كل ما تريد معرفته عن نظام المعاش التقاعدي والضمان الاجتماعي في اليابان

دليل الحياة والعمل في اليابان

معلومات عن التقاعد والمعاشات التقاعدية وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وفرض الضرائب على المزايا.

1) المعاش التقاعدي

المعاش التقاعدي الحكومي الياباني هو نظام لتوفير ضمان اجتماعي مدى الحياة من خلال دعم الأجيال لبعضها البعض.

يُدار النظام وفق مخطط تُصرف فيه المساهمات التي تدفعها الأجيال العاملة كمعاشات تقاعد لأشخاص مثل كبار السن.

1-1 معاش التقاعد القومي

إن نظام التقاعد القومي الياباني هو نظام تقاعد عام يسجل فيه أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عاما والذين يقيمون في اليابان.

(1) كيفية التسجيل في النظام

يتم تصنيف الأشخاص المشتركين في نظام التقاعد حسب حالتهم على النحو التالي:

المشتركين من الفئة الأولى هم الأشخاص غير المصنفين في الفئتين الثانية أو الثالثة، مثل أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص والطلاب وما إلى ذلك.

يجب تقديم طلبات التسجيل في مكتب البلدية في منطقتك. المشتركين من الفئة الثانية الأشخاص الذين التحقوا بالفعل بنظام تأمين معاشات الموظفين أو المصنفين في الفئة الثانية.

يجب أن تهتم الشركة الموظِفة بطلبات التسجيل. المشتركين من الفئة الثالثة يتم تصنيف المعالين من قبل المشتركين من الفئة الثانية ضمن الفئة الثالثة.

تتولى الشركة التي يعمل بها الزوج(ة) (في فئة المعاشات التقاعدية القومية الثانية) مسؤولية طلبات التسجيل.

* المعالون من قبل المشتركين من الفئة الأولى لا يُصنفون ضمن الفئة الثالثة.

* المعالون المتزوجون من أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويستفيدون من نظام تأمين معاشات الموظفين حيث يتلقون منافع معاش التقاعد، لا يصنفون ضمن الفئة الثالثة أيضا.

(2) المساهمات (الاشتراكات)

تكون الاشتراكات في الفئة الأولى ثابتة. يُعفى من هم في الفئتين الثانية والثالثة من دفع اشتراكات معاش التقاعد القومي.

يمكن دفع الاشتراكات الخاصة بالفئة الأولى نقدا عندما تتلقى إشعارا بالدفع أو عن طريق التحويل المصرفي أو ببطاقة ائتمان.

يتلقى المشترك خصما إذا دفع المبلغ بالكامل مقدما.

تتوفر خيارات الإعفاء من الدفع أو تأجيل الاشتراكات إذا كنت تواجه صعوبات في دفع الاشتراكات في حالة انخفاض الدخل أو فقدان الوظيفة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بإدارة البلدية أو فرع خدمة التقاعد الياباني (JPS) القريب منك.

(3) المنافع

معاش التقاعد الأساسي في الشيخوخة

يحق للأشخاص الذين سددوا اشتراكات لمدة 10 سنوات على الأقل الحصول على معاش التقاعد الأساسي في الشيخوخة عندما يبلغ عمر المنتسب للبرنامج 65 عاما.

يتم احتساب قيمة معاش التقاعد وفقا للفترة التي سدد خلالها المنتسب الاشتراكات.

يمكن للأشخاص الذين دفعوا اشتراكات لمدة 40 عاما من سن 20 إلى 59 عاما الحصول على كامل مبلغ المعاش التقاعدي.

* لا يمكن تضمين الفترة الزمنية التي لم يتم خلالها دفع الاشتراكات في الفترة المؤهلة للحصول على المنافع.

* يُحسب مبلغ المعاش التقاعدي اللازم دفعه للأشخاص المعفيين من دفع الاشتراكات لفترة زمنية وفقا لنوع هذا الإعفاء ونسبة الإنفاق على المعاشات التقاعدية الأساسية في الخزانة القومية.

المعاش الأساسي للإعاقة

يحق للأشخاص الذين يستوفون كل ما يلي الحصول على المعاش الأساسي للمعاقين:

إعاقة ناجمة عن مرض أو إصابات.

