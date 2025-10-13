يامائيمو: كنز من المطبخ الياباني يمكن أكله نيئًا أو مطهوًا

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يامائيمو، وتعني حرفيًا ”يام الجبل“، هي درنات بطاطس يابانية تتعدد أصنافها وتزرع في مختلف أنحاء البلاد. تتميز بملمسها اللزج الفريد وقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها مكوّنًا أساسيًا في العديد من الأطباق التقليدية، خاصة خلال فصل الصيف حيث تُقدَّم كعنصر منعش وخفيف. في هذه المقالة نستعرض هذا الكنز الجوفي ودوره المتنوع على موائد اليابانيين.

ياماكاكي

يامائيمو أو يام الجبل هو المصطلح العام لدرنات البطاطس التي تنتمي إلى عائلة الديسقوريات. وعلى الرغم من اختلاف أشكالها ودرجة لزوجتها، إلا أن ما يجمعها جميعا هو أن قوامها يصبح ناعما زلقا عند بشرها. ونظرا لاحتوائها على نسبة عالية من إنزيم الأميليز الهضمي، فإنها تعدّ من الدرنات القليلة التي يمكن تناولها نيئة. يعد التورورو (اليام المبشور)، الطريقة الأكثر شيوعا لتناول اليامائيمو نيئة، لكن القوام يختلف اختلافا كبيرا حسب طريقة التحضير. فعند تقطيعها يكون قوامها مقرمش وعند طهيها يصبح قوامها طريا وهشا.

ونظرا لتاريخ زراعتها الطويل والذي يفوق تاريخ زراعة الأرز، تشير الأدلة إلى أنها كانت جزءا أساسيا من النظام الغذائي في اليابان منذ عصر جومون ما قبل التاريخ.

ناغائيمو

يباع هذا النوع الأسطواني الطويل من يامائيمو بأسعار معقولة في السوبر ماركت والمتاجر الأخرى. وبفضل محتواه العالي من الماء، فإنه قليل اللزوجة وذو نكهة خفيفة. وهو مثالي لتقطيعه وإضافته إلى السلطات أو الأطباق المخللة ليمنحها قرمشة إضافية. وعند بشره، يصبح قوامه ناعما كريميا، إلى درجة يكاد يشبه السائل.



(© بيكستا)

إيتشوئيمو (يباع في منطقة كانتو باسم ياماتوئيمو)

يشبه هذا النوع من اليامائيمو أوراق شجرة إيتشو (الجنكة) أو يشبه شكل القفاز بسبب أطرافه الممتدة. يزرع بشكل رئيسي في منطقتي توكاي وكانتو. وعند بشره نحصل على تورورو ذو قوام كثيف ومتماسك، نظرا لكونه أكثر لزوجة من الناغائيمو.



(© بيكستا)

ياماتوئيمو (يباع في منطقة كانتو باسم تسوكونيئيمو)

يتميز هذا النوع من يامائيمو بشكله المستدير الشبيه بقبضة اليد، ويزرع بشكل رئيسي في منطقة كانساي. وعلى عكس الناغائيمو الذي يصبح ناعما كريميا عند بشره، فإن هذا النوع يصبح لزجا للغاية عند بشره ويكتسب قواما شبه متماسك. ويتوفر منه الكثير من العلامات التجارية المحلية، من بينها كاغا ماروئيمو من محافظة إيشيكاوا وإيسيئيمو من محافظتي ميي ونارا وتانباياما نو ئيمو من محافظة هيوغو.

يستخدم هذا النوع عند إعداد عجينة فطائر جويو مانجو الحلوة المطهوة على البخار، وهي من الحلويات اليابانية الفاخرة.



(© بيكستا)



قوام ياماتوئيمو المتماسك يسهل التقاطه (© بيكستا)

جينينجو

هذا النوع من اليامائيمو موطنه الأصلي هو اليابان. ورغم أنه طويل ورفيع مثل ناغائيمو، إلا أن هذا اليام الجبلي البري يصبح متعرجا وملتويا أثناء نموه. ويفضل استخدامه في الطب الشعبي لاعتباره مغذيا ويمنح الطاقة. كما يتميز بقوام كثيف ولزج بشكل ملحوظ.



(© بيكستا)

عادة ما يستخدم الناس المبشرة عند تحضير التورورو في المنزل أو يستخدمون محضرة الطعام لتوفير الوقت. إلا أن استخدام الهاون والمدقة يمنحه قواما أكثر نعومة ونقاوة.



(© بيكستا)

(النص الأصلي منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: © بيكستا)