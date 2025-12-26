تعرف على الكلمة التي جسّدت عام 2025 في اليابان

هذا العام باللغة اليابانية

اختارت دار نشر القواميس سانسئيدو كلمة «بيجو» لتمثيل عام 2025، في دلالة على حضورها القوي في الخطاب اليومي والثقافة الشعبية. تُستخدم الكلمة عادة للإشادة بالمظهر الشخصي، لكنها تجاوزت معناها التقليدي هذا العام لتصبح تعبيرًا رائجًا يعكس الذوق العام وروح العصر، لا سيما بعد انتشارها الواسع من خلال إحدى أغاني البوب الياباني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقد حظيت كلمة بيجو هذا العام بزخم كبير بعد ورودها في الأغنية الناجحة ”إيي جان (وتعني تقريبا ”لا بأس“ أو ”أعجبني“)“ لفرقة الفتيان M!LK. أما عبارة ”كيو بيجو إي جان (تعني ”تبدو رائعا اليوم، لقد أعجبني“)“، فتظهر عندما يتحول لحن أغنية البوب فجأة إلى مقطع راب، وسرعان ما انتشرت بين أبناء جيل زد. وامتلأت منصات تيك توك وإنستغرام بمقاطع فيديو لشباب راقصين يستعرضون حركاتهم على إيقاع ذلك المقطع.



وعلى الرغم من أن اللغة اليابانية تزخر بتعابير متعددة للإشادة بالمظهر الخارجي، مثل ”إيكيمين“ لوصف الرجال الوسيمين و ”بيجين“ لوصف النساء الجميلات، إلا أن هذه الكلمات غالبا ما ترتبط بالعارضين ونجوم الآيدول الذين لديهم ملامح متناسقة على نحو مثالي، ما يجعل نطاق استخدامها محدودا. أما بيجو فتنطوي على رؤية أوسع للمظهر، إذ تشمل الهالة العامة التي تحيط بالشخص والانطباع الذي يتركه والإحساس بأنه يعيش منسجما مع ذاته. وقد أشاد محررو القواميس هذا الطابع الشامل للكلمة.

ومن جهة أخرى، اختارت دار نشر القواميس المنافسة شوغاكوكان كلمة ”كينكيو جوريو (الصيد الطارئ)“ لتكون كلمة عام 2025. ويرتبط هذا المصطلح بإقرار تشريعات تتيح إطلاق النار على الدببة والخنازير البرية وغيرها من الحيوانات الخطرة التي تدخل المناطق المأهولة، في عام تم تسليط الضوء فيه بشكل خاص على تزايد هجمات الدببة.

