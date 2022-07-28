كل ما تود معرفته عن الإقامة واللجوء في اليابان

دليل الحياة والعمل في اليابان

في هذا الموضوع نعرض عليكم كافة المعلومات التي تهمكم حول الإقامة في اليابان، وكذلك الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الإقامة الخاصة بك، وإجراءات التقديم للحصول على على الإقامة الدائمة في اليابان، وكذلك الإجراءات القانونية المتبعة للحصول على صفة لاجئ.

1) بطاقة الإقامة

بطاقة الإقامة هي عبارة عن بطاقة هوية للأجانب المقيمين في اليابان. وهي تعرض معلومات التعريف الخاصة بك وفترة الإقامة ونوعها وما إلى ذلك.

يجب على الشخص الذي يبلغ من العمر 16 عاما وما فوق حمل بطاقة إقامته في جميع الأوقات.

يمكن استخدامها كبطاقة هوية عند القيام بأي إجراء رسمي في الإدارات المحلية أو إبرام عقد.



بطاقة إقامة الأجانب في اليابان.بيكستا.

المؤهلون للحصول على بطاقة الإقامة:

يتم إصدار بطاقة إقامة للشخص الذي سيقيم في اليابان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. (يُطلق على هؤلاء الأشخاص اسم ’’مقيمون لفترة متوسطة إلى طويلة الأجل‘‘).

6 حالات لا تصدر فيها بطاقة الإقامة:

شخص حصل على تصريح بالإقامة لثلاثة أشهر أو أقل شخص مُنح إقامة ’’زائر مؤقت‘‘ شخص مُنح إقامة ’’دبلوماسي‘‘ أو ’’مسؤول‘‘ أحد موظفي المكتب الياباني لرابطة العلاقات اليابانية التايوانية (مثل مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في اليابان)، أو البعثة العامة الدائمة لفلسطين في اليابان الحاصلين على إقامة ’’أنشطة معينة‘‘ بالإضافة لأفراد أسرهم مقيم دائم خاص شخص بلا إقامة

1-1 إصدار بطاقة الإقامة

تُصدر بطاقة إقامة بشكل أساسي في الأوقات التالية:

عند منح تصريح هبوط جديد في مطار ناريتا ومطار هانيدا ومطار تشوبو ومطار كانساي ومطار نيو شيتوس ومطار هيروشيما ومطار فوكوكا

تصدر بطاقة الإقامة في المطار

2. عند منح تصريح هبوط جديد في مطار أو ميناء غير مذكور أعلاه

يرجى تقديم إشعار بالانتقال إلى مكتب البلدية التي تعيش فيها. بعد ذلك يتم إيصال بطاقة الإقامة الخاصة بك إلى منزلك عن طريق البريد.

3. عند الحصول على تصريح بتمديد فترة الإقامة

يرجى التقدم بطلب لتمديد فترة الإقامة (راجع 2-1) في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي (بما في ذلك مكاتب الأحياء والمكاتب الفرعية التابعة لمكتب خدمات الهجرة الإقليمي، وينطبق الشيء نفسه على ما يلي) قبل انتهاء فترة إقامتك. تُصدر بطاقة إقامة جديدة إذا منح المتقدم تصريحا.

4. عند الحصول على تصريح بتغيير نوع الإقامة

إذا كنت بحاجة إلى تغيير نوع إقامتك، فيرجى التقدم بطلب لتغيير حالة الإقامة في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي (راجع 2-2). تُصدر بطاقة إقامة جديدة إذا منح المتقدم تصريحا.

5. عند الحصول على تصريح بالحصول على حالة إقامة

في حالة ولادة طفل في اليابان لا يحمل الجنسية اليابانية ورغبة أهله ببقائه في اليابان لأكثر من 60 يوما بعد ولادته، فمن الضروري التقدم بطلب لاستصدار إقامة له في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في غضون 30 يوما من تاريخ الميلاد (راجع 2-4). تُصدر بطاقة إقامة جديدة إذا منح المتقدم تصريحا.

1-2 إشعار بالانتقال

يتعين على الشخص الذي حصل على بطاقة الإقامة تسجيل عنوانه/مكان إقامته (تقديم إشعار الانتقال) في غضون 14 يوما بعد صدور بطاقة الإقامة.

يلزم عند تقديم الإشعار إبراز إما بطاقة الإقامة أو جواز السفر.

