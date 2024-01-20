على خطى الأب رودريغز: مواقع أثرية وتاريخ حافل يستحق الزيارة!

تم تصوير الأب رودريغز، وهو شخصية في رواية ”الصمت“ للكاتب إندو شوساكو عام 1966، وهو يعتني بالمؤمنين المختبئين في الغابات البرية في مدينة ناغاساكي. حيث تكشف لنا زيارة الأماكن التي ألهمت هذه القصة عن تاريخ عميق ومواقع مقدسة تستحق الزيارة.

التوغل في شخصيات رواية ”تشينموكو“ (الصمت)

عندما قرأت رواية ”تشينموكو“ لكاتبها إندو شوساكو عام 1966 (ترجمها ويليام جونستون باسم الصمت)، لاحظت أنها غالبًا ما تستخدم الصور الطبيعية.

فعلى سبيل المثال، هناك المشهد الجبلي لمنطقة ناغاساكي سوتومي في النصف الأول من القصة، عندما تبحث شخصية الكاهن اليسوعي البرتغالي سيباستياو رودريغيز عن الكاهن المفقود كريستوفاو فيريرا. حيث تدور أحداث العديد من الأحداث تحت زخات المطر، الأمر الذي يثير الحالة العاطفية لبطل الرواية.

وتظهر لنا صورة أخرى من صور الطبيعة وهي البحر. حيث تظهر عدة مشاهد للأب رودريغز وهو يتحدث عن البحر باعتباره ”صمت الإله“.

وبالطبع، إندو ليس المؤلف الوحيد الذي يزور المواقع ذات الصلة عند كتابة رواية، ولكن عمق تفانيه يظهر في جميع أنحاء رواية ”تشينموكو“. لقد فهمت الأمر بشكل أفضل عندما قرأت مقالة لاحقة للمؤلف بعنوان:”تشينموكو نو كويء“ أو (صوت الصمت).

وكتب إندو فيها:

شيء واحد يمكنني قوله هو أنني رجل يحب الصور الطبيعية، وأريد أن اختبر بشكل غير مباشر الجبال والأنهار والبحار التي تراها الشخصيات التي أوظفها في رواياتي، أو على سبيل المثال سماع صوت الريح. وهذا هو دافع قوي نابع من داخلي. فإذا لم اختبر تلك الأشياء، فإن ثقتي في الكتابة ستتلاشى. والهدف من رحلاتي البحثية ليس جمع الحقائق. لقد بحثت بالفعل عن كل تلك الحقائق؛ وهي في رأسي. ولكن ما أبحث عنه في تلك الأماكن هو الهواء الذي تتنفسه شخصياتي، والأصوات التي تملأ آذانهم، والضوء الذي يلفح وجوههم، والمناظر الطبيعية.

ولذا، أردت أن اختبر بنفسي العالم الذي رآه رودريغيز. حيث قمت لأول مرة بزيارة مزار كاريماتسو جينجا، وهو ضريح في منطقة شيموكوروساكي في ناغاساكي، والذي يقال إنه نموذج لقرية توموجي، حيث استقر واختبأ بها.

وعلى الخريطة، يبدو أنه ليس بعيدًا عن محطة حافلات ناغاتاهاما عند استقلال الحافلة من محطة قطار ناغاساكي. التي تبعد ست محطات قبل محطة ميتشي نو إيكي (بونغاكوكان إيريغوتشي)، بالقرب من متحف إندو شوساكو الأدبي.

ومع ذلك، عندما نزلت من الحافلة وبدأت المشي، ندمت على الفور على عدم ترك حقيبتي في الفندق، التي كانت مليئة بالكاميرات والكتب وغيرها من الأشياء. حيث كان المشي على منحدر طويل ومتواصل. وعاتبت نفسي بشدة، لاهثًا، وغارقًا في بحور من العرق، قائلًا: ”بالطبع. لقد كان مكاناً لإخفاء ’المسيحيين المختبئين‘. وفي أيام رودريغيز، كان الوصول إلى هناك أصعب 100 مرة“. ومشيت لمدة 25 دقيقة، وأخذت فترات راحة متكررة، وأخيراً رأيت لافتة تشير إلى الطريق إلى مدخل المزار.



