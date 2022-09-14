كل ما تود معرفته عن نظام التعليم الياباني بداية من رياض الأطفال وحتى الجامعة

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يُطلق على نظام التعليم الياباني عموما اسم ’’نظام 6-3-3-4 سنوات‘‘ حيث يتكون من 6 سنوات دراسة في المدارس الابتدائية و3 سنوات في المدارس الإعدادية و3 سنوات في المدارس الثانوية بالإضافة إلى 4 سنوات من التعليم الجامعي. والتعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية إلزامي. كما يتوفر تعليم في المرحلة التي تسبق الدخول إلى المدارس الابتدائية وذلك في رياض الأطفال وما إلى ذلك. في هذا الموضوع نلقي الضوء على أهم ملامح التعليم الياباني، وتعليم الأجانب في اليابان.

1) نظام التعليم في اليابان

يُطلق على نظام التعليم الياباني عموما اسم ’’نظام 6-3-3-4 سنوات‘‘ حيث يتكون من 6 سنوات دراسة في المدارس الابتدائية و3 سنوات في المدارس الإعدادية و3 سنوات في المدارس الثانوية بالإضافة إلى 4 سنوات من التعليم الجامعي. والتعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية إلزامي. كما يتوفر تعليم في المرحلة التي تسبق الدخول إلى المدارس الابتدائية وذلك في رياض الأطفال وما إلى ذلك.

رسم تخطيطي لنظام التعليم في اليابان

1-1 المدارس الابتدائية والإعدادية

الالتحاق بالمدارس الابتدائية و/أو الإعدادية العامة

يجب على الآباء أو أولياء الأمور إرسال أطفالهم اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم من ستة إلى 15 عاما إلى المدرسة الابتدائية والإعدادية.

يمكن قبول الأطفال الأجانب في المدارس اليابانية القومية أو العامة (*١) الابتدائية منها والإعدادية. الرسوم والكتب الدراسية مجانية.

الابتدائية منها والإعدادية. الرسوم والكتب الدراسية مجانية. أخبر مكتب البلدية المحلي برغبتك في إرسال أطفالك إلى مدرسة يابانية عامة.

قم بزيارة المدرسة المحددة لابنك مع الوثائق المطلوبة وتصريح التسجيل للطلاب الدوليين الصادر عن مكتب البلدية.

يوجد في اليابان -إلى جانب المدارس الابتدائية والإعدادية- تعليم إلزامي يتيح تعليما إلزاميا من الصف الأول حتى الصف التاسع، ومدارس خاصة بالأطفال المعاقين جسديا و/أو عقليا.

(راجع 1-4 مدارس إعدادية ليلية)

1-2 المدارس الثانوية

المدارس الثانوية مخصصة لأولئك الذين تخرجوا من مدارس إعدادية ويرغبون في مواصلة تعليمهم. وكقاعدة عامة يتعين على الطالب إجراء امتحان قبول واجتيازه للتسجيل في إحدى المدارس الثانوية.

تُصنف المدارس الثانوية إلى مدارس بدوام كامل (من الصباح إلى بعد الظهر) ومدارس بدوام جزئي (في المساء وأوقات محددة) ومدارس بالمراسلة.

يحق لخريجي الثانوية العامة التقدم للالتحاق بالجامعات.

1-3 مدارس الطلاب الأجانب

إلى جانب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، هناك أنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية للطلاب الأجانب والتي تهدف حصريا لتعليم الأطفال الأجانب تسمى ”مدارس الطلاب الأجانب“.

لكل مدرسة خلفية مختلفة من ناحية الثقافات والأعراق واللغات والمناهج ومسارات الدراسات العليا، لذلك يجب عليك اختيار واحدة تناسب أطفالك. (يمكن العثور على مؤهلات الالتحاق الجامعي لأولئك الذين تخرجوا من مدارس الطلاب الأجانب في 1-7 معاهد التعليم العالي (الكليات والجامعات).)

الموقع الإلكتروني هنا مخصص للأشخاص المرتبطين بمدارس الطلاب الأجانب

1-4 حصص دراسية مسائية في المدارس الإعدادية العامة

تتوفر في اليابان حصص دراسية مسائية في المدارس الإعدادية العامة لأولئك الذين لم يكملوا تعليمهم الإلزامي سواء في اليابان أو في وطنهم.