انظر: 2-1، 1-2

1-3 فقدان بطاقة الإقامة

يتعين تقديم طلب لإعادة استصدار بطاقة إقامة في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في غضون 14 يوما بدءا من يوم معرفة فقدان البطاقة.

الوثائق المطلوبة:

جواز السفر

صورة فوتوغرافية (4 سم طولا × 3 سم عرضا، ملتقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لست بحاجة لتقديم صورة إذا كان عمرك أقل من 16 عاما).

وثائق تثبت أسباب فقدانك لبطاقة الإقامة (شهادة تقرير فقدان مقتنيات، تقرير سرقة، إشعار بالتعرض لكارثة، إلخ).

طلب لإعادة استصدار بطاقة إقامة.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

1-4 إعادة بطاقة الإقامة

يتعين عليك إعادة بطاقة الإقامة في الحالات التالية:

الوثائق المطلوبة: (مغادرة اليابان بعد انتهاء أنشطتك)

يرجى إعادة بطاقة إقامتك إلى مسؤول الهجرة في المطار أو الميناء البحري عند مغادرة اليابان.

عند وفاة أحد أفراد العائلة أو أي شخص تعيش معه.

إذا غادرت اليابان مع تصريح بمعاودة الدخول مع عدم العودة إلى اليابان خلال فترة صلاحية التصريح.

عندما تحصل على الجنسية وتصبح مواطنا يابانيا.

في الحالات المذكورة أعلاه، يرجى إعادة بطاقة الإقامة الخاصة بك في غضون 14 يوما بإحدى الطرق التالية:

أحضر بطاقة الإقامة إلى أقرب مكتب خدمات هجرة إقليمي.

أرسل بطاقة الإقامة عبر البريد إلى: مكتب فرع أوديبا التابع لمكتب خدمات الهجرة الإقليمي لطوكيو (اكتب على الوجه الأمامي للظرف ’’إعادة بطاقة الإقامة‘‘)

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

2) الإجراءات المتعلقة بحالة الإقامة

2-1 تمديد فترة الإقامة (تجديد فترة الإقامة)

إذا كنت ترغب في الاستمرار في البقاء في اليابان بعد فترة الإقامة المسموح لك بها حاليا، فيتعين عليك تقديم طلب لتمديد فترة الإقامة في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي.

الوثائق المطلوبة:

جواز السفر

بطاقة الإقامة (إذا كانت قد صدرت لك بطاقة فيما سبق)

صورة فوتوغرافية (4 سم طولا × 3 سم عرضا، ملتقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ليست مطلوبة لمن هم أقل من 16 عاما).

استمارة طلب لتمديد فترة الإقامة ( انقر هنا).

انقر هنا). وثائق تحدد أنشطتك التي تخطط لمزاولتها في اليابان ( انقر هنا).

2-2 تغيير نوع الإقامة (تغيير الهدف من الإقامة)

إذا كنت ترغب في تغيير الغرض من إقامتك فيتعين عليك التقدم بطلب لتغيير نوع الإقامة في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي.

الوثائق المطلوبة:

جواز السفر

بطاقة الإقامة (إذا كانت قد صدرت لك بطاقة فيما سبق)

صورة فوتوغرافية (4 سم طولا × 3 سم عرضا، ملتقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ليست مطلوبة لمن هم أقل من 16 عاما).

استمارة طلب لتغيير نوع الإقامة ( انقر هنا).

انقر هنا). وثائق تحدد أنشطتك التي تخطط لمزاولتها في اليابان ( انقر هنا).

2-3 تصريح بالحصول على الإقامة الدائمة

يتعين على الذين يرغبون في الإقامة بشكل دائم في اليابان التقدم للحصول على إقامة دائمة. ويمكن لمن يحصل على الإقامة الدائمة الانخراط في أي نشاط في اليابان والبقاء فيها للمدة التي يريدها دون أي قيود. علاوة على ذلك، لا يتعين عليك القيام بإجراءات تمديد فترة الإقامة أو تغيير نوعها.

الوثائق المطلوبة:

جواز السفر

بطاقة الإقامة

صورة فوتوغرافية (4 سم طولا × 3 سم عرضا، ملتقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ليست مطلوبة لمن هم أقل من 16 عاما).

