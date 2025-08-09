رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!
ورق شيسو الأخضر... سر الطهاة اليابانيين في توازن الطعم والرائحة!المطبخ الياباني
كاتسو الدجاج بالجبن وشيسو
يُعدّ هذا الطبق من الإضافات الشهيرة في وجبات البنتو (علب الغداء اليابانية)، كما يُقدَّم كوجبة خفيفة مع المشروبات الكحولية. فكرة الجمع بين شيسو والجبن تُعدّ عبقرية بكل معنى الكلمة!
معكرونة المينتايكو
تُحوّل أوراق الأؤجيسو المفرومة، عند إضافتها كطبقة أخيرة لطبق الباستا الطازجة المغطاة بصلصة المينتايكو الغنية (بطارخ سمك القد الحار)، الطبق الإيطالي التقليدي إلى طبق ياباني بنكهة آسيوية أصيلة.
شيسوفيزي
يقدم هذا الطبق نسخة يابانية مبتكرة من صلصة البيستو الإيطالية الكلاسيكية، بيستو ألا جينوفيزي، حيث يُستبدل الريحان بورق شيسو، مما يمنح الصلصة طعمًا خفيفًا ومنعشًا.
وافو هامبورغ (على الطريقة اليابانية)
يُقدم هذا الطبق عادةً مع صلصة الديمي-غلاس الغنية، لكن استبدالها بلمسة من شيسو والدايكون المبشور يحوله إلى وجبة صحية خفيفة، مع نكهة يابانية مميزة.
سوشي الحبار بشيسو (إيكا نو نيغيري)
تُضفي أوراق الأؤجيسو لمسة جمالية ونكهة منعشة على سوشي الحبار، حيث يظهر اللون الأخضر الزاهي بين بياض الإيكا الناصع وأرز السوشي، ليُشكل تناغمًا بصريًا فريدًا.
شيسوماكي
يُعد هذا الطبق أحد الأطباق المحلية المحبوبة في منطقة توهوكو، بما في ذلك محافظات مياغي، وإيواته، وياماغاتا. لتحضير هذا الطبق المميز، تُعجن الميسو مع السمسم، والجوز المجروش، والسكر، ثم تُلف بعناية في أوراق شيسو وتُقلى قِليًا خفيفًا. ستجده متاحًا بسهولة في جميع محطات الاستراحة على الطرقات (ميتشي نو إيكي) ومتاجر الهدايا التذكارية بالمنطقة.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: طبق ”كاما-أجه شيراسودون“ – وعاء أرز مغطى بأسماك الشيراسو البيضاء المسلوقة ومزين بورق شيسو المفروم والكامل © بيكستا)