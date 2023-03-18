لعبة كاروتا التنافسية وانعكاسات العالم الواقعي لمانغا ’’تشيهايافورو‘‘

نُشر المجلد الخمسون والأخير من مانغا تشيهايافورو في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، منهيا سلسلة قصص مصورة مشهورة ركزت على مدار 15 عاما على مجموعة غير متوقعة من الشخصيات: طلاب مدارس ثانوية منغمسون في مسابقة كاروتا. ونلقي في الجزء الحالي نظرة على هذا العمل الشهير واللعبة التقليدية التي يركز عليها.

جذور وقواعد لعبة كلاسيكية

ولدت لعبة الكاروتا التنافسية في نقطة تلاقٍ جمعت مسافات شاسعة في المكان والزمان بين التسلية الآسيوية والروح الرياضية الحديثة والأدب القديم وألعاب الورق الأوروبية. هذا العالم هو المكان الأمثل لمانغا ’’قصة مصورة‘‘ بعنوان ’’تشيهايافورو‘‘ للمؤلفة سويتسوغو يوكي. في عام 2022 أكملت المانغا عامها الخامس عشر في مجلة Be Love التي تصدرها دار النشر كودانشا. تُعتبر تشيهايافورو الآن ’’شوجو (مانغا الفتيات المفضلة)‘‘ حديثة، وهي تصور حياة شباب كرسوا حياتهم للكاروتا التنافسية. وعلى الرغم من التعامل مع رياضة ليست سوى ’’الدوري الرئيسي‘‘، إلا أنها حققت نجاحا كبيرا من خلال بث متلفز لنسخ رسوم متحركة وأفلام حركة حية من هذه المانغا حيث يتم استكشاف الأعماق الخفية للعبة بمهارة.



استُحدث في عام 2020 كأس ’’تشيهايافورو أوغوراياما في لعبة هياكونين إيشّو من الكاروتا التنافسية‘‘ لتعريف الجماهير بمتعة مشاهدة المباراة. تنطلق البطولة الرابعة في فبراير/شباط عام 2023 في أراشيياما في كيوتو (حقوق الصورة لسيتسوغو يوكي/كودانشا).

الكلمة اليابانية ’’كاروتا‘‘ مشتقة من كلمة ’’كارتا‘‘ البرتغالية والتي بالطبع لها نفس جذر كلمة ’’بطاقة‘‘ باللغة الإنجليزية. وصلت هذه الكلمة إلى اليابان والألعاب المتصلة بها عبر البحارة البرتغاليين في القرن السادس عشر خلال عصر الاكتشاف الأوروبي.

ووفقا لكتاب الخبير القانوني والمؤرخ إباشي تاكاشي بعنوان ’’كاروتا‘‘، فإن البطاقات التي أحضرها البحارة كانت مجموعة أوراق لاتينية (النسخة السابقة من أوراق اللعب الحديثة)، وبعض هذه المجموعات كان اسمها هراوات وسيوف وأكواب وعملات معدنية، على الرغم من أن اليابانيين الذين تبنوا تلك البطاقات فهموا بالخطأ أن رسمة الكوب هي رسمة حقيبة.

ولكن في القرن السابع عشر، أغلقت حكومة شوغونية توكوغاوا حدود اليابان في وجه بقية العالم وقيدت التفاعل والتجارة الخارجية. ومنذ تلك المرحلة، تحولت أوراق كارتا إلى شكل ياباني فريد اشتهرت منها مجموعات تضم قصائد تانكا ومزينة بصور الشعراء. وهكذا نشأت الكاروتا اليابانية.

تانكا هو شكل شعري قصير يتكون من 31 مقطعا لفظيا موزعة وفق نمط 5-7-5-7-7. وهذا النوع من الشعر هو تقليد قديم، حيث هناك قصائد مدونة منذ أكثر من ألف عام. تستخدم لعبة الكاروتا من نوع ’’هياكونين إيشّو (100 شخص، قصيدة واحدة)‘‘ بطاقات تضم مجموعة مختارة من 100 من تلك القصائد جمعها ’’فوجيوارا نو تييكا‘‘ ومن المفترض أنها أول قصيدة يكتبها الإمبراطور تينجي (حكم من 661 إلى 672) الذي جعل السلطة في اليابان مركزية في القرن السابع، وهو الوقت الذي كانت فيه العشائر المحلية لا تزال تحتفظ بالقدر الأكبر من السلطة. تستحضر قصيدته إحساس الليل وهو يخيم خلال موسم الحصاد.

