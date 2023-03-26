الحياة في اليابان.. كل ما ترغب معرفته عن المعيشة في اليابان

دليل الحياة والعمل في اليابان

بالرغم من التطور الكبير الذي شهدته دولة اليابان خلال العقود الماضية لتحتل مركزاّ مرموقاً بين الدول المتقدمة في العالم وخاصة على الصعيدين التقني والاقتصادي، إلا أن الشعب الياباني لا يزال متمسكاً بالعديد من العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال. في هذا الموضوع نسلط الضوء على العادات اليومية للشعب الياباني.

1) قواعد الحياة اليومية

1-1 القمامة

(1) قواعد أساسية لرمي القمامة

يتعين مراعاة القواعد التالية عند التخلص من القمامة:

اتباع قواعد فرز القمامة ومواقع وأيام رميها

اتباع القواعد التي وضعتها البلدية في منطقتك يتعين بشكل عام وضع أكياس القمامة في الخارج صباح اليوم الذي تجمع فيه. لن يتم أخذ القمامة إلا في اليوم المحدد لها أو من المكان المخصص لها. يتعين في بعض المناطق شراء أكياس مخصصة لرمي القمامة وفق ما تحدده الإدارة المحلية.



أمثلة على فرز القمامة (اتبع قواعد بلديتك)

نفايات قابلة للحرق نفايات المطبخ والورق، إلخ نفايات غير قابلة للحرق سيراميك مكسور، زجاج، معادن، إلخ نفايات قابلة لإعادة التدوير قناني زجاجية، قناني بلاستيكية، علب معدنية، صحف، كتب، بلاستيك، صناديق كرتونية، إلخ قمامة كبيرة الحجم

من الممكن أن تفرض رسوم لقاء التخلص من هذه القمامة وإعادة تدويرها أثاث (طاولات وكراسي، إلخ) دراجات هوائية، ومراتب سرير، إلخ نفايات الأجهزة المنزلية

من الممكن أن تفرض رسوم لقاء التخلص من هذه القمامة وإعادة تدويرها مكيفات الهواء، أجهزة التلفاز، برادات، فريزر، غسالات، مجففات الملابس، إلخ

زيت الطهي المستخدم

يتوجب عدم سكب زيت الطهي المستخدم في بلاعة التصريف في المطبخ. ضع بعض الصحف في المقلاة لامتصاص الزيت ثم تخلص منها كنفايات قابلة للحرق.

نفايات الأجهزة المنزلية

عندما تقوم باستبدال أو رمي الأجهزة المنزلية المذكورة أدناه، يتعين عليك دفع رسوم إعادة التدوير ورسوم أخذها ونقلها:

مكيفات الهواء

أجهزة التلفاز

برادات وفريزر

غسالات ومجففات الملابس

بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليك عند التخلص من هذه الأجهزة الطلب من مشغل أعمال مرخص من أجل أخذها ونقلها. إذا لم تكن لديك فكرة عن مشغل الأعمال الذي يجب أن تطلب منه، فيرجى الاتصال بالإدارة المحلية لبلديتك.

الدفع وأخذ النفايات

عند استبدال الأجهزة: المتجر الذي تشتري منه جهازا جديدا

كل متجر لديه سياسات خاصة به لأخذ الجهاز القديم. اسأل عن التفاصيل في المتجر الذي ستشتري منه جهازا جديدا. عند رمي الأجهزة فقط: المتجر الذي اشتريت منه الجهاز الذي ترغب التخلص منه

إذا كنت لا تتذكر المكان الذي اشتريت منه الجهاز، فاطلب المساعدة من إدارتك المحلية.

(2) رمي القمامة بشكل غير قانوني

لا ترمِ النفايات في غير الموقع المخصص لها.

الإقدام على ذلك هو عمل مخالف للقانون، وقد تواجه عقوبة.

التزم بقواعد فرز القمامة للبلدية التي تقيم فيها.

يوجد في الكثير من البلديات نظم لا تسمح بإلقاء العلب وأعقاب السجائر في الشوارع. والقيام بذلك يمكن أن يعرضك لعقوبة إدارية أو جنائية، لذلك لا تفعل ذلك أبدا.

