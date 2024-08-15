التغيب عن المدرسة في اليابان: استراتيجيات فعالة وحلول تلبي احتياجات الطلاب والأهالي

تواجه اليابان تحديات جديدة في مجال التعليم، حيث يواجه ما يقرب من 300 ألف تلميذ في الصفوف من الأول إلى التاسع صعوبات في الذهاب إلى المدرسة أو عدم رغبتهم في الالتحاق بها، وفقًا لإحصائيات عام 2022. ما هي الأسباب التي تدفع الأطفال إلى تجنب التعليم الإلزامي بمثل هذا الشكل؟ وما الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع والكبار من حولهم لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة؟

مشروع اسمه ”المدرسة“

كل يوم اثنين، يجتمع أعضاء مدرسة صغيرة في مركز يويوغي-هاتشيمان المجتمعي التابع لمركز يويوغي-هاتشيمان المجتمعي في شيبويا بطوكيو. في غرفة المركز الكبيرة ذات الأرضيات المفروشة بالحصير الياباني التقليدي ”تاتامي“، يجتمع 7 أشخاص بالغين وأطفال حول طاولة مستديرة لمناقشة تنظيم مشروع خيري ”غرفة غداء الأطفال“ الذي سيقام في غضون بضعة أسابيع. ويتحدثون عن خيارات قائمة الطعام، والأسعار، وعدد الوجبات التي سيتم إعدادها، ومن سيكون مسؤولاً عن تقديم الطعام وتلقي الطلبات والتعامل مع الدفع. يقول ”كي“ البالغ من العمر 10 سنوات وهو يتلاعب بمهارة بجهاز الآيباد لرسم رسم توضيحي لقائمة الطعام التي تضم لحم الخنزير التونجيرو وحساء الخضار وكرات أرز الأونيغيري. وباستخدام أجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، ينضم الأطفال الآخرون لتقديم آرائهم.



إنشاء قائمة باستخدام برنامج أداة التصميم المجاني كانافا (© باور نيوز)

هذا يصف ما يجري في مشروع مدرسة الجميع وهو برنامج تعليمي بديل أنشأه أولياء الأمور في فبراير/ شباط 2023 لمساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبة في الالتحاق بالمدرسة العادية. يشارك فيه ثلاثة أطفال في الصف الثالث حتى الصف الخامس وأولياء أمورهم، إلى جانب بالغين آخرين يدعمون هذا المسعى. يقوم الأطفال كل شهر بتخطيط وتنفيذ مشروع مختلف.

كان مشروع العام الماضي عبارة عن كشك للأطفال في مهرجان مجتمعي في مايو/ أيار. ناقش الأطفال بشغف التفاصيل، على سبيل المثال، المسافة إلى الهدف في لعبة الرماية، وعدد الطلقات المسموح بها في كل لعبة، ومقدار تكلفة اللعبة، وقاموا بتمثيل الحركات المختلفة أثناء حديثهم.

خلال العطلة الصيفية، شارك الأطفال في مسابقة فيديو لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية. كانت فومي البالغة من العمر 11 عامًا، والتي قرأت ست روايات وثماني قصص مانغا في يوم واحد، وكانت روايتها المفضلة هي رواية سانغيتسوكي القصيرة لناكاجيما أتسوشي التي تدور أحداثها في الصين في القرن الثامن الميلادي، هي كاتبة السيناريو.

في احتفالات عيد الميلاد في شهر ديسمبر/كانون الأول، كان الأطفال يرتدون ملابس سانتا ويقومون بتوصيل الهدايا إلى دار للأطفال في المدينة. في الأيام الأولى للبرنامج، كان كي وفومي يزوران الدار ليسألا الأطفال عن ”قائمة أمنياتهم“ وكانا يدخران بشق الأنفس المال الذي حصلا عليه من كشك مهرجان الأطفال ومصادر أخرى لشراء الهدايا.



أطفال يرتدون زي سانتا ويقومون بتوصيل الهدايا. (إهداء من مشروع مدرسة الجميع)

بعد الاجتماع الأسبوعي يأتي وقت اللعب. يتسابق الأطفال في أرجاء الغرفة الفسيحة ويلعبون ألعاب المغامرة أو يقومون بتمثيليات مرتجلة. غالبًا ما ينضم الكبار من خلفيات مختلفة. يقول كي: ”هنا، يمكننا القيام بأشياء لا يمكننا القيام بها في المدرسة. بمجرد أن ننتهي من مشروع واحد، من الممتع البدء في مشروع آخر“.



