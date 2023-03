لعبة كاروتا التنافسية وانعكاسات العالم الواقعي لمانغا ’’تشيهايافورو‘‘

ولدت لعبة الكاروتا التنافسية في نقطة تلاقٍ جمعت مسافات شاسعة في المكان والزمان بين التسلية الآسيوية والروح الرياضية الحديثة والأدب القديم وألعاب الورق الأوروبية. هذا العالم هو المكان الأمثل لمانغا ’’قصة مصورة‘‘ بعنوان ’’تشيهايافورو‘‘ للمؤلفة سويتسوغو يوكي. في عام 2022 أكملت المانغا عامها الخامس عشر في مجلة Be Love التي تصدرها دار النشر كودانشا. تُعتبر تشيهايافورو الآن ’’شوجو (مانغا الفتيات المفضلة)‘‘ حديثة، وهي تصور حياة شباب كرسوا حياتهم للكاروتا التنافسية. وعلى الرغم من التعامل مع رياضة ليست سوى ’’الدوري الرئيسي‘‘، إلا أنها حققت نجاحا كبيرا من خلال بث متلفز لنسخ رسوم متحركة وأفلام حركة حية من هذه المانغا حيث يتم استكشاف الأعماق الخفية للعبة بمهارة.



استُحدث في عام 2020 كأس ’’تشيهايافورو أوغوراياما في لعبة هياكونين إيشّو من الكاروتا التنافسية‘‘ لتعريف الجماهير بمتعة مشاهدة المباراة. تنطلق البطولة الرابعة في فبراير/شباط عام 2023 في أراشيياما في كيوتو (حقوق الصورة لسيتسوغو يوكي/كودانشا).

الكلمة اليابانية ’’كاروتا‘‘ مشتقة من كلمة ’’كارتا‘‘ البرتغالية والتي بالطبع لها نفس جذر كلمة ’’بطاقة‘‘ باللغة الإنجليزية. وصلت هذه الكلمة إلى اليابان والألعاب المتصلة بها عبر البحارة البرتغاليين في القرن السادس عشر خلال عصر الاكتشاف الأوروبي.

ووفقا لكتاب الخبير القانوني والمؤرخ إباشي تاكاشي بعنوان ’’كاروتا‘‘، فإن البطاقات التي أحضرها البحارة كانت مجموعة أوراق لاتينية (النسخة السابقة من أوراق اللعب الحديثة)، وبعض هذه المجموعات كان اسمها هراوات وسيوف وأكواب وعملات معدنية، على الرغم من أن اليابانيين الذين تبنوا تلك البطاقات فهموا بالخطأ أن رسمة الكوب هي رسمة حقيبة.

ولكن في القرن السابع عشر، أغلقت حكومة شوغونية توكوغاوا حدود اليابان في وجه بقية العالم وقيدت التفاعل والتجارة الخارجية. ومنذ تلك المرحلة، تحولت أوراق كارتا إلى شكل ياباني فريد اشتهرت منها مجموعات تضم قصائد تانكا ومزينة بصور الشعراء. وهكذا نشأت الكاروتا اليابانية.

تانكا هو شكل شعري قصير يتكون من 31 مقطعا لفظيا موزعة وفق نمط 5-7-5-7-7. وهذا النوع من الشعر هو تقليد قديم، حيث هناك قصائد مدونة منذ أكثر من ألف عام. تستخدم لعبة الكاروتا من نوع ’’هياكونين إيشّو (100 شخص، قصيدة واحدة)‘‘ بطاقات تضم مجموعة مختارة من 100 من تلك القصائد جمعها ’’فوجيوارا نو تييكا‘‘ ومن المفترض أنها أول قصيدة يكتبها الإمبراطور تينجي (حكم من 661 إلى 672) الذي جعل السلطة في اليابان مركزية في القرن السابع، وهو الوقت الذي كانت فيه العشائر المحلية لا تزال تحتفظ بالقدر الأكبر من السلطة. تستحضر قصيدته إحساس الليل وهو يخيم خلال موسم الحصاد.

Aki no ta no / Kariho no io no / Toma o arami / Waga koromode wa / Tsuyu ni nure tsutsu

أكي نو تا نو/ كاريهو نو إيو نو/ توما أو أرامي/ واغا كورومودي وا/ تسويو ني نوري تسوتسو

خشن هو السقف المكون من حصيرة

التجاء إلى كوخ الحصاد

حقول الأرز في الخريف

أكمامي تتبلل

تتقطر منها الرطوبة

(الترجمة العربية من الترجمة الإنكليزية لـ Clay MacCauley)