1-2 إصدار ضوضاء

يعتقد اليابانيون أن الأصوات المرتفعة تزعج الآخرين.

احذر من أن يكون صوتك أو الصوت الصادر عن حفلاتك وتلفازك وموسيقاك مرتفعا جدا.

احرص على عدم إصدار الكثير من الضوضاء عند استخدام الغسالة أو المكنسة الكهربائية أو الاستحمام في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل.

في المجمعات السكنية أو الشقق، امتنع عن التحدث بصوت مرتفع أو إحداث الكثير من الضوضاء.

1-3 دورات المياه

دورات المياه اليابانية

احرص على استخدام ورق التواليت الموجود في دورة المياه فقط.

يجب تصريف الورق المستعمل في المرحاض.

في بعض البلدان، يرمى ورق التواليت المستخدم داخل سلة مهملات في دورة المياه. ولكن في اليابان تُصرّف في المرحاض بدون أن يتسبب ذلك في انسداد الأنابيب إذا استخدم الورق في الحمام بشكل صحيح.

في بعض البلدان، يرمى ورق التواليت المستخدم داخل سلة مهملات في دورة المياه. ولكن في اليابان تُصرّف في المرحاض بدون أن يتسبب ذلك في انسداد الأنابيب إذا استخدم الورق في الحمام بشكل صحيح. يوجد العديد من الأزرار في الحمامات العامة داخل المتاجر الكبرى ومحطات القطارات، إلخ. يكتب عادة على زر التصريف في المرحاض ما يلي: 流 す (FLUSH).

1-4 استخدام الهاتف المحمول

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء المشي لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

يحظر القانون استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبات أو ركوب الدراجة الهوائية.

1-5 داخل الحافلة أو القطار

يرجى مراعاة ما يلي في الأماكن العامة مثل القطارات والحافلات:

إن التحدث بصوت مرتفع قد يزعج الآخرين.

يعتبر التحدث عبر الهاتف في الحافلة أو القطار سلوكا سيئا في اليابان. يرجى الامتناع عن ذلك (لأنه يزعج الآخرين).

تأكد من أن الموسيقى التي تستمع لها ليست مرتفعة جدا ولا يمكن أن تُسمع من خارج سماعات الأذن.

احذر عند الازدحام ألا تسبب حقيبتك إزعاجا للآخرين.

1-6 ينابيع المياه الساخنة والحمامات العامة

توجد قواعد في أماكن الاستحمام العامة مثل ينابيع المياه الساخنة والحمامات.

اغسل جسمك قبل دخول حوض الاستحمام.

لا تضع منشفة في حوض الاستحمام.

لا تستخدم الصابون والشامبو في حوض الاستحمام لغسل جسمك وشعرك.

الأشخاص الذين على أجسادهم وشوم قد لا يُسمح لهم بدخول الحمامات العامة.

2) الوقاية من الأمراض المعدية

تنتشر أحيانا في اليابان بعض الأمراض المعدية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا في الشتاء ولا سيما عندما يكون الهواء جافا، كما يظهر أحيانا مرض معدي غير مسبوق ناجم عن فيروس جديد. وسنقدم في هذا القسم التدابير الاحترازية الأساسية لمنع انتشار الأمراض المعدية. يجب على كل شخص التأكد مما يلي عند انتشار أي مرض معدي:

2-1 غسل اليدين

إن غسل اليدين بالماء الجاري والصابون لإزالة الفيروس الذي يلتصق باليدين أو الأصابع هو أحد الإجراءات الفعالة. يجب أن تغسل يديك كثيرا عند العودة إلى المنزل وقبل الطهي وبعده وقبل وجبات الطعام، إلخ. ترتيب خطوات غسل اليدين على النحو التالي:

أولا قم بترطيب اليدين جيدا بالماء الجاري، ثم ضع الصابون وافرك راحتي اليدين جيدا. افرك ظهر اليدين لأعلى ولأسفل. افرك أطراف الأصابع والأظافر جيدا. اغسل بين الأصابع. اغسل الإبهام براحة اليد الثانية. لا تنس تنظيف المعصمين.

