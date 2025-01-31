مارتن سكورسيزي ورواية ”حياة المسيح“: عندما يلتقي الفن الياباني بالسينما العالمية

قرار المخرج الأمريكي الأسطوري مارتن سكورسيزي بإعادة إحياء رواية حياة المسيح للكاتب الياباني إندو شوساكو على الشاشة الكبيرة لا يعد مجرد مشروع سينمائي عادي، بل يمثل جسرًا بين الأدب الياباني والسينما العالمية. هذا العمل الجديد يعيد تسليط الضوء على عبقرية إندو، ويثير في الوقت ذاته مشاعر حميمية لدى عائلته. وفي هذا السياق، يظهر ريونوسوكي، ابن الكاتب، كواحد من أكثر المتحمسين لرؤية الفيلم، حيث يرى فيه فرصة مميزة لاستذكار والده، ليس فقط ككاتب عالمي، بل كشخصية مرحة ومشاكسة ملأت حياته بالدفء والمغامرات.

لا وجود للمعجزات

تم الإعلان عن مشروع فيلم ”حياة المسيح“، المقتبس من رواية الكاتب الياباني شوساكو إندو، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وذلك من خلال مقال نُشر في صحيفة لوس أنجلوس تايمز كتبه جلين ويب. وكشف المقال أن المخرج العالمي مارتن سكورسيزي سيتولى إخراج الفيلم، حيث أشار إلى أن سكورسيزي قد أبلغ البابا فرنسيس عن نيته هذه خلال لقاء جمعهما في عام 2023. وعلى الرغم من أن المخرج ذكر في ذلك الوقت أنه ما زال يستجمع أفكاره حول العمل، إلا أن السيناريو اكتمل بالفعل، مع التخطيط لبدء التصوير في وقت لاحق من العام نفسه.

رواية ”حياة المسيح“، التي صدرت عام 1973، تأتي بعد سبع سنوات من رواية إندو الشهيرة ”الصمت“، التي تناولت قصة المبشرين الالمسيحيين القادمين من البرتغال إلى اليابان خلال القرن السابع عشر، وقام سكورسيزي بتحويلها إلى فيلم سينمائي ناجح عام 2016. وتُعتبر أعمال إندو، وخاصة تلك التي تتناول موضوعات الإيمان والضعف البشري، من الأعمال الأدبية العميقة التي تُثير أسئلة وجودية حول معنى القوة والضعف، والإيمان والاضطهاد.

في كتاباته اللاحقة، التي جمعها تحت عنوان ”جينسي نو فوميه“ (بصمة الحياة)، يعود إندو إلى فكرة الفوميه، وهي الصور المسيحية التي كان يُجبر المشتبه في اعتناقهم المسيحية على دوسها بأقدامهم في اليابان خلال فترة إيدو (1603-1868) كدليل على تبرئهم من الدين المسيحي. هذه الفكرة تعكس الصراع الداخلي للإنسان بين الإيمان والخوف، وبين القوة والضعف، وهي سمة رئيسية في أعمال إندو.

في رواية ”الصمت“، اختار إندو أن يتبنى منظور الضعفاء بدلًا من التركيز على فكرة الأقوياء الذين يتمسكون بمبادئهم رغم الاضطهاد. وقد عبّر عن ذلك بقوله:

”أردتُ أن أكتب من زاوية شخص ضعيف مثلي، طالما شغل باله سؤال مهم: إذا كان للضعفاء كما للأقوياء معنىً في هذه الحياة، فما هو يا تُرى؟“. هذه الرحلة البحثية عن الإجابة كانت محورًا أساسيًا في الرواية، واستمرت ثيمة القوة والضعف في الظهور بقوة في أعماله اللاحقة.

في رواية ”الصمت“، قررت أنه بدلاً من تبني وجهة نظر القوي القائلة ”لا يجب أن تتخلى عن معتقداتك، حتى لو تعرضت للاضطهاد“، أردت أن أكتب من وجهة نظر ضعيف مثلي. إذا كان للضعفاء، مثل الأقوياء، معنى في حياتهم، فما هو هذا المعنى؟ هذا هو أحد الموضوعات الرئيسية في رواية ”الصمت“. كما أصبح القوي والضعيف موضوعًا مهمًا بعد هذا الكتاب. وبينما أحترم القوي، لأنني لا أستطيع أن أصبح واحدًا منهم، فقد تعاطفت دائمًا مع الضعفاء. وفكرت في الكيفية التي تمكن بها الأقوياء من اكتساب قوتهم وما إذا كان الضعف سمة متأصلة منذ الولادة.

