترجمة اليابانية لعبارة ”الاستقالة الهادئة“، في إشارة إلى القيام بالحد الأدنى من العمل مع الاحتفاظ بالوظيفة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2024. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ممثلو دار نشر القاموس سانسييدو يعلنون عن كلمات العام في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2024. © سانسييدو)