افتقار محطات معالجة المياه المهملة للقدرة على مقاومة الزلازل في طوكيو

في المقالة السابقة، نقلنا لكم الحقيقة المروعة المتمثلة في أن بعض محطات معالجة المياه، والتي تعد ”عصب“ إمدادات المياه في طوكيو، تفتقر إلى القدرة على مقاومة الزلازل، وأنه في حالة تعرضها للضرر بسبب زلزال كبير، فإن إمدادات المياه لسكان طوكيو قد تتوقف. وفي الواقع، تم اكتشاف بعض أوجه القصور هذه في مقاومة الزلازل منذ أكثر من عشرين عامًا. فلماذا لم يتم الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل حتى الآن يا ترى؟ في هذه المرة قمنا بإجراء مقابلة مع مسؤولين في مؤسسة مياه محافظة طوكيو.

بعض محطات معالجة المياه سيتم تعزيز مقاومتها للزلازل ”بعد ثلاثينيات القرن الحالي“

لقد كان السؤال الأهم الذي تبادر إلى ذهني خلال هذه المقابلة هو أنه على الرغم من أنه كان معروفًا منذ فترة طويلة أن العديد من محطات معالجة المياه تفتقر إلى مقاومة الزلازل، فلماذا كانت استجابة بلدية محافظة طوكيو بطيئة للغاية يا ترى؟

يمكن العثور على بعض أعمال تعزيز مقاومة الزلازل التي تنفذها بلدية محافظة طوكيو في محطات معالجة المياه في مواد ”الخطة الرئيسية لتطوير منشآت إمدادات المياه في طوكيو“ (يُشار إليها أدناه باسم الخطة الرئيسية) و”خطة طوكيو“ لإدارة إمدادات المياه لعام 2021“ التي أقرتها مؤسسة مياه محافظة طوكيو في عام 2021. ووفقًا للخطة الرئيسية، فإن الهدف هو زيادة معدل مقاومة الزلازل لمنشآت معالجة المياه بالكامل من 14% في نهاية السنة المالية 2019 إلى 69% بحلول نهاية السنة المالية 2030. ومن المثير للدهشة أنه حتى بعد مرور ثماني سنوات على زلزال شرق اليابان الكبير، فقد بقيت النسبة عند 14%. وعلاوة على ذلك، حتى في عام 2030، أي بعد ست سنوات من الآن، وبعد 19 عامًا من زلزال شرق اليابان الكبير، سيظل معدل مقاومة الزلازل أقل من 70%.

وتتضمن الخطة الرئيسية قائمة بخطط تنفيذ أعمال تعزيز مقاومة الزلازل في كل محطة من محطات معالجة المياه. ووفقًا للتقرير، فإن أعمال الترميم في ثلاث محطات (أساكا، كاناماتشي، ميساتو) من محطات معالجة المياه الأربع الكبرى المرتبطة بشبكة مياه نهر توني ونهر أراكاو غير مكتملة حاليًا. وفي الواقع، ستكون الخطط لا تزال قيد التنفيذ حتى في السنة المالية 2030، وحتى أن هناك بعض الأجزاء التي لم يتم ذكر تاريخ الانتهاء المقدر لها.

أما المحطة المتبقية، وهي هيغاشيموراياما، فلم يتم ذكر حتى خطط الأعمال في جدول التقدم بأعمال تعزيز مقاومة الزلازل في الخطة الرئيسية، ولكن في المقابلة اللاحقة مع مؤسسة المياه، تبين أنه حتى محطة معالجة المياه هذه تفتقر إلى مقاومة الزلازل في العديد من أجزائها. وسيتم تنفيذ أعمال تعزيز مقاومة الزلازل هذه بعد ثلاثينيات القرن الحالي، بعد الانتهاء من محطتين بديلتين لمعالجة المياه (محطة ساكاي لمعالجة المياه، ومحطة معالجة المياه عند المنبع ”اسم مؤقت“) سيتم البدء بإنشائهما من الآن فصاعدًا، وحتى ذلك الحين، ستظل مقاومة الزلازل في هذه المحطة غير كافية لفترة طويلة.