وقت اللعب بعد الاجتماع. تن (إلى اليسار من الخلف)، عامل اللعب المفضل لدى الأطفال، انضم إلى المرح. (© باور نيوز)

جاء الدافع وراء مشروع مدرسة الجميع عندما توقف كي عن الذهاب إلى المدرسة في الصف الثاني الابتدائي. وتصف والدته، ناكاهارا ماري، كي بأنه ”كان حساسًا منذ نعومة أظفاره، وكان يشعر بالألم عندما يرى أصدقائه يتعرضون للتوبيخ“. وعلى الرغم من أن كي كان يجيد القراءة، إلا أنه كان يجد صعوبة في الكتابة، وكان ينزعج من عدم تمكنه من الكتابة في الفصل، على الرغم من أنه كان يعرف الإجابات أثناء الدروس. عندما تم تعيين مدرس ذكر مسؤولاً عن فصله، بدأ كي يخشى الذهاب إلى المدرسة. في الصف الثالث الابتدائي، تمكن من الذهاب إلى المدرسة لمدة ستة أشهر تقريبًا، لكن المشكلة عادت إلى الظهور في الصف الرابع الابتدائي. تقول ماري إن كي كان يحب المدرسة وأصدقاءه، لكنه لم يكن مرتاحًا في مجموعة كبيرة؛ فالمدرسة العادية لم تكن الإطار المناسب له. في الأيام التي كان بإمكان كي مواجهة الذهاب إلى المدرسة، كانت ماري ترافقه، لكنها بدأت تفكر في خيارات أخرى ممكنة.

لا داعي للإكراه

بدأت طفلة أخرى واسمها كاواي كانون، التي تدرس في مدرسة مختلفة، تواجه صعوبات في نفس الوقت تقريبًا. تتذكر والدتها، مامي، أن معلمة ابنتها في الصف الأول الابتدائي أخبرتها في الأشهر القليلة الأولى من العام الدراسي: ”كانت كانون تذهب إلى المرحاض عشر مرات في اليوم؛ الأمر الذي كان يسبب اضطرابًا شديدًا للفصل“. عندما استؤنفت المدرسة بعد العطلة الصيفية، كانت كانون تبدأ في اللهاث عندما تقترب من فصلها الدراسي. كانت تنقل مكتبها إلى الردهة للاستماع إلى الدروس. عندما أصبح ذلك أكثر من اللازم، انتقلت إلى فصل دراسي فارغ قريب وقضت الساعات في القيام بتدريبات على الورق مع والدتها. ثم جاءت جائحة كورونا، مما قلل من استخدام الفصل الفارغ. حاولت الأم وابنتها العثور على مكان مناسب في مبنى المدرسة، لكن انتهى بهما الأمر في نهاية المطاف إلى قضاء الوقت في فناء المدرسة.

”في ذلك الوقت، كل ما كنت أفكر فيه هو أن كانون كان يجب أن تذهب إلى المدرسة. شعرت بالسوء الشديد لأننا كنا نحن الاثنان في فناء المدرسة، بينما كان زملاؤها يحضرون الدروس في الداخل“. ساءت حالة كانون، ولم تستطع النوم ليلًا، وضعفت ساقاها تدريجيًا، مما جعلها غير قادرة على الوقوف. قامت الأم وابنتها بجولات على العديد من الأطباء لمحاولة تحديد المشكلة. وأخيرًا، في زيارة رابعة لطبيب، التقيا بطبيب نفسي للأطفال الذي قال لمامي: ”إذا كانت كانون تجد صعوبة في الذهاب إلى المدرسة، فلا داعي لأن تشعر أنها مضطرة للذهاب إلى المدرسة. ابحثي لها عن شيء يناسبها بشكل أفضل“. بهذه الكلمات، شعرت مامي أن مخاوفها قد سُمعت أخيرًا.

وتذكرت مامي كيف كانت كانون طفلة مفعمة بالحيوية في روضة الأطفال، وكانت بارعة في الجمباز. وذات يوم عندما كانا في الحديقة، اعتذرت كانون عن عدم قدرتها على الذهاب إلى المدرسة. طمأنتها مامي بأن كون كانون بصحة جيدة كان كافياً بالنسبة لها، لكنها وجدت نفسها تتساءل كيف يمكنها مساعدة ابنتها.

قابلت والدتا كي وكانون آباء وأمهات آخرين يعانون من نفس الظروف في عدد قليل من ”المدارس المجانية“ في طوكيو التي تلبي احتياجات الأطفال الأصغر سنًا، حيث تبادلا تجاربهم. وعلى الرغم من أن أطفالهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة العادية، إلا أنهم أرادوا أن يتعلموا ويلتقوا ويلعبوا مع أطفال آخرين. تساءل الآباء عن المكان الذي يمكن أن يجدوا فيه بيئة تعليمية بديلة. نصحتهم كاميزونو ماتشيكو، عضو مجلس مدينة شيبويا المهتمة بالتعليم، بأن اللجوء إلى القنوات البيروقراطية العادية لإيجاد حل سيستغرق وقتًا ولن يكون له سوى فعالية محدودة. وعرضت كاميزونو دعمها واقترحت على الأمهات إعداد شيء ما بأنفسهن.

الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى

كانت تلك هي اللحظة المضيئة بالنسبة لمامي - كانت تلك هي اللحظة التي أضاءت لها - فقد استطاعت هي نفسها أن تخلق مساحة آمنة لابنتها والأطفال الآخرين الذين يحتاجون إلى الدعم. حتى لو اجتمع أطفالهن للعب فقط، فإن هذه المناسبة ستكون أيضًا فرصة للأمهات للتحدث عن مشاعر العزلة التي يشعرن بها. قررت مامي والأمهات الأخريات أن تجتمع المجموعة في أيام الاثنين، وهو اليوم الذي غالباً ما يميل فيه الأطفال المترددون في الذهاب إلى المدرسة إلى الابتعاد عنها. نشرت مامي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان فحواها أنها ترغب في إنشاء مساحة ترحيبية للأطفال الذين لم يتأقلموا في المدارس العادية إما بسبب صعوبات التعلم أو لأسباب أخرى، وكانت تبحث عن متطوعين لدعم هذا المسعى.

بعد عدة أيام، جاء رد إيجابي من كوندو ميوا، وهو مدرس تربية خاصة بدوام جزئي. كانت تعمل في الأصل معلمة لغة إنكليزية للمرحلة الإعدادية والثانوية، ثم تحولت إلى التعليم الخاص بعد أن طورت اهتمامها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس. كانت تنتمي إلى مجموعة من المعلمين الذين يستخدمون أداة برمجيات التصميم المجانية كانافا في الأنشطة الإبداعية. وسرعان ما أتقن الأطفال استخدام البرنامج، وسرعان ما طُلب من كي تصميم بطاقات العمل.



ناكاهارا ماري (يسار)، التي تتواصل عبر الإنترنت من أجل متطوعين للمدرسة، وكوندو ميوا، الذي تقدم الدعم. (© باور نيوز)

لقد مر عام الآن منذ إنشاء المدرسة، وفي 25 فبراير/شباط، أقامت المجموعة يومًا رياضيًا في صالة للألعاب الرياضية في مدرسة ثانوية عامة في شيبويا للاحتفال بهذه المناسبة. وجاءت الفكرة من الأطفال الذين أرادوا قضاء يوم ممتع. وقد اختاروا الفعاليات التي تضمنت مسابقة لأكل الخبز وسباق الديناصور تي ريكس، حيث تسابق المتنافسون الذين كانوا يرتدون أزياء الديناصورات في جو من الكوميديا. وقد تم تجنيد المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات الشفهية، وجذب 20 من طلاب المدارس الثانوية ومعلمي المدارس. وبفضل منحة من حكومة مدينة طوكيو، تم فتح باب المشاركة في الفعالية لجميع الأطفال، حيث تم توفير ما يصل إلى 80 مكانًا متاحًا.



تم استخدام برنامج كانافا أيضًا لإنتاج النشرة الإعلانية الخاصة باليوم الرياضي للمدرسة. (إهداء من مشروع مدرسة الجميع)

تعرب ناكاهارا ماري عن امتنانها للعدد الكبير غير المتوقع من الأشخاص الذين أعربوا عن تفهمهم لسبب عدم تمكن بعض الأطفال من الالتحاق بالمدارس العادية وعرضوا دعمهم لمشروعها. في نهاية عام 2022، شكلت 13 عائلة لديها مخاوف مماثلة مجموعة من أولياء الأمور. شددت ناكاهارا على أن مدرستها موجودة لدعم الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة العادية وأولياء أمورهم الذين يمكنهم مشاركة شكوكهم ومخاوفهم وطمأنتهم بأنه على الرغم من أن أطفالهم قد لا يلتحقون بالمدرسة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم الشعور والتعلم واكتشاف شيء يحبون القيام به.

ولكن تتنوع الصعوبات التي يواجهها الأطفال؛ فبعضهم يواجه صعوبة في التواصل مع الغرباء أو يشعرون بعدم الارتياح في مجموعات كبيرة. في مثل هذه الحالات، تقدم عضوة مجلس حي شيبويا كاميزونو، التي كان لها دور فعال في إنشاء مجموعة أولياء الأمور، أن هناك بدائل مثل التعلم عبر الإنترنت، أو التواصل الفردي مع شخص بالغ متعاطف مع مشاكل طفل معين. أدركت كاميزونو، التي كانت منخرطة في مجال التعليم، بعد أن أمضت ما يقرب من 20 عامًا في العمل في شركة دعم تعليمي، أن تقديم المشورة للعديد من الآباء والأطفال أن إطار المدرسة التقليدية وحده لا يكفي لتلبية احتياجاتهم.



