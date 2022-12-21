تعرف على كل ما يتعلق بقواعد السير والمرور في اليابان

دليل الحياة والعمل في اليابان

تشتهر اليابان في جميع أنحاء العالم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين. هل يتم تطبيقها أيضًا لجعل الحياة أسهل للسائقين؟ وكيف تعمل قوانين المرور في واحدة من أكثر الدول صرامة في العالم؟ دعونا نتعرف على كافة قواعد السير والمرور بالتفصيل في اليابان.

1) قواعد المرور

كوننا أعضاء في المجتمع فنحن جميعا ملزمون بالامتثال لقواعد المرور لضمان حركة آمنة وسلسة للكثير من المركبات والمشاة الذين يستخدمون شوارعنا.

1-1 إرشادات السلامة للمشاة

(1) السير على الطرقات والأرصفة

بشكل عام، يجب أن يسير المشاة على الجانب الأيمن من الشارع بحيث تسير المركبات إلى يسارهم.

يجب على المشاة الالتزام بالسير على الجانب الأيمن من الطريق.

يجب على المشاة استخدام الأرصفة أو البقاء ضمن الخطوط المحددة للمشي على الطريق عندما تكون متاحة.

(2) قواعد عبور الشارع

عبور الشارع بأمان:

يجب على المشاة عبور الشارع عند أقرب تقاطع لإشارات المرور أو معابر للمشاة أو الممرات العلوية (جسور) أو السفلية (أنفاق).

يجب ألا يقطع المشاة أبدا أي شارع عليه علامات تمنع العبور.

يجب أن يُظهر المشاة للسائق بوضوح عزمهم على عبور الشارع برفع أيديهم أو النظر إلى السائق وعبور الشارع فقط بعد التأكد من سلامتهم.

يجب على المشاة التحقق من عدم وجود أي سيارات قادمة أثناء عبور الشارع.

قواعد إشارات المرور الضوئية:

ضوء أخضر: يمكن للمشاة عبور الشارع.

ضوء أصفر أو أخضر وامض: لا يجب على المشاة الشروع في عبور الشارع، وإذا كانوا قد بدأوا بالفعل في العبور فعليهم إما محاولة إنهاء العبور بسرعة أو الرجوع للخلف.

ضوء أحمر: يمنع على المشاة عبور الشارع.

عبور الشوارع التي تكون إشارات المرور الضوئية فيها مزودة بأزرار: يجب على المشاة الضغط على الزر لتغيير الضوء إلى اللون الأخضر، وبعد ذلك يمكنهم المضي قدما في عبور الشارع.

عبور الشوارع التي لا تحتوي على إشارات مرور ضوئية:

لا يجب على المشاة عبور الشارع إلا بعد التأكد من عدم وجود مركبات قادمة من أي من الاتجاهين.

يجب على المشاة قبل عبورهم تلك الشوارع التوقف والنظر في كلا الاتجاهين للتحقق من المركبات القادمة. إذا كانت المركبات تقترب من المشاة فيجب عليهم الانتظار حتى تمر.

يجب أن يستمر المشاة في النظر في كلا الاتجاهين للتحقق من المركبات القادمة عند عبور الشارع والسير مباشرة للأمام بدلا من المشي بشكل مائل.

قواعد عبور تقاطع السكك الحديدية:

يجب على المشاة قبل السير فوق تقاطع سكة حديدية التوقف والتحقق في كلا الاتجاهين للتأكد من أن العبور آمن.

يجب ألا يحاول المشاة أبدا الدخول إلى تقاطع السكة الحديدية عند سماع صوت التحذير من اقتراب قطار عندما يكون حاجز التقاطع (المزلقان) يتحرك في طريقه إلى الأسفل.

(3) السير ليلا

يجب أن يرتدي المشاة ملابس ذات ألوان زاهية أو مواد عاكسة في الليل:

يجب على المشاة عند السير في الشارع ليلا ارتداء ملابس ذات ألوان زاهية مثل الأبيض أو الأصفر بالإضافة إلى ارتداء اكسسوارات ذات مواد عاكسة للضوء أو حمل مصابيح LED للتأكد من أن السائقين قادرين على رؤيتهم بسهولة.