محطة هيغاشيموراياما لمعالجة المياه

وكما هو مذكور في الجزء الأول من هذه السلسلة، تتوقع لجنة أبحاث الزلازل في المركز الرئيسي لتعزيز أبحاث الزلازل التابع للحكومة أن هناك احتمالًا بنسبة 70% لوقوع زلزال بقوة سبع درجات سيضرب العاصمة طوكيو مباشرة خلال الثلاثين عامًا القادمة. فهل من المقبول حقًا العمل بهذه الوتيرة البطيئة يا ترى؟

تأكيد مؤسسة مياه محافظة طوكيو القيام بـ ”اتخاذ قرارات شاملة“

فيما يتعلق بمثل هذه التساؤلات، قمنا بالاستماع مباشرة إلى مسؤولي مؤسسة المياه مرتين في مبنى بلدية محافظة طوكيو، ثم سألناهم ثلاث مرات أخرى من خلال رسائل كتابية، وحصلنا على إجابة منهم. وأولئك الذين استجابوا مباشرة للمقابلات هم مدراء الأقسام المسؤولون عن تخطيط المنشآت وصيانة وإدارة محطات معالجة المياه في إدارة الشؤون العامة في مؤسسة المياه ودائرة معالجة المياه.

أولًا، فيما يتعلق بنقص القدرة على المقاومة الزلزالية في العديد من محطات معالجة المياه، فقد اعترف أحد المسؤولين بذلك قائلًا ”أعتقد أنه لا مشكلة في إدراك أن النتائج كانت سيئة فيما يتعلق بالأماكن التي تم تضمين خطط أعمال تعزيز مقاومة الزلازل فيها في الخطة الرئيسية وغيرها، بعد إجراء التشخيص الزلزالي ”دراسة مقاومة الزلازل“ فيها“.

لقد تمت التحديثات والتقييمات الزلزالية لمحطات معالجة المياه في اليابان قد تمت بشكل متقطع منذ عام 1998، وذلك استجابةً لتعديل المعايير الزلزالية بعد زلزال هانشين-أواجي الكبير في عام 1995. يُظهر الاهتمام بتقييم وتعزيز مقاومة هذه المنشآت ضرورة الاستعداد لمواجهة الزلازل وضمان سلامة إمدادات المياه. ومن الواضح أن هذا التقييم تم بشكل متقطع على مدار السنوات، مما يشير إلى الحاجة المستمرة لمراجعة وتحسين إجراءات السلامة والتحديث في المنشآت الحيوية هذه. وكما تبين فقط من خلال هذه السلسلة من التقارير، فقد تم إجراء التشخيص من السنة المالية 2001 وحتى السنة المالية 2004، ومن السنة المالية 2013 وحتى السنة المالية 2016.

وهذا يعني أن النقص في مقاومة الزلازل تم اكتشافه منذ 10 سنوات على الأقل، وفي بعض الأماكن منذ 20 عامًا. ومع ذلك، من بين محطات معالجة وتنقية المياه الرئيسية الأربع في أساكا، كاناماتشي، هيغاشيموراياما، وميساتو، والتي تمثل 80% من إجمالي طاقة مرافق معالجة وتنقية المياه في طوكيو، فإنه لن يتم الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل حتى في السنة المالية 2030، وحتى أن هناك بعض الأماكن التي لم يتم ذكر فترة الانتهاء المحددة لها. وقد مضت 10 سنوات، أو 20 سنة منذ القيام بالتشخيص الزلزالي ”دراسة مقاومة الزلزال“... ولا بد من القول إن هناك حدودًا للتأجيل.

وحتى عندما قمنا بسؤالهم عما إذا كان هناك جدول زمني محدد لإنجاز المهمة داخل المؤسسة، ظل المسؤولون صامتين بعد أن قالوا ”لا يمكننا الإجابة“. فلماذا لا يمكن الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل في وقت أقرب يا ترى؟

عند قيامنا بطرح مثل هذا التساؤل، أوضح أحد المسؤولين ذلك قائلًا ”نحن ندرك أننا بحاجة إلى تعزيز مقاومة الزلازل في مثل الأماكن التي تمت الإشارة إليها، ونحن نقوم بذلك حاليًا، ولكن تلك الأعمال ستستغرق وقتًا على أي حال. وفي الوقت نفسه، قمنا أيضًا بإدخال المعالجة المتقدمة للمياه، وأعطينا الأولوية للتدابير المضادة للزلازل”تدابير مقاومة الزلزال“، مثل تعزيز المقاومة الزلزالية لخزانات توزيع المياه، وتعزيز مقاومة وصلات أنابيب المياه للزلازل. وهناك أيضًا مشكلات مالية، لذلك تتخذ مؤسسة المياه قرارات شاملة“.

