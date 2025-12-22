جرّب الناتّو بطريقتك المفضلة… خيارات أكثر مما تتخيل!

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

تحظى الأطعمة المخمّرة اليوم باهتمام متزايد كـ”كنوز صغيرة“ يضيفها الناس إلى نظامهم الغذائي بحثًا عن مزيد من الصحة والعافية. وبين هذه الأطعمة يبرز الناتّو برائحته القوية ونكهته اللاذعة، لكنه في المقابل يكاد يكون بلا منافس عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية لمن يعتاد على تناوله. في هذه المقالة، نستعرض بعض الطرق الشهية والمبتكرة للاستمتاع بهذه الحبوب المخمّرة، حتى لمن لا يزالون مترددين أمام طبقه الأول.

لناتّو هو طبق فول صويا مخمر بواسطة بكتيريا الناتّوكين، ويعد طعاما مفضلا لدى الكثير من اليابانيين، بينما ينفر منه آخرون بسبب رائحته الواخذة. وللتعرف بشكل أكبر على هذا الطبق، يمكنك قراءة مقالة ” الناتّو الياباني: طعم لا ينسى.....جدل لا ينتهي“ وكذلك هناك مقالة عنه في قسم ”الطريق إلى اليابان“. تابعوا قراءة هذه المقالة للتعرف على بعض الطرق الشائعة لتناوله في اليابان.

ناتّو غوهان

لتحضير هذا الطبق البسيط واللذيذ، يكفي مزج علبة من الناتّو الجاهز مع صلصة التاري والخردل المرفقين معها، ثم سكب المزيج فوق طبق أرز ساخن. وتتضمن الإضافات الشائعة لهذا الطبق البصل الأخضر المفروم والزنجبيل المبشور وأعشاب آونوري البحرية. ويمكن تغيير النكهة بإضافة القليل من المايونيز أو الخل أو زيت السمسم. كما يفضل بعض الناس مزجه مع الكيمتشي أو البيض النيء. ويضاف إليه السكر في بعض مناطق شمالي اليابان.

ناتّو تشاهان

يكمن سر تحضير هذا الطبق المكون من الأرز المقلي بالبيض مع الناتّو، في قلي جميع المكونات معا حتى يفقد الناتّو لزوجته.



(© بيكستا)

ناتّو ماكي

تشبه لفائف السوشي المحشوة بالناتّو لفائف كابّاماكى أو لفائف الخيار، من حيث سعرها المعقول. وهي متوفرة بكثرة في محلات السوبر ماركت ومتاجر الاحتياجات اليومية، كما يمكن طلبها في معظم مطاعم السوشي.



(© بيكستا)

نيبانيبا دون

هو سلطانية أرز فوقها مكونات لزجة ”نيبانيبا“، ويجمع بين الناتّو وأطعمة لزجة أخرى مثل البامية واليامائيمو والميكابو، ليكون وجبة مشبعة وغنية بالألياف الغذائية.



(© بيكستا)

ناتّو سوبا وناتّو أودون وغيرها

لا يتناسب الناتّو مع الأرز فحسب، بل ينسجم أيضا مع الكثير من الأطعمة الأساسية مثل السوبا والأودون والمعكرونة والموتشي، مع إمكانية إضافة التوابل المفضلة لديك كطبقة علوية.



معكرونة الناتّو (© بيكستا)

ناتّو كيتسوني

لتحضير هذا الطبق، تفتح جيوب التوفو المقلي أبوراأغي، وتحشى بالناتّو ثم تشوى. يجمع هذا الطبق بين منتجين من الصويا، ما يجعله طبقا جانبيا أو وجبة خفيفة رائعة.



(© بيكستا)

يتم تحضير الناتّو اليوم بمجموعة واسعة من الطرق تتناسب مع العادات الغذائية الحديثة، مثل بيض مقلي مع الناتّو وكاري الناتّو وتوست مع الناتّو. لكن فيما يلي إليك بعض الأطباق التقليدية الأخرى.

ناتّو جيرو

من المعتاد تقديم الناتّو في محافظتي أكيتا وياماغاتا مهروسا ومضافا إلى حساء الميسو لتحضير هذا الطبق الغني. ويمكن استخدام ناتّو هيكيواري أو ناتّو عادي كخيار أسهل، للحصول على نفس النكهة الغنية تقريبا.



ناتّو جيرو من محافظة أكيتا (بإذن من وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية)

غوتو ناتّو

يحضر هذا الطبق المحلي الخاص بمحافظة ياماغاتا بإضافة الملح والأرز المخمر بفطر الكوجي إلى ناتّو هيكيواري، ثم تركه يتخمر مرة أخرى. وهو يشبه الميسو من حيث الشكل والملوحة. ويعرف أيضا باسم يوكيواري ناتّو أو كوجي ناتّو.



ناتّو يوكيواري من محافظة ياماغاتا (بإذن من وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية)

سوبورو ناتّو

يأتي هذا الطبق من محافظة إيباراكي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الناتّو، ويحضر باستخدام ناتّو قليل اللزوجة، يملح ويمزج مع شرائح الفجل المجفف ”كيريبوشي دايكون“. وهو طبق محلي تقليدي محفوظ لا يزال يقدم على موائد الطعام حتى اليوم. وكلمة ”سوبورو“ تعني ”مفتت أو مطحون“، وأحيانا تنطق ”شوبورو“.



سوبورو ناتّو من محافظة إيباراكي (بإذن من وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية)

ومن الجدير بالذكر أن هناك حلوى يابانية تسمى أماناتّو، تحضر بغلي الفاصوليا في صلصة حلوة ثم تجفيفها. وقد سميت بهذا الاسم لأنها تشبه شيوكارا ناتّو، وهو نوع من الناتو مخمر بفطر كوجي. ويمكنك الاطمئنان، فهي بخلاف الناتّو ليس لها رائحة وليست لزجة.



على الرغم من تشاركهما في الاسم، فإن حلوى الأماناتّو لا علاقة لها بنظيرها من فول الصويا المخمر ”ناتّو“ (© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: ناتّو غوهان، © بيكستا)