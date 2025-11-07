محطة أكيهابارا (JY03): محطة عصرية تخفي خلف اسمها أسطورة إله النار والحماية

خلف كل اسم حكاية... قصة أسماء محطات خط يامانوتي الشهير

منذ أن أُطلق عليه اسم ”خط يامانوتي“ في عام 1909، ظلّ خط السكك الحديدية هذا يُعرف بأنه ”الشريان الحيوي للعاصمة طوكيو“، ولعب دورًا محوريًا في دعم تنميتها. واليوم، يضم هذا الخط ثلاثين محطة، وعند البحث عن أصل اسم كل محطة من هذه المحطات، نجد أنفسنا أمام كنز من التاريخ المجهول. وفي الحلقة التاسعة عشرة من هذه السلسلة سنحكي قصة محطة أكيهابارا المعروفة حتى في خارج اليابان على أنها ”مدينة إلكترونية“ و”مدينة للثقافات الفرعية“. وتحمل الرقم ”JY03“ بحسب ترقيم شركة جي آر شرق اليابان.

وجود قناة مائية تمتد من نهر كاندا إلى داخل محطة القطار في الماضي

كانت محطة ”أكيهابارا“ في بدايتها محطةً مخصّصة لقطارات الشحن، وقد تم افتتاحها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1890 على خط شركة السكك الحديدية اليابانية الخاصة، بين محطتي ”أوينو“ و”أكيهابارا“. وكان يُطلق على هذا الخط آنذاك اسم ”خط أكيهابارا“، وكانت المحطة تُستخدم أساسًا كمركز لمعالجة البضائع.



وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1925، وبعد تأميم شركة السكك الحديدية اليابانية، بدأت المحطة بتسيير قطارات الركاب. وفي اليوم نفسه تم افتتاح الخط المُعلّق الذي يربط بين محطات ”أوينو“ و”أكيهابارا“ و”طوكيو“، لتكتمل بذلك حلقة خط ”يامانوتي“ الدائرية كما نعرفها اليوم.

قوس نُصب للاحتفال بافتتاح قطارات الركاب عام 1925. كانت هذه المنطقة تُعرف حتى عام 1947 باسم ”حي كاندا“. المصدر: أرشيف مكتبة حي تايتو العامة الرقمية.

استغرق الأمر 35 عامًا حتى بدأت محطة ”أكيهابارا“ بتسيير قطارات الركاب، إذ كانت تُعدّ في البداية من أبرز مراكز تجميع البضائع في طوكيو. فقد وُجدت في المناطق المحيطة بها، منذ عصر إيدو، مرافئ نهرية كانت السفن القادمة عبر نهر كاندا تُفرغ فيها حمولاتها من الأرز والخضروات والأخشاب والحطب والفحم وغيرها من المواد.

وخلال فترة كيوهو (1716–1736)، استولت الحكومة الشوغونية مؤقتًا على المنطقة المحيطة بالمرافئ لتحويلها إلى ”منطقة عازلة من الحرائق“ تُستخدم كملاذ آمن في حال اندلاع حرائق كبيرة في إيدو. لكن بعد اعتراضات شديدة من أصحاب شركات النقل النهري، سُمح لاحقًا باستخدام جزء من المنطقة كمخازن للبضائع. وقد كانت مرافئ أكيهابارا على نهر كاندا عنصرًا أساسيًا في شبكة النقل النهري آنذاك.

ومع دخول عصر ميجي، واصلت أكيهابارا أداء دورها كمركز رئيسي للنقل النهري. وبعد اكتمال بناء المحطة، شُقّت قناة مائية من نهر كاندا إلى داخلها مباشرة، ما أتاح نقل البضائع من السفن إلى القطارات بسهولة وكفاءة.

وفي الوقت نفسه، وصلت كميات كبيرة من البضائع من المناطق الريفية إلى محطة أكيهابارا. وتشير بعض السجلات إلى أنه في عام 1921، كان 45% من الأرز المنقول بالسكك الحديدية إلى طوكيو يصل عبر أكيهابارا (التاريخ الجديد لحي تشيودا، قسم التاريخ العام).

كما كان هناك سوق للخضار في منطقة كاندا تاتشو، على بعد نحو كيلومتر واحد جنوب محطة أكيهابارا. ويعود تاريخ هذا السوق إلى فترة كيتشو (1596–1615)، وقد برزت أهميته خلال فترة شوتوكو (1711–1716) عندما طُلب منه تزويد قلعة إيدو بالخضروات.