إن المعالجة المتقدمة للمياه التي ذكرها المسؤولون هي عملية إزالة المواد الكيميائية والروائح المتبقية من المياه عن طريق إضافة مراحل للمعالجة، مثل معالجة الأوزون ومعالجة الكربون المنشط البيولوجي، إلى مراحل معالجة المياه العادية، وهذه الآلية تجعل من الممكن تقديم ”مياه آمنة ولذيذة“. وفي عام 2013، وبعد مرور حوالي ربع قرن منذ بدء الأعمال في عام 1989، تم الانتهاء من إدخال ذلك النظام في جميع محطات معالجة المياه المرتبطة بشبكة مياه نهر توني ونهر أراكاوا. وعلى الرغم من أن هذا تطور مرحب به، إلا أننا لا نعتقد قطعًا أنه سيكون من الجيد تأخير أعمال تعزيز مقاومة الزلازل في محطات معالجة المياه التي تؤثر على حياة سكان طوكيو.



محطة أساكا لتنقية المياه، لافتة تروج للمعالجة المتقدمة للمياه

ومع ذلك، وكما أجاب المسؤولون في مؤسسة المياه، فإنه تم إعطاء الأولوية لبعض الوقت للمضي قدمًا في أعمال تعزيز مقاومة الزلازل لجعل خزانات توزيع المياه التي تقوم بتخزين المياه المرسلة من محطة معالجة المياه مؤقتًا. ويجري تنفيذ ”تعزيز مقاومة وصلات أنابيب المياه للزلازل“ لمنع انفصال أنابيب المياه التي تجري تحت الأرض في طوكيو، مع إعطاء الأولوية لمسارات إمدادات المياه إلى المنشآت المهمة مثل الملاجئ والمستشفيات، ويقال إن الأعمال اكتملت بنسبة تُقدر بحوالي 50% في الوقت الحالي. وحتى لو وضعنا هذه النسبة جانبًا، فمن المؤكد أن هذه التدابير تسير على قدم وساق، ولكن إذا لم تتحسن مقاومة الزلازل لمحطات معالجة المياه، والتي تُعتبر المصدر الرئيسي لتزويد مثل هذه الشبكات بالمياه في المقام الأول، فذلك يشبه القيام بوضع العربة أمام الحصان.

هل سيؤدي تقييد إمدادات المياه إلى ”فقدان الثقة“؟

ومن العوائق الأخرى التي يبدو أنها تعيق أعمال تعزيز مقاومة الزلازل هو عدم الاستعداد لتلقي الانتقادات من سكان طوكيو بسبب قطع أو تقييد إمدادات المياه مؤقتًا للقيام بتلك الأعمال.

ففي الأساس، من الصعب إغلاق محطة كبيرة الحجم لمعالجة المياه بطاقة تزيد عن مليون متر مكعب في اليوم والقيام بتنفيذ مثل أعمال تعزيز مقاومة الزلازل من خلال القيام بالدعم من محطات أخرى لمعالجة المياه. فمن أجل المضي قدمًا في تلك الأعمال، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير مثل تقييد إمدادات المياه أو قطعها بشكل مؤقت داخل منطقة إمدادات المياه المستهدفة.

ويقول أحد المسؤولين في مؤسسة المياه ”حتى بالنسبة لمنشآت مثل محطات ضخ المياه الخام، فإنه لا يمكن القيام بأعمال تعزيز مقاومة الزلازل دون قطع المياه، مما يجعل من غير الممكن توفير إمدادات المياه المنتظمة. وسيكون من الصعب أن نطلب من سكان طوكيو العيش اعتمادًا على إمدادات المياه الطارئة لفترة معينة من الزمن. لأن تقييد إمدادات المياه سيكون أمرًا كبيرًا. ولا يمكننا اتخاذ مثل هذه القرارات“.

ويبدو أن هناك افتراضًا قويًا بأنه من غير الممكن تقييد إمدادات المياه لسكان طوكيو. ومع ذلك، يشير أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في بلدية محافظة طوكيو، والذي لديه خبرة في العمل في مؤسسة المياه وكان على دراية ببنية محطات معالجة المياه، إلى أن تفكير مؤسسة المياه يفتقر إلى رؤية مهمة.

