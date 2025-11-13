من الشارع إلى الإنترنت… تعرف على أكثر الكلمات اليابانية تداولًا في 2025

هذا العام باللغة اليابانية

في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، كُشف عن القائمة الكاملة التي تضم 30 كلمة وعبارة يابانية مرشحة لتجسيد روح عام 2025. تمثل هذه المصطلحات مرآةً للمجتمع الياباني خلال العام، إذ تعبّر عن لحظات الفرح والحزن والدراما والتغيير التي تركت بصمتها في الحياة اليومية للناس، ودعت القرّاء إلى التأمل في اللغة كنافذة على وجدان العصر.

الكلمات التي تحكي قصة العام

حان مجددا ذلك الوقت من العام الذي تصدر فيه دار النشر ”جيو كوكومين شا“ نسختها الجديدة من ”غينداي يوغو نو كيسو تشيشيكي (المعرفة الأساسية للمصطلحات المعاصرة)“ التي تستعرض فيها سنويا التغيرات والإضافات في اللغة اليابانية، وتضم قائمتها الكاملة للمصطلحات المرشحة لنيل لقب كلمة (كلمات) العام. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، نشرت الدار قائمة تضم 30 مصطلحا من مجالات شتى كالطعام والرياضة والسياسة والاقتصاد والثقافة الشعبية، لتجسد جميعها ملامح السنة كما عاشها الناس في اليابان.

وفيما يلي توضيح لكيفية استخدام هذه المصطلحات من قبل المتحدثين باللغة اليابانية خلال هذا العام. أما الكلمات النهائية والفائزة فسيُعلن عنها في 1 ديسمبر/كانون الأول، فترقبوا تغطيتنا لذلك الحدث.

الكلمات المرشحة لتمثيل عام 2025

エッホエッホ

”إهّو إهّو“: التُقطت صورة لطائر بومة صغير يركض بعدسة المصورة الهولندية هاني هيري عام 2021، لكنها أصبحا ميما واسع الانتشار في اليابان عام 2025. فقد أضيف إليها الصوت الذي يصدر عند بذل جهد للتنفس ”إهّو إهّو“. واكتسبت العبارة مع مرور الوقت حياة مستقلة، وغدت من العبارات الشائعة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبّر عن العجلة.

オールドメディア

”أورودو ميديا“: في العصر الرقمي، يُنظر إلى الصحف والتلفاز على أنهما ”وسائل إعلام قديمة“. ومع تصاعد الآراء التي ترى أن هذه الوسائل منحازة، أخذ السياسيون وغيرهم يتجهون نحو وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة للتعبير عن آرائهم. غير أن هذا التحول أثار في المقابل قلقا متزايدا بشأن ضعف الحس النقدي في التعامل مع المحتوى الإلكتروني.

おてつたび

”أوتيتسوتابي“: هي كلمة مركبة تجمع بين ”أوتيتسوداي“ أي ”العمل قصير الأمد“، و ”تابي“ أي ”السفر“. وهو اسم خدمة تربط بين الراغبين في قضاء عطلة عمل قصيرة في مرافق إقامة بمناطق ريفية أو مزارع تواجه صعوبة في تأمين الأيدي العاملة.

オンカジ

”أونكاجي“: اختصار لعبارة ”الكازينوهات الإلكترونية“. ويعد استخدامها غير قانوني في اليابان، إلا أنه تم الكشف أن عددا لا يحصى من الرياضيين والمشاهير يستخدمونها. وبما أن هذه المواقع تعمل بشكل قانوني في بلدانها الأصلية، فقد لا يشعر المستخدم الياباني بأنه يرتكب جريمة عند الدخول إليها. وأظهرت دراسة أن المقامرين اليابانيين يراهنون بما يزيد على تريليون ين سنويا في مثل هذه المواقع.

企業風土

”كيغيو فودو“: سُلط في هذا العام الضوء على ”الثقافة المؤسسية“ بعد تزايد القصص عن شركات لا تقدم الدعم الكافي للنساء، أو لا تبدي اهتماما جادا بقضايا السلامة.

教皇選挙

”كيوكو سينكيو“: استقطب ”الانتخاب البابوي“ في مايو/أيار عام 2025 عندما تم اختيار البابا ليون الرابع عشر، اهتمام العالم بأسره بما في ذلك اليابان، ولا سيما وأن عرض الفيلم البريطاني ”المجمع المغلق (Conclave)“ لعام 2024 كان متزامنا تقريبا في صالات السينما اليابانية مع تلك الفترة.