وقد احترق السوق بالكامل بسبب زلزال كانتو الكبير عام 1923. وفي أوائل عهد شوا، تم نقله إلى الموقع الحالي حيث يقوم الآن مبنى أكيهابارا UDX التجاري متعدد الاستخدامات، وظل الناس يعتمدون عليه لشراء ما يحتاجونه حتى انتقل إلى حي أوتا في عام 1990.



صورة لسوق الخضار في منطقة كاندا تاتشو تم التقاطها في عام 1911. من كتاب ”مناظر طوكيو“ (منشورات كازوما أوغاوا). المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

هل تم إخفاء كلمة ”أكيها“ في البداية؟

تقع منطقة ”أكيهابارا“ وفقًا للتقسيم الإداري في حي تايتو، بينما تقع محطة أكيهابارا في منطقة كاندا ساكوماتشو في حي تشيودا. وقد تغيرت طريقة نطق اسم المحطة بين ”أكيهانوهارا“ و”أكيباهارا“، واستقر النطق على ”أكيهابارا“ في عام 1911. وحتى ذلك الحين، يمكن العثور في بعض المراجع على كتابات مثل ”أكيبابارا“ أو ”أكيهانوهارا“.

يعود أصل تسمية أكيبا إلى ”ضريح هونغيو أكيها في جبل أكيها“ الواقع في مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا. لذلك فإن النطق الصحيح لكلمة ”秋葉“ هو ”أكيها“.

فلماذا أصبح اسم معبد يقع في مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا اسمًا لمحطة قطارات تقع في طوكيو يا ترى؟

وبعد عصر نهضة ميجي مباشرة، وفي عام 1869، نشب حريق هائل في المنطقة التي تُعرف اليوم بأكملها باسم ”أكيهابارا“. وهذا الحريق، الذي عُرف باسم ”حريق كاندا أيؤي تشو الكبير“، التهم نحو 1100 منزل. وبعد استخلاص الدروس المستفادة من هذه الكارثة، أنشأت حكومة طوكيو حينها منطقة مخصصة للحماية من الحرائق على غرار ما كان يُعمل به في عصر إيدو. وكانت هذه المنطقة العازلة تبلغ مساحتها حوالي تسعة آلاف تسوبو (ما يعادل نحو ثلاثين ألف متر مربع)، وامتدت من موقع مبنى ”أكيهابارا دايبيرو“ القائم اليوم أمام بوابة ”المدينة الإلكترونية“، وصولاً على طول شارع ”شووا“ إلى موقع متجر ”يودوباشي كاميرا مالتي ميديا أكيبا“.

وبأمر من الإمبراطور ميجي، تم نقل إله الحماية من الحرائق من القصر الإمبراطوري (الذي كان في الأصل قلعة إيدو)، وبُني له ضريح صغير سُمّي ”ضريح تشينكاشا“. وتُظهر الخرائط التي وُضعت بعد سنوات قليلة من الحريق، مثل ”الخريطة الكبرى لطوكيو“ و”خريطة مسح طوكيو الأصلية“، قطعة الأرض الفارغة تلك وقد كُتب عليها اسم ”تشينكاشا“.

وقد كان إله الحماية من الحرائق المُقدّس في قلعة إيدو سابقًا هو الإله ”أكيها غونغين“، وكان إلهًا شنتويًا بوذيًا مقدسًا أيضًا في ضريح أكيها في هاماماتسو. وقد تم فصله عن هاماماتسو، التي كانت مرتبطة بتوكوغاوا إيياسو، ووُضع في حديقة موميجياما، الواقعة بين القسم الداخلي والقسم الغربي لقلعة إيدو.

وفي خرائط مثل ”خريطة مسح طوكيو الأصلية“ لم يرد سوى اسم ”ضريح تشينكاشا“، ولم تظهر كلمة ”秋葉“ (أكيها). ولم تبدأ هذه الكلمة بالظهور إلا في العقد الثاني من عصر ميجي (1877–1886)، حيث بدأت خرائط مثل ”خريطة المسح السريع“ تُظهر عبارة ”مزار أكيها“.

