البطاطا الحلوة في اليابان… من طعام الأزمات إلى نجمة الحلويات

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

تُعدّ البطاطا الحلوة من المحاصيل الأساسية في اليابان، وقد دأب المزارعون عبر العصور على تطوير أصنافها وتحسينها، لتصبح أكبر حجمًا وأكثر حلاوة وأغنى مذاقًا. فبعدما كانت يومًا موردًا حيويًا للتغذية وسندًا في أوقات الشدة، تحوّلت بفضل جهود الزراعة والانتقاء إلى منتج متنوّع يجمع بين القيمة الغذائية والمتعة الذوقية، ويحتل مكانة مميزة في المطبخ الياباني المعاصر.

البطاطا الحلوة أو البطاطا الحلوة، موطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية. وصلت إلى اليابان من الصين حوالي عام 1600، حيث دخلت أولاً إلى مملكة ريوكيو (محافظة أوكيناوا الحالية)، ثم بدأ زراعتها في مقاطعة ساتسوما (محافظة كاغوشيما اليوم) منذ عام 1700 تقريبًا، لتنتشر بعد ذلك في سائر أنحاء البلاد. في كيوشو، تُعرف غالبًا باسم كارايمو، إشارة إلى أصلها الصيني (كارا = الصين)، بينما تُطلق عليها في بعض المناطق كانشو، وهي النطق الياباني للحروف الصينية 甘薯 التي تعني حرفيًا ”البطاطا الحلوة“.

تُعدّ محافظتا كاغوشيما وإيباراكي أكبر منطقتين لإنتاج الالبطاطا الحلوة في اليابان، إذ تسهم كل منهما بنحو 30٪ من إجمالي الإنتاج. غير أنّ محصول كاغوشيما يُستخدم في معظمه لأغراض التصنيع؛ فحوالي 50٪ منه يدخل في صناعة مشروب الشوتشو، ونحو 20٪ يُستعمل لإنتاج النشاء. أمّا البطاطا الحلوة المتوافرة على نطاق واسع في الأسواق كمنتج طازج فتأتي غالبًا من محافظة إيباراكي. ويؤدي تخزينها بعد حصادها وتركها لتنضج إلى زيادة حلاوتها. وعادةً ما تكون أصناف الالبطاطا الحلوة المختلفة جاهزة للتوزيع خلال فصلي الخريف والشتاء.



يُعدّ البحث عن الالبطاطا الحلوة في الخريف هواية شائعة (صورة مقدمة من حكومة محافظة إيباراكي)

حتى عند زراعة البطاطا الحلوة في تربة فقيرة نسبيًا، فإنها تظل غنية بالعناصر الغذائية. وقد لاحظ ذلك أوكي كونيو (1698-1769)، وهو عالم في الرانغاكو (العلوم الغربية التي دخلت اليابان عبر مواد باللغة الهولندية) في فترة إيدو. عندما وقعت مجاعة كيو هو عام 1732، كتب كونيو كتاب بانشوكو، وهو رسالة عن بطاطا ساتسومايمو، يوصي فيها بزراعتها، وقدمها إلى الشوغونية. فأمره الشوغون الثامن توكوغاوا يوشيمون بإجراء تجارب زراعية، ونجح في المحاولة الثانية. وُزِّع محصول تلك التجربة الناجحة كبذور بطاطا في جميع أنحاء اليابان، وأدت جهود كونيو إلى أن يُلقب بـ”أستاذ البطاطا الحلوة“. وقد أثمر عمله لسنوات طويلة: فحتى خلال نقص الغذاء في الحرب العالمية الثانية، أنقذت هذه الدرنة المتواضعة الكثير من الناس من شبح المجاعة.



رسومات توضيحية للبطاطا الحلوة من تصميم أوكي كونيو (بإذن من مكتبة البرلمان الوطني)

أنّو إيمو اللزجة الحلوة تُنعش موجة الياكي إيمو من جديد

تعدّ البطاطا الحلوة غنيًة بالألياف الغذائية والفيتامينات، وأكثر الطرق شيوعًا للاستمتاع بها هي تحميصها وتناولها كوجبة خفيفة. وقد غيّر بائعو الياكيمو، الذين بدأوا تجارتهم في فترة إيدو (1603-1868)، نموذج أعمالهم بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأوا بالتجول في المدن لبيعها من عربات أو شاحنات. وتعد البطاطا الحلوة المحمصة ببطء على الحجارة الساخنة لذيذة بشكل خاص.



(بإذن من حكومة محافظة إيباراكي)



(© بيكستا)

أصبحت بطاطا بينيازوما الساخنة والهشة الصنفَ المُعتمد لخبز الياكيمو، ولكن في العقد الأول من الألفية الثانية، أحدثت بطاطا أنو إيمو اللزجة والحلوة، التي نشأت في جزيرة تانيغاشيما بكاغوشيما، طفرةً جديدةً في هذا المجال. علاوةً على ذلك، ساهم تطوير أجهزة تحميص الياكيمو الكهربائية الأوتوماتيكية في توفير البطاطا الحلوة المخبوزة طازجةً في المتاجر الكبرى، مما زاد من شعبيتها كوجبة خفيفة صحية.

في العقد الثاني من الألفية الثانية، حظيت أصناف جديدة مثل بينيازوما ذات المذاق الحلو كالحلوى، وسيلك سويت، التي نالت استحسانًا كبيرًا لنعومتها الحريرية وملمسها الرطب، مما عزز سوق الياكيمو بشكل أكبر. كما تحظى الأصناف اليابانية الفريدة بتقدير كبير في الخارج، وخلال السنوات العشر الماضية، زادت قيمة الصادرات 9.4 أضعاف، مع ازدهار السوق بشكل خاص في آسيا.