أجريت الاستشارة الأولى للطبيب حول المرض أو الإصابات التي تسببت في النهاية بحدوث إعاقة معنية، في الفترة التي كان المنتسب للبرنامج تحت تغطية نظام التقاعد القومي.

متطلبات دفع الاشتراكات مستوفاة اعتبارا من اليوم السابق ليوم استشارة الطبيب الأولى.

هناك درجتان من الإعاقات.

تختلف قيمة المعاش حسب درجة الإعاقة:

إعاقة من الدرجة 1 ← كامل مبلغ المعاش الأساسي في الشيخوخة × 1.25

إعاقة من الدرجة 2 ← كامل مبلغ المعاش الأساسي في الشيخوخة

إذا كان لديك طفل، بغض النظر عن درجة الإعاقة التي لديه، يتم دفع مبلغ إضافي.

معاش التقاعد الأساسي للورثة

’’مُعال مع طفل‘‘ أو ’’طفل‘‘ يستوفي الشروط التالية مؤهل لتلقي معاش الورثة الأساسي.

← يجب على ’’المعال مع طفل‘‘ أو ’’الطفل‘‘ الذي يعتمد اقتصاديا على الشخص المتوفى المنتسب للبرنامج التقاعدي استيفاء أحد الشرطين أدناه:

← يجب على ’’المعال مع طفل‘‘ أو ’’الطفل‘‘ الذي يعتمد اقتصاديا على الشخص المتوفى المنتسب للبرنامج التقاعدي استيفاء أحد الشرطين أدناه: أن يكون الشخص المنتسب حاليا أو سابقا لبرنامج التقاعد مستوفيا بالفعل متطلبات دفع الاشتراكات لحظة وفاته.

أن يكون الشخص المنتسب لبرنامج التقاعد لحظة وفاته مؤهل للحصول على معاش التقاعد الأساسي في الشيخوخة لمدة 25 عاما فأكثر.

مبلغ المعاش الأساسي للورثة هو نفس مبلغ المعاش الأساسي الكامل. يتم دفع مبلغ إضافي إذا كان لديك طفل.

من هو ’’الطفل‘‘؟ تشير كلمة ’’طفل‘‘ إلى الطفل أو الشاب غير المتزوج الذي يستوفي أحد الشرطين التاليين: أن يكون أقل من 18 عاما حتى أول 31 مارس/آذار بعد عيد ميلاده.

أو يكون أقل من 20 عاما مع إعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية.

إجمالي مبلغ مخصصات الوفاة

إذا كان الشخص المنتسب لبرنامج التقاعد قد دفع اشتراكات بصفته شخصا من الفئة الأولى لأكثر من 36 شهرا ولم يتلق بعد أي منافع، فيمكن لأحد أفراد الأسرة الحصول على المبلغ الإجمالي لمخصصات الوفاة.

يختلف المبلغ حسب طول فترة دفع الاشتراكات وفترة الإعفاء من الاشتراك.

معاش الأرملة

وهي منافع تحصل عليها الأرملة التي توفي زوجها بعد الاشتراك في نظام التقاعد لمدة 10 سنوات على الأقل كمنتسب من الفئة الأولى. ولكن يجب أن تكون الأرملة المذكورة قد حصلت على دعم مالي من الزوج ومضى على زواجهما 10 سنوات على الأقل وقت وفاته. تحصل الأرملة على هذا المعاش من عمر 60 إلى 65 عاما.

قيمة مبلغ المعاش هي 3/4 المعاش الأساسي في الشيخوخة المحسوب فقط على أساس الفترة التي أدرج فيها الزوج المنتسب لبرنامج التقاعد ضمن الفئة الأولى.

1-2 نظام تأمين تقاعد الموظفين

يتم إدراج الموظفين العاملين لدى أرباب العمل المسؤولين عن تسجيل موظفيهم في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد المناسبة الخاصة بالموظفين، ضمن تأمين معاشات الموظفين من خلال استيفاء متطلبات التسجيل. (المتطلبات الخاصة بأرباب العمل والموظفين هي نفس متطلبات التأمين الصحي)

يتعين على الموظفين غير المؤهلين للحصول على تأمين تقاعد الموظفين التسجيل في نظام التقاعد القومي.