تعتقد كاميزونو أن البالغين في المجتمع يجب أن يساعدوا في تحويل المجتمع بأكمله إلى بيئة تعليمية. (© باور نيوز)

تقول كاميزونو: ”لقد شعرت أنه من خلال التغيب، يحاول الأطفال القول بأن المجتمع بحاجة إلى التغيير، وأنه يجب أن يكون لدى الآباء خيار البحث عن بيئة تعليمية تناسب مواهب أطفالهم أو احتياجاتهم الخاصة“.

ربط المدارس والمجتمعات عبر الإنترنت

في دراسة استقصائية حول السلوك الإشكالي والغياب عن المدرسة بين الطلاب في التعليم الإلزامي (المرحلة الابتدائية والإعدادية) كشفت عنها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في السنة المالية 2022، من بين حوالي 300 ألف طفل لا يحضرون المدرسة في المدارس، ما يقرب من 40٪، أو 110 ألف، لم يتلقوا الدعم من مركز دعم التعليم أو منظمة متخصصة أخرى.

وقد وجد مسح مماثل أجرته منظمة كاتاريبا غير الربحية الداعمة للتعليم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن ما يقدر بنحو 410 ألف طفل يميلون إلى التغيب عن المدرسة. وشمل هذا الرقم الأطفال الذين كانوا حاضرين جسديًا في الفصول الدراسية ويتصرفون مثل أقرانهم، إلا أنهم كانوا ”حاضرين بحكم الواقع“ فقط، أي أنهم في أعماقهم لا يحبون المدرسة ومن المحتمل أنهم كانوا يتمنون عدم الحضور. في هذا الاستطلاع، كانت نسبة عدم الحضور إلى المدرسة أعلى بنسبة 26% مقارنةً باستطلاع أجرته مؤسسة نيبون قبل 5 سنوات.

تشير إيمامورا كومي من كاتاريبا: ”حوالي واحد من كل خمسة تلاميذ في المرحلة الإعدادية إما يتغيب عن المدرسة أو يظهر ميلاً نحو التغيب عن المدرسة. كما تتغير مواقف الآباء والأمهات والأطفال تجاه المدارس. هناك حاجة إلى قنوات أكثر تنوعًا للتعلم، كما يجب على المجتمع ككل اتخاذ خطوات للتعامل مع مشكلة التغيب عن المدرسة“.

وإحدى هذه القنوات للطلاب الذين لا يتناسبون مع الإطار المعياري هي Room K، وهو برنامج دعم عبر الإنترنت للطلاب المتغيبين عن الدراسة أطلقته كتاريبا في عام 2021. الغرفة Room K هي مكان للراحة والتعلم في آن واحد. ما يميزه هو أنه يخصص أخصائيين للأطفال وأولياء أمورهم يركزون على دعم الأسر. لا يقدم برنامج Room K مجرد برنامج، بل يحاول الداعمون إيجاد طرق التعلم التي ستساعد كل طفل على الازدهار وإقامة روابط مع المجتمع. يعمل البرنامج أيضًا مع المدارس ومراكز دعم التعليم بشكل مستمر.



كيف تبدو Room K على الشاشة، حيث يتعلم الأطفال ويتفاعلون مع بعضهم البعض في بيئة افتراضية. (الصورة بإذن من كاتاريبا)

تشير شيراي ساياكا، عضو فريق عمل كاتاريبا أن هناك اختلافات بين الأطفال على الإنترنت والحياة الواقعية والحلول التي يحتاجونها. إذا تمكنت كاتاريبا من العمل في كلا المجالين، مع وجود الأسر في المركز، فقد يكون من الممكن التوصل إلى طرق تمكن الأطفال من التعلم.

تقول شيراي: ”يتم تشغيل Room K بالتعاون مع سلطات التعليم العام وبدعم من التمويل العام. “في الوقت الحالي، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال البلديات المشاركة. فالمدارس هي الأفضل تجهيزًا من حيث الموارد ومعرفة العائلات التي لا تتلقى الدعم الحالي. ومن خلال العمل مع السلطات، ترغب كاتاريبا في دعم تلك الأسر لتقدم لهم ولأطفالهم أفضل طريق للمضي قدمًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير بواسطة باور نيوز)