1-2 إرشادات السلامة لراكبي الدراجات

(1) القواعد الخمس التي يجب اتباعها لضمان السلامة عند ركوب الدراجة

القاعدة 1: يجب على راكبي الدراجات –من حيث المبدأ– القيادة في الشارع وعدم استخدام الأرصفة إلا في حالات استثنائية

تصنف الدراجات على أنها مركبات، وبالتالي يجب على راكبي الدراجات استخدام الشارع كقاعدة عامة.

يجب على راكبي الدراجات استخدام المسارات المخصصة لهم عندما تكون متاحة.

يجب على راكبي الدراجات استخدام الممرات المحددة للدراجات على الأرصفة أو الطرق عندما تكون متاحة.

يُسمح بركوب الدراجة على الأرصفة للأطفال دون سن 13 عاما والكبار الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكبر والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية.

القاعدة 2: يجب أن يستخدم راكبو الدراجات الجانب الأيسر من الشارع

يجب على راكبي الدراجات عدم عرقلة المشاة في حالة الركوب داخل الخطوط التي تحدد ممرات المشاة.

القاعدة 3: يجب على راكبي الدراجات تقليل السرعة على الأرصفة وإعطاء حق المرور للمشاة

يجب على راكبي الدراجات عند تجاوز المشاة على الأرصفة تقليل السرعة بما يكفي حتى يتمكنوا من التوقف المفاجئ.

يجب على راكبي الدراجات التوقف إذا كان هناك خطر حدوث إعاقة لمرور المشاة على الأرصفة.

القاعدة 4: يجب على راكبي الدراجات التقيد بقواعد السلامة

يحظر على راكب الدراجة الهوائية القيادة تحت تأثير الكحول.

يحظر ركوب شخصين على دراجة واحدة.

تحظر قيادة الدراجات جنبا إلى جنب.

يجب على راكبي الدراجات استخدام الأضواء ليلا.

يجب على راكب الدراجة التقيد بإشارات المرور عند التقاطعات والتحقق من السلامة بعد التوقف التام.

القاعدة 5: يجب على الأطفال ارتداء خوذة على الدراجة

يجب على الآباء وأولياء الأمور التأكد من ارتداء الأطفال لخوذة في الحالتين التاليتين:

عندما يركب طفل عمره أقل من 6 سنوات على مقعد الأطفال في الدراجة.

عندما يقود طفل عمره أقل من 13 عاما دراجة هوائية.

لوائح أخرى

يجب على راكبي الدراجات عدم استخدام المظلات أو التحدث على الهواتف المحمولة عند القيادة.

لا يُنصح الأطفال فحسب بارتداء خوذة، بل وأيضا الأشخاص من مختلف الأعمار من أجل حماية الرأس.

يمكن لراكبي الدراجات الاشتراك في تأمين على المسؤوليات تجاه الغير عن الأضرار الناجمة عن حوادث الدراجة وإصاباتهم. وعلى وجه الخصوص، يرجى أن تضع في اعتبارك أنه يتعين عليك شراء ’’تأمين على المسؤولية تجاه الغير للدراجات‘‘ لتغطية الالتزامات المتعلقة بالأضرار في الكثير من المناطق مثل طوكيو أو أوساكا.

يرجى النقر هنا للحصول على مزيد من المعلومات.

(2) استخدام تقاطعات الطرق

عند الاستدارة إلى اليمين

عند التقاطعات التي تحتوي إشارات ضوئية:

عندما تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر، يجب على راكب الدراجة عبور التقاطع في اتجاه مستقيم والتوقف على الجانب الآخر مع توجيه الدراجة إلى اليمين. عندما يتحول ضوء التقاطع إلى اللون الأخضر، يجب على راكب الدراجة المضي قدما في اتجاه مستقيم بعد النظر في كلا الاتجاهين للتحقق من الأمان.

عندما تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر، يجب على راكب الدراجة عبور التقاطع في اتجاه مستقيم والتوقف على الجانب الآخر مع توجيه الدراجة إلى اليمين. عندما يتحول ضوء التقاطع إلى اللون الأخضر، يجب على راكب الدراجة المضي قدما في اتجاه مستقيم بعد النظر في كلا الاتجاهين للتحقق من الأمان. عند التقاطعات التي لا تحتوي إشارات ضوئية:

يجب أن ينظر راكب الدراجة إلى الخلف للتحقق من السلامة، وعبور التقاطع في اتجاه مستقيم، ثم إبطاء سرعته للانعطاف إلى اليمين والتحقق من السيارات القادمة قبل المتابعة.