يوجد في 30 مدينة ضمن 12 محافظة في أرجاء اليابان 36 حصة دراسية مسائية في المدارس الإعدادية العامة (حتى أبريل/نيسان عام 2021) مخصصة لأولئك الذين لم يتخرجوا من المدارس الإعدادية لأي سبب كان.

إذا كنت ترغب في التسجيل في الحصص الدراسية المسائية في المدرسة الإعدادية العامة بالقرب منك، فاتصل بمجلس التعليم المحلي.

العلاقات العامة في الحكومة اليابانية عبر الإنترنت: لأولئك الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة في المدارس الإعدادية لأسباب متنوعة، هل تعرف ’’الحصص الدراسية المسائية؟‘‘

1-5 امتحان معادلة الشهادة الإعدادية

يمكن لأولئك الذين لم يتخرجوا من مدرسة إعدادية في اليابان إجراء هذا الامتحان.

يُجرى الامتحان مرة واحدة في السنة.

عند اجتياز الامتحان، ستكون مؤهلا لإجراء امتحان الالتحاق بالمدارس الثانوية اليابانية.

1-6 امتحان معادلة الشهادة الثانوية

يمكن لأولئك الذين لم يتخرجوا من المدرسة الثانوية إجراء هذا الامتحان.

يُجرى الامتحان مرتين في السنة.

عند اجتياز الامتحان، يحق لك ما يلي: إجراء امتحانات دخول الكليات/الجامعات أو الكليات المتوسطة أو كليات التدريب المهني في اليابان. إجراء اختبارات التوظيف أو المؤهلات المتاحة لمن تخرج من مدرسة ثانوية.



لقراءة الخطوط العريضة (باللغة الإنجليزية) لامتحان المعادلة انقر هنا.

1-7 مؤسسات التعليم العالي (كليات وجامعات)

القبول في الكليات والجامعات

يحق لأولئك الذين تخرجوا من مدارس ثانوية أو مدارس متوسطة أو مدارس دولية معتمدة في اليابان التقدم لما يلي: الكليات والجامعات الجامعات المهنية كليات متوسطة كليات متوسطة مهنية كليات تدريب مهني (منهج ما بعد الثانوية لكليات تدريب متخصصة)، إلخ.

التقدم لما يلي: الحاصلون على إحدى الشهادات التالية مؤهلون أيضا للتقدم إلى المعاهد التعليمية المذكورة أعلاه: شهادة بكالوريا دولية أبيتور شهادة بكالوريا شهادة تعليم عامة، مستوى متقدم

( راجع قائمة مدارس البكالوريا الدولية المعتمدة في اليابان )

أولئك الذين أكملوا تعليمهم لمدة 12 عاما وتخرجوا من مؤسسة تعليمية معتمدة من أي من المجموعات التالية، يحق لهم أيضا التقدم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المذكورة أعلاه: WASC (الرابطة الغربية للمدارس والكليات) CIS (مجلس المدارس الدولية) ACSI (رابطة المدارس المسيحية الدولية)



مؤسسات أخرى للتعليم العالي

هناك معاهد أخرى للتعليم العالي في اليابان على النحو التالي ولكل منها متطلبات الالتحاق الخاصة بها: كليات الدراسات العليا ولا سيما طلاب الدراسات العليا الجامعات المهنية ولا سيما لطلاب الدراسات العليا كليات التقنية خاصة لخريجي المدارس الابتدائية



1-8 امتحان الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي

لكي يتمكن الطالب من الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي يجب عليه اجتياز امتحان للقبول أو فحص الوثائق.

تقدم بعض المؤسسات التعليمية تقييمات خاصة للمتقدمين الأجانب.

تستخدم الكثير من الكليات والجامعات اليابانية امتحان القبول في الجامعات اليابانية للطلاب الدوليين (EJU) الذي تجريه المنظمة اليابانية لخدمات الطلاب، كمرجع تقييم خاص للطلاب الدوليين.

هذا الموقع الإلكتروني مخصص للمواطنين الأجانب.

2) الدعم المالي لتكاليف التعليم

2-1 الدعم المالي لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية

يوجد نظام يقدم المساعدة في نفقات اللوازم المدرسية مثل الزي المدرسي والحقائب المدرسية والقرطاسية ووجبات الغداء المدرسية.

