كوياما نوريهيكو: جلب علاج ما بعد الصدمة إلى مناطق الصراع والكوارث حول العالم

يعتبر كوياما نوريهيكو طبيبًا نفسيًا ملهمًا، حيث قضى معظم حياته المهنية في تقديم العلاج والدعم للأشخاص الذين يعانون من صدمات نفسية نتيجة للكوارث الطبيعية والصراعات. يعبر كوياما عن إيمانه بأهمية تقديم المساعدة والتشجيع للأشخاص في الأوقات الصعبة، وهذا ما يلهم عمله ويحافظ على روحه الإيجابية. علاقاته الوثيقة مع الأطفال في فلسطين والأشخاص المتضررين من زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 تعكس التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه الدعم النفسي والاجتماعي في العملية التعافي. يعمل كوياما على تقديم الدعم لهؤلاء الأفراد من خلال توفير العلاج والتشجيع، ويسعى لتحويل تجاربهم الصعبة إلى مصدر للنمو والتحول. عمله يبرز أهمية تواصل الإنسانية والتعاون الدولي في مواجهة الكوارث وتقديم الدعم للمحتاجين، سواء كانوا في فلسطين أو اليابان أو في أي مكان آخر في العالم.

طبيب نفسي ومدير تمثيلي لمنظمة ”فرونت لاين“ غير الربحية. ولد في تاكاياما بمحافظة جيفو عام 1961. تخرج من قسم الطب بجامعة ياماغاتا عام 1987 وأكمل دراساته العليا في نفس الجامعة عام 1992. حصل على دكتوراه في الطب. في عام 1994 درس في مركز الرعاية النفسية والاجتماعية للاجئين التابع لكلية الطب بجامعة أوسلو. ومنذ ذلك الحين، قدم العلاج النفسي والرعاية اللاحقة للصدمات للأشخاص المتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، قام بزيارات متكررة إلى فلسطين. وفي عام 2009، افتتح عيادة توهوكو الدولية في ناتوري بمحافظة مياغي، قبل عامين من تعرض المدينة لزلزال شرق اليابان الكبير. في عام 2016، افتتح عيادة” إبينا كوكورو نو كلينك“ في إيبينا بمحافظة كاناغاوا، حيث يقدم المشورة والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال غير القادرين أو غير الراغبين في الذهاب إلى المدرسة لأسباب نفسية.

علاقة الصداقة مع الفلسطينيين

تظهر صورة تم تحميلها في أوائل يناير/ كانون الثاني من هذا العام على الموقع الإلكتروني لمنظمة NPO Frontline التي يديرها كوياما نوريهيكو مجموعة من الأطفال، وقد رسمت خدودهم بالقلوب والأعلام اليابانية، ووجوههم المبتسمة موجهة نحو الكاميرا.



أطفال في مدينة رفح الفلسطينية. (© محمد منصور وفرونت لاين)

لقد أرسلوا رسائل التشجيع هذه بمجرد أن سمعوا عن الزلزال. إنهم أناس يعرفون معنى المعاناة. يمكن للفلسطينيين أن يتفهموا معاناة الآخرين ويتعاطفوا معها حتى وهم في وضع يائس، دون أي ضمان لسلامتهم اليومية.

تم تصوير الأطفال في رفح، الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وهم يرسمون وجوههم ويرسلون رسالة تشجيع للمتضررين من الزلزال الذي دمر شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا في أول أيام العام الجديد 2024.

لسنوات عديدة، قدم كوياما المساعدة الطبية الطارئة في البلدان التي تعاني من الصراعات والمناطق المتأثرة بالكوارث في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2003، سافر إلى فلسطين 45 مرة، حيث عمل على تقديم العلاج للأشخاص الذين يعيشون في خوف من الصواريخ والقذائف ويعانون من الصدمات النفسية والإجهاد اللاحق للصدمة. في كل رحلة، كانت مهمته هي إعادة البسمة إلى وجوه الأشخاص المصابين بصدمات نفسية بسبب الصراع والخسارة.

”هناك أشخاص في غزة ينظرون إلي كأحد أفراد أسرهم. أنشطتي ليست مستوحاة من أي طموح نبيل للسلام العالمي أو أي شيء من هذا القبيل. كل ما أفعله مدفوع بنفس القناعة: لا أستطيع أن أغض الطرف عن معاناة الأشخاص الذين هم أصدقائي وعائلتي.

لقد أرسلوا رسائل التشجيع هذه بمجرد أن سمعوا عن الزلزال. إنهم أناس يعرفون معنى المعاناة. يمكن للفلسطينيين أن يتفهموا معاناة الآخرين ويتعاطفوا معها حتى وهم في وضع يائس، دون أي ضمان لسلامتهم اليومية.

