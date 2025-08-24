الشوغا الياباني… نكهة الزنجبيل التي تأسر الحواس

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

في بلاد الشمس المشرقة، لا يقتصر الزنجبيل (شوغا) على كونه مجرد بهار، بل هو لمسة سحرية تعانق أطباق المطبخ الياباني، فتمنحها نكهة متفردة تسر الحواس. سواء أُضيف لتعزيز الطعم في أطباق تقليدية أو قُدم كمطهر للفم بجانب السوشي، يظل الزنجبيل بطلاً خفيًا يضفي على المائدة اليابانية روحها النابضة.

بوتا نو شوغاياكي

يعد هذا الطبق من الأطباق الأساسية في كافيتريات المدارس والمطاعم التي تقدم وجبات متكاملة ”تييشوكو“. يتكون من شرائح سميكة من لحم الخنزير، متبلة بصلصة الصويا الممزوجة بكمية وفيرة من الزنجبيل المبشور، ثم تشوى.



(© بيكستا)

شوغا نو تسوكوداني

قدم هذا الطبق المكون من شرائح شوغا رقيقة ومطهوة على نار هادئة في صلصة الصويا الحلوة موضوعة فوق طبق من الأرز الساخن، فيتحول إلى وجبة كاملة بحد ذاته.



(© بيكستا)

شين-شوغا نو أمازوزوكي

شين-شوغا أو الزنجبيل الفتي، وهو متوفر في أوائل الصيف وغني بالعصارة وذو نكهة لاذعة قليلا. يقطع إلى شرائح رقيقة ويسلق، ثم يخلل في خل حلو، ويقدم كوجبة خفيفة رائعة مع الكحول أو يحفظ لتناوله لاحقا. تتفاعل الأنثوسيانين الموجودة في شين-شوغا مع الخل، ما يضفي لونا ورديا فاتحا عليه فيبدو منعشا من حيث المظهر والطعم.



(© بيكستا)

غاري

يطلق على شين-شوغا نو أمازوزوكي (الزنجبيل الصغير المخلل) عند تقديمه في مطاعم السوشي اسم غاري. وتشتق هذه التسمية من الكلمة اليابانية ”غاريغاري“، وهي الصوت المقرقش الذي يصدر عند قضم الزنجبيل. ويقال إنه يطهر الفم حيث يعتقد أنه يساعد على قتل البكتيريا التي قد توجد في الأسماك النيئة.



(© بيكستا)

أوروشي-شوغا

هو ببساطة الزنجبيل المبشور، ويمكن استخدامه بطرق متعددة، مثل تتبيل طبق ”هيياياكو (التوفو المبرد)“ ومعكرونة الأودون والسوشي المصنوع من الأسماك ذات الظهر الأزرق. كما يمكن استخدامه كتوابل أو إضافة للأطعمة المطهوة على نار هادئة والمقلية.



(© بيكستا)

هاري-شوغا

هو الشوغا المقطع إلى شرائح رفيعة جدا كالإبر (هاري)، ويستخدم كزينة لمختلف الأطباق المطهوة على نار هادئة، بما في ذلك الأسماك، ويضفي مظهرا أكثر أناقة مقارنة بـ ”أوروشي-شوغا“.



(© بيكستا)

هاجيكامي

ويعرف أيضا باسم ها-شوغا (أوراق الزنجبيل) أو فودي-شوغا (زنجبيل على شكل فرشاة)، وهو نوع رفيع من الشوغا يخلل في خل حلو. يقدم عادة مع السمك المشوي كزينة ملونة ومنعشة للفم. الجزء الوردي الداكن هو الساق، بينما الجزء الأبيض الصلب صالح للأكل. هاجيكامي هو اسم ياباني قديم للشوغا.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: © بيكستا)