(1) الأعضاء المؤهلون

يتعين على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما والذين يعملون لدى أرباب العمل المسؤولين عن تسجيل موظفيهم في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد المناسبة الخاصة بالموظفين ويستوفون متطلبات التسجيل، يتعين عليهم التسجيل في تأمين تقاعد الموظفين.

أرباب العمل

يتحمل أرباب العمل من الأصناف التالية مسؤولية تسجيل موظفيهم في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد المناسبة الخاصة بالموظفين:

الشركات. الكيانات الخاصة باستثناء تلك التي تعمل في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والخدمات والتي لديها خمسة موظفين أو أكثر. الأعمال الطوعية القابلة للتطبيق على أساس اتفاقية إدارة العمل.

(2) الاشتراكات

يتم احتساب الاشتراكات التي تدفع بصورة مشتركة على النحو التالي:

الراتب الشهري (متوسط الأجر الشهري) × معدل الاشتراك ÷ 2 + المكافأة (مبلغ المكافأة القياسي) × معدل المساهمة ÷ 2

* يدفع كل من الموظف والشركة مناصفة اشتراكات تأمين تقاعد الموظفين.

(3) المنافع

معاش تقاعد الموظفين في الشيخوخة

إذا كان الشخص المنتسب لنظام تأمين تقاعد الموظفين لديه فترة تغطية لا تقل عن 10 سنوات، فيمكنه الحصول على مخصصات تقاعد الموظفين في الشيخوخة.

يختلف مبلغ المعاش حسب الراتب الشهري للمنتسب للبرنامج (متوسط الأجر الشهري) عند دفع الاشتراكات وفترة دفع الاشتراكات، إلخ.

* من الممكن أن تحصل على معاش تقاعد الموظفين في الشيخوخة قبل عيد ميلادك 65 إذا استوفيت مؤهلات دفع الاشتراكات.

معاش تقاعد الموظفين ذوي الإعاقة

يحق للأشخاص الذين يستوفون كلا ما يلي الحصول على معاش تقاعد الموظفين ذوي الإعاقة:

إعاقة ناجمة عن مرض أو إصابات.

أجريت الاستشارة الأولى للطبيب حول المرض أو الإصابات التي تسببت في النهاية بحدوث إعاقة معنية، في الفترة التي كان المنتسب للبرنامج مشمولا بتأمين تقاعد الموظفين.

متطلبات دفع الاشتراكات مستوفاة اعتبارا من اليوم السابق ليوم استشارة الطبيب الأولى.

هناك 3 درجات من الإعاقات.

تختلف قيمة المعاش حسب درجة الإعاقة: إعاقة من الدرجة 1 ← كامل مبلغ معاش تقاعد الموظفين في الشيخوخة × 1.25 إعاقة من الدرجة 2 و3← نفس مبلغ معاش تقاعد الموظفين في الشيخوخة * الحد الأدنى لمبلغ معاش التقاعد مخصص للإعاقات من الفئة 3. الحد الأدنى المضمون من المنافع = مبلغ المعاش الأساسي للإعاقة من الدرجة الثانية × 3/4

* الحد الأدنى لمبلغ معاش التقاعد مخصص للإعاقات من الفئة 3. الحد الأدنى المضمون من المنافع = مبلغ المعاش الأساسي للإعاقة من الدرجة الثانية × 3/4

حتى إذا لم تتم الموافقة على إعاقتك لمعاش تقاعد الموظفين ذوي الإعاقة، فقد تتمكن من الحصول على منافع مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

معاش تقاعد الموظفين للورثة

المعالون من قبل الشخص المتوفى المنتسب للبرنامج والذين لا يزالون على قيد الحياة ويستوفون أيا مما يلي مؤهلون لتلقي معاش تقاعد الموظفين للورثة:

أن يكون المنتسب للبرنامج قد استوفى شروط دفع الاشتراكات عند وفاته.

إذا كان المنتسب للبرنامج يستوفي مؤهلات دفع الاشتراكات عندما توفي في غضون 5 سنوات من استشارة الطبيب الأولى بشأن المرض أو الإصابات التي عانى منها أثناء تغطيته بتأمين تقاعد الموظفين.