كُتب اسم ”مزار أكيها“ في ”خريطة المسح السريع“ التي تم إعدادها في العقد الثاني من عصر ميجي (1877–1886). أما على الخريطة الحديثة إلى اليمين، فيُظهر الإطار الأحمر موقع هذا المزار الذي كان قائمًا، وهو يتداخل مع موقع محطة أكيهابارا الحالية. منقول عن المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية

ويُعتقد أن السبب وراء عدم استخدام اسم ”أكيها“ في البداية كان مرتبطًا بسياسة ”إلغاء البوذية وتحطيم التماثيل“ التي انتهجتها حكومة ميجي، حيث كانت تسعى إلى فصل معابد البوذية عن أضرحة الشنتو وإلغاء الطقوس البوذية. وبالتالي، كان من غير الملائم أن يكون الإله المستقدم من القصر الإمبراطوري مرتبطًا بتقاليد تقوم على المزج بين ديانتي الشنتو والبوذية.

ويُعتقد أن السبب في ظهور اسم ”مزار أكيها“ على الخرائط لاحقًا يعود إلى ضريح أكيها في موكوجيما (حي سوميدا بطوكيو)، الذي يبعد حوالي خمسة كيلومترات عن أكيهابارا، وكان له تأثير على تبني هذا الاسم للمنطقة.



في لوحة ”مئة مشهد شهير في إيدو، أوكيجي أكيبا نو كيداي“، يظهر ضريح أكيها في موكوجيما الشهير بين عامة الناس. المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

لقد كان ضريح أكيها في موكوجيما الذي يتفرع أيضًا عن ضريح هاماماتسو كإله للحماية من الحرائق، موقعًا محبوبًا بين الناس وجذب الزوار باعتباره موقعًا ذو مناظر خلابة، كما يظهر في لوحات ”مئة مشهد شهير في إيدو“ للفنان أوتاغاوا هيروشيغي. ويُرجح أن عامة سكان إيدو، افترضوا أن الإله أكيها قد تم استقدامه من موكوجيما، عند سماعهم عن ضريح الحماية من الحرائق، وبدأوا بتسميته بشكل عفوي بأسماء مثل ”أكيهانوهارا“ أو ”أكيبابّارا“، أي ”الحقل الذي يوجد فيها الإله أكيها“.



ونظرًا لأن الاسم كان متداولًا بين عامة الناس، رأت شركة السكك الحديدية اليابانية أنه لن يكون غير مريح، فقامت بدمج نطق ”أكيها“ مع كلمة ”هارا (الحقل)“ التي تُقرأ ”بارا“، ليصبح الاسم الرسمي للمحطة.

وقد بُنيت المحطة على جزء من أرض مزار أكيها، ما اضطر إلى نقل المزار نحو ثلاثة كيلومترات شمالًا. وهذا هو المزار الذي يوجد اليوم في منطقة ماتسوغايا في حي تايتو (ضريح أكيها مختلف عن الضريح الموجود في موكوجيما). وربما كانت لدى شركة السكك الحديدية اليابانية رغبة في الاحتفاظ باسم ”أكيها“ للمحطة مقابل القيام بنقل الضريح.

وإنه لأمر مؤثر للغاية عند التفكير بأن اسم المحطة الذي تم اختياره بهذه الطريقة أصبح معروفًا اليوم في جميع أنحاء العالم.

اسم جسر على نهر كاندا يحمل أثرًا من أيام إيدو…

سنقوم هنا بإلقاء الضوء على جسر إيزومي، الذي يُرى عند الخروج من بوابة محطة أكيهابارا على شارع شووا، والمتجه شمالًا فوق نهر كاندا. لقد سُمّي الجسر بهذا الاسم نسبةً إلى القصر العلوي لعائلة تودو (إيزومي نوكامي)، حاكمة مقاطعة تسو. وبعد دخول عصر ميجي، تم إطلاق الاسم على منطقة كاندا إيزوميتشو.



جسر إيزومي (© بيكستا)

وعلى طول نهر كاندا بالقرب من جسر إيزومي كانت المنطقة تُعرف باسم ”ضفة ياناغيهارا“، حيث كانت تصطف متاجر الملابس المستعملة. وبالنسبة لسكان مدينة إيدو، كانت الملابس الجديدة تُعد من الكماليات التي يصعب الحصول عليها، لذلك كان الطلب على الملابس المستعملة مرتفعًا. وفي عام 1852، كان هناك أكثر من ألفي تاجر ملابس مستعملة في إيدو، ومعظمهم كانوا يتنقلون بدون متاجر ثابتة، ولكن على ضفة ياناغيهارا كانت المتاجر مصطفة بشكل دائم، وكانت المنطقة تعج بالحركة والنشاط.