الآباء ذوو الدخل المنخفض الذين يرتاد أطفالهم مدرسة ابتدائية أو إعدادية مؤهلون للحصول على هذه المساعدة.

تختلف متطلبات الحصول على المساعدة ومقدار المبلغ الواجب دفعه، حسب البلدية التي يقيم فيها مقدم الطلب.

لمزيد من المعلومات عن هذا النظام يرجى الضغط هنا.

2-2 دعم مالي لدفع رسوم المدارس الثانوية

يمكن لطلاب المدارس الثانوية الذين يقل دخل أسرهم السنوي عن 9 ملايين و100 ألف ين الحصول على مساعدة مالية لتغطية نفقات التعليم في المدرسة الثانوية.

الطلاب الذين يرتادون مدرسة ثانوية قومية أو عامة مؤهلون لتلقي مساعدة مالية مساوية لمبلغ الرسوم الدراسية.

يختلف مقدار المساعدة للطلاب الملتحقين بمدارس ثانوية خاصة حسب دخل أسرهم.

يتعين تقديم استمارة من أجل الحصول على المساعدة.

يتم الإعلان عن التفاصيل من قبل المدرسة التي التحقت بها.

لمزيد من المعلومات عن هذا النظام يرجى مراجعة هذا الموقع الإلكتروني.

لقراءة المعلومات باللغة الإنجليزية، انقر هنا.

2-3 منح مالية إضافية للمدارس الثانوية

يمكن للآباء ذوي الدخل المنخفض الذين يرتاد أطفالهم مدرسة ثانوية الحصول على دعم لتغطية النفقات بخلاف الرسوم الدراسية، مثل ثمن الكتب واللوازم المدرسية.

يتباين مقدار الدعم حسب نوع المدارس التي يرتادها الطالب.

ولتلقي هذا الدعم، يتعين التقدم للحصول على الاستمارة الضرورية.

يتم الإعلان عن التفاصيل من قبل المدرسة التي يرتادها الطالب.

لمزيد من المعلومات عن هذا النظام يرجى مراجعة هذا الموقع الإلكتروني.

لقراءة المعلومات باللغة الإنجليزية، انقر هنا.

2-4 منح دراسية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا

تُقدم منح دراسية من قبل الحكومة اليابانية والإدارات المحلية ومؤسسات خاصة.

تتكون المنح الوطنية من نوعين: منحة: لا يلزم إرجاع قيمتها. قرض طلابي: يتعين سداده بعد التخرج.

* بعض المنح الدراسية التي تقدم على شكل قروض يترتب عليها فوائد وبعضها لا.

أولئك الذين يواصلون تعليمهم العالي ولديهم أحد أنواع التالية من الإقامة مؤهلون للحصول على المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة اليابانية: مقيم دائم خاص مقيم دائم زوج(ة) أو ابن مواطن ياباني زوج(ة) أو ابن مقيم دائم مقيم طويل الأمد (ينوي العيش في اليابان بشكل دائم)

هناك أيضا منح دراسية لا تستلزم الإرجاع لمن تكون إقامتهم ’’طالب‘‘ وقد استوفوا المتطلبات الأكاديمية.

هذا الموقع الإلكتروني مخصص للمواطنين الأجانب.

3) تعلم اللغة اليابانية

إن معرفة اللغة اليابانية تسهل حياتك في اليابان، حيث يمكنك التعرف على الآخرين وتكوين صداقات معهم. وربما يقدمون يد العون عندما تحتاج إلى أي مساعدة. وربما تتمكن من تحقيق أحلامك. ولكي تكون على طبيعتك في اليابان، يوصى بشدة أن تستمر في دراسة اللغة اليابانية.

3-1 حول تعلم اللغة اليابانية

تستخدم اللغة اليابانية خمسة أنواع من الرموز: هيراغانا وكاتاكانا وكانجي والحروف الإنجليزية (romaji) والأرقام. تحتوي هيراغانا وكاتاكانا على 46 حرفا لكل منهما بالإضافة إلى الشكل الصغير من تلك الحروف (أربعة حروف صغيرة للهيراغانا وتسعة حروف صغيرة للكاتاكانا). كما يُستخدم رمزان خاصان هما ” و ْ.