مدخل مزار كاريماتسو جينجا. من هنا، يمكنك السير لمدة خمس دقائق عبر درج حجري يؤدي إلى القاعة الرئيسية. توجد عصي للاتكاء عليها للحجاج أمام اللافتة. (© أمانو هيساكي)



استحضارًا للمناظر الطبيعية في رواية ”الصمت“، حيث المنظر المحيط بالضريح المليء بالغابات الكثيفة. (© أمانو هيساكي)

معبد محلي لعقيدة أجنبية

إذن لماذا كان المعبد الشنتوي مخبأً للمسيحيين؟

في حقيقة الأمر هذا مزار مكرس للمسيحيين. فمثل هذه المزارات نادرة الوجود في اليابان، وتشمل ”فوتشي جينجا“ في ناغاساكي، المكرس للمرأة المسيحية في أواخر القرن السادس عشر المعروف الآن باسم ”كوواهيمي ديميوجين“، وضريح للمسيحية الكورية المولد ”أوتا جوليا“، التي تم إحضارها إلى اليابان في نفس العصر تقريبًا، في جزيرة طوكيو ”إيزو أوشيما“.

ويقال إن هذا هو المكان الذي استشهد فيه المبشر المسيحي الأسطوري المعروف باسم ”سان جوان“ منذ فترة طويلة.

وتقول الأسطورة أن المبشر الفرنسيسكاني الإسباني، سان خوان، جاء إلى ناغاساكي على متن سفينة تجارية في عام 1609. وبعد خمس سنوات، حظر الشوغون ”توكوغاوا هيديتادا“ الثاني المسيحية في اليابان، وفر سان خوان هاربًا في جبال كوروساكي. وكان ينتقل من مكان إلى آخر بينما كان يواصل خدمة رعيته.

وفي رواية ”الصمت“، هناك مشاهد للقرويين وهم يجلبون البطاطا الحلوة المجففة والماء إلى الأب رودريغز وينضمون إلى القداس. ومن المحتمل أنهم استلهموا من القصص التي كانت تروى عن ”سان جيوان-ساما“.



قاعة مزار كاريماتسو جينجا. وهو أول ضريح رسمي في عام 1937، لكن الضريح الحالي تم استبداله في عام 2003. توجد أضرحة ”هوكورا“ الأصغر حجمًا بالداخل. (© أمانو هيساكي)

وفي عصر ميجي (1868-1912)، قام المؤمنون بإقامة ضريح هوكورا فوق قبر الكاهن ليكون مكانًا للعبادة. ويبدو أن هذ الموقع هو أصل مزارا كاريماتسو جينجا.

وإلى أن أنهت حكومة ميجي الحظر المفروض على المسيحية رسميًا في عام 1873، اضطر الكاثوليك اليابانيون وأحفادهم إلى تمويه أماكنهم المقدسة على أنها مزارات بينما كانوا يخفون عقيدتهم خلف الواجهات العامة للعبادة البوذية أو الشنتوية.

وبالقرب من الطريق المؤدي إلى الضريح كانت هناك حجارة مسطحة، مدفونة تقريبًا تحت أوراق الشجر المتساقطة. وهذه علامة على قبور المسيحيين. حيث كان المؤمنون يأتون إلى هنا للصلاة، فيصنعون شكل صليب من الحصى الذين يمكنهم نثره لاحقًا لإخفاء الصليب عند انتهاء الصلاة. وقد كانت هذه ممارسات ذكية تم توظيفها لمنع الآخرين من التعرف على أن هذه المقابر مخصصة للمسيحيين.



صخرة ضخمة أمام الضريح تسمى ”صخرة الصلاة“. من الواضح أن المسيحيين المختبئين كانوا يجتمعون هنا سراً خلال فترات أيام الصوم الكبير ليتلو صلاواتهم أمام الصخرة. (© أمانو هيساكي)

الأب ”دي روتز“، محبوب الصيادين والفلاحين

بعد ذلك، عدت إلى أسفل المنحدر باتجاه كنيسة كوروساكي، على بعد حوالي كيلومتر واحد. وهذه الكنيسة، وهي إحدى المواقع الإقليمية المصنفة كموقع للتراث العالمي لليونسكو، هي الكنيسة التي زارها المؤلف إندو قبل أن يبدأ كتابة رواية ”الصمت“. وتقول القصة أنه قرر أن يكتب رواية تدور أحداثها هنا بعد أن أخبره الكاهن عن المسيحيين المختبئين.



