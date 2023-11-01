الصحفي سوزوكي إيتو ومعركته ضد كنيسة التوحيد السابقة!

في يوليو/تموز 2022، قُتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص على يد رجل كانت عائلته مرتبطة بكنيسة التوحيد السابقة. يتحدث الصحفي سوزوكي إيتو عن تحقيقاته حول هذه الكنيسة وأنشطتها المشبوهة وعلاقاتها بالعالم السياسي.

الحل بالقوة؟

وفقًا للصحفي سوزوكي إيتو، في حين قد يبدو أن الجهود الرامية إلى فرض حل اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد (المعروف سابقًا باسم ”كنيسة التوحيد“) في حالة هدوء حاليًا، إلا أنها لا تزال قوية كما كانت دائمًا ومستمرة. ومن المرجح أن تكثف في وقت ما من هذا العام.

يقول سوزوكي: ”تواصل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) جهودها“. ”الآن الأمر متروك لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو لاتخاذ القرار.“

وقد أكدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا حقها في استجواب المنظمة بموجب قانون المؤسسات الدينية سبع مرات، وأجبرت كنيسة التوحيد السابقة على تقديم المستندات والمواد ذات الصلة ردًا على هذه الاستفسارات. إلا أنها لم تقدم بعد إلى أي محكمة أمراً بالحل بقرار قضائي.



الصحفي سوزوكي إيتو (الصورة إهداء من سوزكي إيتو)

يقول سوزوكي: ”بما أنه كان من المفترض أن كنيسة التوحيد السابقة لن تقدم أي وثائق أو مواد من شأنها أن تضعها في وضع غير مناسب، فقد قارنت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بعناية ما قدمته كنيسة التوحيد السابقة مع الوثائق التي حصلت عليها بالفعل بشكل مستقل. ومن المتوقع أن تقدم الوزارة أمر حل بقرار قضائي هذا الخريف، مما يشير إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لاتخاذ الخطوة التالية.

إذا تم تقديم الأمر، فسيتم تجريد كنيسة التوحيد السابقة من وضعها كمنظمة دينية وستفقد المعاملة التفضيلية التي تتمتع بها حاليًا بموجب قانون الضرائب.

بعد أسبوع من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 8 يوليو/تموز 2022، بدأ أعضاء وسائل الإعلام في التركيز على وجود وثيقة معينة: قائمة تضم أكثر من 100 عضو في البرلمان الذين حضروا أو أرسلوا برقيات تهنئة للمناسبات التي تم تنظيمها. من قبل مجموعات لها علاقات بكنيسة التوحيد السابقة. وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء السياسيين كانوا في المعارضة، إلا أن غالبيتهم كانوا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

كان سوزوكي إيتو مؤلف هذه القائمة. ثم بدأ أعضاء آخرون في وسائل الإعلام في ملاحقة أعضاء البرلمان الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة. ردد جميع أعضاء البرلمان نفس الإجابات على أسئلة الصحفيين: ”لم أكن أعلم أن هذه المنظمة [راعية الحدث الذي ارتبطوا به] كانت مرتبطة بكنيسة التوحيد السابقة“ أو ببساطة ”لا أستطيع أن أتذكر“. وهذا بدوره أثار حفيظة الرأي العام الياباني. في نفس الوقت، أفادت التقارير أن والدة ياماغامي تيتسويا، المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق آبي، قد تبرعت بأكثر من 100 مليون ين لكنيسة التوحيد السابقة، مما أدى إلى انقسامات لا يمكن إصلاحها في عائلة ياماغامي. أدى هذا إلى مزيد من التدقيق في سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين عملوا كأبواق لكنيسة التوحيد السابقة.

الكشف عن القائمة

ولم ينشر الموقع الإخباري Almost Daily Cult News، وهو وسيلة الكتابة الرئيسية لسوزوكي إيتو، قائمة الأسماء نفسها.

