العلاقات غير الرسمية مع البالغين: الروابط التي يحتاجها الأطفال لتحسين حياتهم في المجتمع الياباني

الأماكن الثالثة، كما يشار إليها في علم الاجتماع، هي مساحات اجتماعية خارج البيت (المكان الأول) ومكان العمل أو المدرسة (المكان الثاني)، حيث يمكن للناس الاجتماع وبناء علاقات وتبادل الأفكار. بالنسبة للأطفال والشباب، هذه الأماكن مهمة بشكل خاص لأنها توفر بيئة تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية، استكشاف هوياتهم، وتطوير مهارات اجتماعية في بيئة آمنة وداعمة.

هل يوجد بالغون في الحي؟

في كل ظهيرة يوم ثلاثاء، يتحول مركز تيراو المجتمعي في حي تسورومي بيوكوهاما إلى مكان نابض بالحياة يستقبل تلاميذ المدارس الابتدائية المتحمسين لحضور التجمع الأسبوعي الذي تنظمه منظمة ”المكان الثالث“ غير الربحية. يتم تجهيز المكان بمجموعة متنوعة من ألعاب الطاولة والألعاب الذهنية ووحدات تحكم نينتندو، مما يوفر للأطفال فرصة للاختيار واللعب وفقًا لما يفضلون.

خلال إحدى هذه الجلسات، انضممت إلى مجموعة من ست فتيات يبلغن من العمر عشر سنوات، يشاركن في ”لعبة المحقق“، وهي نسختهن الممتعة من لعبة ”العشرون سؤالًا“ التي تحفز على التفكير الاستنتاجي والإبداع. بينما كنّ يتقاسمن الوجبات الخفيفة المنزلية، وجدت نفسي أواجه تحديًا في مجاراة خبرتهن وتركيزهن، مما جعلني أخرج من اللعبة بسرعة. وبدون أن أدرك ذلك، مرت ساعة كاملة في لمح البصر.

هذا النوع من الأنشطة يسلط الضوء على أهمية الفضاءات المجتمعية في تعزيز النمو الاجتماعي والفكري للأطفال خارج الإطار التعليمي التقليدي. من خلال توفير بيئة داعمة ومحفزة، تساهم هذه الألعاب في تطوير مهارات العمل الجماعي، حل المشكلات، والتفكير النقدي لدى الأطفال.

الألعاب المختلفة، بما في ذلك الألعاب التقليدية، الألعاب الذهنية الإبداعية، وألعاب الفيديو، تقدم فرصًا فريدة للأطفال لاستكشاف وتنمية مهاراتهم الذهنية والاجتماعية في بيئة غير رسمية. خاصة ألعاب مثل ”لعبة المحقق“ التي تشجع على الاستقصاء والتفكير الاستنتاجي، تدفع الأطفال لتعزيز قدرتهم على طرح الأسئلة الاستكشافية والتفكير بعمق لحل اللغز المطروح.

مشاركة الوجبات الخفيفة من المنزل وتناولها مع الآخرين يضيف بعدًا اجتماعيًا آخر، معلمًا الأطفال قيمًا مثل الكرم وأهمية العمل الجماعي. هذه التجارب المشتركة تبني ذكريات وروابط قوية بين الأطفال، التي قد تستمر لسنوات.

مثل هذه المبادرات تبرز دور المجتمعات في دعم تطور الأطفال ونموهم بطرق تكمل التعليم الأكاديمي وتعزز من رفاهيتهم العامة، مؤكدة على أهمية التعلم من خلال اللعب في تحضير الأطفال لمواجهة تحديات المستقبل بطرق مبتكرة ومرنة.



يستمتع الأطفال الذين يحضرون التجمع الأسبوعي بلعب ألعاب الطاولة وألعاب الفيديو أو تجربة وضع الماكياج. (© غوتو إيري)

عند الاستفسار عن ممارسة الألعاب عبر الإنترنت، أفادت ميزوكي، إحدى الفتيات البالغة من العمر عشر سنوات، بأنها تشارك في الألعاب الإلكترونية بانتظام، لكنها أشارت إلى أن ”هذا المكان الفريد من نوعه حيث نستطيع أن نلعب ألعابًا مختلفة“. خارج أوقات التجمع هذه، يقضي الأطفال أوقاتهم إما في الحدائق أو يتواصلون عبر الإنترنت للعب معًا من منازلهم. كانا، عضوة أخرى في المجموعة، تعقب بمزحة قائلةً: ”نملك وقت فراغ أكثر مما نحتاج.“