عندما يتوفى المنتسب للبرنامج حاليا أو سابقا ولديه فترة تغطية صالحة لمعاش التقاعد الأساسي في الشيخوخة تزيد عن 25 عاما.

عندما يتوفى المنتسب للبرنامج الذي كان مؤهلا لتلقي معاش تقاعد الموظفين للإعاقات من الدرجة الأولى أو الثانية.

قيمة مبلغ معاش الورثة هي 3/4 معاش تقاعد الموظفين في الشيخوخة الذي كان سيحصل عليه المنتسب للبرنامج.

من هم ’’الورثة‘‘؟ يتم تعريف ’’الوارث‘‘ على أنه أحد الأشخاص التاليين: الزوج(ة) (في حالة الزوج، يجب أن يكون عمره أكثر من 55 عاما. يمكنه الحصول على معاش تقاعدي من عمر 60 عاما). الطفل (كما هو محدد في نظام التقاعد القومي). الوالدان (فوق 55 سنة. يمكنهما الحصول على معاش من عمر 60 عاما). الأحفاد (تنطبق عليهم نفس شروط الأطفال). الأجداد (فوق 55 سنة. يمكنهم الحصول على معاش من عمر 60 عاما). * إذا كان الزوج مؤهلا للحصول على معاش أساسي للورثة، فيمكنه الحصول على معاش تقاعد الموظفين للورثة من عمر 55 عاما. * يمكن للوالدين والأحفاد والأجداد تلقي المنافع وفقا لترتيب الأولوية.

1-3 استرجاع جزء من اشتراكات برامج التقاعد

الأهلية

يمكنك المطالبة باسترجاع جزء من اشتراكات برامج التقاعد (LWP) عندما تغادر اليابان إذا استوفيت جميع الشروط على النحو التالي:

ليس لديك جنسية يابانية. كنت منتسبا لتأمين معاش تقاعد الموظفين (EPI) أو المعاش التقاعدي القومي (NP) لمدة ستة أشهر أو أكثر. إجمالي فترات انتسابك لبرنامج EPI أو NP أقل من 10 سنوات. لم يعد لديك عنوان مسجل في اليابان. لم تعد مشمولا بـبرنامجي EPI و NP. لم يسبق لك تلقي منافع معاش تقاعدي عام ياباني بما في ذلك مخصصات الإعاقة. في غضون عامين بعد التاريخ الذي لم يعد لك فيه عنوان مسجل في اليابان.

ملاحظات مهمة للتقدم بالطلب

قبل التقدم بطلب بشأن استرجاع جزء من اشتراكات برامج التقاعد (LWP)، يرجى قراءة الملاحظات التالية:

عندما تتقدم بطلب للحصول على LWP، يجب استخدام جميع الفترات التي كنت منتسبا فيها لبرنامج التقاعد في الماضي كأساس لحساب مبلغ LWP الخاص بك. وبمجرد الموافقة على طلبك، فإن تلك الفترات لن تعود صالحة للاستخدام. لذلك يرجى دراسة الأمر بعناية قبل التقدم بطلب للحصول على LWP.

* يمكن تنزيل استمارة طلب LWP من موقع خدمة تقاعد اليابان (JPS). يرجى أيضا قراءة الملاحظات الواردة في الاستمارة بعناية. إذا كان لا يزال لديك عنوان مسجل في اليابان في اليوم الذي تتلقى فيه JPS طلبك، فسيتم رفض طلبك. يرجى تقديم إشعار الانتقال إلى مكتب البلدية الذي تعيش فيه قبل التقدم بطلب للحصول على LWP. في حالة قيامك بتقديم طلبك أثناء وجودك في اليابان قبل الانتقال إلى بلد آخر، يرجى تقديم طلبك بحيث يصل إلى JPS بعد تاريخ المغادرة (المخطط) في شهادة الإقامة. يتم احتساب مبلغ دفع LWP بناء على الفترات التي كنت منتسبا فيها لبرنامج التقاعد حتى عدد معين من السنوات. تمت زيادة هذا العدد الأقصى من السنوات بدءا من أبريل/نيسان عام 2021. وعلى وجه التحديد، فإن الحد الأقصى لعدد السنوات وفقا لفترات الانتساب الخاصة بك هو كما يلي: إذا كانت فترات انتسابك فقط في مارس/آذار 2021 وما قبله:

يتم احتسابها بناء على فترات انتسابك حتى 3 سنوات (36 شهرا).