إيصال الحقيقة

اليوم، لا يستطيع حتى المتطوعون الطبيون دخول قطاع غزة، ولا تصل إمدادات الطوارئ إلى من يحتاجون إليها. ويقول كوياما إن الوضع في غزة سيئ للغاية.

”منذ زيارتي الأولى لفلسطين، اندلعت الحرب خمس مرات. ولكن هذه المرة هي الأسوأ على الإطلاق. في السابق، كان الناس يخافون في الغالب من القنابل. لكن هذه المرة لا يوجد شيء للأكل ولا دواء. لذلك، يواجه الناس خوفًا ثلاثيًا، حيث يعيشون تحت تهديد المجاعة والمرض، بالإضافة إلى كل القنابل والقذائف“.



”الناس يواجهون خوفًا ثلاثيًا“. (© هاناي توموكو)

عمل كوياما منذ فترة طويلة في مشروع للرعاية النفسية والاجتماعية لدعم الأطفال المحليين في رفح، وقام بتدريب الموظفين المحليين على مواصلة العمل. ومن بينهم محمد منصور البالغ من العمر 27 عاماً.

التقى كوياما بمحمد لأول مرة عندما كان في الثالثة عشرة من عمره. وبعد أن طلب من الأطفال المحليين رسم صور، لاحظ أن رسومات محمد لا تستخدم أي ألوان. وعندما سأله عن السبب، قال: ”لم تعد هناك ألوان في بلدتنا منذ وصول القنابل“.

كان محمد يحمل مشاعر قوية من الكراهية والاستياء. وبعد الحصول على الرعاية النفسية والاجتماعية، حصل على شهادة جامعية في الدراسات الإعلامية وقرر أن أفضل طريق لتحقيق العدالة ليس السعي للانتقام، بل إظهار الحقيقة للناس. ومنذ ذلك الحين، أخذ يلتقط صورًا لتوثيق الوضع في غزة ويرسلها إلى كوياما بشكل يومي تقريبًا. وكان محمد هو من أرسل صورة الأطفال المبتسمين مع وجوههم المزينة بعلم اليابان ورسالة تشجيع لضحايا الزلزال في اليابان.



موظفون محليون يرتدون سترات مزينة بالعلم الياباني وشعار فرونت لاين. محمد منصور الثاني من اليسار. (© فرونت لاين)

يقول كوياما إن هناك الآن أشخاصًا مثل محمد يمكنهم تقديم الرعاية المستمرة في جميع الأماكن التي تنشط فيها المنظمات غير الربحية.

الحفاظ على ذكريات تسونامي توهوكو

التقينا بكواياما في منتصف يناير/كانون الثاني، عندما كان قد عاد لتوه من زيارة إلى واجيما في محافظة إيشيكاوا، وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا من زلزال 1 يناير/ كانون الثاني. منذ زيارته لمراكز الإجلاء والاستماع إلى الأشخاص وهم يتحدثون عن تجاربهم، يقول إنه يفكر في النهج الذي سيتبعه في رعاية اضطراب ما بعد الصدمة الذي سيستخدمه في الزيارات المستقبلية.



كوياما يلتقي بالمتضررين من زلزال شبه جزيرة نوتو. (© فرونت لاين)

قدم كوياما الرعاية النفسية والاجتماعية للعديد من الأشخاص بعد الزلزال المدمر والتسونامي الذي أثر على أجزاء كبيرة من منطقة توهوكو في مارس/آذار 2011. وقد تأثر هو نفسه بشكل مباشر بالزلزال، حيث افتتح عيادة في منطقة يورياج في ناتوري قبل عامين من وقوع الكارثة.

”لحسن الحظ، نجت العيادة نفسها من أن يبتلعها التسونامي، ولكن المنطقة المحيطة بها بأكملها دُفنت تحت الطين الأسود. لقد فقدت العديد من الأشخاص المقربين إلى نفسي، بما في ذلك الأصدقاء المقربين“.

بدأ كوياما في تقديم العلاج في اليوم التالي للكارثة. وبينما كان يستمع إلى الناس يتحدثون - غالبًا الأشخاص الذين فقدوا عائلاتهم بأكملها، وكانوا يعانون من ذنب الناجين - وجد الدموع تنهمر على خديه. يبدو أن مشهد دموع الطبيب يتمتع بقدرة غريبة على إزالة حواجز الحماية الذاتية وفتح البوابات في قلوب ضحايا الكوارث المصابة بالصدمة.