* بعد التنظيف بالصابون جيدا، اغسل اليدين بالماء وجففهما بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية.

2-2 آداب السعال

يقصد بمصطلح ’’آداب السعال‘‘ تغطية الفم والأنف بكمامة أو منديل أو منشفة صغيرة أو قطعة قماش أو بالكوع، إلخ عند السعال أو العطاس وذلك لتجنب إصابة الآخرين بالعدوى.

يجب مراعاة الآداب التالية عند ظهور أعراض مثل السعال أو العطاس:

ارتداء كمامة وتغطية الفم والأنف.

تغطية الفم والأنف بمنديل أو منشفة صغيرة في حال عدم وجود كمامة.

في حالة العطاس أو السعال المفاجئ، استخدم مرفقك أو سترتك (لمنع الرذاذ من الانتشار).

لا تسعل أو تعطس بدون تغطية الفم أو الأنف، ولا تستخدم اليدين للتغطية عند السعال والعطاس.

من المهم أيضا ارتداء الكمامة بشكل صحيح باتباع الخطوات التالية:

احرص على أن تغطي الكمامة الأنف والفم. علق الحبلين المطاطيين على الأذنين. غطِ الوجه حتى أعلى الأنف من أجل عدم ترك أية فجوات.

2-3 الرطوبة

عندما يصبح الهواء جافا تضعف الوظيفة الدفاعية للغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي، ما يجعلك عرضة للإصابة بالأمراض المعدية. من الفعال استخدام أجهزة ترطيب الهواء للحفاظ على ثبات الرطوبة (50-60%) ولا سيما عندما تكون داخل غرفة يحتمل أن يكون الهواء فيها جافا.

2-4 الراحة والتغذية

يجب الحصول على قسط كاف من الراحة واتباع نظام غذائي متوازن بشكل يومي من أجل تعزيز مقاومة الجسم.

2-5 الخروج من المنزل

من المستحسن عند انتشار مرض معدٍ أن يمتنع كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة والحوامل والأشخاص الذين يشعرون بتوعك والأشخاص الذين يعانون من قلة النوم بشكل خاص، عن الخروج من المنزل. ويرجى –على وجه الخصوص– تجنب الذهاب إلى مكان مزدحم ووسط المدينة.

علاوة على ذلك، يجب الحرص على ارتداء كمامة عند الخروج من المنزل. وعند الدخول إلى مكان مزدحم، يمكن إلى حد ما منع الإصابة بالعدوى الناجمة عن الرذاذ بارتداء كمامة غير قماشية.

3) ضروريات متعلقة بأسلوب الحياة

3-1 الحياة في المجتمعات

(1) مجموعات المجتمع (جمعية السكان وجمعية الحي)

يشكل أفراد المجتمع في اليابان طواعية مجموعات بهدف محاولة جعل مجتمعهم مكانا آمنا ومريحا للعيش فيه من خلال تنظيم الأنشطة معا. وتجمع الأموال اللازمة للأنشطة من قبل أعضاء المجتمع.

أنشطة رئيسية (أمثلة):

تدريبات الطوارئ للاستعداد للزلازل والحرائق

مراقبة حركة المرور للطلاب على طرق المدرسة

رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

تداول إشعارات الإدارة المحلية

تنظيم فعاليات تهدف لتعميق العلاقات بين الأعضاء، مثل المهرجانات الصيفية والمهرجانات الرياضية المدرسية

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمكتب البلدية المحلي.

(2) العلاقة مع الجيران

يساعد التحدث إلى الجيران عبر المشاركة في الأنشطة المجتمعية في بناء علاقة جيدة معهم.

فهو يساعد في تجنب حدوث مشاكل معهم ويمكّن من تبادل المعلومات المحلية المفيدة. يمكن أيضا أن يساعد الجيران بعضهم البعض في حالات الطوارئ.

3-2 منع الجرائم

ضع في الاعتبار ما يلي لمنع الجرائم مثل السرقات والاعتداءات الجنسية وما إلى ذلك.