هذه الظروف تختلف كليًا عن تلك التي شهدتها طفولتنا، حيث كان الروتين اليومي ينطوي على التخلص من الحقائب المدرسية فور الوصول إلى البيت للانطلاق نحو الخارج واللعب بحرية. يوهي سودا، رئيس المكان الثالث، يلخص الوضع الحالي قائلًا: ”الأطفال اليوم بحاجة إلى مكان يجتمعون فيه. دوري يقتصر على فتح باب غرفة الاجتماعات. من هناك، يعود الأمر إلى الأطفال ليجدوا طرقهم في الترفيه عن أنفسهم واستغلال هذا المكان للتجمع بأفضل شكل ممكن.“

هذا التحول يعكس تغيرات في نمط الحياة والتفاعل الاجتماعي بين الأجيال، مشيرًا إلى أهمية توفير مساحات آمنة ومحفزة للأطفال للتفاعل واللعب والتعلم معًا، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في العالم الحقيقي.

سودا، الذي انتقل من وظيفته السابقة في مجلس الرعاية الاجتماعية بمدينة يوكوهاما إلى مركز تيراو المجتمعي، أخذ على عاتقه مهمة إغناء المجتمع من خلال إنشاء برامج موجهة للأطفال. وجد صعوبة في جذب اهتمام الآباء المنشغلين، الذين كانوا يميلون أكثر نحو الأنشطة الرياضية أو التعليمية التقليدية خلال عطلات نهاية الأسبوع. ”الوضع صعب على كل من الآباء والأطفال. يمكن تحسين الأمور من خلال تعاون الجميع في تربية الأطفال“.

في سعيه لإشراك الآباء أكثر من خلال أطفالهم، طرح سودا فكرة عقد فصول للتشجيع والرقص، حيث يُشجّع الآباء على المشاركة مع أطفالهم. هذه الفكرة نجحت بشكل ملحوظ، مما أسفر عن تجنيد أكثر من 100 متطوع. بعد ذلك، قدم فكرة المعسكر الصيفي، الذي أصبح تقليدًا يُعقد سنويًا منذ ثلاث سنوات. الطلاب الذين شاركوا في المعسكر لأول مرة، والذين أصبحوا الآن في المرحلة الإعدادية، أخذوا على عاتقهم مهمة تخطيط برامج المعسكر، مما يؤكد على فلسفة سودا التي تهدف إلى تمكين الأطفال من لعب دور نشط في المجتمع. ”كنت أرغب في منحهم الفرصة ليكونوا جزءًا نشطًا من المجتمع، لأنهم جزء منه“.

سودا يتبع نهجًا فريدًا في التفاعل مع الأطفال، مما يسمح له بأن يكون مصدر ثقة لهم، حيث يشعرون بالراحة في مشاركة مخاوفهم ومشاكلهم التي قد لا يشعرون بالراحة في مناقشتها مع الآباء أو المعلمين. هذا النوع من التواصل يشير إلى أهمية وجود بالغين في حياة الأطفال يمكنهم الاستماع إليهم دون إصدار أحكام، والذي يعتبر جزءًا أساسيًا من نموهم العاطفي والاجتماعي.

التغير في ديناميات المجتمع وكيفية تفاعل الأطفال مع البالغين خارج نطاق الأسرة والمدرسة أصبح ملحوظًا، حيث تقلصت فرص الأطفال لتكوين علاقات غير رسمية مع البالغين في مجتمعاتهم. هذا التحول يُبرز الحاجة إلى مساحات مثل مقهى تسوميري، الذي يقدم بديلاً للأطفال والبالغين للتفاعل وبناء علاقات في بيئة آمنة ومرحبة.

من خلال إنشاء ”المكان الثالث“، يتم توفير مساحة فريدة خارج المنزل والمدرسة، حيث يمكن للأطفال والكبار من مختلف الأعمار والثقافات التعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تساهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا ودعمًا، حيث يتم تشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم والتعلم من الآخرين في بيئة إيجابية ومحفزة.

هذه الجهود تسلط الضوء على القيمة الكبيرة للتفاعل بين الأجيال والثقافات في تعزيز نمو الأطفال الاجتماعي والعاطفي، وتؤكد على أهمية وجود بيئات داعمة تسهل هذا النوع من التفاعلات.