عند الاستدارة إلى اليسار

يجب على راكب الدراجة أن يتأكد من عدم إعاقة عبور المشاة للشارع.

لافتة ’’قف‘‘

يجب أن يتوقف راكبو الدراجات تماما عند وجود لافتات ’’قف‘‘، وأن ينظروا في كلا الاتجاهين للتحقق من السيارات القادمة قبل المتابعة. يجب أن يتوقف راكبو الدراجات تماما عند التقاطعات حيث تكون الرؤية ضعيفة وعندما تلتقي الطرق الضيقة بشوارع عريضة أو حيث تنتهي الأرصفة، ثم يتعين عليهم النظر في كلا الاتجاهين للتحقق من السلامة قبل المتابعة.

مسارات مخصصة للدراجات

عندما يحتوي التقاطع على مسارات مخصصة للدراجات، يجب على راكبي الدراجات قيادتها ضمن تلك المسارات.

1-3 إرشادات السلامة للسائقين (السيارات والدراجات النارية)

يتعين على السائقين استخراج رخصة قيادة.

يجب عليك إبراز رخصة القيادة الخاصة بك عندما يطلب منك ذلك ضابط شرطة في حالة وقوع حادث أو انتهاك لقواعد المرور.

يتعين عليك قيادة مركبتك على جهة اليسار.

عند القيادة بالقرب من المشاة وراكبي الدراجات، يجب على السائقين إبطاء السرعة والتأكد من الحفاظ على مسافة آمنة بينهم وبين السيارة.

لا تقم بالقيادة أبدا بعد الشرب.

يحظر أيضا إعارة سيارتك لمن هم تحت تأثير الكحول، كما يحظر تشجيع من سيقود سيارته على الشرب أو الطلب من شخص يشرب الكحول أن يقود سيارته.

يتعين على السائقين والمسافرين الآخرين ربط أحزمة الأمان الخاصة بهم.

يتعين جلوس الأطفال الصغار دون سن 6 سنوات على مقاعد الأطفال.

يتعين عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

2) رخصة القيادة

حتى تتمكن من قيادة سيارة أو دراجة نارية في اليابان يتعين عليك امتلاك إحدى رخص القيادة التالية:

رخصة قيادة يابانية. رخصة قيادة دولية (صادرة عن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949، ويجب أن تكون رسمية). رخصة قيادة أجنبية صادرة في البلدان التالية مع ترجمة يابانية مصدقة من سفارة بلدك، (6 دول ومناطق: سويسرا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وموناكو وتايوان)

* الدراجة النارية الصغيرة هي أحد أنواع الدراجات الآلية، لذا يجب أن يكون لديك إحدى الرخص المذكورة في 1 إلى 3 أعلاه لقيادة إحدى تلك الدراجات.

* بخصوص الرخصتين في 2 و 3، هما صالحتان لمدة أقصاها سنة واحدة.

2-1 كيفية الحصول على رخصة قيادة يابانية

هناك عدة طرق للحصول على رخصة قيادة يابانية على النحو التالي:

الحصول على رخصة قيادة يابانية عن طريق إجراء اختبار رخصة القيادة يتعين اجتياز اختبار القدرات والمهارات والمعرفة في أحد مراكز رخص القيادة، إلخ.

إذا كنت تأخذ دورة كاملة لدروس القيادة في مدرسة معينة لتعليم القيادة، فسيتم إعفاؤك من إجراء اختبار المهارات. كيفية تحويل رخصة قيادة أجنبية إلى يابانية إذا ثبت أن حامل رخصة القيادة الأجنبية يمتلك معرفة كافية بقواعد الطريق ومهارات القيادة العملية، فسيتم إعفاؤه من إجراء امتحان المعرفة والمهارات.

بعد الحصول على رخصة قيادة في بلد ما، يتعين الإقامة هناك لمدة ثلاثة أشهر إضافية على الأقل.

يتعين تقديم طلب في أحد مراكز رخص القيادة التابع لسلطة شرطة المحافظة في منطقتك.

لمزيد من التفاصيل حول الوثائق المطلوبة لتقديم طل تحويل رخصة القيادة الأجنبية، يرجى الاستفسار في أحد مراكز رخص القيادة.

2-2 كيفية تجديد رخصة القيادة اليابانية

تجديد رخصة القيادة

رخصة القيادة اليابانية لها فترة صلاحية.