Aki no ta no / Kariho no io no / Toma o arami / Waga koromode wa / Tsuyu ni nure tsutsu أكي نو تا نو/ كاريهو نو إيو نو/ توما أو أرامي/ واغا كورومودي وا/ تسويو ني نوري تسوتسو خشن هو السقف المكون من حصيرة

التجاء إلى كوخ الحصاد

حقول الأرز في الخريف

أكمامي تتبلل

تتقطر منها الرطوبة

(الترجمة العربية من الترجمة الإنكليزية لـ Clay MacCauley)

كان الشاعر الأخير رقم 100 هو الإمبراطور جونتوكو (حكم من 1210 إلى 1221) الذي حارب مع والده الإمبراطور المنعزل، شوغونية كاماكورا لإعادة القيادة السياسية إلى قصر الإمبراطور، ولكن انتهى به الأمر بالهزيمة والنفي.



’’أومي-جينغو‘‘ هو معبد مكرس للإمبراطور تينجي أحد أعظم الإصلاحيين والشعراء في التاريخ الياباني. ولذلك أصبح يُعرف أيضا باسم ’’معبد كاروتا‘‘ ويستضيف بطولات كاروتا تنافسية شهيرة (حقوق الصورة لجيجي برس).

القصائد المختارة لهياكونين إيشّو ليست فقط للأباطرة. فقد كُتبت الكثير منها من قبل أرستقراطيين ذوي رتب متدنية وكهنة أيضا. لم تكن قصائد تانكا بشكل عام هواية للنخب فقط. فهناك أعمال تعود لمحاربي ساموراي وتجار، وتتضمن ’’مانيوشو‘‘ وهي أقدم مختارات شعرية يابانية، قصائد تانكا من عامة الناس وجنود يدافعون عن الحدود.

إن لعبة الكاروتا هي لعبة التنافس على المطابقة، حيث يقرأ القارئ النصف الأول من القصيدة ويسارع اللاعبون للعثور على البطاقة التي تحتوي النصف الثاني منها.

كان الهدف الأولي من اللعبة هو أن تكون وسيلة لحفظ قصائد تانكا، ولكنها تطورت في النهاية لتصبح لعبة بحد ذاتها. وبعد أن استأنفت اليابان التبادلات الدولية في القرن التاسع عشر، اصطدمت التقاليد المحلية مرة أخرى بمفاهيم عالمية مثل الرياضة الحديثة، وبالتالي ترسخت كاروتا باعتبارها منافسة لها مجموعة من القواعد المعيارية.



يتيح ’’أومي-جينغو‘‘ للزوار فرصة لأن ’’يصبحوا شعراء كاروتا‘‘ من خلال جلسات تصوير فوتوغرافي بأزياء المنافسة (حقوق الصورة لجيجي برس).

منافسة ذهنية شرسة

عالم لعبة كاروتا التنافسية هو عالم شرس. يتنافس في اللعبة لاعبان، توزع بينهما بشكل عشوائي 50 بطاقة من أصل 100 بطاقة، ويمكن للاعبين أن يرتبوا 25 منها بالطريقة التي يريدون.

تضيف هذه القواعد عمقا إلى اللعبة، نظرا لأن البطاقة التي يغنيها القارئ بصوت مرتفع قد لا تكون أمام اللاعب. يتم معاقبة اللاعبين على الأخطاء، لذلك تخلق اللعبة توترا بين اللاعبين وتستلزم اللعبة التصرف بسرعة مع التحلي بالهدوء لاتخاذ القرار الصحيح.