سودا يوهي في المكان الثالث. يعد مقهى تسوميرى مكانًا للقاء بين الثقافات والأجيال. (© غوتو إيري)

”هناك شيء خاطئ في مجتمع ينتحر فيه 500 تلميذ أنفسهم كل عام. نحن نوفر أماكن للتجمع لمنع الأطفال من اتخاذ هذه الخطوة التي لا رجعة فيها. وهناك، يمكنهم العثور على بالغين يمكنهم الاعتماد عليهم. نحن على استعداد لطمأنه الأطفال بأن الأمور يمكن حلها“.

تغير العلاقات بين الوالدين والأطفال

هذا النهج المتطور لأماكن التجمع يعكس فهمًا عميقًا للتحديات المعاصرة التي يواجهها الأطفال والأسر والمجتمعات بشكل عام. تحول التركيز من معالجة الحالات الطارئة فقط، مثل سوء المعاملة والفقر، إلى بناء مجتمعات داعمة وشاملة يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للجميع. هذا النهج يساعد في تعزيز الروابط الاجتماعية ويقدم فرصًا للأطفال لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والأكاديمية في بيئة داعمة وغير حكومية.

الأهم من ذلك، أن النتائج التي تم الحصول عليها من المسح الذي أجرته مؤسسة نيبون تشير إلى أن أماكن التجمع هذه تحدث فرقًا ملموسًا في حياة الأطفال والأسر. القدرة على طلب المشورة وتحسين العادات الدراسية هي مؤشرات قوية على أن الأطفال يشعرون بالأمان والثقة في هذه البيئات لمشاركة تحدياتهم والعمل على حلها. كما أن زيادة التواصل بين الأطفال وأولياء أمورهم حول الموضوعات المهمة مثل المدرسة والأصدقاء يمكن أن يعزز العلاقات الأسرية ويساعد الأسر على التعامل بشكل أفضل مع التحديات.

من خلال دعم المراكز المجتمعية التي تشجع على التفاعل بين مختلف الأجيال، تساهم مؤسسة نيبون في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتفاهمًا. هذه الأماكن تعمل كجسور تواصل بين الأجيال، وتسمح بتبادل الخبرات والمعرفة، مما يعود بالفائدة على الجميع. يمكن للأطفال تعلم قيم ومهارات جديدة من البالغين، بينما يمكن للبالغين فهم واقع وتحديات الأطفال في عالم اليوم بشكل أفضل.

”ليمون هاوس“ يمثل نموذجًا مثاليًا لمفهوم المساحة المجتمعية التي تعزز الدعم الاجتماعي والتنمية الشخصية في بيئة مرحبة وداعمة. وصف فوجيتا كوتوكو لهذا المكان يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة لخلق بيئات تشجع الأفراد على التعبير عن أنفسهم بحرية والشعور بالانتماء والتقدير. هذه الديناميكية المتبادلة من الدعم والرعاية تعد أساسية لتعزيز الصحة النفسية والعافية العامة للأفراد في المجتمع.

التصميم الداخلي لـ”ليمون هاوس“، مع تاريخه الطويل ومدخله المليء بالأحذية والحياة الصاخبة في غرفه، يضيف إلى جاذبية المكان ويشعر الزائرين بأنهم في منزل. هذا الشعور بالألفة والانتماء يجعل من السهل على الأفراد التفاعل وبناء علاقات داعمة.

يشير النهج الذي تتبعه ”ليمون هاوس“ إلى أن البيئات المجتمعية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة العزلة الاجتماعية وتعزيز الصحة العقلية. من خلال توفير مساحة تشجع على الدعم المتبادل والتعاطف، يمكن لمثل هذه الأماكن أن تساعد الأفراد على التغلب على التحديات الشخصية وتطوير مرونة أكبر أمام الصعوبات الحياتية.

يعكس ”ليمون هاوس“ الحاجة المجتمعية للمساحات التي تعزز الشعور بالمجتمع والدعم الاجتماعي، وهو مثال قوي على كيفية تأثير هذه الأماكن بشكل إيجابي على الصحة النفسية والعافية للأفراد من جميع الأعمار.