أغلق النوافذ والأبواب في كل مرة تغادر فيها المنزل

عند ركن سيارة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية، تأكد من قفل المركبة

انتبه عندما تحمل أشياء ثمينة مثل المحفظة أو حقيبة اليد

حاول ألا تمشي في الشوارع المظلمة أو غيرها من الأماكن المهجورة ليلا

إذا لم تكن متأكدا من التصرف الأمثل لمنع الجرائم، فاستشر أقرب مركز شرطة.

3-3 الخدمات المنزلية العامة

(1) الكهرباء

بدء خدمة الكهرباء:

يتعين عليك اتباع الخطوات التالية عندما ترغب في استخدام الكهرباء:

حدد التاريخ الذي تريد أن تبدأ فيه الخدمة. اشترك مع مزود خدمة كهرباء في منطقتك عبر الهاتف أو الإنترنت. شغل قاطع التيار الكهربائي في تاريخ بدء الخدمة.

قد يزور مزود الخدمة مكان إقامتك وذلك حسب العقد ومرافق الإسكان الخاصة بك. في هذه الحالات ستتلقى إشعارا بذلك.

فواتير الكهرباء وطرق الدفع:

يتيح مزودو خدمة الكهرباء عروضا مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين. يمكنك اختيار ما يناسبك.

تعتمد قيمة فاتورة الكهرباء في الأساس على حجم الاستهلاك. ولكن هناك رسوم اشتراك ثابتة تُحصّل بغض النظر عن مبلغ الاستخدام الفعلي.

تُدفع الفواتير إما عن طريق السحب المصرفي التلقائي أو نقدا في أحد متاجر الاحتياجات اليومية أو البنوك أو عن طريق بطاقة الائتمان.

* يتأكد مزود الخدمة من حجم استهلاكك من الكهرباء مرة واحدة شهريا عن طريق قراءة العداد الموجود خارج مكان إقامتك إما محليا أو عن بُعد.

* يتم إخطار المستخدمين بحجم الاستهلاك من قبل المزود كل شهر.

* يمكن التأكد من عرض خدمة الكهرباء الذي اخترته من الوثيقة التي تقدمها شركة الطاقة الكهربائية عند توقيع العقد.

إلغاء العقد:

اتبع الخطوات التالية عندما ترغب في إيقاف خدمة الكهرباء:

تحديد اليوم الذي ستنتهي فيه الخدمة. إلغاء الاشتراك من مزود الكهرباء عبر الهاتف أو الإنترنت.

بشكل عام لا يقوم مزود الخدمة بزيارتك في يوم إلغاء الخدمة. ولكن قد تكون هناك حالات تستلزم الزيارة لأن عداد الكهرباء لا يمكن قراءته من الخارج. وفي مثل هذه الحالات تتلقى إشعارا من المزود.

يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني للحصول على استشارة إذا كان لديك أي مشاكل مع أنشطة المبيعات أو التعاقد مع شركة طاقة كهربائية.

(2) الغاز

أنواع الغاز:

هناك عدة أنواع من الغاز ذات مكونات وخصائص احتراق مختلفة. ولكن غاز المدينة (13A) والغاز البترولي المسال (LP) هما الأكثر استخداما للمنازل.

اختر موقدا منزليا متوافقا مع نوع الغاز المستخدم.

* من الخطر استخدام أجهزة غير متوافقة مع الغاز المستخدم. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى نشوب حريق أو احتراق غير كامل.

بدء استخدام خدمة الغاز:

عندما ترغب في استخدام خدمة الغاز، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها:

حدد التاريخ الذي تريد أن تبدأ فيه الخدمة. اشترك مع شركة غاز في منطقتك عبر الهاتف أو الإنترنت.

* سيزورك المزود في التاريخ الذي ستبدأ فيه الخدمة ويقوم بفحص منشآتك وشرح كيفية استخدام أجهزة الغاز ثم يبدأ تزويدك بالغاز.

فواتير الغاز وطرق الدفع:

يتيح مزودو خدمة الغاز عروضا مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين. يمكنك اختيار ما يناسبك.

فاتورة الغاز في الأساس مكونة من رسم اشتراك ثابت بالإضافة لرسوم متناسبة مع حجم الاستهلاك. ويتعين دفعها شهريا.

