اكتشف أشهي أطباق السمك المجفف في اليابان

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

تُعرف اليابان بحبّها العميق للمأكولات البحرية، ويستعرض هذا المقال مجموعة من الأطباق التي تعتمد على السمك المجفف المعروف باسم هيمونو. وتتنوع طرق إعداد هيمونو باختلاف نوع السمك وتقنيات التجفيف، حيث يمتاز كل نوع بخصائصه ونكهته الفريدة، مما يعكس غنى هذا التقليد الغذائي وتنوعه في المطبخ الياباني.

هيراكي

يُطلق مصطلح ”هيراكي“ على نوع من هيمونو(السمك المجفف)، حيث يُفتح السمك من جهة البطن أو على طول العمود الفقري لتسهيل تجفيفه. ويُستخدم هذا الأسلوب بشكل رئيسي مع أسماك الأجي (الماكريل الياباني)، والسانما (ساوري المحيط الهادئ)، والهوكّه (ماكريل أتكا)، والكاريئه (سمك موسى). وفي بعض الحالات، تُزال أيضًا الرأس والعمود الفقري. وعند استخدام طريقة إيتشييابوشي، التي تعني حرفيًا تجفيف السمك خلال ليلة واحدة، يحتفظ السمك بجزء من رطوبته، مما يجعله طريًا وممتلئ القوام.



هوكّه نو هيراكي، ماكريل أتكا المجفف (© PhotoAC)



سمك كاريئه إيتشيابوشي، وهو سمك موسى مجفف طوال الليل، من محافظة فوكوي (بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

ميرينبوشي

يُطلق على هذا النوع من الطعام المجفف اسم ”ساكورابوشي“. ويُحضّر من أسماك مثل السابا (الماكريل)، والإيواشي (السردين)، والكاوهاغي (سمك الفيليه)، بعد فتحها وتقطيعها إلى شرائح، حيث تنقع في صلصة الصويا والميرين، ثم تجفف. وغالباً ما يُرشّ ببذور السمسم الأبيض. بعد ذلك، تُصفّ شرائح السمك الطويلة والرفيعة بشكل مسطح، وتُشوى قليلاً على لهب مكشوف. يُضفي مذاقه الحلو شعبيةً على هذا الطبق، ما يجعله مفضلاً لدى الأطفال أيضاً.



إيواشي ميرينبوشي، لحم سردين مجفف مطهو ببطء مع لمسة حلوة (© بيكستا)

ماروبوشي

في هذا النوع من هيمونو، تُستخدم أسماك مثل السانما (ساوري المحيط الهادئ)، والإيواشي (السردين)، والكيبيناغو (الرنجة الفضية المخططة)، والشيشامو (السمك الصغير)، حيث تُجفَّف كاملة دون إزالة أحشائها. ومن بين أشكاله ما يُعرف باسم ميزاشي (ويعني حرفيًا «مثقوب العينين»)، حيث تُجمع الأسماك الصغيرة الكاملة، مثل الإيواشي، وتُثبَّت معًا بواسطة سيخ من الخيزران يُمرَّر عبر تجاويف العينين، ثم تُجفَّف.



سمك سانما ماروبوشي، سمك سوري مجفف كامل من المحيط الهادئ، من محافظة ميئه (بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)



ياكيميزاشي، سمكة صغيرة كاملة مشوية على سيخ (© بيكستا)

نيبوشي (إيريكو)

يشير مصطلح ”نيبوشي“، الذي يُعرف أحيانًا باسم ”إيريكو“، إلى أسماك كاتاكوتشي-إيواشي (الأنشوجة اليابانية) وغيرها من الأسماك الصغيرة التي تُطهي على نار هادئة ثم تُجفَّف، وهو مكوّن أساسي في تحضير مرق الداشي. وبالمقارنة مع استخدام كاتسوبوشي، يمكن الحصول على داشي غني بنكهة الأومامي. ولا يقتصر استخدامه على حساء الميسو، بل إن ”رامن نيبوشي“، الذي يعتمد على هذا المرق، يحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن له عشّاقًا مخلصين يُعرفون باسم ”نيبورا“.



نيبوشي (©Photo AC)

ميغاكي-نيشين

في هذا النوع من هيمونو، يُستخدم سمك النيشين (رنجة المحيط الهادئ) بعد تقطيعه إلى شرائح وتجفيفه. وقبل الطهي، يُنقع السمك المجفف في الماء لفترة طويلة لإعادة ترطيبه وتليينه. وفي كيوتو وهوكايدو، توجد وجبة تقليدية تُعرف باسم ”نيشين سوبا“، حيث تُقدَّم نودلز السوبا مع طبقة من الرنجة المطهية على نار هادئة بنكهة حلوة. كما يُستخدم هذا السمك أيضًا كحشوة في لفائف الكونبو (الطحالب البحرية) المعروفة باسم ”كونبوماكي“.



ميغاكي-نيشين، على اليسار (© بيكستا)، ونيشين سوبا من هوكايدو، على اليمين (بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

بوُدارا

يُنتَج هيمونوالمصنوع من سمك التارا (القد) بشكل رئيسي في منطقتي هوكايدو وتوهوكو. ونظرًا لأن السمك الطازج يفقد نضارته بسرعة، يُجفَّف لعدة أشهر في الطقس البارد، ما يسمح بنقله إلى مناطق بعيدة مثل غرب اليابان، ويصبح في هذه المرحلة صلبًا للغاية، لدرجة يقال معها إنه يمكن استخدامه كالمطرقة لدقّ مسمار. وعادةً ما يُنقع في الماء لمدة تقارب أسبوعًا لإعادة ترطيبه قبل الاستخدام. كما يوجد نوع أكثر ليونة نسبيًا يُعرف باسم توكان، حيث يُجفَّف السمك بالتجميد، بدلًا من تجفيفه أولًا ثم تجميده كما هو الحال في بودارا.



بودارا على اليسار (© بيكستا) وبودارا-ني، سمك القد المطهو ​​ببطء، من محافظة ياماغاتا، على اليمين (بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

ساكيتوبو

يُعدّ هذا الطعام تقليديًا في هوكايدو، ويعود اسمه إلى كلمة توبا في لغة الآينو، وتعني سمك السلمون (ساكى) الذي يُقطَّع إلى شرائح طويلة ورفيعة ثم يُجفَّف. ويُعدّ وجبة خفيفة شائعة تُقدَّم مع المشروبات الكحولية.



ساكيتوبا من هوكايدو (بإذن من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

سورومى

يعد المكوّن الرئيسي لهذا النوع من هيمونوهو ”سورومى-إيكا“ (الحبار الياباني الشائع)، لذلك أصبح اسم سورومى يُطلق على جميع أنواع الحبار المجفف. ويُباع إمّا كاملًا أو مقطّعًا إلى الجسم فقط أو المجسّات، ويُعدّ من المقبلات المثالية مع المشروبات الكحولية. ومن أشهر الأطباق المشتقة منه ”ماتسومائزوكى“، وهو طبق تقليدي يتكون من شرائح رقيقة من الحبار المجفف والكونبو (وأحياناً بيض الرنجة ”كازونوكو“)، تُنقع في صلصة الصويا. يعود أصل هذا الطبق إلى منطقة ماتسومائه (مدينة ماتسومائه حاليًا) في أقصى جنوب هوكايدو.



ياكي سورومى، حبار مجفف مشوي (©Photo AC)



ماتسومائزوكى من هوكايدو (صورة مقدمة من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك)

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: وجبة تتضمن أجي-بيراكي، وهو سمك الماكريل الياباني المجفف المُعدّ على طريقة هيراكي © بيكستا)