استمارة طلب للحصول على الإقامة الدائمة.

وثائق ضرورية أخرى.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

2-4 تصريح بالحصول على إقامة (إذا رزقت بمولود في اليابان)

في حالة ولادة طفل في اليابان لا يحمل الجنسية اليابانية ورغبة أهله ببقائه في اليابان لأكثر من 60 يوما بعد ولادته، فمن الضروري التقدم بطلب لاستصدار إقامة له في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في غضون 30 يوما من تاريخ الميلاد.

* نظرا لضرورة تقديم شهادة ميلاد ووثائق أخرى، يرجى تسجيل واقعة الولادة في مكتب البلدية قبل التقدم بطلب للحصول على حالة الإقامة في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي.

انظر إلى الفصل 4 الفقرة 2-1 تسجيل الولادات

الوثائق المطلوبة:

جواز السفر (إذا كان قد صدر بالفعل)

استمارة طلب للحصول على تصريح حالة إقامة ( انقر هنا)

انقر هنا) شهادة ميلاد (تُستخرج من مكتب البلدية) أو أية وثائق أخرى تثبت واقعة الولادة

وثائق تحدد الأنشطة المخططة للطفل في اليابان ( انقر هنا)

انقر هنا) نسخة من بطاقة إقامتك أو بطاقة تسجيل مقيم (تستخرج من مكتب البلدية)

2-5 إذن بالانخراط في أنشطة غير المسموح بها بموجب حالة الإقامة

إذا كنت ترغب في العمل وإقامتك لا تخولك ذلك (مثل إقامة ’’الطالب‘‘ أو ’’المُعال‘‘، إلخ)، أو الانخراط في أنشطة أخرى غير تلك المسموح بها بموجب حالة الإقامة الممنوحة لك مسبقا، فيتعين عليك تقديم طلب للحصول على إذن للانخراط في أنشطة أخرى لا تخولك إقامتك الممنوحة لك مسبقا بالقيام بها وذلك لدى مكتب خدمات الهجرة الإقليمي. (انظر: 3-1 و1-1 للتأكد من الأنشطة المسموح بها بموجب إقامتك)

الوثائق المطلوبة:

جواز السفر

بطاقة الإقامة

استمارة طلب للحصول على إذن بالانخراط في أنشطة أخرى غير تلك التي المسموح بها بموجب حالة الإقامة الممنوحة مسبقا

وثائق تثبت النشاط الذي تنوي عن طريقه كسب دخل أو تلقي مكافآت

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

2-6 إخطار مكتب خدمات الهجرة الإقليمي

إذا كانت لديك أحد أنواع الإقامة أدناه وإذا تغير شيء ما فيما يتعلق بالمؤسسة التي تنتمي إليها، فيتعين عليك إخطار مكتب خدمات الهجرة الإقليمي بهذا التغيير.

(1) الإخطار بشأن المؤسسة المستقبلة للأجنبي أنواع الإقامة التي تتطلب تقديم إخطار أحد الأنواع التالية: بروفيسور، محترف ذو مهارات عالية (i-c)، محترف ذو مهارات عالية (ii) (يقتصر على حالات الانخراط في الأنشطة المدرجة في (ii-c))، مدير الأعمال، خدمات قانونية/محاسبية، خدمات طبية، مدرس، منقول داخل شركة، تدريب فني، طالب، متدرب الأمور التي تستلزم الإخطار تغير اسم المؤسسة المستقبلة للأجنبي

تغير مكان المؤسسة المستقبلة للأجنبي

انهيار المؤسسة المستقبلة للأجنبي

مغادرة المؤسسة المستقبلة للأجنبي

الانتقال من المؤسسة المستقبلة للأجنبي فترة الإخطار أنت مطالب بتقديم إخطار في غضون 14 يوما.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

(2) الإخطار بشأن المؤسسة التي ينتسب لها الأجنبي أنواع الإقامة التي تتطلب تقديم إخطار أحد الأنواع التالية: محترف ذو مهارات عالية (i-a)، محترف ذو مهارات عالية (i-b)، محترف ذو مهارات عالية (ii) (يقتصر على حالات الانخراط في الأنشطة المدرجة في (ii-a/b))، باحث، مهندس/متخصص في العلوم الإنسانية/الخدمات الدولية، الرعاية التمريضية، الترفيه (يقتصر على حالات الانخراط في أنشطة بناء على عقد مع مؤسسة عامة أو خاصة في اليابان)، عمالة ماهرة، عامل ماهر محدد الأمور التي تستلزم الإخطار تغير اسم المؤسسة التي ينتسب لها الأجنبي

