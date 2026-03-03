من مطابخ اليابان: وصفات دايكون شتوية تبعث على الدفء

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يُعدّ الفجل الأبيض متعدد الاستخدامات مكوناً أساسياً في العديد من الأطباق الموسمية المفضلة. إليكم نظرة على بعض الأطباق التي تُحضّر باستخدام هذا الجذر الياباني الشهير.

بوري دايكون

يُعَدّ هذا الطبق، الذي يجمع بين سمك البوري والدايكون المطهوَّين على نار هادئة، من الأطباق الكلاسيكية في فصل الشتاء. ويتشرّب الدايكون نكهة الأومامي الغنية المنبعثة من البوري، ما يمنحه مذاقًا مميّزًا. وغالبًا ما تُستخدَم أجزاء السمك غير المخصّصة للشرائح بدلًا من الفيليه، لإبراز النكهة وتعميقها.



(© بيكستا)

أودين

قدرٌ دافئ من حساء يُطهى فيه نيريمونو ومكوّنات متنوعة أخرى على نار هادئة في مرق الداشي. ويُعَدّ الدايكون من أكثر الإضافات شهرة، ولا سيما عندما يُطهى حتى يصبح طريًا إلى درجة يذوب معها في الفم.



(© بيكستا)

فوروفوكي دايكون

يُعَدّ هذا الطبق من الكلاسيكيات الشتوية، ويُحضَّر من شرائح سميكة من الدايكون تُطهى على نار هادئة حتى تصبح طرية، ثم تُغطّى بصلصة الميسو. وتوجد نظريات متعددة لأصل تسميته، من بينها أن النفخ (فُوكي) على الدايكون الساخن لتبريده قبل تناوله يشبه عادة النفخ على الجسم داخل الحمّام البخاري (فورو) لتخفيف الإحساس بالحرارة



(© بيكستا)

ساشيمي نو تسوما

يُعتقد أن عادة تقديم الساشيمي مع زينة من الدايكون المقطع إلى شرائط رفيعة جدًا، والمعروفة باسم تسوما، بدأت في عصر إيدو (1603–1868). في عصر ما قبل اختراع الثلاجات، كان تناول الدايكون مع السمك النيء يساعد في الوقاية من التسمم الغذائي، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والمزيلة للسموم. هذه الزينة لا تضفي جمالًا بصريًا مذهلاً فحسب، بل تساعد أيضًا في امتصاص الرطوبة من السمك.



(© بيكستا)

دايكون أوروشي

في هذا الطبق، يُبشَر الدايكون الطازج باستخدام أداة خاصة تُعرَف باسم أوروشيغانِه، وهي مبشرة معدنية دقيقة للغاية. وللحصول على نكهة أكثر اعتدالًا، يُفضَّل استخدام الجزء العلوي الأقرب إلى الأوراق، بينما يمنح الاقتراب من طرف الجذر طعمًا أكثر حدّة وحرارة. ويعد الدايكون المبشور مرافقًا مثاليًا للأسماك الدسمة والتيمبورا، وكذلك لشرائح اللحم على الطريقة اليابانية وهامبورغ ستيك. فهو ينعش الفم ويساعد على الهضم بفضل ما يحتويه من إنزيمات هاضمة.



(© Photo Ac)

ناميكو أوروشي وشيراسو أوروشي

يتناغم الدايكون المبشور مع فطر ناميكو، وكذلك مع سمك شيراسو الصغير، ليشكّل طبقًا جانبيًا سريع التحضير أو إضافة مميزة إلى أطباق السوبا والأودون. كما تُعَدّ براعم الدايكون الصغيرة، المعروفة باسم كايـوارى دايكون، وسيلة أخرى لإضفاء نكهة حارة منعشة على الأطباق.



ناميكو أوروشي سوبا نودلز (© بيكستا)

كما أن الأطباق التي تُغطّى بكمية وفيرة من الدايكون المبشور العصيري تحمل تسميات شتوية لافتة، مثل ميزورى-ني، أي الطبق المطهو على طريقة ”المطر الثلجي “وميزورى-نابه، وهو قدر ساخن يحمل الاسم نفسه (قدر الرذاذ الثلجي)، ويوكيمي-نابه، أي (قدر مشاهدة الثلج).

تاكوأن والتنوعات الإقليمية

يُطلَق اسم تاكوأن على الدايكون الكامل المُجفف الذي يُخلَّل بالملح أو بنخالة الأرز. وبعد اكتمال عملية التخليل، يُقطَّع إلى شرائح رفيعة ويُقدَّم إلى جانب الأرز أو مع مشروبات الساكي. ويُعتقَد على نطاق واسع أن الراهب تاكوأن الذي عاش في عصر إيدو، هو من ابتكر هذا النوع من المخللات، غير أن هناك نظريات أخرى متعددة بشأن أصله. كما ظهرت تنويعات إقليمية مختلفة، منها إيبوري-غاكّو في محافظة أكيتا، حيث يُدخَّن الدايكون قبل تجفيفه وتخليله بمزيج من الملح ونخالة الأرز، وبيتّارا-زوكي في طوكيو، الذي يُخلَّل باستخدام الملح وشراب الأمازاكي المخمّر والسكر، ليمنحه مذاقًا حلوًا وقوامًا مقرمشًا.



يتم تجفيف الفجل الأبيض كاملاً كجزء من عملية صنع التاكوأن (صورة مقدمة من جمعية السياحة في محافظة ميازاكي)



(من اليسار) تاكوأن القياسي (© بيكستا)، إيبوري-غاكّو من أكيتا (© بيكستا)، وبيتارا-زوكي من طوكيو (بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

كيريبوشي دايكون-ني

كيريبوشي دايكون، وهو شرائح الدايكون المجففة، يُباع كأحد الأغذية المحفوظة، وتستحوذ محافظة ميازاكي على نحو نصف الإنتاج المحلي منه. وفي هذا الطبق الجانبي الشهير، يُقلى الكيريبوشي دايكون مع أبوراآجيه (التوفو المقلي) أو ساتسوما-آجبه (كعك السوريمي المقلي)، إلى جانب الجزر ومكونات أخرى، ثم يُطهى على نار هادئة في صلصة متوازنة بين الملوحة والحلاوة.



تجفيف شرائح من جذر الفجل الأبيض (كيريبوشي) (صورة مقدمة من جمعية السياحة في محافظة ميازاكي)



(© PhotoAC)

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: دايكون فوروفوكي يذوب في الفم، مغطى بصلصة ميسو حلوة، وهو الطبق المثالي للتدفئة في فصل الشتاء© بيكستا)