”في كثير من الحالات، بدأ الناس يتحدثون بتعابير جامدة على وجوههم. أعتقد أن رؤيتي أبكي غير هذا الوضع. يبدو الأمر كما لو كانوا يعتقدون: “إذا كان الطبيب يبكي، فلا بأس أن أبكي أيضًا”. وتدريجيًا، اتخذت ملامحهم تعبيرًا أكثر طبيعية. للتغلب على الصدمة، من المهم عدم تكديس كل شيء. يجب أن تكون لديك القوة لمواجهة ما حدث بصدق، وتحويل تلك التجارب إلى قصة يمكنك وضعها في كلمات وإيصالها إلى المجتمع.

لقد واصل العديد من الأشخاص الذين تلقوا استشارات الصدمات من كوياما الحديث عن تجاربهم الخاصة مع الكارثة للآخرين. واحدة من هؤلاء هي تانو يوكو، التي فقدت ابنها، وهو طالب في المدرسة الإعدادية، في كارثة تسونامي، بالإضافة إلى كل ما قد يذكرها بحياتهما معًا. وفي أعقاب ذلك مباشرة، فقدت كل أمل وإرادة في الحياة. مستوحاة من لقائها مع كوياما، قررت مشاركة تجاربها على أمل أن يساعدوا الآخرين في وضع مماثل.

في العام التالي للكارثة، وبدعم من كوياما، كان تانو أحد مؤسسي النصب التذكاري ”ذكريات يورياغي“. تم افتتاح هذا المتحف الصغير المخصص لتطلعات السكان المحليين لإعادة الإعمار بعد التسونامي، على أرض مدرسة يورياغي الإعدادية - التي انتقلت إلى مبنى جديد في موقع مجاور في عام 2015 - حيث كان ابن تانو واحدًا من بين 14 تلميذًا فقدوا حياتهم في التسونامي. ولا يزال تانو يعمل كمتطوع هناك الآن، حيث ينقل الدروس والذكريات المتعلقة بالكارثة وتداعياتها.

المواجهات المبكرة مع العالم الخارجي

ولد كوياما في تاكاياما في محافظة غيفو. منذ سن مبكرة، وجد صعوبة في تكوين صداقات وشعر وكأنه شخص غريب. عندما كان عمره 14 عامًا، بدأ تعلم العزف على الغيتار والكمان، لكنه لم يحرز تقدمًا كبيرًا. لقد تراجع أكثر إلى قوقعته الخاصة. في المرحلة الثانوية، قرر أن يبدأ بداية جديدة وبدأ العزف في فرقة موسيقية، لكنه ظل يكافح من أجل التأقلم. وفي أحد الأيام، أخبره أخوه الأكبر: ”أنت لست موجودًا تمامًا“. وجد كوياما نفسه مقتنعا، ”إنه على حق: لا بد أن هناك خطأ ما في شخصيتي“. كان هذا الشعور بأن هناك شيئًا غير صحيح تمامًا هو الذي جعله يقرر دراسة الطب النفسي، في محاولة ”لإصلاح“ نفسه.

كطالب طب، انطلق في رحلة حول العالم والتقى بجميع أنواع الأشخاص. وبعد وقت قصير من تأهله كطبيب، التقى بفتاة صغيرة في مانيلا كانت جدتها تعاني من التهاب الملتحمة الخطير. وعندما أعطاها دواء العيون الذي صادف أنه كان معه، غمرت الفتاة الامتنان. جعلته هذه التجربة يدرك أنه من الممكن في بعض الأحيان إحداث فرق حتى من خلال أعمال الخير الصغيرة.

أثناء عمله كطبيب في مستشفى في محافظة ياماغاتا، انخرط في الدعم الطبي في البلدان التي مزقتها الصراعات والتقى بالعديد من الأشخاص الذين يعانون من الصدمات في مخيمات اللاجئين الكمبوديين، وفي العراق خلال حرب الخليج، وفي الصومال. وفي عام 1994، قرر اكتساب المهارات التي يحتاجها لتوفير مستوى أعلى من الرعاية، وسافر إلى النرويج لدراسة الرعاية النفسية الاجتماعية في جامعة أوسلو. وفي العام التالي، اكتسب خبرة عملية أثناء الصراع في يوغوسلافيا السابقة.

نوع مختلف من الدعم

وفي عام 2002، أطلق مبادرة ”فرونت لاين“ بهدف تقديم المساعدة التي تختلف عن تلك التي تقدمها المنظمات الدولية والوكالات الحكومية.