حيث يقول ذلك المسؤول ”إن الشعور السائد داخل مؤسسة المياه هو أن تقييد إمدادات المياه سيؤدي إلى ”فقدان الثقة“، وهو بالتأكيد ليس أمرًا سهلًا. وفي مؤسسة المياه، من أجل ضمان الحد الأدنى من كمية المياه التي يتم توزيعها، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض طاقة العمل بسبب المخاطر مثل إصلاحات محطات معالجة المياه والحوادث الأخرى، فإنه يتم تنفيذ أعمال الترميم بما في ذلك أعمال تعزيز مقاومة الزلازل، مع ضمان أن تبلغ طاقة العمل لجميع محطات معالجة المياه 6.6 مليون متر مكعب يوميًا في جميع الأوقات. وإذا انخفضت الكمية عن هذا المستوى، فهناك خطر انقطاع المياه عن بعض المناطق خلال فصل الصيف عندما يكون استخدام المياه مرتفعًا، في حالة وقوع حادث يؤدي إلى إغلاق كامل لمحطة كبيرة الحجم لمعالجة المياه مثل محطة أساكا. ومن أجل منع ذلك، سيتعين على مؤسسة المياه تقييد إمدادات المياه لفترة معينة من الزمن، ولكن طريقة تفكيرها تقوم على تجنب مثل هذا الاحتمال بأي ثمن. ومن الطبيعي أن يكون لدى شركات المياه شعور قوي بالمسؤولية تجاه توفير المياه. ولكن طريقة التفكير التي تقول بأنه من غير الممكن المضي قدمًا في الأعمال لأنه لا يمكن تقييد إمدادات المياه، تعتمد على افتراض أن الزلزال الذي سيضرب العاصمة بشكل مباشر لن يحدث حتى يتم الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل الضرورية. وهذا الافتراض لا يغطي السيناريو الأسوأ“.



المؤسسة المستقلة هيئة الموارد المائية ”سد أكيغاسي لسحب المياه“. يتم استخدام المياه المسحوبة من هنا في محطة أساكا لمعالجة المياه

ومن أجل تعجيل أعمال تعزيز مقاومة الزلازل، فمن الضروري تغيير طريقة التفكير التي تقوم على فرضية أن ”تقييد إمدادات المياه غير ممكن“.

حيث يقول المسؤول التنفيذي السابق ”من أجل تعجيل القيام بأعمال تعزيز مقاومة الزلازل في محطات معالجة المياه، ربما يتوجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لانخفاض مؤقت في ضغط إمدادات المياه بسبب تقييدها. وفي مثل الحالات التي يجب فيها إغلاق إحدى محطات معالجة المياه بشكل مؤقت، فإنه يمكن تقليل انقطاع المياه وانخفاض ضغط المياه من خلال توفير الدعم من محطات معالجة المياه الأخرى وإدارة المياه المخزنة في محطات معالجة المياه وخزانات توزيع المياه في محطات إمدادات المياه، لذلك من المفترض ألا يكون هناك اعتماد على إمدادات المياه الطارئة لمدة عام واحد. وبطبيعة الحال، لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلا بعد الكشف عن كل شيء من أجل الحصول على تفهُّم سكان طوكيو، ولا ينبغي استبعاد ذلك كخيار“.

”العقلية المتصلبة“ التي يشير إليها المسؤول التنفيذي السابق

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أحد مسؤولي مؤسسة المياه في المقابلة إلى أن هناك قيودًا على الميزانية لتسريع الأعمال. وحول هذا الأمر يشير المسؤول التنفيذي السابق إلى أنه من المفترض أنه كان هناك أيضًا خيار تغيير طريقة التفكير والتغلب على هذه المشكلة.

حيث يقول ”في مثل هذه الحالة، هناك أيضًا طرق للنظر في سحب الأموال من صناديق التمويل أو إصدار السندات بعد القيام بمراجعة جذرية للخطة الشاملة. وبما أن مؤسسة المياه تعمل بناءً على أساس الاكتفاء الذاتي من خلال تحصيل رسوم المياه، فإنه عادة لا تؤخذ بعين الاعتبار المساهمات من الحساب العام، ولكن من أجل حماية حياة سكان طوكيو، ربما كان هناك مجال للنظر في اتخاذ تدابير استثنائية“.