في مقال له، أشار إندو إلى أنه قرأ الإنجيل آلاف المرات، لكنه لم يشعر بوجود صلة تربطه بمضامينه حتى انتهى من كتابة رواية الصمت. بعد ذلك، عاد إلى النص المقدس بزاوية مختلفة، فاكتشف تشابهًا كبيرًا بينه وبين شخصياته الرئيسية، التي تنتمي لفئة الضعفاء. رأى في الإنجيل كتابًا يروي قصة تحول الضعفاء إلى أقوياء، ما جعله يعيش تجربة اتصال روحي حقيقي وعميق. يقول إندو: لطالما تساءلت، إذا كان للضعفاء كما للأقوياء معنى في هذه الحياة، فما هو يا ترى؟

في رواية حياة المسيح، يبتعد إندو عن تقديم المسيح كشخصية خارقة أو مثالية. بدلاً من ذلك، يصوره كإنسان وحيد وعاجز، يواجه خيبات الأمل، غضب الناس، وحتى سخريتهم. يتعرض للخذلان من أقرب تلاميذه الذين أساؤوا فهمه وتخلوا عنه، لكنه مع ذلك يختار أن يُصلب، حاملاً معاناة البشرية جمعاء. يصف إندو المسيح بأنه رفيق أبدي، مثل أم تبكي مع أبنائها لتخفيف آلامهم وأحزانهم.

إذا كان المسيح قويًا، فإن التلاميذ ضعفاء. بعد القبض على المسيح، تفرقوا في كل الاتجاهات، خائفين من أن يُقتلوا إذا علم الناس أنهم أتباعه. وهنا يوجد تشابه مع الطريقة التي أجبر بها المؤمنون اليابانيون على دوس فوميه على تهديد الموت في فترة إيدو (1603-1868). ومع ذلك، فإن نفس القطعة التي كتبها إندو تتضمن المقطع التالي.

الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في الكتاب المقدس، بالنسبة لي، يكمن في التحول الذي طرأ على التلاميذ الضعفاء. هؤلاء الذين فروا عند القبض على المسيح وتخلوا عنه في أحلك اللحظات، عادوا بعد ذلك ليجتمعوا مرة أخرى، ويتحدثوا عنه، بل وينشروا تعاليمه بشجاعة استثنائية، حتى واجهوا الموت على أيدي مضطهديهم. بعبارة أخرى، تحول الضعفاء إلى أقوياء. كيف حدث هذا التحول الجذري؟ وما السر الذي منحهم تلك القوة بعدما كانوا غارقين في الضعف؟



حظيت رواية ”حياة المسيح“ باهتمام واسع في اليابان كما احتلت مكانة بارزة في المشهد الثقافي الياباني مؤخراً بعد انتشار خبر نية المخرج الأمريكي الشهير سكورسيزي تحويل الرواية إلى فيلم. وفي أحد متاجر الكتب في طوكيو، تم وُضع الرواية ”في منتصف الرف على الجهة اليمنى“ مع شريط أوبي أحمر اللون ليشد انتباه الزوار إلى هذا الحدث المميز. ( أمانو هيساكي)

العمل على نشر تعاليم المسيح على أوسع نطاق

في رواية ”حياة المسيح“ للكاتب الياباني شوساكو إندو، يُقدَّم المسيح بصورة إنسانية عميقة تهدف إلى لمس قلوب القراء، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية. اعتمد إندو على سرديات تاريخية وخيال أدبي لإعادة تصوير حياة المسيح، مع إيلاء اهتمام خاص حتى للأحداث التي قد تبدو خيالية، مؤمناً بأنها تحمل في طياتها حقائق روحية خفية. هذا النهج الفريد يطرح سؤالاً مثيراً: كيف سيُحوِّل المخرج مارتن سكورسيزي هذه الرؤية الأدبية إلى عمل سينمائي مؤثر؟