تأمل فوجيتا أن يكون لدى الناس المزيد من الخيارات للتجمع في أماكن مثل ليمون هاوس، بناءً على حالتهم النفسية أو ظروفهم. (© غوتو إيري)

بعد تخرجها من الجامعة، انخرطت فوجيتا في مجال الخدمة الاجتماعية، حيث عملت مع عائلات تعيلها أمهات عازبات. هذه الخبرة عرّفتها على واقع مرير، حيث تجد بعض الأمهات أنفسهن دون دعم أسري ومع موارد مالية محدودة، أو يعانين من مشكلات صحية نفسية أو جسدية. رغم وجود بعض البرامج الحكومية للدعم المؤقت، إلا أن الوصول إليها كان محدودًا وغير كافٍ. من خلال تجربتها، لاحظت فوجيتا الضغط الشديد الذي يقع على عاتق هؤلاء النساء والأطفال، الذين كثيرًا ما يشعرون بالنقص بسبب عدم قدرتهم على تلبية التوقعات المجتمعية منهم كأمهات أو كأسرة. هذه الرؤى حفزت فوجيتا على السعي لزيادة عدد مرافق الإقامة القصيرة الداعمة.

تصورت فوجيتا إنشاء مكان يسمح للأفراد بإلقاء الأدوار المفروضة عليهم جانبًا والتنفس قليلًا. بالتعاون مع زملاء يشاركونها نفس الرؤية، أسست ”ليمون هاوس“ في نهاية عام 2021. المنظمة تتألف من 6 أعضاء أساسيين و10 آخرين يساهمون في التخطيط للأنشطة، بالإضافة إلى 20 شخصًا يعملون في نوبات ليلية - بجانب وظائفهم الرئيسية - للإشراف على إقامات الأطفال التي توجههم السلطات المحلية. هؤلاء الأفراد، من مجالات متنوعة كرعاية الأطفال وتكنولوجيا المعلومات، يسجلون كعائلات مساعدة لدى الحكومة المحلية. حتى الأشخاص بدون خبرة مسبقة في تربية الأطفال يمكنهم المشاركة، مع وجود الدعم المستمر من زملائهم.

”ليمون هاوس“ يقدم نموذجًا ملهمًا لكيفية تقديم الدعم الاجتماعي بطريقة شاملة ومتعاطفة. يشدد على أهمية الاعتراف بالأفراد كبشر قبل أي دور مفروض عليهم، مقدمًا فضاءً حيث يمكن للجميع الشعور بالدعم والتقدير. هذا النهج يُظهر أهمية المبادرات المجتمعية في بناء مجتمعات أكثر دعمًا وتفهمًا.



يمكن للناس العثور على مساحة آمنة هنا. يمكنهم الجلوس بمفردهم أو بدء محادثة مع شخص ما إذا شعروا بالرغبة في ذلك. (© غوتو إيري)

”ليمون هاوس“ يعد ملاذًا فريدًا يرحب بالجميع، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو خلفيتهم. يجد فيه الزائرون مكانًا يمكنهم فيه الابتعاد عن ضغوطات الحياة اليومية والتوقعات المجتمعية، والتواصل مع الآخرين في بيئة داعمة وغير قضائية. هذه الفكرة تشير إلى أن القيمة الحقيقية للمجتمعات تكمن في قدرتها على توفير الدعم والمساحة للأفراد ليكونوا أنفسهم الحقيقية، بعيدًا عن الأدوار المفروضة عليهم.

في ”ليمون هاوس“، الأنشطة اليومية والتفاعلات لا تتمحور حول الإنجازات الأكاديمية أو المهنية، بل حول بناء العلاقات وتشارك اللحظات الإنسانية. تناول وجبة معًا، ومشاركة القصص حول الاهتمامات المشتركة مثل المانغا، تسمح بتطوير شعور بالانتماء والتفهم المتبادل. هذا النوع من التفاعل يؤكد على أهمية الاتصال الإنساني والدعم العاطفي، ويوفر فرصة للنمو الشخصي والتطور بطريقة غير رسمية وطبيعية.

”ليمون هاوس“ لا يُعتبر مجرد مكان للإقامة القصيرة، بل هو بيئة حيث يمكن للأفراد تجربة الحرية والقبول، واكتشاف قوتهم الشخصية وقيمتهم بعيدًا عن الأحكام المسبقة. هو نموذج لكيف يمكن للمبادرات المجتمعية أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة النفسية والرفاهية العامة، وتشجيع الفهم والتعاطف بين الأفراد من مختلف المسارات الحياتية.

