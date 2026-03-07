سانشو… حين تفاجئك النكهة من أول لمسة

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يمكن تناول ثمرة ”سانشو“ طازجة، أو تجفيفها وطحنها لتتحول إلى مسحوق قوي النكهة. وتُضفي هذه التوابل اليابانية بطعمها اللاذع والمنعش لمسة مميزة على أطباق اللحوم والأسماك على حدٍّ سواء، ولا سيما أطباق ثعبان البحر التي تُعدّ من أشهر استخداماتها. في هذه اللمحة، نلقي نظرة على ”سانشو“ بوصفه أحد التوابل اليابانية التقليدية التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في شعبيتها في اليابان.

موطنه الأصلي اليابان

سانشو شجيرة موطنها الأصلي اليابان، وتنتمي إلى العائلة نفسها التي تنتمي إليها الحمضيات، وتُستخدم ثمارها أساسًا بوصفها توابل. وقد استُهلكت هذه الثمار منذ العصور القديمة، إذ عُثر على آثار لها في أوانٍ فخارية تعود إلى عصر جومون ما قبل التاريخ (نحو 10,000–300 قبل الميلاد).

وتُعرَف هذه النبتة برائحتها العطرة الجميلة، وهو أحد معاني الحرف «شو» في اسم سانشو، بينما تشير قراءة أخرى للحرف نفسه، وهي «هاجيكامي»، إلى طعمها الحار الذي يبلغ حدًّا يجعل المرء يكفهر عند عضّها.

ينمو سانشو بريًا في المناطق الجبلية شبه المظللة، وتُعد ثماره وأوراقه الفتية صالحة للأكل. ويعود الإحساس بالخَدَر الذي يصاحب حرارته اللاذعة إلى مركّب الهيدروكسي-ألفا-سانشول، في حين تضفي رائحته المنعشة المائلة إلى الحموضة، والمميّزة لفصيلة الحمضيات، لمسةً من الانتعاش البارد على الأطباق.

وتُسمّى الأوراق الصغيرة لفلفل سانشو «كينومى»، وتُستخدم في موسمها من الربيع حتى الصيف لإضفاء رائحة عطرية مميّزة ولون أخضر نابض بالحياة على أطباق المطبخ الياباني التقليدي.



كينومى (أوراق فلفل سانشو الياباني الصغيرة) (© PhotoAC)

تُحصد ثمار سانشو الخضراء الزاهية، المعروفة باسم مي-سانشو، في أوائل الصيف، وغالبًا ما تُستخدم كما هي دون معالجة.

تُجمع الثمار التي تنضج ويتحوّل لونها إلى الأصفر من الصيف حتى الخريف، ثم تُجفف. وبعد ذلك تُزال بذورها السوداء، وتُطحن قشورها الخارجية للحصول على مسحوق كونا-سانشو (سانشو المطحون).



فلفل سانشو المطحون (© بيكستا)

أزهار شجيرات سانشو تُعرف باسم هانا-سانشو. رغم أنها صالحة للأكل، إلا أنها نادرة جدًا، مما يجعلها مكونًا فاخرًا ومميزًا. ومن الجدير بالذكر أن فلفل سيتشوان الصيني ينتمي إلى نفس العائلة النباتية، ويتميز بنفس اللسعة المخدرة (الوخز المنعش) والرائحة الحمضية، لكنه نوع مختلف تمامًا عن سانشو الياباني.

إقبال متزايد في الغرب

تُعد محافظة واكاياما أكبر منتج للسانشو في اليابان، إذ تساهم بنسبة تقارب 60% من الإنتاج المحلي. ويزرع فيها نوع خاص يُعرف باسم بودو-سانشو، ويُطلق عليه هذا الاسم لأن الثمار تنمو في عناقيد تشبه عناقيد العنب (بودو تعني ”عنب“ باليابانية).



بودو-سانشو (بإذن من قسم التبادل السياحي في محافظة واكاياما)

مؤخرًا، أصبح سانشو يحظى بشعبية متزايدة عالميًا، بفضل قدرته الاستثنائية على التناغم مع أطباق اللحوم ومنتجات الألبان المختلفة. يقوم كبار الطهاة في المطاعم وتجار التوابل من أوروبا بزيارة المزارعين اليابانيين لشراء سانشو مباشرة، كما أن الصادرات تشهد زيادة عامة. من الواضح أن الوعي والتقدير الخارجي لهذا الفلفل الياباني الفريد في تزايد مستمر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)