يتم احتسابها بناء على فترات انتسابك حتى 3 سنوات (36 شهرا). إذا كانت فترات انتسابك تشمل أبريل/نيسان 2021 وما بعد:

يتم احتسابها بناء على فترات انتسابك حتى 5 سنوات (60 شهرا).

علاوة على ذلك، إذا كنت ستبقى في اليابان عدة مرات ومن المتوقع أن تكون فترات انتسابك الإجمالية تساوي أو تزيد عن الحد الأقصى لعدد السنوات وتخطط لاستلام LWP الخاص بك محسوبا بناء على طول فترات انتسابك مجتمعة، فقد تحتاج إلى المطالبة بـLWP في كل مرة تخرج فيها من اليابان.

قم بزيارة موقع خدمات تقاعد اليابان بالنقر هنا للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن استرجاع جزء من اشتراكات برامج التقاعد واستمارة الطلب بما في ذلك البريد الإلكتروني.

اتفاقية الضمان الاجتماعي أبرمت اليابان اتفاقيات ضمان اجتماعي مع عدة دول. وإذا كان لديك فترات انتساب لبرامج تقاعد في دولة لديها اتفاقية جمع للفترات مع اليابان، فقد يخولك ذلك تلقي منافع من اليابان و/أو الدولة الأخرى، حتى لو كان طول فترات انتسابك لبرامج التقاعد في كل دولة على حدة غير كاف لتلقي المنافع، وذلك عن طريق جمع فترات التأمين لكلا البلدين. راجع قائمة الدول التي أبرمت تلك الاتفاقيات على موقع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

2) تأمين الرعاية طويلة الأمد

يوجد في اليابان نظام تأمين رعاية طويلة الأجل حيث يدعم المجتمع بأسره كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل، وما إلى ذلك. يدفع المشاركون بهذا التأمين أقساطا، وعندما يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل يمكنهم استخدام خدمة الرعاية طويلة الأجل عن طريق دفع جزء من رسوم الخدمة.

2-1 الأهلية

يتعين على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما والذين سيقيمون في اليابان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر التسجيل في النظام.

2-2 الأقساط

يدفع المؤمن عليه في هذا النظام قسطا محسوبا وفقا لدخله في العام السابق. لا يختلف مبلغ القسط بناء على الدخل فحسب، ولكن أيضا بناء على عمر المؤمن عليه والمنطقة التي يعيش فيها.

عضو في التأمين عمره يتجاوز 65 عاما (مؤمن عليهم من الدرجة الأولى)

كقاعدة عامة، يتم خصم قسط التأمين من معاشك التقاعدي. (يجب أن تدفع نقدا عندما تتلقى إشعارا بالدفع) أكثر من 40 عاما وأقل من 65 عاما (مؤمن عليهم من الدرجة الثانية)

يتم خصم القسط مع التأمين الطبي.

انقر هنا للحصول على تفاصيل حول نظام تأمين الرعاية طويلة الأجل (الأشخاص المؤمّن عليهم من الدرجة الثانية).

2-3 خدمة رعاية طويلة الأجل

عملية استخدام خدمة رعاية طويلة الأجل:

تقدم بطلب للحصول على وثيقة ’’رعاية طويلة الأجل‘‘/’’احتياج الدعم‘‘ في مكتب البلدية في منطقتك. يجب أن تتم الموافقة على طلبك.

* يجب أن تكون مؤهلا لخدمات الدعم/الرعاية طويلة الأجل.

* بمجرد التقديم، يتم فحص حالتك الجسدية والعقلية ويتم إخطارك بالنتيجة بشكل عام في غضون 30 يوما. اطلب خطة الرعاية من مدير رعاية أو مركز الدعم العام المجتمعي في منطقتك.