يبدأ اللاعبان بحفظ موضع البطاقات أمامهما، وهو ما يتطلب ذاكرة جيدة. لكن كونك ذكيا ببساطة لا يكفي، حيث يجب أن يكون اللاعبان سريعين لتحديد من يلتقط البطاقة أولا. يمكن أن تصبح الحركة شديدة لدرجة أن تتصادم يدا اللاعبين ببعضهما الآخر أحيانا، ما يؤدي إلى إصابة الأصابع أو حتى الخلع والكسور وإصابات أخرى.



فازت معلمة المدرسة الثانوية يامازوي يوري بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي في بطولة 2023 أوغورا هياكونين إيشّو لنهائيات ملكة كاروتا التنافسية والتي أقيمت في أومي-جينغو في 7 يناير/كانون الثاني (حقوق الصورة لكيودو نيوز).

يُطلق على أبطال ألعاب كاروتا التنافسية للرجال اسم ’’مييجين (خبراء)‘‘، بينما يُطلق على النساء اسم ’’كوين (ملكات)‘‘. في مانغا تشيهايافورو تظهر واكامييا شينوبو الطالبة في الصف التاسع على أنها أصغر ملكة كاروتا في التاريخ. وهناك نموذج واقعي عن هذه الشخصية هي كوسونوكي ساكي التي أصبحت أصغر ملكة على الإطلاق في سن 15 عاما.

تقاعدت الملكة الشابة بعد 10 بطولات متتالية، لكن كوسونوكي قامت بتأليف كتاب بعنوان ’’ذاكرة لحظية‘‘ يذكر أنه يستلزم وجود 5 عوامل لتصبح لاعبا قويا في كاروتا هي: الذاكرة والتركيز والاستراتيجية والعمل في أجزاء من الثانية والثبات العقلي.

ومع كل العناصر المتنوعة للعبة، هناك مجال للاعبين لتحقيق التوازن بين نقاط ضعفهم ونقاط القوة. وبالتالي يمكن للاعبي الكاروتا التنافسية النجاح بغض النظر عن العمر أو الجنس من خلال التدريب الشاق.

ولكن هناك أشخاص يبدو أنهم يتمتعون بموهبة طبيعية ويمكنهم بطريقة ما سماع القصيدة تُقرأ بشكل أسرع من الآخرين. ويقول الناس أثناء هذه اللعبة إن هؤلاء اللاعبين ’’يتمتعون بحس جيد‘‘. وأياسي تشيهايا بطلت رواية تشيهايافورو لديها هذا الإحساس.

فلديها سمع جيد عند التركيز لدرجة أنها تقول إنه حتى صوت رمش العين يمكن أن يكون مرتفعا جدا. ويمكن للاعبين الحقيقيين الذين يتمتعون بهذا الحس السليم أن يسمعوا على ما يبدو حتى تغييرات طفيفة في نطق –على سبيل المثال– المقطع ’’سا‘‘ الذي يشير إلى الصوت التالي. ووفقا لكوسونوكي، يمكن للمرء عند التركيز أن يشعر بالتغيرات في الهواء حتى قبل نطق الصوت.

شباب يعيشون من أجل الكاروتا

في قصة المانغا تُصور أياسي على أنها جذابة ومرحة، ولكن الشيء الوحيد الذي يخرج من فمها عندما تفتحه هو كاروتا. وهذا يمنعها من أن تكون مثار اهتمام عاطفي من قبل الأولاد من حولها. بدأت رحلتها مع الكاروتا عندما كانت في الصف السادس، عندما أخبرها طالب انتقل لمدرستها اسمه واتايا أراتا عن اللعبة، وهو ما أعطى لحياتها هدفا رائعا.



أنتجت 3 أفلام حول تشيهايافورو من عام 2016 إلى عام 2018. لعبت فيها الممثلة هيروسي سوزو دور البطولة. في هذه الصورة تظهر هيروسي في 6 مارس/آذار عام 2018 في فعالية متصلة بفيلم ’’تشيهايافورو: موسوبي‘‘ (حقوق الصورة لجيجي برس).