عندما يقترب موعد التجديد، سيتم إرسال إشعار عبارة عن بطاقة بريدية إلى عنوانك المسجل. قم بتجديد رخصتك في الوقت المناسب.

إذا لم تجدد رخصة قيادتك، فلن يُسمح لك بالقيادة.

كيف تغير عنوانك المسجل

إذا كان هناك أي تغيير فيما يتعلق باسمك أو عنوانك وما إلى ذلك، فأبلغ مركز الشرطة القريب منك بهذه المعلومات.

تتوفر مزيد من التفاصيل مثل الوثائق التي ستحتاجها، في مركز الشرطة بالقرب منك.

2-3 نظام المخالفات القائم على النقاط

عندما ينتهك السائق قواعد المرور أو يتسبب في وقوع حادث، فسيعطى نقاط مخالفات.

يجوز تعليق رخصة القيادة أو إلغاؤها بناء على مجموع النقاط المتراكمة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

3) ملكية المركبات ذات المحركات (بما في ذلك الدراجات النارية)

3-1 تسجيل المركبة الآلية

لا يمكن استخدام المركبات ذات المحركات ما لم يتم تسجيلها. عندما يكون هناك أي تغيير في المعلومات المسجلة، مثل تغيير اسم المالك أو عنوانه أو عندما لم تعد السيارة مستخدمة في اليابان، يجب تحديث التسجيل وفقا لذلك.

(1) متى يجب التسجيل وأنواعه

تسجيل المركبات غير المسجلة

عند البدء في استخدام مركبة غير مسجلة

التسجيل الأولي

تسجيل مركبات مسجلة بالفعل

عندما يتغير اسم أو عنوان المالك

تسجيل التغيير

عندما يتغير المالك

تسجيل النقل

في حالة تفكيك أو تصدير مركبة

تسجيل الإلغاء

(2) مكان التسجيل

يمكن التسجيل في 91 مكتبا تابعا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (MLIT) أو مكاتب فحص وتسجيل السيارات في جميع أنحاء اليابان.

إذا كان لديك أي أسئلة حول التسجيل، يرجى الاستفسار في أحد مكاتب MLIT أو مكاتب فحص وتسجيل السيارات بالقرب منك.

للحصول على معلومات عن مكاتب MLIT في اليابان انقر هنا.

3-2 شهادة أماكن ركن السيارات

لامتلاك سيارة يجب أن يكون لديك –بصفتك المالك– مساحة لركنها. لذلك عند شراء سيارة أو عند الانتقال وتغيير عنوانك ، يجب عليك تسجيل سيارتك والحصول على شهادة مكان لركن السيارات صادرة عن مركز الشرطة المختص بموقع مكان ركن السيارات.

في حالة المركبات الخفيفة، يجب عليك إخطار مركز الشرطة المختص بالموقع.

هذه الشهادة ضرورية في 23 حيّا مركزيا في العاصمة طوكيو والمدن والبلدات وبعض القرى. يتعين استخراج شهادة للمركبات الخفيفة في أحياء العاصمة طوكيو المركزية الثلاثة والعشرين وبعض المدن.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم الشرطة المختص بموقع ركن السيارة.

3-3 فحص سلامة المركبة (بما في ذلك بعض أنواع الدراجات النارية)

يجب على مالكي السيارات إجراء فحص دوري لسياراتهم وفقا لما يقتضيه القانون.

هناك طريقتان لفحص سيارتك: أخذ المركبة إلى مرآب الصيانة

حوالي 90% من مالكي السيارات في اليابان في الوقت الحاضر يجرون الفحص في مرآب صيانة معتمد. لطلب إجراء الفحص، اسأل في مرآب صيانة به علامة زرقاء (مرآب صيانة مخصص) أو لافتة صفراء أو لافتة خضراء (مرآب صيانة معتمد) بالقرب منك. بمفردك في مكتب MLIT

يقوم حاليا حوالي 10% من مالكي السيارات في اليابان في الوقت الحاضر بصيانة سياراتهم بأنفسهم وأخذها إلى مكتب MLIT لفحص السلامة. يمكن إجراء الفحص في 93 مكتبا من مكاتب MLIT (89 للشاحنات اليابانية الصغيرة) الموجودة في جميع أنحاء البلاد. لمزيد من المعلومات حول الفحص، يرجى الاستفسار من مكتب MLIT القريب منك.