يوضح سوزوكي: ”لقد اعتقدنا أنه سيكون أكثر كفاءة، توزيع القائمة على وسائل الإعلام الكبرى بدلاً من وضعها على موقعنا الخاص. لم يكن لدي أي طموح لسبق صحفيين آخرين بقصص عن كنيسة التوحيد السابقة. ما زلت أشعر بهذه الطريقة. موقفي هو أن المعلومات يجب أن تكون مفتوحة قدر الإمكان حتى تتاح للجميع فرصة التحقيق في القضايا بأنفسهم.

لقد تجاوز تأثير هذا التوزيع حتى توقعاته الخاصة. ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة أساهي شيمبون اليومية، عانى دعم إدارة كيشيدا ــ الذي بلغ 57% مباشرة بعد اغتيال آبي ــ من انخفاض قدره عشر نقاط بعد شهر واحد فقط، واستمر في الانخفاض منذ ذلك الحين. بدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يعاني من الانتقادات تحقيقًا مع السياسيين الذين لهم صلات بكنيسة التوحيد السابقة، وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن أن 179 عضوًا في البرلمان من الحزب الليبرالي الديمقراطي لديهم نوع ما من الارتباط بها. ومع ذلك، يتألف هذا التحقيق من استبيان أكمله سياسيو الحزب الليبرالي الديمقراطي على أساس طوعي، وبالتالي يُعتقد عمومًا أن عدد الأشخاص الذين لهم صلات بالكنيسة أكثر من الـ 179 الذين اختاروا الرد بشكل إيجابي على الاستبيان.

يقول سوزوكي: ”تمكن مراسلون آخرون من كشف جوانب من القضية لم أتمكن أنا شخصيًا من كشفها. وهذا سبب آخر يجعلني أعتقد أنه كان القرار الصحيح بمشاركة قائمتنا مع الجميع“.

في الواقع، قام سوزوكي بالتحقيق في هذه القضية لفترة طويلة دون ضجة كبيرة. بدأ بإجراء مسح لكنيسة التوحيد السابقة في عام 2002. عندما كان طالبًا جامعيًا كان يعمل بدوام جزئي وكان مشاركًا في فرقة كانت تشغل معظم وقته. بعد التخرج، عمل في شركة لصيانة المباني بعقد محدد المدة. وفي هذا الوقت تقريبًا رأى بأم عينيه لأول مرة أن أعضاء الكنيسة يتحدثون إلى المارة تحت ذرائع كاذبة، حيث لم يكشفوا عن الاسم الحقيقي للمنظمة التي كانوا يجندون الناس نيابة عنها.

يتذكر قائلاً: ”ذات مرة، كنت قد مررت للتو عبر بوابة الخروج في محطة جي آر شيبويا“. “كان هناك الكثير من مسؤولي التجنيد في الكنيسة يدعون المارة إلى دراسة ”قراءة الكف“ أو يدعون أنه يمكنهم معرفة أنهم يعانون من مشاكل من خلال النظر إلى وجوههم. وعندما أشخاصًا يبدو عليهم القلق، كانوا يخبرونهم أنهم كانوا عند ”نقطة تحول رئيسية“ في حياتهم. وبهذه الطريقة، سيحاول القائمون على التجنيد جذب الأشخاص وإحضارهم في النهاية إلى المرافق المرتبطة بكنيسة التوحيد السابقة.

التابعون المتحمسون

بالإضافة إلى منهج ”دراسة قراءة الكف“، يستخدم القائمون على التجنيد أحيانًا ما يسمى ”مسح المواقف“. وكان الهدف النهائي في كلتا الحالتين هو إغراء الأشخاص الذين أبدوا أي اهتمام على الإطلاق بالذهاب معهم إلى ”مراكز الفيديو“ التي يديرها أعضاء سابقون في كنيسة التوحيد. وهناك، سيتم عرض مقاطع فيديو على الأهداف تهدف إلى إثارة الاهتمام بمبادئ التنظيم.

|من تلك النقطة فصاعدا”، يوضح سوزوكي، “تستمر الإغراءات دون توقف وتتحول تدريجيا الى تقنيات التحكم بالعقل. في النهاية، سيتم جعل الأهداف تذهب إلى معسكرات التدريب التي تديرها كنيسة التوحيد السابقة حتى يمكن تحويلهم إلى أتباع”.