緊急銃猟／クマ被害

”كينكيو جوريو/كوما هيغاي“: دخل في 1 سبتمبر/أيلول حيز التنفيذ قانون جديد يجيز ”الصيد الطارئ (كينكيو جوريو)“، الذي يسمح بإطلاق النار على الدببة والخنازير البرية وغيرها من الحيوانات الخطرة التي تدخل المناطق السكنية، وذلك بناء على قرار من رئيس البلدية. أما مصطلح ”أضرار الدببة (كوما هيغاي)“ فيشير إلى الإصابات والخسائر التي تسببت بها هذه الحيوانات، والتي كانت أكثر تكرارا في عام 2025 مقارنة بالسنوات العادية.

(国宝（観た

”كوكوهو (ميتا)“: حقق فيلم ”كوكوهو“ الذي يتناول موضوع الكابوكي نجاحا مدويا، إذ يبدو في وقت كتابة هذه السطور أنه في طريقه ليصبح أكثر الأفلام اليابانية الحية تحقيقا للإيرادات في تاريخ البلاد. وقد بلغ الحماس للفيلم حدا جعل عبارة ”هل شاهدت الكنز الوطني؟“ أو ”كوكوهو (ميتا)“ سؤالا شائعا.

古古古米

”كوكوكوماي“: مع الارتفاع الحاد في أسعار الأرز، أثار تحرير المخزونات الحكومية الحديث عن ”الأرز القديم (كوماي)“، ثم ”القديم القديم (كوكوماي)“، وصولا إلى ”القديم القديم القديم (كوكوكوماي)“. ويُطلق وصف ”الأرز القديم“ على المحصول اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني في العام الذي يلي حصاده، ويضاف إليه مقطع ”كو“ أي ”قديم“ عن كل عام لاحق يمر عليه.

７月５日

”شيتشيغاتسو إيتسوكا“: انتشرت هذا العام شائعة تزعم أن زلزالا ضخما وتسونامي مدمرا سيضربان البلاد في يوم 5 يوليو/تموز، استنادا إلى نبوءة في قصة مانغا. لم يكن لذلك الادعاء أي أساس علمي، ومع ذلك انتشر على نطاق واسع ولا سيما في هونغ كونغ، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أعداد السياح القادمين من بعض المناطق.

戦後80年／昭和100年

”سينغو 80 نين/ شووا 100 نين“: يوافق هذا العام الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، والذكرى المئوية لبداية فترة شووا المهمة. وقد احتفت القنوات التلفزيونية ودور النشر ووسائل الإعلام المختلفة بهاتين المناسبتين من خلال نشر برامج ومقالات توثق الأحداث الكبرى في التاريخ الحديث وتتأمل في آثارها المستمرة حتى اليوم.

卒業証書19.2秒

”سوتسوغيو شوشو 19.2 بيو“: أثارت فضيحة سياسية محلية اهتماما على مستوى البلاد بعد اتهام تاكوبو ماكي عمدة مدينة إيتو في محافظة شيزوؤكا، بادعاء كاذب بأنها تخرجت من جامعة تويو، بينما كانت في الواقع مطرودة منها. وخلال التحقيق، سُئلت إن كانت قد عرضت شهادة تخرجها على الجهات المختصة، فأجابت إجابة دقيقة بشكل غير معتاد: ”نعم، لمدة 19.2 ثانية“. وصوّت مجلس المدينة لاحقا بأغلبية ساحقة على سحب الثقة منها.

チャッピー

”تشابي“: أصبح هذا الاختصار لكلمة ”تشات جي بي تي“ شائعا بين المستخدمين اليابانيين لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي طورتها شركة OpenAI، حتى غدا الاسم الدارج في اليابان لهذا البرنامج في كل مكان.

チョコミントよりもあ・な・た

”تشوكومينتو يوريمو أ نا تا“: أثارت فرقة AiScReam (المكونة من 3 فنانات صوتيات يابانيات ضمن مشروع ”لاف لايف“ متعدد الوسائط)، ضجة كبيرة على تيك توك وغيرها من المنصات، بأغنيتهن الأولى ”Ai Scream!“ التي تلعب على التشابه اللفظي بين ”آيس كريم“ و”آي سكريم (صرخة الحب)“. ولفت الانتباه مقطعها المتكرر ”أحبك أكثر من الشوكولاتة بالنعناع“.