تُدفع الفواتير إما عن طريق السحب المصرفي التلقائي أو نقدا في أحد متاجر الاحتياجات اليومية أو البنوك أو عن طريق بطاقة الائتمان.

إلغاء العقد:

اتبع الخطوات التالية عندما ترغب في إيقاف خدمة الغاز:

تحديد اليوم الذي ستنتهي فيه الخدمة. إلغاء الاشتراك من مزود الغاز عبر الهاتف أو الإنترنت.

* من المستحسن إخبار شركة الغاز برقم العميل الخاص بك المطبوع على قسيمة قراءة العداد الشهرية.

يأتي مزود الغاز في يوم إنهاء الخدمة لإيقاف عداد الغاز. إذا كان العداد موجودا في مكان لا يمكنهم الوصول إليه، فيجب أن يكون مستخدم الغاز أو أي شخص آخر ينوب عنه موجودا.

يرجى زيارة هذا الموقع الإلكتروني للحصول على استشارة إذا كان لديك أي مشاكل مع أنشطة المبيعات أو التعاقد مع شركة الغاز.

(3) المياه

بدء استخدام خدمة المياه:

عندما ترغب في البدء في استخدام خدمة المياه بعد الانتقال إلى مسكن جديد، يتعين عليك التسجيل في مكتب إمدادات المياه أو شركة إمدادات المياه في بلديتك مسبقا.

يرجى الاتصال بمكتب البلدية المحلي لمزيد من التفاصيل.

فواتير المياه وطرق الدفع:

يتم احتساب ودفع فاتورة المياه على النحو التالي:

تقوم شركة إمدادات المياه في بلديتك باحتساب رسوم خدمة المياه، حيث تتحقق الشركة من حجم الاستخدام عن طريق العداد وتحاسبك وفقا لذلك. الفواتير هي المبلغ الإجمالي للرسوم الأساسية وقيمة الاستخدام. يتم احتساب الرسوم الأساسية وفقا لحجم أنبوب الإمداد الخاص بك، فكلما كان القطر أكبر، زادت الرسوم. من ناحية أخرى، يختلف حجم استخدامك للمياه كل شهر، وكلما زاد استخدامك، ارتفعت قيمة فاتورتك. تختلف طرق الدفع حسب الشركات المزودة للخدمة. وكقاعدة أساسية، يمكنك الاختيار من بين السحب البنكي التلقائي أو الدفع النقدي في متاجر الاحتياجات اليومية أو البنوك، إلخ.

3-4 الهواتف المحمولة

(1) عقد الهاتف المحمول

يجب التثبت من هويتك عند توقيع العقد.

يمكن التحقق من هويتك بالطرق التالية: 1) إبراز مستندات رسمية (وثائق إثبات الهوية) التي تتضمن الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان الحالي، إلى مشغل الهاتف المحمول، أو 2) إرسال نسخة من هذه المستندات إلى مشغل الهاتف المحمول عن طريق البريد أو الإنترنت.

وفيما يلي قائمة بوثائق الصالحة لإثبات الهوية: بطاقة الإقامة رخصة قيادة بطاقة الرقم القومي ’’ماي نامبر‘‘ جواز السفر (فقط إذا كان عنوانك الحالي مسجلا عليه)

إذا كنت دون السن القانونية، فجميع الوثائق المذكورة أدناه مطلوبة: وثيقة إثبات هوية خطاب موافقة من والديك أو ولي أمرك.

لدفع فاتورة الهاتف يجب تجهيز واحد مما يلي: بطاقة ائتمان بطاقة سحب مصرفية لأحد البنوك اليابانية دفتر حساب مصرفي لأحد البنوك اليابانية

توفر بعض شركات الهواتف المحمولة معلومات بلغات متعددة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

يمكنك الاستفسار مسبقا عن الخدمات والمستندات المطلوبة لتوقيع العقد.

(2) تحذيرات من استخدام خدمات لإبرام عقود الهواتف المحمولة

هناك وسطاء ماكرون يعرضون إبرام عقد هاتف محمول نيابة عنك لكنهم يستخدمون العقد لأغراض إجرامية.

