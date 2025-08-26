مذاق لا ينسى: أطباق شهية من جذر اللوتس الياباني الغني بالفوائد

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

تأخذكم هذه المقالة في جولة شهية لاستكشاف ألذ الأطباق التي تحتفي بجذور اللوتس (رينكون)، بمذاقه الفريد وقوامه المقرمش الذي يضفي لمسة مميزة على المائدة.

سوباسو

هي مخللات يابانية تحضر بنقع شرائح رقيقة من الرينكون (جذر اللوتس) المسلوق في خل حلو. ويضفي تقطيع حواف الرينكون الخارجية على شكل حرف V مظهرا يشبه الزهور تزين مائدة الطعام بشكل جميل.



(© بيكستا)

كينبيرا

الطريقة التقليدية لتحضير طبق كينبيرا تكون باستخدام غوبو (جذور الأرقطيون)، حيث تقلى مع الفلفل الحار لإضفاء نكهة حلوة وحارة في آن واحد. أما النسخة المعدلة من هذا الطبق والتي تحضر بالرينكون، فقد بدأت بالانتشار خلال فترة ازداد فيها الإقبال على شراء الأطعمة الجاهزة لتناولها في المنزل، لكنها أصبحت طبقا أساسيا منذ ذلك الحين بفضل قوامها المقرمش ومظهرها الشهي.



(© بيكستا)

نيشيمي

يعد هذا الطبق المكون من الخضروات المطهوة على نار هادئة جزءا أساسيا من أوسيتشي ريوري في احتفالات رأس السنة. ويقدم بشكل دائم لأن الرينكون يرمز إلى ”القدرة على رؤية المستقبل بوضوح“.



(© بيكستا)

تيمبورا

هذا الطبق البسيط هو الطريقة الأمثل للاستمتاع بمذاق الرينكون. فإضافة القليل من الملح تبرز نكهته الغنية وحلاوته الطبيعية.



(© بيكستا)

رينكون هاساميأغي

يوضع بين شرائح الرينكون عند تحضير هذا الطبق معجون المأكولات البحرية أو اللحم المفروم، ثم يقلى بزيت غزير أو يحضر على طريقة التيمبورا. ويفضل تناوله طازجا وساخنا!



(© بيكستا)

كاراشي رينكون

يعد هذا الطبق من الأطباق المحلية في محافظة كوماموتو. وتقول الرواية إنه في قديم الزمان، تم تقديم طبق من الرينكون المغذي لأحد الدايميو بعد أن مرض، لكنه رفضه قائلا إنه ”غير نظيف لأنه ينمو في الطين“. ولكن عندما تم تحضيره بطريقة مختلفة حيث حشيت ثقوبه بصلصة ميسو الخردل (كاراشي ميسو)، وغلّف بالدقيق وصفار البيض، ثم قلي بزيت غزير، أحبه الدايميو حبا شديدا لدرجة أنه احتفظ بالوصفة سرا، وحتى الآن يعد هذا الطبق من الأطباق الفريدة التي تشتهر بها كوماموتو.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تشيراشي زوشي مزين بقطع رينكون على شكل أزهار. © بيكستا)