تغير مكان المؤسسة التي ينتسب لها الأجنبي

انهيار المؤسسة التي ينتسب لها الأجنبي

إلغاء العقد المبرم مع المؤسسة التي ينتسب لها الأجنبي

إبرام عقد مع مؤسسة انتساب جديدة فترة الإخطار أنت مطالب بتقديم إخطار في غضون 14 يوما.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

(3) الإخطار بشأن العلاقة مع الشريك أنواع الإقامة التي تتطلب تقديم إخطار أحد الأنواع التالية: مُعال، زوج مواطن ياباني، زوج مقيم حاصل على إقامة دائمة الأمور التي تستلزم الإخطار الطلاق من الشريك

وفاة الشريك فترة الإخطار أنت مطالب بتقديم إخطار في غضون 14 يوما.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

الإخطار الإلكتروني عن طريق الإنترنت ممكن في هذه الحالات.

لمزيد من التفاصيل انقر هنا.

يحظى المواطنون الأجانب الذين من المتوقع أن يساهموا في النمو الاقتصادي لليابان بسبب مهاراتهم العالية أو مواهبهم بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بأنشطتهم وفترة بقائهم.

ويتم هذا عبر نظام قائم على النقاط حيث يُقيم المواطنون الأجانب على أساس ’’خلفيتهم التعليمية‘‘ و’’مسيرتهم المهنية‘‘ و’’العمر‘‘ وما إلى ذلك. يُعتبر المواطنون الأجانب الذين يتقدمون للإقامة بموجب هذا النظام في مكاتب خدمات الهجرة الإقليمية إذا حصلوا على 70 نقطة أو أكثر في المجموع، بأنهم ’’محترفون ذوو مهارات عالية‘‘. وهم يحظون بالمعاملات التفضيلية التالية:

إذن بالانخراط في عدة أنشطة

منح أطول فترة إقامة والبالغة 5 سنوات

تخفيف متطلبات منح تصريح الإقامة الدائمة فيما يتعلق بفترة الإقامة في اليابان وما إلى ذلك.

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3) تصريح بمعاودة الدخول (معاودة الدخول إلى اليابان بموجب حالة الإقامة الممنوحة حاليا)

إذا رغب مواطن أجنبي مقيم في اليابان بمغادرتها مؤقتا والعودة إليها خلال الفترة المصرح بها، فيمكنه معاودة دخول اليابان بدون تغيير نوع الإقامة الممنوحة حاليا وفترتها وذلك باستخدام تصريح معاودة الدخول.

(1) تصريح خاص بمعاودة الدخول (العودة إلى اليابان في غضون عام واحد)

إذا عاد المواطنون الأجانب إلى اليابان في غضون عام واحد (أو قبل تاريخ انتهاء فترة الإقامة عندما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها أقل من عام واحد من تاريخ المغادرة)، فهم معفون من اتباع إجراء تصريح معاودة الدخول في مكتب خدمات الهجرة الإقليمي طالما أن لديهم بطاقة إقامة وجواز سفر ساري المفعول.

(2) تصريح بمعاودة الدخول (العودة إلى اليابان بعد أكثر من عام واحد)

إذا تقدم المواطنون الأجانب بطلب للحصول على تصريح معاودة الدخول في مكتب لخدمات الهجرة الإقليمي قريب منهم، فيمكنهم معاودة دخول اليابان بموجب الإقامة الممنوحة لهم حاليا وأثناء فترتها (بحد أقصى 5 سنوات. أو ما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة عندما يكون أقل من 5 سنوات).

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4) إجراءات منح صفة لاجئ

نظرا لأن اليابان عضو في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، فإننا نقر صفة لاجئ ونتخذ تدابير حماية مختلفة للاجئين الذين حددتهم الاتفاقية، إلخ.

4-1 تعريف اللاجئ

يشير مصطلح ’’لاجئ‘‘ إلى أولئك الذين تنطبق عليهم المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. ويُعرّف اللاجئ على النحو التالي:

شخص يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن ينعم بحماية ذلك البلد.

