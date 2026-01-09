كوزو… مسحوق تقليدي ياباني يتحول إلى نجم العلاجات الصحية في عصرنا

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

تُعرَف الكرمة المسماة ”كوزو“ في اليابانية بلقب ”الوحش الأخضر“، وخصوصًا في الولايات المتحدة، حيث يُعدّ كوزو نباتًا غازيًا مخيفًا. ومع ذلك، فإن جذوره تُنتِج نشاءً صالحًا للأكل، يشتهر بخصائصه الطبية، ويُستخدم في طيف واسع من الأطباق التقليدية والمعاصرة.

كوزو (Pueraria montana) هو كرمة معمرة تنتمي إلى فصيلة البازلاء. ينمو بريا في المناطق الجبلية وعلى ضفاف الأنهار في المناطق الدافئة من شرق آسيا، بما في ذلك اليابان والصين وشبه الجزيرة الكورية.

ينظر إليه في وقتنا الحالي بأنه من الأعشاب الغازية نظرا لقدرته على النمو السريع والانتشار على مساحات واسعة. ولكنه في عصر نارا (710-794)، كان يحظى بتقدير كبير لدرجة أن الشاعر الياباني يامانو نو أوكورا كتب عنه وجعله واحدا من أعشاب الخريف السبعة. وبالفعل، عند تأمل هذا النبات عن قرب، ستلاحظ أن أزهاره المدببة ذات اللون الأرجواني المائل إلى الحمرة، والتي تتفتح من الصيف حتى أوائل الخريف، تتمتع برائحة تشبه رائحة العنب ومظهر ساحر.



(© بيكستا)

يستخرج الجزء الصالح للأكل من جذور النبات، وهو نشاء كوزو. وقد ورد ذكره في كوجيكي (سجلات اليابان القديمة) الذي يعود إلى القرن الثامن، حيث ذكر أن أناسا كانوا يجوبون المنطقة لبيع جذور كوزو. وقد أتوا من كوزو في منطقة يوشينو المعروفة حاليا بمحافظة نارا، ويعتقد أن هذا هو أصل تسميته.

تستخرج جذور كوزو خلال فصل الشتاء القارس، وتطحن حتى تصبح مسحوقا ناعما، وتنقع مرارا في ماء بارد لاستخراج النشاء. ثم تترك لتجف طبيعيا وتنقى للحصول على نشاء كوزو أبيض نقي وناعم الحبيبات. تتميز منطقة يوشينو بوفرة مصادر المياه عالية الجودة وبمناخها البارد، ما يجعلها مثالية لتنقية هذا المنتج. وحتى اليوم، لا يزال كوزو من يوشينو علامة فاخرة.

يستخدم هذا النشاء لتكثيف الأطباق، مثل مشروب كوزويو الساخن، وغالبا ما يدخل أيضا في صناعة حلويات واغاشي اليابانية. وعلى الرغم من أن كاتاكوريكو أو نشاء البطاطس، هو الأكثر استخداما لتكثيف الطعام، يقال إن كوزو، لكونه من فصيلة البازلاء، يساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم.

وبفضل هذه الخصائص، يستخدم جذر كوزو كنبات طبي في الصين. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك دواء الأعشاب كاكّونتو، المعروف على نطاق واسع في اليابان بفعاليته في تخفيف أعراض الزكام المبكرة كالحمى والصداع.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: مسحوق كوزو وكوزويو، © بيكستا)