وشعورًا بأن هذا السلوك يمثل مشكلة، بدأ سوزوكي جهودًا لوضع حد للإغراءات الكاذبة. كان يعمل بشكل أساسي بمفرده، وكان يعاني في بعض الأحيان من العنف وكان يلاحقه أعضاء الكنيسة الذين حاول منعهم من استدراج الناس بالكذب والتضليل. لقد توصل أيضًا إلى اكتشاف جديد خلال هذه الفترة، وهو أنه إذا انخرطت في محادثة عادية مع أعضاء الكنيسة، فإن العديد منهم يتبين أنهم أشخاص طيبون.

وقال: ”أولئك الذين كانوا يطلبون من الناس الانضمام إلى دراسات قراءة الكف كانت لديهم نيات حسنة ولم يكونوا أشخاصاً سيئين“. ”في الواقع، كان الأشخاص الذين لديهم نيات حسنة هم الذين أصبحوا أتباعًا ثم أصبحوا متحمسين لتجنيد الناس. كان هذا شيئًا تعلمته لأول مرة من خلال المحادثات مع الأتباع“.

والحقيقة هي أن الأشخاص ذوي النيات الطيبة يميلون إلى الانخراط في الحركات الدينية الجديدة. إن الأسلوب غير المعروف إلى حد كبير المستخدم لإغراء هؤلاء الناس بالحركات الدينية الجديدة هو التحكم بالعقل، وقد قامت الكنيسة بنشر سياسيين مؤثرين لتقديم وجه مقنع للأتباع ومنع الأهداف من الهروب. وقد تقدم سوزوكي بمقترحات لكتابة مقالات حول هذه القضية في مناسبات عديدة، لكن نتائجه كانت مختلطة في أحسن الأحوال.

يتذكر سوزوكي قائلاً: ”لقد تجاهلتني معظم المنشورات تمامًا“. ”كان المحررون يقولون أشياء مثل “هذا السياسي ليس له قيمة اسمية” أو “كنيسة التوحيد السابقة ليست موضوعًا ساخنًا”. وكان علي أن أتحمل هذا النوع من المعاملة لفترة طويلة جدًا“.

وكانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي أبدت أي اهتمام هي شوكان أساهي، التي نشرت مقالة بعنوان ”آبي تيكوكو ضد شوكيو“ (إمبراطورية آبي مقابل الدين) في عددها الصادر بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2014. تناولت هذه القصة تفاصيل تتعلق برئيس الوزراء آبي وأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي وكنيسة التوحيد السابقة.

قال سوزوكي: ”كانت تلك بداية سلسلة من القصص بمعدل قصة واحدة كل عام“. ”ولكن بالإضافة إلى الشكاوى بشأن المقالات التي تم إرسالها إلى محرري المجلة، كان هناك أيضًا من أصر على عدم نشر المجلة لما أسموه “الأخبار الكاذبة” التي كتبتها“.

تراجع وسائل الإعلام

ولكن كان هناك سبب آخر وراء توقف وسائل الإعلام عن تغطية الحركات الدينية الجديدة باعتبارها مشاكل في المجتمع.

يتذكر سوزوكي قائلاً: ”كانت المنظمات الدينية الأخرى، مثل كنيسة التوحيد السابقة، تقدم شكاوى بسرعة في أي وقت يتم فيه تصويرها بشكل سلبي في وسائل الإعلام“. ”كان هناك الكثير من الدعاوى القضائية، وبدأت وسائل الإعلام تعتقد أن تغطية هذه القضية كانت صعبة للغاية“.

استخدمت معظم الحركات الدينية الجديدة أموالها الوفيرة لدعم استراتيجياتها الإعلامية. على سبيل المثال، يرسلون للصحفيين هدايا منتصف العام ونهايته ويدعون أعضاء وسائل الإعلام اليابانية لحضور الأحداث التي تقام في الخارج. وبسبب هذه الممارسات توقفت وسائل الإعلام اليابانية عن تغطية القضايا المتعلقة بكنيسة التوحيد السابقة.