4-2 التقدم بطلب للحصول على صفة لاجئ

طلب الاعتراف بوضع اللاجئ هو نظام مخصص لمن فروا من بلدانهم الأصلية (انظر: 4-1) ويطلبون الحماية من اليابان. يمكن لأي مواطن أجنبي يعيش في اليابان التقدم بطلب للحصول على هذه الصفة. وعندما يُعترف بمواطن أجنبي كلاجئ، تصدر له شهادة صفة لاجئ، ويمنح حالة إقامة ’’مقيم طويل الأجل‘‘ وما إلى ذلك.

يحصل المواطن الأجنبي الذي تم الاعتراف به كلاجئ، بناء على طلبه، على وثيقة سفر للاجئين بدلا من جواز السفر.

يمكن للمواطن الأجنبي المعترف به كلاجئ وعائلته الاستفادة من نظام دعم الاستقرار، والذي يتضمن تعليم اللغة اليابانية وإرشادات للعيش في اليابان والحصول على وظيفة.

4-3 طلب إجراء مراجعة إدارية

يجوز للمواطن الأجنبي الذي لديه اعتراض على قرار يرفض الاعتراف به كلاجئ تقديم طلب إلى وزير العدل لإجراء مراجعة إدارية.

عندما يريد وزير العدل اتخاذ قرار بشأن الطلب، يتعين عليه أن يستمع إلى آراء مستشاري فحص وضع اللاجئين الذين لديهم خلفية أكاديمية في القانون أو الشؤون الدولية.

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5) أمر الترحيل وقضايا أخرى

5-1 أسباب رئيسية للترحيل

البقاء في اليابان بعد انتهاء فترة الإقامة (يرجى ملاحظة أنه حتى البقاء لمدة يوم واحد فقط بعد الفترة المسموح بها يشكل تجاوزا لفترة الإقامة ويعرضك للترحيل)

الانخراط في نشاط غير مسموح به بموجب حالة إقامتك، والحصول على أجر بدون تصريح لقاء الانخراط في نشاط آخر غير المصرح به بموجب حالة الإقامة الممنوحة مسبقا

إصدار عقوبة جنائية معينة بحقه

5-2 إذا تم ترحيلك

إذا رُحّلت فلن يُسمح لك من الناحية الأساسية بدخول اليابان لمدة 5 أو 10 سنوات. وإذا رُحّلت بسبب عقوبة جنائية معينة أو لأسباب معينة أخرى، فلن يُسمح لك بدخول اليابان بعد الآن.

5-3 نظام أمر المغادرة

في حال استيفاء جميع المتطلبات التالية، فسيُسمح لمن تجاوز مدة الإقامة بمغادرة اليابان عبر إجراءات بسيطة دون احتجازه.

عندما تغادر اليابان بموجب نظام أمر المغادرة، فلن يُسمح لك أساسا بدخول اليابان لمدة عام واحد.

شروط نظام أمر المغادرة:

يجب على الخاضعين لنظام أمر المغادرة استيفاء المتطلبات التالية:

يتعين عليه الحضور طواعية إلى مكتب خدمات الهجرة الإقليمي بنية مغادرة اليابان.

ليس عرضة للترحيل لأي سبب بخلاف تجاوز مدة الإقامة المصرح بها.

لم يعاقب بالسجن مع العمل أو بدونه على جرائم معينة مثل السرقة.

لم يُرحّل في الماضي أبدا.

لم يغادر اليابان أبدا بسبب أمر مغادرة في الماضي.

يبدو من المؤكد أنه سوف يغادر اليابان على الفور.

5-4 تصريح خاص بالبقاء في اليابان

حتى عند اتخاذ إجراءات الترحيل، قد يمنح وزير العدل إذنا خاصا بالبقاء في اليابان بالنظر إلى الوضع الذي دفع المواطن الأجنبي للاستقرار في اليابان، ووضع أسرته وما إلى ذلك.