وفقاً لسكورسيزي، فإن الفيلم لن يقتصر على إطار زمني محدد، بل سيتم نقل أحداثه إلى العصر الحديث، مما يسمح بتقديم قراءة جديدة وجذابة لتعاليم المسيح. يقول سكورسيزي: ”أسعى إلى إيجاد طريقة مبتكرة لجعل هذه التعاليم أكثر قبولاً لدى الجمهور، مع تسهيل فهم مقاصدها الروحية. أحلم بإزالة الصورة النمطية السلبية التي ارتبطت بها بسبب المؤسسات الدينية“. ومن المتوقع أن تشمل مواقع التصوير إسرائيل المحتلة وإيطاليا ومصر، مما يضفي بعداً عالمياً على العمل.

لم يخفِ سكورسيزي اهتمامه العميق بالموضوعات الدينية، حيث أشار في مقابلة مع صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“ إلى أن الدين أصبح موضوعاً مثيراً للجدل في العصر الحديث، مما أثار استياء الكثيرين بسبب ما يرونه من إخفاقات على مستويات مختلفة. ومع ذلك، يؤكد سكورسيزي أن هذه النظرة السلبية لا تعني أن الأصول الروحية للدين خاطئة. يقول: ”علينا العودة إلى الجذور وإعادة التفكير في مفهوم الدين. حتى أولئك الذين يرفضونه يتأثرون به بشكل أو بآخر، لذلك لا ينبغي تجاهله أو إقصاؤه ببساطة“.

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات عن اعتزال سكورسيزي للإخراج بعد تأجيل تصوير الفيلم المقرر في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه سرعان ما نفى هذه الإشاعات، قائلاً: ”ما زلت أملك أفكاراً لأفلام أخرى أود إخراجها، وأدعو الله أن يمنحني القوة لتحقيقها“. يبدو أن سكورسيزي، برؤيته الفنية العميقة، يسعى إلى تقديم أعمال تساهم في إعادة تعريف المفاهيم الروحية والدينية، مما يجعل مشروعه القادم واحداً من أكثر الأعمال السينمائية انتظاراً.



​​مارتن سكورسيزي في الوسط مع ابنته فرانشيسكا إلى اليسار في مهرجان سينمائي في تورينو في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ( ماركو ديستيفانيس IPA/Sipa الولايات المتحدة الأمريكية عبر شبكة رويترز كونيكت)

القرى المسيحية السرية

نشأ مارتن سكورسيزي في حي ”إيطاليا الصغيرة“ في نيويورك، وسط جالية من المهاجرين الصقليين، حيث كان أجداده من بين أوائل القادمين إلى أمريكا. أثرت هذه البيئة بشكل عميق على رؤيته الفنية وأعماله السينمائية، خاصةً مع انتشار نفوذ المافيا في تلك الفترة. غالباً ما تجسد أفلامه شخصيات تواجه صعوبات الحياة وسط مجتمع فاسد ومتناقض، مما يعكس تجاربه الشخصية وتأثره بالواقع الذي عاشه في طفولته.

وفي سياق الحديث عن فيلم ”حياة المسيح“، يبدو أن ريونوسوكي، ابن الكاتب شوساكو إندو، يتابع هذا المشروع باهتمام بالغ. ريونوسوكي، الذي يشغل منصب نائب رئيس تلفزيون فوجي ورئيس جمعية المذيعين التجاريين في اليابان، أعرب عن تفاؤله برؤية اقتباس سكورسيزي لأعمال والده. قال: ”روايات والدي تركّز على حياة الضعفاء والمهمشين، مثل شخصية كيتشيجيرو في رواية الصمت، وهذا ما يتقاطع مع أفلام سكورسيزي التي تعكس نفس المنحى. أرى تشابهاً كبيراً بين أسلوبهما الفني، وآمل أن يضيف فيلم حياة المسيح بعداً جديداً إلى مسيرة سكورسيزي السينمائية“.