بمجرد أن تحفظ أحرف الكانجي تصبح مفيدة جدا. قد يبدو بعض هذه الحروف معقدا، لذلك ابدأ بتعلم حروف الكانجي البسيطة.

تعلم عن حروف romaji أيضا، والتي تُستخدم غالبا عند الكتابة أو إرسال رسائل نصية للبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت تعيش في اليابان فمن المهم جدا معرفة أسماء الأماكن والشوارع المحلية من خلال قراءة وكتابة حروف مثل الكانجي. هناك أيضا العديد من اللهجات في اللغة اليابانية ولها دور مهم في حياتك المجتمعية. يمكنك تعلم هذه اللهجات في دروس اللغة اليابانية في منطقتك ومن خلال التواصل مع السكان المحليين.

هناك صيغة مهذبة عند الحديث باللغة اليابانية. ومن الأفضل أن تتمكن من استخدام اللغة اليابانية المهذبة والتي تختلف حسب منزلة الشخص الذي تتحدث إليه.

3-2 الإطار المرجعي لتعليم اللغة اليابانية

تم تأسيس ’’الإطار المرجعي لتعليم اللغة اليابانية‘‘ حديثا في عام 2021 لتسهيل تعلم اللغة اليابانية من قبلك وذلك بالاسترشاد ’’بالإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات: التعلم والتعليم والتقييم).

يصف هذا الإطار محتويات التعلم وأهداف العمل وفقا لستة مستويات للغة اليابانية (A1 إلى C2) وإتقان اللغة اليابانية (’’الاستماع‘‘ و’’القراءة‘‘ و’’التحدث (التفاعل)‘‘ و’’التحدث (التعبير)‘‘ و’’الكتابة‘‘).

يرجى استخدامه كمرجع لتحديد مستواك في اللغة اليابانية ودراسة تحديد الهدف التالي.

C2 يكون الطالب قادرا على الفهم بسهولة كل ما يسمع أو يقرأ، ويمكنه التعبير عن نفسه بشكل عفوي وبطلاقة ودقة كبيرة، ويميز بين الدرجات الدقيقة للمعاني حتى في أكثر المواقف تعقيدا. C1 يستطيع الطالب فهم مجموعة كبيرة من النصوص الطويلة والمطلوبة وإدراك المعنى الضمني. يمكنه التعبير عن نفسه بطلاقة وعفوية دون الكثير من البحث عن العبارات. يمكنه استخدام اللغة بمرونة وفعالية للأغراض الاجتماعية والأكاديمية والمهنية. B2 الطالب قادر على فهم الأفكار الرئيسية للنصوص المعقدة في كل من الموضوعات المحددة والنظرية، بما في ذلك المناقشات التقنية في مجال تخصصه. يمكن أيضا أن يتفاعل بدرجة من الطلاقة والعفوية تجعل التفاعل الاعتيادي مع المتحدثين الماهرين للغة اليابانية ممكنا تماما دون إجهاد لأي من الطرفين. B1 يستطيع الطالب فهم النقاط الرئيسية لمواضيع نموذجية واضحة في مسائل مألوفة تُصادف بانتظام في العمل والمدرسة والترفيه وما إلى ذلك. ويمكنه كتابة نص بسيط مترابط حول موضوعات مألوفة أو له اهتمام شخصي بها. A2 يستطيع الطالب فهم الجمل والعبارات المستخدمة بشكل متكرر والمتعلقة بمجالات ذات صلة مباشرة به (على سبيل المثال، المعلومات الشخصية والعائلية الأساسية للغاية والتسوق والجغرافيا المحلية والتوظيف). يمكنه التواصل في مهام بسيطة وروتينية تتطلب تبادلا بسيطا ومباشرا للمعلومات حول أمور مألوفة وروتينية. A1 يمكن للطالب فهم واستخدام عبارات يومية مألوفة وعبارات أساسية للغاية تهدف إلى تلبية الاحتياجات من النوع الملموس. يمكنه أن يتفاعل بطريقة بسيطة على أن يتحدث الشخص الآخر ببطء ووضوح وأن يكون مستعدا للمساعدة.

3-3 أين تتعلم اللغة اليابانية

عند حضور دروس اللغة اليابانية فأنت لا تدرس اللغة فحسب، بل يمكنك أيضا تبادل المعلومات وتكوين صداقات في نفس الوقت. ابحث عن مدرسة أو دروس لتعليم اللغة اليابانية بالقرب منك.