6) معلومات الاتصال بشأن إجراءات الهجرة والإقامة

المكاتب الإقليمية لمراقبة الهجرة والإقامة

مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في سابّورو 12-chome Odori-nishi Chuo-ku Sapporo shi 060-0042 TEL 011-261-7502 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في سينداي 1-3-21 Gorin Miyagino-ku Sendai-shi 983-0842 TEL 022-256-6076

IP/ من الخارج

03-5796-7234 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في طوكيو 5-5-30 Konan Minato-ku Tokyo 1088255 TEL 0570-034259

IP/من الخارج

03-5796-7234 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في طوكيو المبنى الحكومي فرع يوتسويا Yotsuya Tower 14F, 1-6-1, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004 TEL 0570-011000

(اختار الرقم 8) قسم التسجيل: الإخطار بتغيير النشاط أو العقد أو الحالة الاجتماعية TEL 03-5363-3032

IP/من الخارج

03-5363-3013 قسم التسجيل: الإخطار بشأن مؤسسة الانتساب TEL 03-5363-3030 قسم معالجة المعلومات: إجراءات التقدم للإقامة عبر الإنترنت| إدارة سجلات التفتيش TEL 03-5363-3039 فرع مطار ناريتا 1-1 Narita International Airport Second Terminal bldg.6th floor Aza-Furugome, Furugome Narita-shi Chiba 282-0004 TEL 0476-34-2222

قسم الإدارة والتفتيش

0476-34-2211 فرع مطار هانيدا 2-6-4 CIQ bldg. Haneda Airport Ota-ku Tokyo 1440041 TEL 03-5708-3202 فرع يوكوهاما 10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama Kanagawa 236-0002 TEL0570-045259

IP/من الخارج

045-769-1729 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في ناغويا 5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya, Aichi 2360002 TEL 052-559-2150 فرع مطار تشوبو 1-1 CIQ bldg. CENTRAIR Tokoname-shi, Aichi 4790881 TEL 0569-38-7410 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في أوساكا 1-29-53 Minami-kohoku, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0034 TEL 06-4703-2100 فرع مطار كانساي Senshukukonaka 1, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka 5490011 TEL 072-455-1453 فرع كوبي 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500024 TEL 078-391-6377 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في هيروشيما 2-31 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0012 TEL 082-221-4411 مكتب مراقبة الهجرة والإقامة الإقليمي في تاكاماتسو 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa 7600033 TEL 087-822-5852 مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في فوكوؤكا 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 8100073 TEL 092-717-5420 فرع ناها 1-15-15 Higawa, Naha-shi, Okinawa 9000022 TEL 098-832-4185 مركز الهجرة في هيغاشي نيهون 1766-1 Kuno-cho, Ushiku-shi, Ibaraki 3001288 TEL 029-875-1291 مركز الهجرة في أومورا 644-3 Kogashima-machi, Omura-shi, Nagasaki 8560817 TEL 0957-52-2121

مركز دعم المقيمين الأجانب

مركز دعم المقيمين الأجانب Yotsuya Tower 13F, 1-6-1, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160- 0004 TEL 0570-011000

IP/من الخارج

03-5363-3013

مركز معلومات

مركز المعلومات العامة للمقيمين الأجانب مكتب خدمات الهجرة الإقليمي في سينداي، طوكيو، يوكوهاما (فرع)، ناغويا، أوساكا، كوبي (هيروشيما)، فوكوؤكا TEL 0570-013904

(IP, PHSمن الخارج

03-5796-7112) مستشارين في: سابّورو وتاكاماتسو وناها (فرع)

7) نقل المعلومات من وكالة خدمات الهجرة

7-1 الموقع الإلكتروني لوكالة خدمات الهجرة

يوفر الموقع الإلكتروني لوكالة خدمات الهجرة إرشادات حول إجراءات الهجرة والإقامة وما إلى ذلك. يتم تقديم المعلومات بـ 14 لغة بالإضافة إلى اليابانية.

الموقع الإلكتروني لوكالة خدمات الهجرة: انقر هنا

7-2 حسابات وكالة خدمات الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي

فتحت وكالة خدمات الهجرة أنواعا مختلفة من خدمات الشبكات الاجتماعية وما إلى ذلك لتقديم إرشادات حول الأنظمة الجديدة ونقل المعلومات التي قد تكون مفيدة لأنشطة الحياة اليومية للمقيمين الأجانب.

حساب وكالة خدمات الهجرة على تويتر

تويتر حساب وكالة خدمات الهجرة على فيسبوك

فيسبوك خدمة توزيع البريد الإلكتروني

توفر مكاتب خدمات الهجرة الإقليمية أيضا معلومات حول حالة الازدحام عبر حساباتها على تويتر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)