فما هو السبب في عدم القيام بتنفيذ أعمال تعزيز مقاومة الزلازل لفترة طويلة يا ترى؟ يعتقد المسؤول التنفيذي السابق أن جزءًا من السبب قد يكون العقلية المتصلبة التي لا تسمح بتغيير الخطط بسهولة بعد إقرارها.

حيث يقول ”في عام 1998 تقريبًا، عندما تم إجراء التشخيص الزلزالي”دراسة مقاومة الزلزال“ بعد زلزال هانشين-أواجي الكبير، كان التحدي الأكبر الذي واجهته مؤسسة المياه هو إدخال المعالجة المتقدمة للمياه لضمان توفير ”مياه آمنة ولذيذة“ لسكان طوكيو. ونظرًا لأنه كان يتم إنفاق مبالغ مالية كثيرة واستخدام قوى عاملة كبيرة على ذلك، فمن المحتمل أنه لم يكن هناك موارد لتخصيصها لتعزيز مقاومة الزلازل في منشآت معالجة المياه. وحتى بعد الانتهاء من إدخال المعالجة المتقدمة للمياه في عام 2013، ظلت مؤسسة المياه مصرةً على المضي قدمًا في خططها الأصلية، مثل تعزيز مقاومة خطوط الأنابيب للزلازل. وفي مؤسسة مثل مؤسسة مياه طوكيو والتي تُعتبر أكبر مؤسسة للمياه في اليابان، يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من التصميم حتى تتمكن من تغيير مسار الخطة التي أقرها المدراء المتعاقبون، بما في ذلك المسؤولين في الإدارة العليا. وربما يكون قد تم غض الطرف عن ”الحقيقة المزعجة“ المتمثلة في أن محطات معالجة المياه، المصدر الرئيسي لإمدادات المياه، ضعيفة في مقاومة الزلازل“.

ويبدو أن مؤسسة مياه محافظة طوكيو، التي استجابت للمقابلات، كانت تريد منا عدم إثارة المخاوف بين سكان طوكيو دون داعٍ. ولكن، ألا ينبغي في الأصل توضيح المخاطر المحتملة مثل افتقار منشآت معالجة المياه لمقاومة الزلازل، بما في ذلك البيانات، ومن ثم الطلب من سكان طوكيو أنفسهم أن يفكروا فيما إذا كان من الواجب تسريع أعمال تعزيز مقاومة الزلازل، حتى لو كان ذلك يعني التضحية مؤقتًا براحتهم أو استثمار أموال الضرائب للقيام بذلك؟

وبعد ذلك، قمنا بطرح سؤال آخر ذي أهمية على مؤسسة مياه محافظة طوكيو. وذلك السؤال هو: ما هي الاستعدادات لمواجهة ”توقف أكثر من محطتين من محطات معالجة المياه في نفس الوقت“؟ وهي أكثر نقطة كان المسؤول التنفيذي السابق يشعر بالقلق تجاهها. فماذا كان جواب مؤسسة المياه يا ترى...؟

(متابعة القراءة في الجزء الثاني)

(الجداول أدناه تمت إعادة نشرها)

المرافق الرئيسية التي تفتقر إلى مقاومة الزلازل في محطات معالجة المياه الأربع الرئيسية في طوكيو

تم الإعداد بناءً على المقابلات مع مؤسسة مياه محافظة طوكيو

▼ عبارة عن المنشآت التي تُعد بمثابة ”شرايين الحياة“ والتي يمكن أن تتسبب في توقف محطة معالجة المياه بالكامل في حالة تعرضها للضرر. تم ملء الجداول من قبل قسم التحرير بناءً على المقابلات مع الأشخاص ذوي العلاقة

<محطة أساكا لمعالجة المياه>

مكان التشخيص فترة تنفيذ التشخيص الزلزالي الموعد المقرر الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل ▼محطة ضخ المياه الخام (تحت الأرض) 6/2013 بعد السنة المالية 2030 ▼أحواض الخلط السريع 3/2004 السنة المالية 2024 قنوات نقل المياه الخام 3/2004 بعد السنة المالية 2030 أحواض تشكيل الكتل / أحواض الترسيب 3/2004 بعد السنة المالية 2030 قنوات الأنابيب (بعض الأجزاء مقاومة للزلازل) 3/2004 بعد السنة المالية 2030 ▼أحواض مياه الغسيل ومياه الصرف الصحي / أحواض الوحل 3/2004 بعد السنة المالية 2030 ▼ محطة المعالجة بالمواد الكيميائية 3/2013 بعد السنة المالية 2030 أحواض الرمال 6/2013 السنة المالية 2025 وصلات قنوات المياه 6/2013 السنة المالية 2025 قنوات المياه تجاوز العوائق 6/2013 السنة المالية 2025 بئر اتصال 6/2013 السنة المالية 2025 مداخل الممرات المائية 6/2013 بعد السنة المالية 2030 قنوات خلط الكلور 2/2017 بعد السنة المالية 2030