إذا طلبت من شخص ما إبرام عقد لك، فتحقق منه بنفسك أيضا.

يحظر بموجب القانون نقل هاتف محمول مسجل ضمن أحد العقود بدون موافقة مشغل الهاتف المحمول. ومن يخالف هذا القانون سيلاحق قانونيا.

3-5 الحساب البنكي

(1) كيف تفتح حساب بنكيا

يمكنك فتح حساب مصرفي لدى فرع أحد البنوك. وقد تتمكن أيضا من فتح حساب مصرفي عن طريق البريد أو تطبيق للهاتف الذكي أو عبر الكمبيوتر الشخصي، وذلك حسب البنك. ترسل بطاقة السحب المصرفية بشكل عام إلى عنوان منزلك لاحقا.

عند فتح حساب مصرفي أحضر معك ما يلي: وثيقة لإثبات الهوية (مثل بطاقة الإقامة) ختم ’’هانكو‘‘ (بعض البنوك تقبل التوقيع فقط) بطاقة هوية موظف أو بطاقة هوية طالب (إذا لم يكن لديك أي منها، يرجى اصطحاب شخص ما في مكان عملك أو في الجامعة عند الذهاب إلى البنك)

إذا لم تكن متمكنا من التواصل باللغة اليابانية، فاطلب من شخص ما (في مكان عملك أو في الجامعة) أن يساعدك بالترجمة.

(2) أبلغ البنك الذي تستخدمه بأي تغيير في عنوانك أو فترة إقامتك على الفور

إذا حدث أي تغيير في معلوماتك مثل العنوان وفترة/حالة الإقامة ومكان العمل، يجب عليك فورا الاتصال بالبنك الذي تستخدمه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتصل بك البنك الذي تتعامل معه للتحقق إن كان هناك أي تغيير في معلوماتك.

إذا لم تتصل بالبنك عند تغيير عنوانك أو فترة/حالة إقامتك أو وظيفتك، أو إذا لم ترد على طلب البنك، فقد يُلغى حسابك المصرفي.

(3) كيف تغلق حسابك المصرفي

إذا لم تعد بحاجة حسابك المصرفي بسبب مغادرة اليابان أو لأسباب أخرى، فيرجى إغلاقه. يمكنك إغلاق حسابك المصرفي من أقرب فرع للبنك.

* إن بيع أو إعطاء حساب مصرفي بدون سبب وجيه يعد جريمة. وإذا ارتكبت هذه الجريمة، فقد يُحكم عليك بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد و/أو غرامة تصل إلى مليون ين.

3-6 مكتب البريد

رمز مكاتب وصناديق البريد هو 〒 والذي يكون باللون الأحمر.

أدناه هي الخدمات الرئيسية التي يقدمها مكتب البريد: إرسال الرسائل والبطاقات البريدية والطرود داخل اليابان أو إلى الخارج ادخار وتحويل الأموال ودفع رسوم الخدمات المنزلية العامة بيع تأمين على الحياة.



4) وسائل النقل العامة

4-1 البطاقات الممغنطة ’’IC‘‘ الصادرة عن شركات السكك الحديدية

(1) وظائف عامة

يمكنك استخدام البطاقات الممغنطة ’’IC‘‘ الصادرة عن شركات السكك الحديدية لدفع أجور النقل بالقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وما إلى ذلك. الوظائف العامة للبطاقة هي كما يلي:

عند شحن بطاقة IC، لا يتعين عليك شراء تذكرة ركوب من آلة بيع التذاكر

هذه البطاقات متاحة في آلات بيع التذاكر ونوافذ تقديم الخدمة في المحطات أو مراكز خدمة الحافلات

قد تكون هناك خصومات على الأسعار إذا تم الدفع بالبطاقة وليس نقدا.

(2) بطاقة مسجلة

يُطبع اسم حامل البطاقة عليها.

من الضروري تسجيل الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والجنس على البطاقة.

يمكن إصدار بطاقة بديلة عند ضياعها.

(3) بطاقة غير مسجلة

اسم حامل البطاقة غير مطبوع عليها.