الكلمات العشر الأعلى ترتيبا لعام 2025 بحسب سانسئيدو

ビジュــــ ”بيجو“ [الكلمة الفائزة]: اختصار لكلمة ”بيجوارو (المرادفة للكلمة الإنجليزية visual)“، وتستخدم أساسا بين الشباب لوصف المظهر العام لنجوم الآيدول أو غيرهم من المشاهير المفضلين لديهم، بما في ذلك المكياج والملابس والإحساس العام الذي ينقلونه. وتعني عبارة ”بيجو غا إيي“ أن الشخص يبدو في غاية الروعة، وتستخدم للإشادة بالجمال والجاذبية. オールドメディアــــ ”أورودو ميديا“: انتشر تعبير ”الإعلام القديم“ في العقد الراهن من القرن الحالي، واستخدم في البداية بوصفه مصطلحا ينتقص الأشكال التقليدية من الإعلام مثل الصحف والمجلات والتلفزيون، في مقابل وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البدائل الرقمية الحديثة عبر الإنترنت. えっほ えっほــــ ”إهّو إهّو“: صوت لهاث وزفير يرتبط بالجري بأقصى سرعة لتسليم شيء ما أو لنقل خبر، وتعود أصول العبارة إلى صورة التقطتها المصورة الهولندية هاني هيري عام 2021 لبومة صغيرة تركض على العشب. وقد تحولت الصورة في عام 2025 إلى مادة رائجة مرفقة بعبارة إهّو إهّو. しゃばいــــ ”شاباي“: تحمل معنى ”ممل“ أو ”بخيل“، ويعود أصلها إلى كلمة بوذية هي ”شابا“ وتشير إلى ”هذا العالم“ حيث يتعين على الناس المعاناة. كانت شائعة في ثمانينات القرن الماضي، لكنها شهدت عودة ملحوظة إلى الاستخدام خلال السنوات القليلة الأخيرة. 権力勾配ــــ ”كينريوكو كوباي“: وتعني حرفيا ”منحدر السلطة“، وتصف الفروق الدقيقة في القوة التي تنشأ بين الأفراد أو داخل المجموعة الواحدة. 男消しــــ ”أوتوكو كيشي“: ويعني هذا المصطلح ”محو الذكورة“، ويشير إلى الميل إلى عدم ذكر جنس الجاني إذا كان ذكرا عند الإبلاغ عن حادثة ما، الأمر الذي يسلط الضوء على التناقض مع التغطية الإعلامية التي تذكر في أغلب الأحيان أن الجاني أو الضحية أنثى عندما تكون كذلك. 共連れــــ ”توموزوري“: يصف هذا التعبير فعل دخول مكان ما دون تصريح، على سبيل المثال باتباع شخص مصرح له بالدخول من خلال باب مزود بقفل آلي. وعلى الرغم من أن ذلك ليس غير قانوني دائما، إلا أنه قد يسبب قلقا، وبات ينظر إليه في السنوات الأخيرة بوصفه مشكلة اجتماعية. 体験格差ــــ ”تايكين كاكوسا“: يعني هذا التعبير ”فجوة التجربة“ للإشارة إلى التفاوت بين الأطفال الذين يستطيعون الاستمتاع بتجارب مثل السفر أو الرياضة وأنشطة أخرى من خارج المنهاج الدراسي، وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، تبعا لاختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم. وقد أسهم نشر كتاب بهذا العنوان من تأليف إيماي يوسوكي، رئيس منظمة ”فرصة للأطفال“ المعنية بقضايا فقر الأطفال، في تسليط الضوء على هذه المشكلة على نطاق أوسع. 夏詣ــــ ”ناتسومودي“: هناك تقليد ياباني عريق يعرف باسم ”هاتسومودي (زيارة المعبد في بداية العام)“. أما المصطلح الجديد ذو اللفظ المتناغم ناتسومودي (الزيارة الصيفية) فيشير إلى زيارات مماثلة تتم في الصيف، ولا سيما ابتداء من 1 يوليو/تموز. وقد طرح معبد أساكوسا الشينتوي في طوكيو هذه الفكرة في عام 2014، ثم انتشرت تدريجيا بعد ذلك. 緊急銃猟ــــ ”كينكيو جوريو“: في 1 سبتمبر/أيلول تم إدخال تشريع جديد يعرف بـ ”الصيد الطارئ“ يتيح إطلاق النار على الحيوانات الخطرة، بما في ذلك الدببة، التي تدخل المناطق المأهولة بالسكان، وذلك استنادا إلى قرار رئيس البلدية.

الكلمات الثلاث الأعلى ترتيبا لعام 2025 بحسب شوغاكوكان

緊急銃猟ــــ ”كينكيو جوريو“ [الكلمة الفائزة]: لفت تعبير ”الصيد الطارئ“ الانتباه بوصفه إجراء لمواجهة تزايد المشكلات المرتبطة بالحيوانات البرية، بما في ذلك هجمات الدببة.

ビンテージ米ــــ ”بينتيجي ماي“ [الكلمة الوصيفة]: في ظل النقص من المعروض من الأرز، جرى طرح كميات من مخزون الحكومة من أعوام سابقة ليصل إلى رفوف المتاجر الكبرى. وكان يعرف عادة بتسميات مثل ”كوكوماي (أرز قديم قديم)“ أو ”كوكوكوماي (أرز قديم قديم قديم)“ بحسب مدة تخزينه، غير أن سلسلة متاجر لوسون جذبت الأنظار أيضا باستخدام عبارة ”أرز عتيق“ لوصف منتجاتها.

しごできــــ ”شيغوديكي“ [الكلمة الوصيفة]: صيغة مختصرة لعبارة ”شيغوتو غا ديكيرو“، وتستخدم لوصف الأشخاص المتقنين لأعمالهم، وقد ظهرت هذه الكلمة سابقا في قائمة سانسئيدو لعام 2024.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2025. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ممثلون عن دار نشر القواميس سانسئيدو [في الوسط]، يعلنون كلمات العام في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 2025. © Nippon.com)