* إذا كنت ستنتقل إلى منشأة رعاية طويلة الأجل، فتقدم بطلب إلى المنشأة مباشرة. يتم تقديم الخدمة وفقا لخطة الرعاية.

* الرعاية الوقائية طويلة الأجل وخدمات دعم الحياة متوفرتان للأشخاص غير المؤهلين للرعاية طويلة الأجل. اسأل في مكتب البلدية للحصول على مزيد من المعلومات.

3) رعاية الأطفال

3-1 إعانة الطفل

راجع الفصل 4-3 الفقرة 3-4

3-2 إعانة تربية الطفل

وهي مخصصات للأطفال (*١) في الأسرة التي يوجد فيها أحد الوالدين فقط.

في الأسرة التي يوجد فيها أحد الوالدين فقط. يمكن للأشخاص الخاضعين لحضانة الأطفال في إحدى الحالات المذكورة أدناه الحصول على الإعانة:

الأطفال الذين انفصل والداهم.

الأطفال الذين توفي والدهم أو أمهم.

الأطفال الذين يعاني والدهم أو والدتهم من إعاقة من فئة محددة.

الأطفال الذين لم يتضح بالنسبة لهم ما إذا كان والدهم أو والدتهم أحياء أم أموات.

الإعانة الشهرية

في السنة المالية 2021:

الطفل الأول/إذا كان لديك طفل واحد

بالمجمل: 43160 ينا دفعة جزئية: من 43150 إلى 10180 ينا

بالمجمل: 43160 ينا دفعة جزئية: من 43150 إلى 10180 ينا مبلغ إضافي للطفل الثاني والأطفال اللاحقين

[الطفل الثاني]

بالمجمل: 10190 ينا دفعة جزئية: من 10180 إلى 5100 ين

[لكل طفل بدءا من الطفل الثالث]

بالمجمل: 6110 ينات دفعة جزئية: من 6100 إلى 3060 ينا

* يختلف مبلغ الإعانة من سنة إلى أخرى حسب معدل التضخم. أولئك الذين وصل دخلهم في العام السابق إلى مستوى معين ليسوا مؤهلين للحصول على الإعانة. عندما تتلقى معاشا تقاعديا عاما وما إلى ذلك، تُدفع جزء من الإعانة فقط، أو لا تُدفع إطلاقا. راجع مكتب البلدية في منطقتك لمزيد من المعلومات.

3-3 إعانة خاصة لتربية الطفل (لآباء الأطفال ذوي الإعاقة)

الآباء والأمهات والأوصياء الذين يربون أطفالا تقل أعمارهم عن 20 عاما ولديهم إعاقات جسدية أو عقلية في الأسرة مؤهلون للحصول على هذه الإعانة.

* إذا وصل دخل الوالدين في العام السابق إلى مستوى معين، فلن يكونا مؤهلين لتلقي هذه الإعانة. راجع مكتب البلدية في منطقتك لمزيد من المعلومات.

قيمة الإعانة

في السنة المالية 2021 (يختلف المبلغ سنويا بناء على الأسعار)

في حالة الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة للغاية (ما يعادل الإعاقة من الدرجة الأولى في معاش التقاعد الأساسي):

52500 ين/الشهر لكل طفل

52500 ين/الشهر لكل طفل في حالة الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة (ما يعادل إعاقة من الدرجة الثانية في معاش التقاعد الأساسي)

34970 ين/الشهر لكل طفل

3-4 إعانة الإعاقة الشديدة

الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما والذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية شديدة ويحتاجون إلى رعاية تمريضية دائمة مؤهلون للحصول على هذا القسط.

* إذا كان دخل الشخص المؤهل عند مستوى معين في العام السابق، فلا يحصل على هذه الإعانة. راجع مكتب البلدية في منطقتك لمزيد من المعلومات.

مقدار الإعانة

* في السنة المالية 2021 (يختلف المبلغ سنويا بشكل مرتبط بأسعار البيع بالتجزئة): 14880 ين/الشهر.

4) رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

4-1 وثيقة معاق

إذا كان الشخص يعاني من إعاقات جسدية أو ذهنية أو عقلية، يتم إصدار وثيقة معاق وفقا لدرجة إعاقته. وبموجب هذه الوثيقة، يتم تطبيق تخفيض ضريبي وخصومات على أجور النقل.