ترتبط رواية الصمت بذكريات خاصة لريونوسوكي، خاصةً الرحلة التي رافق فيها والده إلى ناغاساكي لإجراء أبحاث لرواية جديدة. يتذكر ريونوسوكي كيف قال له والده: ”سنقضي بضعة أيام في الأسبوع المقبل لإجراء أبحاث لرواية جديدة. أريدك أن ترافقني، لأنك ستتعلم هناك أكثر بكثير مما تتعلمه في المدرسة“. في البداية، كان ريونوسوكي متحمساً لفكرة السفر بالطائرة وتذوق الأطعمة الشهية، لكن الرحلة كانت مختلفة تماماً عما توقعه.

في اليوم الأول، استمتعوا بجولة سياحية خفيفة وتناولوا المأكولات المحلية. لكن بدءاً من اليوم التالي، انطلقوا بسرعة عبر المنطقة في سيارة مستأجرة، متنقلين بين مواقع مثل هيرادو وجزر غوتو، لزيارة قرى المسيحيين المختبئين الذين حافظوا على إيمانهم سراً خلال فترة حكم الشوغونية في حقبة إيدو. كان إندو والوفد المرافق له يدخلون منازل السكان المحليين ويبقون فيها لساعات، بينما كان ريونوسوكي ينتظر في السيارة مع السائق، يشعر بالجوع والملل. مع مرور الأيام، بدأ يفقد صبره، وفي إحدى الليالي، انفجر قائلاً: ”أقضي كل يوم في السيارة، ولا أعرف ما الذي أتعلمه هنا. إذا كنت لا تفهم مشاعري، فعُد بي إلى طوكيو الآن!

يتذكر ريونوسوكي تلك اللحظة قائلاً: ”عندما أنظر إلى الأمر الآن، لا أعتقد أن هناك خطأً كبيراً فيما قلته حينها، لكن الطريقة التي عبرت بها ربما لم تكن مناسبة. في عائلتي، الكتّاب يعتمدون على الكلمات لكسب رزقهم، مما يجعلهم شديدي الحساسية تجاه ما يُقال لهم، حتى لو كان ذلك صادراً عن أحد أفراد الأسرة“. هذه الذكريات تظهر كيف كانت رحلات إندو البحثية جزءاً من عملية إبداعية عميقة، وكيف أثرت تجاربه الشخصية في كتاباته التي تتناول قضايا الإيمان والمعاناة الإنسانية.



إندو ريونوسوكي محمولًا على أكتاف والده ( متحف إندو شوساكو الأدبي)

صانع السعادة

يذكر ريونوسوكي، ابن الكاتب الشهير شوساكو إندو، أن والده كان يتمتع بروح دعابة قوية وحس فكاهي مميز، وكان يستخدم هذا المزاح في تعامله مع الأصدقاء والعائلة على حد سواء. يتذكر ريونوسوكي حادثة طريفة وقعت عندما كان لا يزال طالباً في المدرسة الإعدادية، حيث زار صديق لوالده، وهو رجل أعمال من جينزا، وزوجته منزل إندو قبل سفرهما إلى أوروبا للاحتفال بالذكرى الفضية لزواجهما. كان الرجل يخشى الطائرات ولم يسافر إلى الخارج من قبل، بينما كانت زوجته متحمسة لزيارة باريس. جاء الزوجان لطلب نصيحة إندو قبل رحلتهما.

يضحك ريونوسوكي وهو يروي الحكاية: ”أضاء وجه أبي بابتسامة ماكرة وقال لهما: “هناك شيئان يجب أن تنتبها إليهما. أولاً، عند صعودكما إلى الطائرة، من المهم تقديم إكراميات للمضيفات خلال الرحلات الطويلة. لذا قسّما مبلغاً من المال—حوالي 5000 ين لكل مضيفة—وأعدا مظاريف مسبقاً لذلك. ثم أضاف: الشيء الثاني يتعلق بخط التاريخ الدولي. بعد حوالي ساعتين من مغادرة مطار هانيدا، ستلاحظان خطاً أحمر طويلاً مصنوعاً من البلاستيك يمتد فوق المحيط. الطائرة ستهبط هناك للحظات، لذا تأكدا من النظر إليه جيداً”. كانت هذه النصيحة، بالطبع، مزحة من إندو، لكن الزوجين أخذاها على محمل الجد.

