فاكهة الكاكي: نكهة الخريف المميزة التي لا تغيب عن المائدة اليابانية

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يأتي موسم فاكهة البرسيمون مع اقتراب العام من نهايته، واسمها باللغة اليابانية هو ”كاكي“، التي تستخدم في شعر الهايكو ككلمة موسمية ترمز إلى أواخر الخريف. وسواء تم تناولها طازجة أو مجففة ’’هوشيغاكي‘‘، فإن هذه الفاكهة الحلوة كانت جزءا من الموائد اليابانية منذ أكثر من ألف عام.

الطلب على الكاكي مرتفع في الخارج

تعرف ثمار البرسيمون في اليابان باسم ”كاكي“، وهي فاكهة موطنها الأصلي شرق آسيا، ويكون موسمها بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام في الأحوال العادية. وقد تم العثور على بذور هذه الفاكهة في مواقع تنقيب أثرية تعود إلى عصر جومون (حوالي 10000-300 قبل الميلاد)، إلا أنه يعتقد أن الأصناف الأقرب إلى الكاكي الحالية قد أدخلت من الصين خلال عصر نارا (710-794). وكانت الكاكي في ذلك الوقت لاذعة الطعم، وهو نوع يعرف باسم ”شيبوغاكي“، والذي يتميز بطعمه اللاذع والمر حتى بعد نضوجه.



أشجار كاكي في منطقة داتي بمحافظة فوكوشيما. (© جمعية السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة فوكوشيما)

وخلال فترة كاماكورا (1185-1333)، ظهر نوع جديد من الكاكي يعرف باسم أماغاكي، وهو نوع حلو الطعم يفقد طعمه اللاذع عندما ينضج على الشجرة، فأصبح يؤكل نيئا. وفي فترة إيدو (1603-1868)، بدأت أنواع الكاكي من مناطق مختلفة تسوق بعلامات تجارية وتصدر من اليابان إلى أوروبا، ولاحقا إلى الولايات المتحدة. وقد استخدمت الكلمة اليابانية ”كاكي“ مباشرة في الاسم العلمي ”ديوسبيروس كاكي“. وأصبحت كلمة معروفة عموما في أوروبا وأمريكا. تحظى الكاكي اليابانية بتقدير كبير في الخارج، وتزداد كميات تصديرها باستمرار.

يعد نوعا فويو وجيرو من بين الأنواع الحلوة الأكثر شيوعا، في حين يعد هيراتانيناشي نوعا محبوبا من الكاكي لاذعة الطعم الخالية من البذور. وتنتج جميع هذه الأنواع بكميات كبيرة. ونظرا لأن شيبوغاكي لا يمكن أكلها نيئة، تتم إزالة المرارة منها باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون أو الكحول. وتباع ثمار الكاكي في المتاجر بعد إزالة طعمها اللاذع، لذا لا داعي للقلق عند الشراء، فجميعها ستكون حلوة المذاق.

تنمو بعض أشجار الكاكي بريا في منطقة ساتوياما الريفية، بينما يزرع بعضها الآخر غالبا في حدائق وساحات خاصة. إن منظر هذه الثمار البرتقالية المائلة إلى الحمرة، عند رؤيتها تتدلى من أطراف الأغصان العارية في أواخر الخريف، يبعث على الحنين ويذكر الكثير من اليابانيين بنهاية الخريف واقتراب حلول الشتاء.

حكمة الأجداد في تجفيف الكاكي

في الأزمنة القديمة، حين لم يكن هناك سوى الكاكي لاذعة الطعم شيبوغاكي، اكتشف الناس أن تجفيف الثمار يزيل تلك الخاصية منها. وهكذا بدأ إنتاج الهوشيغاكي (الكاكي المجفف). وبحلول فترة هييان (794-1185)، استخدمت هذه الثمار كحلويات احتفالية في المهرجانات، وكانت تعتبر طعاما محفوظا ثمينا. ومن الجدير بالذكر أن الطبقة البيضاء التي تظهر على سطح الكاكي المجفف وتسمى شيسو (صقيع الكاكي)، هي في الحقيقة سكر متبلور. ويقال إن معلم طقوس الشاي سين نو ريكيو، الذي عاش في القرن السادس عشر، كان يقدمها كحلوى خلال مراسم طقوس الشاي. وقد توارث صناع حلويات الواغاشي عبر الأجيال المعرفة بأن حلاوة الكاكي المجفف لا مثيل لها، وتستخدم حتى اليوم كمقياس لمستوى السكر في الواغاشي، إذ تعد الهوشيغاكي أولى الحلويات اليابانية الأصلية.



بينيغاكي هوشيغاكي، نوع من الكاكي المجفف من كامينوياما بمحافظة ياماغاتا (بإذن من الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

يقال إن الكاكي غنية بالعناصر الغذائية لدرجة أن هناك مقولة هي ”عندما تصبح الكاكي حمراء، يشحب لون الأطباء“. وتستخدم أوراقها الغنية بفيتامين سي في صنع شاي خال من الكافيين. كما يستخدم خشبها في البناء، أما النوع النادر جدا المسمى كوروغاكي أو البرسيمون الأسود فيستخدم في صناعة الأثاث الفاخر وأدوات مراسم الشاي. وفي الوقت نفسه، يستخدم عصير الكاكي اللاذع المخمر المعروف باسم ”كاكيشيبو“، في الأصباغ والدهانات. وهكذا يتضح أن الكاكي متجذر بعمق في الحياة اليابانية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: ثمار كاكي من نوع فويو. الصورة بإذن من اتحاد السياحة في محافظة غيفو)