مد يد المساعدة

يبرو توكيشي تاكاكي كشخصية محورية في ليمون هاوس، مما يعكس الدور الفعال الذي يمكن للأفراد أن يلعبوه في دعم وتحسين حياة الآخرين، خاصة الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة. فعاليات مثل ألعاب الطاولة التي ينظمها توكيشي ليست مجرد وسائل للترفيه، بل هي أدوات تعليمية وتربوية تساعد في بناء المهارات الاجتماعية، تعزيز الثقة بالنفس، وتوفير فرصة للأطفال والبالغين على حد سواء للهروب من الضغوط اليومية وبناء علاقات معنوية قوية. تشير مبادرة توكيشي لإنشاء مكان تجمع شبيه بـ”الأخ الأكبر“ إلى رغبته في توفير دعم مستمر ومتجدد للأطفال الذين يحتاجون إلى إرشاد ورعاية أكثر من مجرد اللعب والترفيه. هذه الفكرة تعكس الاعتراف بأهمية الدعم العاطفي والاجتماعي للأطفال الذين يواجهون تحديات في حياتهم، وتظهر كيف يمكن للمبادرات الفردية أن تؤدي دورًا كبيرًا في مساعدة هؤلاء الأطفال على التغلب على الصعاب وبناء مستقبل أفضل.

علاقة توكيشي المستمرة مع المقيمين السابقين في دار الأطفال، والتي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، تشهد على الأثر العميق الذي يمكن أن يحدثه الالتزام والعناية في حياة الأفراد. هذا النوع من العلاقة طويلة الأمد يوفر شبكة دعم قوية يمكن أن تساعد الأطفال والشباب في التغلب على التحديات الحياتية وتحقيق إمكاناتهم.

في النهاية، يُظهر توكيشي تاكاكي وأنشطته في ليمون هاوس كيف يمكن للأفراد أن يكون لهم تأثير إيجابي ومستدام في حياة الآخرين من خلال الالتزام والعمل الشغوف. يعد مثاله دليلاً ملهمًا على قوة العطاء والدعم الاجتماعي في بناء مجتمعات أكثر دعمًا وتماسكًا.



يدرس اللاعبون قواعد اللعبة في تجمع الألعاب اللوحية الذي نظمه توكيشي تاكاكي (الثاني من اليسار) في ليمون هاوس. (© غوتو إيري)

توكيشي يعمل بفلسفة مبنية على الاعتقاد بأن البيئة الداعمة والآمنة هي حجر الزاوية لتنمية الأطفال والشباب. من خلال توفير مساحات يمكن فيها للأطفال التواصل بحرية مع البالغين الموثوق بهم ومع بعضهم البعض، يمكن لتوكيشي أن يخلق بيئة تعليمية غير رسمية تسهم في تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية.

التوجه الذي يتبعه توكيشي في جعل أي مكان مكانًا للتجمع يؤكد على أهمية الوصول إلى مساحات آمنة ومرحبة للأطفال. هذا النهج يتيح الفرصة للأطفال ليكونوا أنفسهم، ليتعلموا وينموا في بيئة خالية من الضغوط الأكاديمية أو الاجتماعية المعتادة.

التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية يعكس أهمية أماكن التجمع هذه ويربط بين غيابها وبين مشاكل مثل الوحدة والعزلة بين الأطفال والشباب. هذا التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير مثل هذه الأماكن لدعم الصحة النفسية والعاطفية للأطفال والشباب، ويشدد على دور الحكومة في تعزيز إنشاء وتوفير مساحات تجمعية آمنة ومستدامة.

تبني الحكومة للتوصيات المذكورة في التقرير وتعكسها في سياساتها يمكن أن يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين رفاهية الأطفال والشباب. من خلال الاستثمار في إنشاء وصيانة أماكن التجمع، يمكن للحكومة أن توفر الدعم اللازم للمبادرات المحلية مثل تلك التي يقودها توكيشي وتعزز من فرص الأطفال والشباب في الحصول على تجربة نمو شاملة وصحية.

في الختام، جهود توكيشي والتوجهات الجديدة للحكومة تبرز الاعتراف المتزايد بأهمية الدعم الاجتماعي والعاطفي للأطفال والشباب. من خلال توفير مساحات آمنة وداعمة للتجمع، يمكن للمجتمعات أن تساعد في تنمية جيل قادر على التعامل مع التحديات الحياتية بثقة ومرونة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. شارك في تحرير النص باور نيوز. صورة العنوان © غوتو إيري)