لا يمكن إصدار بطاقة بديلة عند ضياعها.

(4) الإيداع

يتعين عليك بشكل عام إيداع مبلغ عند شرائك إحدى البطاقات.

يُسترد المبلغ المودع عند إعادة البطاقة إلى الشركة المصدرة لها.

4-2 القطارات

اليابان لديها شبكة متطورة من القطارات الأرضية وقطارات مترو الأنفاق. وتعتبر القطارات ومترو الأنفاق من وسائل النقل الشائعة للركاب والطلاب.

(1) كيف تركب القطار

ما يلي هي الخطوات الرئيسية لاستخدام خدمات القطارات:

ابحث عن وجهتك على خريطة شبكة القطارات اشترِ تذكرة لوجهتك وأدخلها في إحدى فتحات بوابات التذاكر الآلية (إذا كانت لديك بطاقة IC، فالمس قارئ البطاقة عند بوابة التذاكر) اتبع المعلومات التي تظهر على الشاشات في المحطة وتحقق من رقم منصة القطارات المغادرة إلى وجهتك قف أثناء انتظار قدوم القطار خلف الخط الأبيض أو المربعات الصفراء على الرصيف عندما تصل إلى وجهتك، اخرج من بوابة التذاكر عن طريق إدخال التذكرة التي اشتريتها في محطة المغادرة. (إذا لمست بطاقة IC الخاصة بك في محطة المغادرة، فالمسها مرة أخرى عند بوابة التذاكر ليتم خصم الأجرة من رصيد بطاقتك)

(2) أنواع التذاكر التي يمكن شراؤها

i. تذاكر قطار عادية لركوب القطارات الأرضية وقطارات مترو الأنفاق الاعتيادية ii. تذاكر متعددة يمكنك شراء 11 تذكرة باتجاه واحد ولمسافة ثابتة بسعر 10 تذاكر (صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ شرائها) iii. بطاقة تنقل هذه البطاقة مفيدة للركاب والطلاب الذين يتنقلون إلى نفس الوجهة بشكل متكرر كل شهر. حيث تكون الأجرة للرحلة الواحدة أكثر توفيرا مقارنة بالتذكرة العادية ذات الاتجاه الواحد. يمكنك اختيار فترة الصلاحية إما شهر واحد أو 3 أشهر أو 6 أشهر، إلخ.

(3) تذاكر أخرى

عندما تستقل قطارا سريعا أو مجهزا بشكل خاص، يتعين عليك شراء تذكرة إضافية إلى جانب تذكرة السعر الأساسي على النحو التالي:

i. تذاكر القطارات السريعة تستخدم لركوب قطار الرصاصة (شينكانسين) أو القطارات السريعة المحدودة ii. تذاكر لحجز المقاعد تستخدم لحجز مقعد في قطار الرصاصة. يمكن بيعها مباشرة مع تذاكر القطارات السريعة iii. تذاكر العربات الخضراء تستخدم لركوب العربات الخضراء الأعلى جودة

4-3 الحافلات

(1) التنقل لمسافات طويلة (حافلات المسافات الطويلة)

بشكل عام يتعين عليك شراء التذكرة قبل ركوب الحافلة.

(2) التنقل داخل المدينة وحولها (حافلات محلية)

في حالة الأجرة الثابتة ضع الأجرة في صندوق الدفع عند الصعود.

إذا أردت دفع الأجرة ببطاقة IC، فالمس قارئ البطاقة الموجود بالقرب من صندوق الدفع. في حالة الأجرة المتغيرة خذ بطاقة عليها رقم عند صعود الحافلة من صندوق صغير بالقرب من الباب. وعند النزول ادفع الأجرة المناسبة للرقم الموجود على تذكرتك والتي تظهر على الشاشة في مقدمة الحافلة.

إذا أردت الدفع ببطاقة IC، فالمس قارئ البطاقة عند الصعود والنزول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، مصدر المعلومات وحقوق الملكية الفكرية تعود إلى وكالة الهجرة اليابانية، وتمت عملية النشر بعد الحصول على الإذن من وكالة الهجرة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)