في الوقت الحاضر يتزايد عدد الطلاب الذين يختارون التعلم عن بعد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل سكايب أو التعلم الإلكتروني. اختر الطريقة المناسبة لك.

(1) مدارس تعليم اللغة اليابانية

هناك دورات تعليمية ذات أغراض مختلفة: للتحضير للدراسة في الجامعة أو للعمل أو للتحضير للامتحانات.

هناك فصول تناسب المبتدئين وحتى المتعلمين ذوي المستوى المتقدم.

يمكنك اختيار التعلم ضمن مجموعة أو في فصل دراسي خاص بك.

تلك الدروس غير مجانية.

(2) دروس لغة يابانية في مجتمعات محلية

يتم تنظيم دروس تعليم اللغة اليابانية من قبل الإدارات المحلية أو الجمعيات الدولية أو المنظمات غير الربحية.

تُنظم حصص دراسية في مراكز البلديات أو المدارس أو الكنائس أو مراكز المتطوعين.

يكون المعلمون في كثير من الحالات متطوعين.

بعض تلك الحصص الدراسية مجانية، لذلك فهي اقتصادية بشكل أكبر من الدراسة في مدارس تعليم اللغة اليابانية.

تجرى الحصص الدراسية بشكل عام مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة ساعة إلى ساعتين.

هذا الموقع الإلكتروني يتضمن قائمة بالأقسام المسؤولة عن تعليم اللغة اليابانية في كل منطقة والحصص اليابانية المنظمة فيها.

تحقق مما يلي عند البحث عن دروس لتعليم اللغة اليابانية:

① اسم الفصل الدراسي ② الجهة المنظمة ③ المكان ④ رقم الاتصال ⑤ كيفية التواصل ⑥ اللغات المدعومة ⑦ مدة دورة اللغة ⑧ عدد الحصص ⑨ الجدول الزمني (اليوم والوقت) ⑩ أهلية التقدم ⑪ التكلفة ⑫ نوع الحصص (جماعية أو خاصة) ⑬ عدد الطلاب ⑭ مستوى الطلاب ⑮ المدرسون ⑯ ما يمكن تعلمه ⑰ توفر مكان لركن السيارة ⑱ خدمات رعاية الأطفال، إلخ.

(3) التعلم عبر الإنترنت وعن بعد

إذا كنت مشغولا جدا بحيث لا يمكنك الذهاب إلى إحدى مدارس تعليم اللغة بسبب العمل أو رعاية الأطفال، فيمكنك دراسة اللغة اليابانية عبر الإنترنت باستخدام SNS أو التعلم الإلكتروني. وهناك إصدارات مختلفة من الرسوم الدراسية والخدمات، لذلك ابحث عن الطريقة الأنسب لك.

3-4 موقع إلكتروني لمتعلمي اللغة اليابانية: ”تواصل وعزز حياتك باللغة اليابانية“ (المعروف باسم Tsunahiro)

هذا الموقع الإلكتروني مخصص للمواطنين الأجانب الذين يعيشون في اليابان لتعلم اللغة اليابانية، بهدف التواصل باللغة اليابانية أو استخدام اللغة اليابانية في الحياة اليومية.

يمكنك اختيار محتويات التعلم في مقاطع الفيديو والنصوص بناء على مستواك في اللغة اليابانية، والموضوع الذي تختاره والكلمات الرئيسية التي تهمك. ادرس واستخدم اللغة اليابانية للتواصل مع المجتمع وتوسيع إمكانيات الحياة.

اللغات المتوفرة اليابانية والإنكليزية والصينية (المبسطة) والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والإندونيسية والفلبينية والنيبالية والخميرية (الكمبودية) والكورية والتايلاندية والبورمية والمنغولية (14 لغة) مواضيع تعليم اللغة مشاهد من الحياة اليومية مثل إلقاء التحية على الناس والتسوق واستخدام البنك واستخدام القطار والذهاب إلى مكتب البلدية والاستعداد للكوارث والطوارئ.

الموقع الإلكتروني ”تواصل وعزز حياتك باللغة اليابانية“

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى كالة الهجرة الياباني، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)