トランプ関税

”تورامبو كانزي“: كانت اليابان من بين الشركاء الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة ”تعريفات ترامب الجمركية“، ما دفع الحكومة اليابانية إلى الدخول في مفاوضات عاجلة لتقليل الأثر الاقتصادي، ولا سيما على قطاع صناعة السيارات.

長袖をください

”ناغاسودي أو كوداساي“: أضحك الكوميدي تسودا أتسوهيرو، أحد ثنائي ”دايان“، جمهور برنامج كوميدي شهير حين توسّل بلا جدوى أثناء مشهد قصير قائلا ”أعطوني شيئا بأكمام طويلة“ قبل أن يُرسل في مهمة إلى محافظة نييغاتا الباردة لتأدية بعض الأعمال.

二季

”نيكي“: يحذر عدد متزايد من الخبراء من أن تغير المناخ سيقلب أنماط الطقس في اليابان، بحيث تتقلص الفصول الأربعة المحبوبة (شيكي) إلى فصلين فقط (نيكي)، هما الشتاء والصيف، في حين يختفي فصلا الربيع والخريف تماما من المشهد الطبيعي للبلاد.

ぬい活

”نوي كاتسو“: في هذا الاستخدام الجديد لمصطلح ”كاتسو“ الذي يدل على ممارسة نشاط معين، يقوم محبو الدمى المحشوة ”نويغورومي“ بإخراجها معهم إلى المقاهي والمتاجر والأماكن العامة، ويلتقطون صورا لها في تلك الأماكن، ثم يشاركونها مع أشخاص من نفس الاهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

”هاتارايتي، هاتارايتي، هاتارايتي، هاتارايتي، هاتارايتي مايريماسو/ جوسي شوشو“: صرحت تاكايتشي ساناي، أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان، خلال كلمتها بأنها ستواصل ”العمل والعمل والعمل والعمل“ دون توقف، ما أثار انتقادات واسعة لكون رسالتها بدت مناقضة لجهود البلاد الرامية إلى تشجيع المواطنين على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

ビジュイイじゃん

”بيجو إيي جان“: حققت فرقة الفتيان الغنائية M!LK نجاحا لافتا بأغنيتها ”إيي جان“، التي تعني شئيا من قبيل ”لا بأس“ أو ”كل شيء على ما يرام“. وقد لاقى مقطع ”تبدو رائعا اليوم“ (كلمة بيجو مشتقة من ”visual مرئي“)، صدى خاصا لدى المعجبين.

ひょうろく

”هيوروكو“: لفت الكوميدي ”هيوروكو“ الأنظار هذا العام من خلال ظهوره في برامج المنوعات، ولا سيما تلك التي تعتمد على المقالب والمواقف الطريفة. وقد تميز بأسلوبه الهادئ الخالي من الانفعال، ما جعل المشاهدين يتساءلون إن كان يمثل أم يتصرف بعفوية. وفي السنوات الأخيرة، وسع نطاق نشاطه ليشارك أيضا في أعمال درامية أكثر جدية.

物価高

”بوكّاداكا“: بعد سنوات طويلة من الانكماش الاقتصادي، شهدت اليابان عودة ”ارتفاع الأسعار“، ما وضع المستهلكين أمام تحدي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات في حين تبقى الأجور في حالة ركود. كما أدى التوتر الدولي إلى زيادة الضغوط على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تاركا المتسوقين اليابانيين في حالة من القلق المستمر.

フリーランス保護法

”فورييرانسو هوغوهو“: دخل ”قانون حماية العاملين المستقلين“ حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، تحت الاسم الرسمي ”قانون ضمان المعاملات السليمة للمقاولين المستقلين المحددين“. ويهدف هذا القانون إلى حماية العاملين المستقلين وغيرهم من المشغلين الأفراد من التعرض لمعاملة غير عادلة من قبل نظرائهم في الشركات الذين يملكون نفوذا أكبر في التعاملات فيما بينهم.

平成女児

”هييسي جوجي“: يطلق هذا المصطلح على ”فتيات فترة هييسي“ اللواتي كنّ في المدارس الابتدائية أواخر تسعينات القرن الماضي وبداية العقد الأول من الألفية الجديدة، وقد أصبحن اليوم في العشرينات والثلاثينات من أعمارهن، ويمثلن قوة مؤثرة في صياغة الاتجاهات الاستهلاكية والثقافية، حيث تستذكرنّ تلك الحقبة بحنين. وتعكس موضتهن التي تعود إلى فترة ”هييسي“ شغفا بالألوان الفاتحة والشرائط والقلوب وغيرها من جوانب ثقافة الشباب من تلك المرحلة.