دوّن الزوجان نصيحة إندو بعناية واتبعاها بحذافيرها. النتيجة؟ رسمتا ابتسامة كبيرة على وجوه طاقم الطائرة بفضل الإكراميات غير المتوقعة، وحصلوا على خدمة ممتازة طوال الرحلة. لاحقاً، تذكر الزوجان الحادثة بفكاهة وامتنان لإندو على نصيحته ”المفيدة“.

لم تكن روح الدعابة التي يتمتع بها إندو مقتصرة على الأصدقاء والمعارف، بل امتدت إلى أفراد عائلته أيضاً. يتذكر ريونوسوكي كيف كان والده يتدخل في حياته العاطفية بطريقة مرحة. في إحدى المرات، عندما كان ريونوسوكي في مرحلة المراهقة وبدأ بمواعدة فتاة، اتصلت به هذه الفتاة على هاتف المنزل. وبما أن إندو كان يقضي معظم وقته في مكتبه، كان عادة أول من يرد على الهاتف. عندما أجابت الفتاة، بادرها إندو مازحاً: ”لا بد أنك الفتاة التي خرجت مع ابني في رحلة ليلية الأسبوع الماضي، أليس كذلك؟“. كانت هذه الكذبة صادمة للفتاة، التي أنكرت ذلك بسرعة وأغلقت الخط. في اليوم التالي، روت الفتاة القصة لريونوسوكي في المدرسة، مما جعله يضحك وهو يتذكر حيل والده الطريفة.

في مرة أخرى، اعترض ريونوسوكي على تدخل والده في حياته العاطفية، فرد إندو عليه بوجه متجهم قائلاً: ”هل تعرف الكاتب الفرنسي مارسيل بروست؟“ ثم أضاف: ”لقد قال إن الثبات يقتل العاطفة، بينما انعدام الأمن يضيف بعض التوابل لعلاقتك. ربما عليك أن تأخذ ذلك في اعتبارك“. هذه النصيحة، التي مزجت بين الفكاهة والحكمة، تعكس شخصية إندو التي كانت تجمع بين الجدية والمرح، مما جعله كاتباً محبوباً وأباً فريداً من نوعه.

الخير والشر داخل كل شخص

كان شوساكو إندو كاتباً يتمتع بقدرة فريدة على التنقل بين الجدية والفكاهة في حياته الشخصية وأعماله الأدبية. لم تقتصر مسيرته الأدبية على الأعمال الجادة والمؤثرة مثل رواية الصمت، التي تُعدّ واحدة من أبرز أعماله التي تتناول قضايا الإيمان والمعاناة الإنسانية، بل امتدت لتشمل أيضاً أعمالاً كوميدية خفيفة، مثل سلسلة قصص كوريان، التي قدمت شخصية طريفة ومُسليّة. هذا التنوع في كتاباته يعكس فهمه العميق لتعقيدات الطبيعة البشرية، حيث كان يؤمن بأن البشر لا يمكن اختزالهم ببساطة إلى فئات محددة من ”الطيبين“ أو ”الأشرار“.

يذكر ريونوسوكي، ابن إندو، أن والده كان يعتقد أن كل شخص يحمل في داخله مزيجاً من الخير والشر، وأنه لا يوجد إنسان كامل أو شرير تماماً. يقول ريونوسوكي: ”كان أبي يعتقد أن السؤال الحقيقي ليس في تصنيف الناس، بل في كيفية تعاملهم مع جوانبهم الضعيفة أو التي تبدو عديمة الفائدة. كيف يمكن تحويل هذه الجوانب إلى شيء إيجابي؟ أنت بحاجة إلى أن تنظر إلى نفسك بموضوعية، وكأن هناك ذاتاً أخرى تراقبك وتقوّمك. أشعر أن هذا هو الدرس الكبير الذي علمني إياه والدي“.