أنواع وثائق الإعاقة

وثيقة إعاقة جسدية: تصدر لذوي الإعاقات الجسدية الدائمة.

وثيقة إعاقة ذهنية: تصدر لذوي الإعاقة الذهنية.

وثيقة إعاقة عقلية: تصدر لمن لديهم إعاقات عقلية تسبب لهم صعوبات وقيود في الحياة الاجتماعية.

لمزيد من المعلومات انقر هنا.

* يرجى التواصل مع أقرب مكتب بلدية للحصول على استشارة.

4-2 الخدمات العامة للأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة

تتوفر أنواع مختلفة من الخدمات العامة، مثل التمريض والتدريب على إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتوفر دعم تمريضي وتطوري للأطفال والشباب من ذوي الإعاقة.

لمزيد من المعلومات حول الخدمات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة اتصل بمكتب بلديتك.

5) مساعدة حكومية

عند استيفاء المتطلبات المشار إليها في الفقرة 5-1، إذا لم يصل دخل الأسرة إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة، يمكن تقديم مساعدة حكومية لجسر الهوة بين الدخل ومستوى المعيشة المعياري.

* يتم تحديد الحد الأدنى لمستوى المعيشة من قبل وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

قد يكون الرعايا الأجانب الذين يستوفون الشروط التالية مؤهلين للحصول على المساعدة:

الأشخاص الذين لا تفرض حالة إقامتهم أي قيود على أنشطتهم في اليابان: المقيم الدائم أو زوج(ة) أو طفل مواطن ياباني أو زوج(ة) أو طفل مقيم دائم أو مقيم طويل الأجل.

يرجى استشارة مكتب البلدية في منطقتك لمزيد من المعلومات.

5-1 شروط الحصول على مساعدة حكومية

(1) استخدام الأصول

إذا كان لديك أي مدخرات أو أراض/مباني غير مستخدمة، فحولها إلى نقود لتغطية نفقات معيشتك.

(2) استخدام المهارات

إذا كنت تستطيع العمل، استفد من مهاراتك.

(3) الإعانات الأخرى

إذا كنت مؤهلا للحصول على معاشات تقاعدية و/أو أي إعانات، فتقدم بطلب للحصول عليها.

(4) الدعم من أفراد الأسرة

احصل على دعم من أي من أقاربك إذا كان ذلك ممكنا.

5-2 أنواع المساعدة

تحدد أنواع المساعدة وفقا لما هو ضروري للعيش.

تكاليف أساسية للعيش أنواع المساعدة ما يشمله الدعم نفقات المعيشة الأساسية للطعام والملابس وفواتير الخدمات الأساسية مساعدة في المعيشة المصاريف الشخصية (للطعام، وما إلى ذلك).

مبلغ ثابت لتغطية تكاليف المرافق المنزلية. إيجار الشقة مساعدة في الإسكان التكاليف الفعلية ضمن الميزانية رسوم الوجبات المدرسية والكتب واللوازم للتعليم الإلزامي وما إلى ذلك مساعدة في التعليم مبلغ ثابت المصاريف الطبية والتكاليف المتعلقة بالعلاج مساعدة طبية يتم دفع المبلغ الفعلي مباشرة إلى المؤسسة الطبية (بدون دفع مشترك) رسوم الرعاية التمريضية باستخدام تأمين الرعاية التمريضية مساعدة رعاية طويلة الأجل يتم دفع المبلغ الفعلي مباشرة إلى مرفق خدمة الرعاية (بدون دفع مشترك) تكلفة الولادة مساعدة الأمومة التكاليف الفعلية ضمن الميزانية نفقات اكتساب المهارات المطلوبة للتوظيف مساعدة مهنية التكاليف الفعلية ضمن الميزانية تكاليف الجنازة مساعدة في تكاليف الجنازة التكاليف الفعلية ضمن الميزانية

6) خدمات لتعزيز استقلالية المحتاجين

نحن نقدم دعما شاملا ومخصصا لأولئك الذين يواجهون صعوبات مالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)