لرؤية مواقع مكاتب MLIT انقر هنا.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن الشاحنات اليابانية الصغيرة انقر هنا.

بعد اجتياز سيارتك للفحص الدوري، يتم إصدار شهادة وملصق يُطبع عليهما تاريخ انتهاء صلاحية الفحص. ضع الملصق على الزجاج الأمامي (أو الجزء الأيسر العلوي من لوحة الأرقام في حالة الدراجات النارية)، وتأكد من حمل الشهادة عند القيادة.

3-4 تأمين السيارة

(1) التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات (CALI)

ما هو CALI؟

CALI هو تأمين إلزامي لجميع المركبات المسجلة، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية، لتغطية مبلغ المساعدة لضحايا حوادث المرور.

إذا أصيب شخص ما أو توفي في حادث، فسيتم دفع تعويض التأمين من CALI.

يحظر بموجب القانون قيادة سيارة أو دراجة نارية بدون CALI.

إذا تسببت في حادث نتج عنه إصابات أو وفاة بدون CALI، فسيتعين عليك دفع مبلغ كبير جدا من النفقات الطبية والتعويضات من جيبك الخاص.

لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

من أين تشتري CALI؟

يتوفر تأمين CALI في المواقع التالية: شركات التأمين (جمعيات المساعدة المتبادلة) والفروع والتجار تجار السيارات والدراجات النارية بالنسبة للدراجات النارية الصغيرة والكبيرة، يمكن شراء CALI من مكاتب البريد (بعضها لا يبيع CALI)، وبعض شركات التأمين (جمعيات المساعدة المتبادلة) وعبر الإنترنت أو في المتاجر الصغيرة.



* إذا كانت لديك أي استفسارات، اسأل في موقع قريب منك يتعامل بتأمين CALI.

(2) تأمين طوعي

لا يغطي CALI الأضرار التي تلحق بالممتلكات مثل السيارة التالفة. ولذلك فالتأمين الطوعي هو لتغطية الأمور التي لا يغطيها CALI.

الفروق بين CALI والتأمين الطوعي هي كما يلي:

تأمين CALI تأمين طوعي الشراء إلزامي اختياري، في شركة تأمين خاصة أو جمعية مساعدة متبادلة التغطية الأضرار الناجمة عن الإصابات الجسدية المسؤولية عن الإصابة الجسدية

المسؤولية عن أضرار الممتلكات

إصابة

إصلاح تلف السيارة تغطية أخرى حسب العقد المزايا محدودة حسب العقد المبرم

4) التعامل مع الحوادث المرورية

4-1 توقف عن القيادة

توقف عن القيادة على الفور.

اسحب سيارتك إلى مكان آمن مثل كتف الطريق أو مكان مفتوح لإفساح المجال للسيارات الأخرى.

4-2 إجراء مكالمات طوارئ للشرطة وسيارة إسعاف

إذا أصيب أي شخص، اتصل بالرقم 119 لطلب سيارة إسعاف.

إلى حين وصول سيارة الإسعاف، حاول تقديم الإسعافات الأولية (مثل وقف النزيف) للمصاب باتباع تعليمات عامل الهاتف. لا تحرك المصاب دون داع.

سواء أصيب أحد أم لا، اتصل بالشرطة على الرقم 110.

لا تغادر المكان حتى يصل ضابط الشرطة.

عند وصول ضابط الشرطة، أبلغ عن الحادث ليتم فتحص الموقع.

4-3 تشخيص الطبيب

قد لا تشعر بالإصابة فور وقوع الحادث، ومع ذلك قد يتضح لاحقا أنك تعرضت لإصابة خطيرة.

يوصى بمراجعة الطبيب على الفور.

4-4 التقديم لاستخراج شهادة حادث مروري

لتقديم طلب للحصول على أي مساعدة بعد وقوع حادث ما، قد تكون هناك حاجة لاستخراج شهادة حادث مرور.

يمكن التقدم للحصول على الشهادة في أحد مواقع مركز اليابان للقيادة الآمنة (JSDC). اسأل في مركز الشرطة الذي أبلغت فيه عن الحادث لمزيد من التفاصيل بشأن إجراءات التقديم.

لن يتم إصدار شهادة عن حادث لم يتم إبلاغ الشرطة به. لذا تأكد من إبلاغ الشرطة بأي حادث مروري.

الموقع الإلكتروني لمركز اليابان للقيادة الآمنة (JSDC)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)