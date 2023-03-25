كل ما تريد معرفتة عن السكن في اليابان

دليل الحياة والعمل في اليابان

البيوت اليابانية التقليدية مصنوعة من الخشب ومدعمة بأعمدة خشبية، أما بيوت اليوم غالباً ما تحتوي على غرف مصممة على الطراز الغربي وأرضيتها مصنوعة من الخشب وغالباً ما يتم بناؤها بنظام الأعمدة المصنوعة من الصلب. ويعيش عدد كبير جداً من الأسر، في المناطق المدنية وغيرها، في مباني خرسانية كبيرة مقسمة إلى شقق سكنية. في هذا الموضوع نتطرق لكافة المعلومات الخاصة بالسكن في اليابان.

1) أنواع المساكن في اليابان

1-1 مساكن مملوكة للقطاع الخاص

يُطلق على السكن الذي يملكه الفرد بشكل عام مساكن مملوكة للقطاع الخاص أو باللغة اليابانية ’’موتشي- إيي‘‘. يمكن أن تكون هذه المساكن بيوتا منفصلة أو شقة في مجمع سكني. إذا كنت ترغب في بناء منزلك الخاص أو شراء منزل، فستحتاج إلى القيام بالكثير من الإجراءات.

1-2 مساكن حكومية

يتم توفير السكن الحكومي من قبل كيانات عامة محلية بإيجارات تناسب الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون إلى مكان للعيش فيه. تختلف المتطلبات مثل الحد الأدنى للدخل حسب المحافظة والبلدية.

1-3 مساكن UR للإيجار

تدار مساكن UR للإيجار من قبل وكالة النهضة الحضرية (UR). هناك حد أدنى من الدخل الشهري تحدده إدارة السكن، وبالنسبة للأجانب يمكنهم استئجار مسكن إذا كانت حالة الإقامة تستوفي الشروط المطلوبة (انظر الفقرة 2-2).

1-4 مساكن خاصة للإيجار

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعا لاستئجار مسكن في اليابان. يمكن لأي شخص استئجار مسكن عن طريق دفع الإيجار وفقا لاتفاق عقد الإيجار. يختلف الاتفاق حسب المسكن الذي ستستأجره، لذلك اقرأ بنود العقد بعناية قبل التوقيع عليه.

2) الانتقال إلى المسكن

2-1 المساكن الحكومية

يتم توفير المساكن الحكومية من قبل كيانات عامة محلية بإيجارات تناسب الأشخاص ذوي الدخل المنخفض. تختلف الشروط المطلوبة مثل الحد الأدنى للدخل حسب المحافظة والبلدية.

في حالة المواطنين الأجانب، قد يتم فرض متطلبات إضافية فيما يتعلق بوضع أو فترة الإقامة (على سبيل المثال يجب أن تكون فترة الإقامة أكثر من عام واحد) أو تاريخ الإقامة في اليابان.

إذا كنت ترغب في العيش في مسكن حكومي، قم بتقديم الطلب في المحافظة أو البلدية التابع لها.

لمزيد من التفاصيل حول الشروط المطلوبة والتقديم، يرجى الاستفسار من المحافظة أو البلدية التي تدير السكن الذي ترغب في الانتقال إليه.

2-2 مساكن UR للإيجار

يجب أن تستوفي المتطلبات التي حددتها وكالة UR مثل الحد الأدنى للدخل الشهري.

في حالة الرعايا الأجانب، سيحتاجون إلى أحد أنواع الإقامة التالية ليكونوا مؤهلين لاستئجار مسكن: دبلوماسية، أو مسؤول أو إقامة دائمة خاصة أو إقامة متوسطة إلى طويلة الأجل (بما في ذلك الإقامة الدائمة).

لمزيد من التفاصيل حول التقديم والمساكن الشاغرة، تواصل مع أحد مكاتب UR.

2-3 مساكن خاصة للإيجار

كتيب ’’دليل البحث عن شقة‘‘ وكتيب ’’دليل الإيجار للأجانب‘‘ متاحان للمواطنين الأجانب الباحثين عن مسكن خاص للإيجار.

يتضمن كتيب ’’دليل البحث عن شقة‘‘ كافة المعلومات المفيدة والأساسية: كيفية البحث عن مسكن وكافة الإجراءات حتى توقيع العقد (تختلف إجراءات الإيجار العامة لاتفاقات الإيجار في اليابان عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى). الوثائق المطلوبة والميزانية إجراءات الانتقال إلى مسكن جديد القواعد الواجب معرفتها عند العيش في مسكن في اليابان إجراءات مغادرة السكن مفردات مفيدة تتعلق باستئجار مسكن، وما إلى ذلك.

يتضمن كتيب ’’دليل الإيجار للأجانب‘‘ معلومات أساسية ومفيدة عند البحث عن مسكن للإيجار في اليابان و توفر المواقع الإلكترونية لوكالات العقارات خدمات باللغات الأجنبية.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

كتيب ’’دليل البحث عن شقة‘‘

اللغة اليابانية http://www.mlit.go.jp/common/001317843.pdf اللغة الانجليزية http://www.mlit.go.jp/common/001317844.pdf اللغة الصينية http://www.mlit.go.jp/common/001317845.pdf اللغة الكورية http://www.mlit.go.jp/common/001317846.pdf اللغة الإسبانية http://www.mlit.go.jp/common/001317847.pdf اللغة البرتغالية http://www.mlit.go.jp/common/001317848.pdf اللغة الفيتنامية http://www.mlit.go.jp/common/001316936.pdf اللغة النيبالية http://www.mlit.go.jp/common/001316937.pdf اللغة التايلندية http://www.mlit.go.jp/common/001312581.pdf اللغة الإندونيسية http://www.mlit.go.jp/common/001312584.pdf اللغة البورمية http://www.mlit.go.jp/common/001312587.pdf اللغة الخميرية http://www.mlit.go.jp/common/001312589.pdf اللغة التاغالوغية http://www.mlit.go.jp/common/001312590.pdf اللغة المنغولية http://www.mlit.go.jp/common/001312591.pdf

كتيب ”دليل الإيجار للأجانب“

https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf

معلومات عن تأجير المساكن المتاحة للمواطنين الأجانب

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

(باللغة اليابانية)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)