تمثال لمريم العذراء بذراعين مرفوعتين يرحب بزوار كنيسة كوروساكي المبنية من الطوب الأحمر، والتي تم الانتهاء من بنائها في عام 1920. وتقع بجوار محطة حافلات كوروساكي كيوكاي ماي. (© أمانو هيساكي)

وتضم المنطقة المحيطة بمتحف ”إندو شوساكو الأدبي“ مواقع تاريخية ومتاحف أخرى تتعلق بالمسيحية في اليابان، إلى جانب مزار كاريماتسو جينجا وكنيسة كوروساكي. وفي منطقة شيتسو، بجوار كنيسة كوروساكي، توجد كنيسة شيتسو، ومركز شيتسو الذي كان مخصص للمساعدات فيما مضى، ومتحف الأب دي روتز التذكاري، ومتحف سوتومي للتاريخ والفولكلور، ومقبرة نوميتشي المسيحية، ونصب تشينموكو التذكاري. وقرية أونو المجاورة بها أيضًا كنيسة أونو. وتم تسجيل كلا المنطقتين كجزء من مواقع التراث العالمي.



تقع كنيسة أونو المصنوعة من الخشب والحجر مختبئة في الغابة على بعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة أونو للحافلات. وقد تم الانتهاء منها في عام 1893. ولولا تمثال مريم العذراء، لكان من الممكن أن يظن البعض أنها مزرعة قديمة. (© أمانو هيساكي)



تم الانتهاء من بناء كنيسة شيتسو الجميلة بجدرانها الطباشيرية الرائعة وبرجيها في عام 1882. وتقع على بعد 20 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة حافلات شيتسو بونكامورا. (© أمانو هيساكي)

والعلاقة بين كل هذه المواقع التاريخية هي الأب دي روتز.

كان اسمه الكامل مارك ماري دي روتز، وكان كاهنًا فرنسيًا في جمعية الإرساليات الأجنبية بباريس. وجاء لأول مرة إلى اليابان عام 1868 وخدم في منطقة شيتسو. ولم يكن بمثابة زعيم ديني فحسب، بل استخدم أمواله الخاصة لتمويل تطوير الرعاية الاجتماعية للقرويين الذين يعانون من الفقر.

وبغض النظر عن ذلك، يبدو أن المعكرونة جاءت إلى اليابان من خلال الأب دي روتز. حيث قام القس ببناء مصنع للمعكرونة هنا وعمل مع القرويين لصنع المعكرونة على الطراز الأوروبي. ويمكن تجربة شعيرية ”دي روتز-ساما سومين“ السميكة بشكل غير عادي في المطعم الموجود داخل استراحة ”ميتشي نو إيكي يوهي غا أوكا سوتومي“، بجوار متحف إندو شوساكو الأدبي.



ترتفع مقبرة نوميتشي المسيحية على منحدر شديد الانحدار على شكل مدرجات ويبدو أن الأب دي روتز صممها. ولمدة 46 عامًا حتى وفاته في عام 1914، ظل الأب هنا دون أن يعود مرة واحدة إلى موطنه في فرنسا. والآن تستقر رفاته هنا إلى الأبد. ويبعد حوالي 10 دقائق سيراً على الأقدام عن محطة حافلات شيتسو. (© أمانو هيساكي)



في الجزء العلوي من الدرج الحجري الطويل والمنحدر للمقبرة، يمكنك رؤية صفوف من شواهد القبور الصخرية الفريدة من نوعها في منطقة سوتومي. (© أمانو هيساكي)

توحيد البوذيين والكاثوليك والمسيحيين المتخفيين

لقد مرت خمس سنوات منذ أن حصلت هذه المواقع الثقافية على الاعتراف بالتراث العالمي، ولكن حتى مع ازدحام المواقع في وسط مدينة ناغاساكي مثل كنيسة ”أورا“ بالسياح من جميع أنحاء العالم، فإن منطقة سوتومي لا تزال هادئة. إنه مكان يستحق المزيد من الزوار، ولكن من المحتمل أن يتطلب ذلك طريقًا أسهل للوصول. وتقع كل مدينة على طريق للحافلات، وجميع المواقع التاريخية قريبة نسبيًا من بعضها البعض، لكن الحافلات تسير مرة واحدة فقط خلال الساعة.