(إلى اليسار) ”دليل معالم إيدو، سُدّة ياناغيهارا“، وتظهر فيها متاجر الملابس المستعملة مصطفّة. (إلى اليمين) ”مسابقة أغاني حرفيي إيدو“ وفيها تصوير لمتجر ملابس مستعملة. المصدر: أرشيف مكتبة البرلمان الوطنية

وأخيرًا أريد التعريف بضريح ياناغيموري، الذي يقع بعد عبور جسر إيزومي والانعطاف يمينًا. والإله الذي تتم عبادته فيه هو إله الأرز والخصب (كورايناتاما نو أوكامي / أوكاميتاما نو أوكامي) الذي جُلب من ضريح فوشيمي إيناري في كيوتو، ويُعرف عند الناس باسم ”أويناري سان“. وقد عُدّ هذا الضريح واحدًا من أهم ثلاثة أضرحة للإله إيناري في مدينة إيدو.

وقد كان معبد ياناغيموري أيضًا مركزًا لجماعة دينية تُعرف باسم ”فوجيكو“، وهي جماعة تؤمن بجبل فوجي. وفي عصر إيدو، لم يكن في مقدور عامة الناس تدبير المال اللازم للقيام برحلة طويلة وصعود الجبل، ولذلك لم يكن تسلّق فوجي أمرًا ميسورًا للجميع كما هو الحال اليوم. ولهذا السبب، كان المؤمنون يشكّلون جمعيات يتعاون أفرادها على جمع التبرعات، ثم يختارون واحدًا منهم ممثلًا عنهم ليقوم بالصعود بالنيابة عن الجماعة. وقد سُجّلت هذه الطقوس والعادات في كتاب ”توتو سايجيكي“ الذي قام بتوثيق العادات والمناسبات والمهرجانات الموسمية في مدينة إيدو.

وكان من عادة المصلين أن يقيموا داخل ساحة المعبد تلًا صغيرًا من الحجارة البركانية والتربة يُسمى ”فوجي دزوكا“، يمثل نسخة مصغّرة من جبل فوجي. وفي اليوم الأول من شهر يوليو/تموز كان الناس يتسلقون هذا التل فيما يشبه طقس ”افتتاح الجبل“، ليستشعروا أجواء صعود جبل فوجي الحقيقي (المصدر: اللوحة الإعلانية لضريح ياناغيموري، لجنة التعليم في حي تشيودا).

غير أن هذه الحركة الدينية أخذت في الاندثار بعد دخول عصر ميجي. ومع ذلك، ظهرت محاولات لإعادة إحيائها، فتمت إقامة نُصب حجرية تذكارية لجماعة ”فوجيكو“ بين عامي 1925 و1930، كما أُعيد بناء التل الرمزي ”فوجي دزوكا“ سنة 1930. إلا أن هذه الجهود سرعان ما تلاشت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث هُجر الموقع، ثم جرى تفكيك التل عام 1960، ولم يبقَ منه سوى بعض الآثار ونُصب فوجيكو الحجرية.



تل فوجي دزوكا في ضريح ياناغيموري مصنّف كتراث ثقافي في حي تشيودا (© بيكستا)

وقد جرى الحفاظ على هذه النُصب التذكارية، حيث تم إدراجها ضمن التراث الثقافي الشعبي الملموس لحي تشيودا تحت مسمى ”مجموعة نُصب فوجيكو التذكارية“، ويُعد معبد ياناغيموري الموقع الوحيد في حي تشيودا الذي ما زالت فيه آثار مرتبطة بتقديس جبل فوجي.

【معلومات محطة أكيهابارا】

الافتتاح: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1890

متوسط عدد الركاب اليومي: 190,506 راكبًا (المرتبة 7 من بين 30 محطة وفقًا لإحصاءات شركة جي آر شرق اليابان للسكك الحديدية للسنة المالية 2022)

الخطوط التي تمر عبر المحطة: خط قطار هيبيا على مترو طوكيو، وخط تسوكوبا إكسبريس. خط كيهين توهوكو وخط صوبو التابعان لشركة جي آر

(النص الاصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: محطة أكيهابارا في عام 1925 عند بدء تشغيل رحلات الركاب. أرشيف متحف السكك الحديدية)