<محطة كاناماتشي لمعالجة المياه>

مكان التشخيص فترة تنفيذ التشخيص الزلزالي الموعد المقرر الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل ▼ برج سحب المياه 3/2004 السنة المالية 2028 ▼ أنابيب السحب (المنطقة الخارجية) لم يتم التنفيذ السنة المالية 2026 أحواض الترسيب 3/2004 بعد السنة المالية 2030 محطة ضخ معالجة متقدمة للمياه 3/2005 السنة المالية 2026 أحواض الترشيح (بعضها تم تعزيزه ضد الزلازل) 3/2003 بعد السنة المالية 2030 خزانات توزيع المياه (بعضها تم تعزيزه ضد الزلازل) 3/2002، 3/2003 بعد السنة المالية 2030

<محطة ميساتو لمعالجة المياه>

مكان التشخيص فترة تنفيذ التشخيص الزلزالي الموعد المقرر الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل ▼محطة ضخ المياه الخام 3/2016 السنة المالية 2027 ▼ قنوات نقل المياه 11/2004 السنة المالية 2025 أحواض الترسيب 11/2004 بعد السنة المالية 2030 محطات معالجة الأوزون 11/2004 بعد السنة المالية 2030 أحواض امتصاص الكربون المنشط 11/2004 بعد السنة المالية 2030 قنوات مشتركة (بعضها مقاوم للزلازل) 11/2004 بعد السنة المالية 2030 ▼أحواض مياه الغسيل ومياه الصرف الصحي 11/2004 بعد السنة المالية 2030 محطة ضخ مياه الغسيل ومياه الصرف الصحي 11/2004 بعد السنة المالية 2030 أحواض تعديل مياه إزالة الوحل 11/2004 بعد السنة المالية 2030 محطة ضخ المياه المرسلة 3/2016 بعد السنة المالية 2030

<محطة هيغاشيموراياما لمعالجة المياه>

مكان التشخيص فترة تنفيذ التشخيص الزلزالي الموعد المقرر الانتهاء من أعمال تعزيز مقاومة الزلازل ▼ بئر المياه الواصلة 3/2003 بعد الثلاثينيات* ▼ بئر اتصال 3/2003 بعد الثلاثينيات* منشأة نقل مياه أحواض الترسيب (بعض الأجزاء مقاومة للزلازل) 3/2004 بعد الثلاثينيات* ▼ أحواض التقليب السريع 3/2004 بعد الثلاثينيات* أحواض تشكيل الكتل / أحواض الترسيب (بعضها تم تعزيزه ضد الزلازل) 3/2004 بعد الثلاثينيات* ▼ بئر التوزيع 3/2004 بعد الثلاثينيات* ▼أحواض مياه الغسيل ومياه الصرف الصحي 3/2004 بعد الثلاثينيات* محطة ضخ مياه الغسيل 3/2004 بعد الثلاثينيات* أحواض الوحل 3/2004 بعد الثلاثينيات* خزانات تكثيف الوحل 3/2004 بعد الثلاثينيات* خزانات التسخين 3/2004 بعد الثلاثينيات* ▼خزانات المياه العلوية 3/2004 بعد السنة المالية 2024 محطات ضخ المياه للأعلى 3/2004 بعد الثلاثينيات*

*سيتم العمل عليها عند التحديث بعد الانتهاء من إنشاء المنشآت البديلة، محطة ساكاي لمعالجة المياه، ومحطة معالجة المياه عند المنبع ”اسم مؤقت“

(النص الأصلي باللغة اليابانية، المقابلة والنص: قسم التحرير في بور نيوز. صورة العنوان الرئيسي: أنابيب مياه مؤقتة تم تركيبها في مدينة سوزو في محافظة إيشيكاوا حيث يستمر انقطاع المياه. © جيجي برس)