إلا أنه على الرغم من ذلك، هناك ميزة في القدرة على زيارة كل موقع من هذه المواقع بشكل أكثر راحة ويسر، والتفاعل مع السكان المحليين، دون ضغوط الرحلات السياحية المفرطة.



المنظر من كنيسة كوروساكي باتجاه كاريماتسو جينجا. أحد قوارب الصيد الوحيدة تقبع في الفناء الخارجي. (© أمانو هيساكي)

يقوم السكان المحليون المارة بتقديم التحية بالإنحناء. فعندما غادرت كنيسة كوروساكي للعودة إلى جانب التل والتقاط الصور، تبادلت التحيات مع أحد المارة. وعندما قلت إنني أتيت من طوكيو لرؤية مواقع التراث العالمي، أجابني مبتسماً: ”آه، من طوكيو. عملت هناك في شركة العائلة لمدة عشر سنوات تقريبًا بعد تخرجي من المدرسة الثانوية. لذا، أنا أجيد التحدث بلغة أهل طوكيو!“.

وبعد أن تحدثنا عن المأكولات المحلية المصنوعة من الـ ”يوكو“ - وهو نوع من الحمضيات القريبة من فاكهة اليوزو – وطبق شعيرية النودلز ”دي روتز-ساما سومين“، طرحت موضوع مزار كاريماتسو جينجا. وقال الرجل: ”توجد مقبرة بالقرب من ضريح الـ هوكورا المكرس للبوذية والمسيحية معًا. وفي كل خريف، كان يجتمع البوذيون والكاثوليك والمسيحيين المتخفيين هناك لحضور مراسم التأبين الجماعية.

وعدت أدراجي إلى كاريماتسو جينجا للتحقق، ومن المؤكد أنه كانت هناك مقبرة جديدة نسبيًا في أسفل الطريق المؤدي من قاعة الضريح. وكانت هناك شواهد قبور بوذية وكاثوليكية، وبعض الآثار التي يبدو أنها طاوية.

ولقد بحثت في الصحف والوثائق المحلية ووجدت أن مراسم التأبين تقام بشكل خاص كل عام منذ عام 2000، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تقريبًا.

وعندما تم رفع الحظر الديني في عام 1873، انقسم المسيحيون المختبئون في كوروساكي إلى ثلاث فصائل. حيث انضم البعض إلى مجتمع المعبد البوذي ”تينبوكوجي“؛ واتخذ البعض المعمودية في كنيسة كوروساكي ليصبحوا مسيحيين ”رسميين“؛ وآخرون حافظوا على الممارسات الإيمانية التي تم تناقلها عبر قرون من الاختباء. وهذه الأخيرة هي الآن ما تعرف باسم ”كاكوري كريشتيان“ أو ”والمسيحيين المتخفيين“.

ومن المفارقات يبدو أن ظهور الحرية الدينية أدت إلى الانقسام والصراع في هذه المجتمعات. ولكن بعد ذلك، في عام 2000، سمحت لهم احتفالات مزار كاريماتسو جينجا أخيرًا بالاجتماع معًا كشخص واحد. ويبدو أن الأمل كان يتمثل في مشاركة رسالة مع العالم مفادها أنه حتى على الرغم من الاختلافات، يمكننا أن نتحد.

ومع اجتياح الانقسام في جميع أنحاء العالم، فإن هذا الموقع المقدس لـ ”كاكوري كيريشيتان“ يسير على طريق جديد كرمز للتناغم الديني.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية. والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: القاعة الرئيسية في كاريماتسو جينجا تقع مخفية في جبال منطقة كوروساكي في ناغاساكي. وهي موقع مقدس للمسيحيين في منطقة سوتومي ومخصص للأب سان خوان. جميع الصور © أمانو هيساكي)