ほいたらね

”هويتارا ني“: أدخل المسلسل التلفزيوني الذي عرضته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعنوان ”أنبان“، والمستوحى من حياة كوماتسو نوبو، زوجة مبتكر ”أنبانمان“ ياناسي تاكاشي، عبارة ”هويتارا ني“ إلى الوعي العام، وهي تعني ”أراك قريبا“ بلهجة محافظة كوتشي. كما انتشرت عبارات أخرى من المسلسل مثل ”تاسّوي غا“ التي تفيد معنى ”لا أطيق أكثر“ و”تامارو كا“ التي تعبّر عن الدهشة أو الصدمة.

麻辣湯

”ماراتان“: النطق الياباني لطبق ”مالاتانغ“ الصيني، وهو حساء سيشواني حار يشتهر بمذاقه اللاذع والمخدر للسان. وقد اكتسب شعبية متزايدة منذ أواخر عام 2024 مع تزايد الإقبال على الأطعمة الحارة والقابلة لتعديل مكوناتها، إذ أصبح بإمكان الزبائن اختيار المكونات ومستوى الحدة حسب رغبتهم، ما جعله من أكثر الأطباق طلبا.

ミャクミャク

”مياكو مياكو“: هو التميمة الرسمية لمعرض إكسبو 2025 العالمي المقام في أوساكا. ورغم أن مظهرها الغريب أثار في البداية شيئا من الخوف لدى البعض، إلا أنها سرعان ما كسبت قلوب الزوار، لتصبح أحد أشهر اليوروكيارا في الذاكرة الحديثة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعات الهدايا التذكارية.

薬膳

”ياكوزين“: يشير هذا المصطلح إلى أحدث صيحة في عالم الأطعمة الصحية حيث يسلط الضوء على ”الوجبات الطبية“ التي تمزج بين المكونات الموسمية الطازجة وإضافات أخرى يُزعم أنها تعالج أي مرض. وقد ازدادت شهرتها بعد تحويل المانغا ”كُل ونَم وانتظر السعادة“ إلى دراما على قناة NHK، ما أدى إلى ازدهار الاهتمام بهذا النمط الغذائي وانتشار كتب الطبخ التي تكشف أسراره.

ラブブ

”رابوبو“: أصبحت شخصيات ”رابوبو“، التي ابتكرها المصمم لونغ كاسينغ المولود في هونغ كونغ، ظاهرة عالمية بفضل ترويج نجوم الكي بوب والمشاهير لها حول العالم. كما حظيت بشعبية كبيرة بين الشباب في اليابان، وأعادت إحياء موضة تعليق الدمى الصغيرة على الحقائب المدرسية وحقائب الظهر.

リカバリーウェア

”ريكاباريي أويا“: ”ملابس التعافي“ ابتُكرت في الأصل كملابس رياضية عالية التقنية تساعد الرياضيين على استعادة طاقتهم بعد المنافسات أو التدريبات القاسية. وتحتوي أقمشتها على عناصر خزفية تطلق أشعة تحت حمراء بعيدة يُعتقد أنها تدفئ العضلات وتحسن الدورة الدموية وتسرع من التعافي من التعب. وقد وجدت هذه المنتجات إقبالا متزايدا ليس فقط بين الرياضيين، بل أيضا بين الأشخاص العاديين الباحثين عن ملابس نوم توفر لهم وظائف إضافية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: بالاتجاه من الأعلى في اتجاه عقارب الساعة: التقت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسعت إلى تخفيف أثر ”تعريفات ترامب الجمركية“ [© جيجي برس]، كان حساء مالاتانغ من الخيارات الرائجة في قوائم الطعام [© بيكستا]، أصبحت تاماغوتشي جزءا من الثقافة المتجددة لفتيات ”عصر هييسي“ [© Nippon.com]، سجلت مدينة تانبا في محافظة هيوغو رقما قياسيا على مستوى اليابان بلغ 41.2 درجة مئوية في 30 يوليو/تموز، في إشارة إلى ”الطبيعة الجديدة“ ذات الموسمين [© جيجي برس]؛ ”مياكو مياكو“ التميمة المحبوبة لمعرض أوساكا [© Nippon.com]، أصبحت الدببة البرية ذات حضور بارز هذا العام [بإذن من محافظة أكيتا، © جيجي برس])