على الرغم من هذه البيئة الإعلامية، واصل سوزوكي تقاريره الاستقصائية في موقع Almost Daily Cult News، الذي أسسه الصحفي فوجيكورا يوشيرو في عام 2009.

ونتيجة لذلك، كان سوزوكي الجريئ يتلقى أحيانًا رسائل بريدية مجهولة المصدر. وكان أحدها يحمل عنوان ”سوزوكي إيتو: الصحفي المفترس“.

وجاء في الرسالة: ما هي وظيفتك الحقيقية أيها النجار؟ في أغلب الأحيان، لا تبدو كصحفي. ترتدي ملابس العمل وتقود شاحنة صغيرة قديمة الطراز للعمل في ساعات الصباح الباكر. ”أنت تجبر والدتك – وهي امرأة في الثمانينات من عمرها – على العمل من أجل إعالتك“.

وبطبيعة الحال، لم يكن أي من هذا صحيحا.

أوضح سوزوكي: ”السبب الذي دفعني إلى قيادة شاحنة صغيرة في الصباح هو أنني عملت أيضًا في مجال العقارات واضطررت إلى السفر إلى العقارات التي أتعامل معها. كنت بصدد إجراء تجديدات على العقارات، ولذلك أفترض أن هذا الشخص رآني وأنا أحمل الخشب في شاحنتي. كانت والدتي تعمل لأنها تحب العمل. ولم تعطني أبدًا أيًا من الأموال التي كسبتها.

يقول سوزوكي إنه يعرف من كتب هذه الرسالة، وما هي أهداف الكاتب.

يقول سوزوكي: ”لقد كتبت الرسالة منذ حوالي ثلاث سنوات“. ”بعد اغتيال آبي، بدأت الظهور على شاشة التلفزيون، وعملت لفترة من الوقت داخل وحول مبنى البرلمان الوطني وفي كانتي، المكتب الرسمي لرئيس الوزراء ومقر إقامته في ناغاتاتشو، طوكيو. أعتقد أن كاتب الرسالة كان يحاول الإشارة إلى أنني شخص غير جدير بالثقة“.

الحاجة إلى تحقيق رسمي

ردًا على قضية كنيسة التوحيد السابقة، حصلت إدارة كيشيدا على قانون جديد يهدف إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين وقعوا ضحايا للمنظمات الدينية عديمة الضمير. لكن سوزوكي يدعي أن القانون الجديد لا يفعل شيئا لحل المشكلة الأساسية. ويقول أيضًا إن الحكومة اليابانية بحاجة إلى إجراء تحقيق رسمي في القضايا التي شكلت خلفية مقتل آبي.

وعندما سُئل سوزوكي عن خطوته التالية، أجاب: ”هناك العديد من الساسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين حاولوا الهروب من أي مسؤولية شخصية من خلال إلقاء كل اللوم على آبي. أود أن أوجه انتباهي إليهم بعد ذلك.“

وفيما يتعلق بمسؤوليات وسائل الإعلام، يتابع سوزوكي: “إذا توقفت وسائل الإعلام مرة أخرى عن تغطية هذه القضية، فمن الواضح أن الأمور ستعود إلى ”العمل كالمعتاد“، وأن السياسيين الذين يسهلون أنشطة هذه المنظمات الدينية سوف يتساقطون. من العين العامة. أعتقد أن المنظمات الدينية والسياسيين الذين يدعمونها سيعودون ببساطة إلى طرقهم القديمة بمجرد أن تتوقف وسائل الإعلام عن الاهتمام بهم. ولذلك تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية التأكد من الاستمرار في تغطية هذه القضية حتى النهاية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، التقرير والنص بقلم ميكاتا كيو، ونيشيوكا يوكيفومي، وباور نيوز. صورة العنوان: الصحفي سوزوكي إيتو في مؤتمر صحفي في طوكيو في سبتمبر/أيلول 2022. © ميكاتا كيو)