عندما انتقلت أياسي إلى المدرسة الثانوية أسست نادي كاروتا تنافسية، وبدأت في إجراء مباريات تدريبية مع أصدقائها. كانت لديها المهارات الجسدية والثبات الذهني التي تمكنها من النجاح في اللعبة وذلك بفضل السرعة الحسية المذهلة التي لديها. ولكن عالم كاروتا هو عالم عميق، فمن بين أفراد جيلها هناك واكامييا شينوبو أقوى وأصغر ملكة في التاريخ.

إحدى الصفات البارزة لهذه المانغا هي أنها لا تركز فقط على العبقرية المكتسبة بالفطرة. فهناك من تفوق مواهبهم المستوى العادي مثل واكامييا وأياسي والخبير سوؤ هيساشي. ولكن هناك أيضا أشخاص موهوبون تكبلهم قيود، وهناك عدد أكبر من الأشخاص العاديين الذين يعملون بجد للتفوق. تحلم أياسي لنفسها بأن تصبح ملكة، لكنها تحلم أيضا بمساعدة مدرستها الثانوية لتصبح معقلا للعبة الكاروتا.

المانغا هو شكل فني غامض. وعندما أقرأ قصص مانغا أجد نفسي أريد أن أكون بين هؤلاء الناس، طالبا في المدرسة الثانوية وأن أضحك وأبكي وأكافح مع أصدقائي وأواجه منافسيّ. لكن في الواقع أنا شخص بالغ. لا يسعني إلا أن أشعر أن الوقت قد فات بالنسبة لي لأتمكن من تجربة شيء جديد تماما. . . لكن بعد ذلك أتذكر أن الكاروتا هي منافسة يمكن لأي شخص بغض النظر عن عمره أو جنسه أن يشارك فيها.

ربما يمكنني أيضا مواجهة تحديات جديدة وأن أصب كل شغفي في القتال! تشيهايافورو هو عمل يجعلنا نشعر حقا أن الشباب يمكن أن يعود مجددا مرات كثيرة.



يتزايد عدد الأشخاص في الخارج الذين يمارسون لعبة كاروتا التنافسية بسبب تشيهايافورو. في الصورة لينتون راثغن النيوزيلندي الأصل والذي زار مدرسة هيغاشيهاما الابتدائية في إيشينوماكي بمحافظة ميياغي في 17 مايو/أيار عام 2011 لعرض كاروتا للأطفال المتضررين من زلزال شرق اليابان الكبير (حقوق الصورة لجيجي برس).

عادة ما تكون الرومانسية موضوعا رئيسيا الآن في مانغا شوجو، ولذلك فإن تشيهايافورو ليست استثناء. حيث تقوم أياسي بتعقب واتايا معلمها في كاروتا، لكن التعقيدات تأتي من صديق الطفولة ماشيما تايتشي الذي كان دائما إلى جانبها.

هذا النوع من الحب ثلاثي الأطراف هو موضوع شائع في هذا الطراز من القصص، لكن هذا العمل لا يتعمق أبدا في العناصر الرومانسية، حيث يبدو أن الشخصيات لديها مخاوف حيال الحب بشكل عام، على الرغم من وجود الكثير من قصائد تانكا عن الحب.

صور فيلم ديزني بعنوان ’’فروزين‘‘ لعام 2014 ’’الحب الحقيقي‘‘ ليس باعتباره حبا رومانسيا، بل حبا بين أختين. والكثير من الأعمال الحديثة التي تركز على الأميرة تتجاهل الرومانسية تماما. ولكن تشيهايافورو كانت عملا رائدا في هذا السياق لأنها تُظهر أنه من غير الضروري أن تكون الرومانسية المحور الرئيسي للقصة لمجرد أن البطل فيها فتاة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: بدأ نشر مانغا تشيهايافورو في ديسمبر/كانون الأول عام 2007 بعدد نُشر في مجلة Be Love لدار النشر كودانشا، وانتهت السلسلة بعد 247 فصلا في أغسطس/آب عام 2022. وقد بيع من المانغا المكونة من 50 مجلدا أكثر من 27 مليون نسخة في المجموع، الحقوق لـNippon.com)