هذه النظرة العميقة للطبيعة البشرية كانت محوراً أساسياً في كتابات إندو، حيث كان يسلط الضوء على تناقضات الشخصيات وتعقيداتها، مما جعلها تبدو حقيقية ومألوفة للقراء. سواء كان يتحدث عن الإيمان في الصمت أو يقدم شخصية كوميدية مثل كوريان، كان إندو دائماً يبحث عن الجوهر الإنساني المشترك الذي يجمع بين الخير والشر، الضعف والقوة، الجدية والفكاهة.

من خلال هذا النهج، لم يقدّم إندو مجرد قصص، بل قدّم أيضاً رؤية فلسفية للحياة، تُعلّمنا أن نقبل تناقضاتنا ونحاول تحويلها إلى مصدر قوة. هذه الرسالة، التي نقلها إندو من خلال كتاباته وحياته، تظل إرثاً قيماً يلهم القراء والأجيال القادمة.



يقول إندو ريونوسوكي: ”أشعر وكأن أكثر من نصف قيمي تأتي من والدي“. ( أمانو هيساكي)

في عالم يتزايد فيه التعصب وتُسارع فيه وسائل الإعلام إلى إصدار الأحكام، يبدو أن القيم التي آمن بها شوساكو إندو—مثل التعاطف وفهم تعقيدات الطبيعة البشرية—أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ريونوسوكي، ابن إندو، الذي يعمل في مجال الإعلام، يلاحظ بقلق كيف تحوّلت وسائل الإعلام إلى منصة للحكم على الآخرين دون مراعاة لإنسانيتهم أو لتداعيات أفعالهم. يقول ريونوسوكي: ”من الغريب أن أقول هذا وأنا جزء من وسائل الإعلام، ولكن في الآونة الأخيرة، أصبحت وسائل الإعلام تنتقد أي شخص يظهر أدنى علامة من علامات الضعف، دون أن تكترث إطلاقًا لما قد يترتب على ذلك من فقدان لهذا الشخص لمكانته في المجتمع. وعندما يدلي المعلقون بتصريحاتهم الرسمية، أود أن أسألهم: هل أنتم الله؟ هل أنتم قادرون على كل شيء؟ أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحتاج فيها وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكتي التلفزيونية، إلى فترة من التأمل“.

هذا النقد اللاذع لوسائل الإعلام يعكس قلقاً أعمق بشأن اتجاهات المجتمع الحديث، حيث يتم استبدال الفهم والتعاطف بالحكم السريع والإدانة. ريونوسوكي يتساءل عما كان ليقوله والده، شوساكو إندو، لو كان شاهداً على هذا التحول. يقول: ”أتساءل أحيانًا عما كان ليقوله والدي عن هذا الاتجاه لو كان على قيد الحياة الآن. لقد كان يؤمن بأن البشر ليسوا بسيطين، وأنهم يحملون في داخلها مزيجاً من الخير والشر. كان يعتقد أن علينا أن نتعامل مع ضعفنا ونحاول تحويله إلى قوة، بدلاً من إدانته“.

في هذا السياق، يعبّر ريونوسوكي عن أمله في أن ينجح فيلم مارتن سكورسيزي المقتبس عن رواية ”حياة المسيح“ في لفت انتباه الشباب حول العالم، وإعادة إحياء قيم التعاطف والتفكير في مشاعر الآخرين. يقول: ”سأكون سعيدًا إذا نجح الفيلم في جذب انتباه الكثير من الشباب حول العالم، وجعلهم يحبون ببساطة ويستشعرون أهمية التفكير في مشاعر الآخرين. هذه هي الرسالة التي كان أبي يؤمن بها، وأعتقد أن العالم اليوم في أمس الحاجة إليها“.

في النهاية، يبدو أن رسالة إندو- التي تركّز على فهم تعقيدات الإنسان وتقبّل ضعفه - ما زالت صالحة وملحة في عالمنا المعاصر. ربما يكون الفن، سواء كان أدباً أو سينما، هو الوسيلة الأقوى لتذكيرنا بهذه القيم الإنسانية الأساسية، ودفعنا إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنفسنا والآخرين.

(تم نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مارتن سكورسيزي، في الوسط، يلتقي البابا فرانسيس، على اليسار، في الفاتيكان. IPA/ABACA عبر رويترز كونيكت)