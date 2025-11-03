كستناء اليابان... نكهة موسمية تجمع بين الدفء والحلاوة

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يُعد الكستناء الياباني (كوري) أحد أبرز كنوز المائدة الخريفية، حيث يُستخدم بسخاء في إعداد الحلويات الموسمية والأطباق التقليدية، ليمنحها نكهة دافئة تعبق بروح الحصاد ودفء الأيام الباردة.

كوري غوهان وكوري أوكووا

مع بداية موسم الكستناء، يحين وقت تحضير طبق الأرز اللذيذ والبسيط ”كوري غوهان“. وقد تكون عملية تقشير الكوري متعبة بعض الشيء، لكنه يستحق العناء. وعند استخدام الأرز اللزج بدلا من الأرز العادي، يتحول هذا الطبق إلى كوري أوكووا بطعمه الشهي وقوامه المطاطي. كما يمكن إضافة الفطر ومكونات موسمية أخرى لإضفاء نكهة خريفية أعمق.



كوري كينتون

يتميز هذا الطبق، المكون من الكستناء الكاملة وهريس البطاطا الحلوة، بلونه الذهبي المتألق، ما يجعله رمزا للحظ السعيد، لذا يقدم دائما كأحد الأطباق الميمونة ضمن أطباق أوسيتشي ريوري التي يتم تناولها في رأس السنة. يحضّر عادة بخلط الكستناء المحلاة مع البطاطا الحلوة المهروسة لتصبح ذات قوام ناعم. ويمكن إضافة معجون الكستناء لجعله أكثر فخامة!



أحد الأطباق المحلية المميزة من ناكاتسوغاوا بمحافظة غيفو وهي مشهورة بالكستناء، ويحمل الاسم نفسه. يحضّر هذا الحلو البسيط واللذيذ بهرس الكستناء وتمريرها عبر مصفاة ناعمة ثم خلطها بالسكر، بعدها يلف الخليط الناتج بقطعة قماش على شكل صرة صغيرة ويضغط عليها برفق لتأخذ شكلها النهائي.



شيبوكاوا-ني

يحضّر هذا الطبق من الكستناء المحلاة بغلي الكوري، مع بقاء قشرتها الداخلية سليمة، في شراب سكري. إنه طبق فاخر يقدّم مع فنجان من الشاي.



كوريموشي يوكان

تصنع هذه الحلوى اليابانية الهلامية من الكستناء المحلاة ومعجون الفاصوليا الحمراء والدقيق، وتطهى على البخار حتى تتماسك. تتميز بقوام مطاطي مع قرمشة خفيفة تضيفها قطع الكوري.



كوري مانجو

وهي كعكات مطهية على البخار بنكهة الكستناء وغالبا ما تدهن بصفار البيض قبل الخبز، ما يكسبها لونا بنيا داكنا، يشبه لون الكستناء. ويظهر بعض صناع الحلويات براعة كبيرة في ابتكار طرق لجعل المانجو تبدو مشابهة تماما للكستناء، وذلك من خلال تشكيل قمتها بشكل مدبب أو تغطية قاعدتها ببذور الخشخاش.



هناك أنواع كثيرة من الحلويات اليابانية التي تحتوي على الكستناء، من بينها ”كوري دوراياكي“ وهي فطائر صغيرة محشوة بمعجون الكستناء، و”كوري كينتسوبا“ وهي مربعات من معجون الفاصوليا الحمراء والكستناء المحلاة الكاملة تغلف بطبقة رقيقة من العجين وتقلى، و”كوري كانوكو“ وهي قطع بيضاوية الشكل من معجون الكستناء مغطاة بالكستناء الحلو. إن إضافة الكستناء تحسن الطعم والمظهر معا، ما يجعل هذه الحلويات هدايا شائعة ومحبوبة.

مون بلان

تعود أصول هذه الكعكة المميزة، المغطاة بخيوط دقيقة من كريمة الكستناء الشبيهة بالشعيرية، إلى اليابان. سميت على اسم جبل مون بلان، أعلى قمم جبال الألب الأوروبية، وكانت في البداية منتجا حصريا لمتجر حلويات واحد فقط، لكنها اكتسبت شعبية كبيرة لاحقا حتى أنها تباع اليوم في جميع أنحاء اليابان.



(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: كوري غوهان، © بيكستا)