”يمكن ترك توصيات المناصرة والسياسات لمنظمات القطاع العام الكبرى. أردت أن أتقرب من الأشخاص الذين ولدوا ونشأوا في البلاد، وأن أساعدهم في منحهم القوة ليعيشوا حياة مرضية تتماشى مع أحلامهم ورغباتهم“.

ومنذ ذلك الحين، قدم المساعدة الطبية الطارئة والعلاج بالرعاية النفسية والاجتماعية في مناطق الكوارث ومناطق الحرب حول العالم. بالإضافة إلى غزة ومناطق الصراع الأخرى، قدم الاستشارة والعلاج بعد الزلازل الكبرى وأمواج التسونامي في إيران وسريلانكا وإندونيسيا وباكستان، وكذلك للاجئين وغيرهم من المتضررين من الصراعات الإقليمية في الأردن والعراق وجنوب السودان. ومؤخرًا، بدأت منظمته أيضًا أنشطتها في أوكرانيا. ولا تقتصر أنشطة المجموعة على المساعدة الطبية. قدمت المنظمة غير الربحية المساعدة التعليمية لمجموعة الأقلية باو في ميانمار وتشارك أيضًا في دعم صحة الأم والطفل في تيمور الشرقية.

”من الناحية النظرية، أنا من يقدم المساعدة. لكن الواقع مختلف. في كثير من الأحيان، أنا الشخص الذي يلهمني ويشجعني الأشخاص الذين أقابلهم والشجاعة التي يظهرونها في الظروف الصعبة - شهيتهم للحياة، ولطفهم مع الآخرين. إنهم يجعلونني أشعر بالحماقة بسبب القلق بشأن الأشياء الصغيرة في حياتي في اليابان. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى مشاعر المودة، وأنا أفكر فيهم كعائلة. وإذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني، فمن الطبيعي أن يرغب في تقديم الدعم. وهذا ما سيشعر به أي شخص. وهذا هو أصل كل ما أفعله“.



”في كثير من الأحيان، أنا الشخص الذي يلهمني ويشجعني الأشخاص الذين أقابلهم والشجاعة التي يظهرونها في الظروف الصعبة“. (© هاناي توموكو)

الوصول إلى الأطفال من خلال الموسيقى والفيديو

باسم”Earth Stage“، تدير المنظمة غير الربحية أيضًا فعاليات في المدارس في جميع أنحاء اليابان، لتعريف الأطفال بالوضع في البلدان التي تعمل فيها، من خلال لقطات الفيديو والأغاني. الشخص المسؤول عن إيصال الرسالة من خلال موسيقاه هو كوياما نفسه.

لقد قدم بالفعل أكثر من 4000 عرض، يعود تاريخها إلى عام 1996، قبل أن يؤسس المنظمة غير الربحية. في وقت من الأوقات، كان يقدم أكثر من 250 عرضًا سنويًا، لكن هذا انخفض بشكل كبير إلى حوالي 50 عرضًا سنويًا منذ جائحة كورونا.



من خلال حدث يتضمن الموسيقى الحية والفيديو والشرائح، ينقل كوياما حل الأشخاص الذين يعيشون في ظروف قاسية. (© فرونت لاين)

”يشهد العالم تحولات جذرية، وأعتقد أنه من المؤسف أن المدارس في اليابان لا تزال مترددة في تنظيم الأحداث بسبب تأثير فيروس كورونا. أريد أن أظهر للأطفال حقيقة ما يحدث من خلال العرض وأجعلهم يرون ما يحدث في غزة أو أوكرانيا أو في شبه جزيرة نوتو، وأشجعهم على التفكير في التنوع والسلام والقوة العقلية والنفسية، وقدرتهم على التفكير. اتصالات مع أشخاص آخرين. أحيانًا أسمع أن أحد الأطفال الذين رآني أؤدي في مدرستهم نشأ ليصبح طبيبًا أو يعمل الآن في منظمة مساعدات دولية. تلك هي الأوقات التي أشعر فيها حقًا أن الأمر كان يستحق العناء وأنا سعيد لأنني واصلت أنشطتي طوال هذه السنوات“.

الحاجة إلى مواجهة الصدمة

في عام 2016، انتقل من ناتوري إلى إيبينا في محافظة كاناغاوا، حيث افتتح عيادة إبينا كوكورو نو كلينيك. تركز العيادة حاليًا على تقديم الرعاية للأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة لأسباب نفسية. غالبًا ما تتوجه الحكومة المحلية والشرطة إلى العيادة، وتقدم الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا الجريمة وأسرهم. كما قدم كواياما العلاج للأشخاص المتضررين من الهجوم المروع بالسكين عام 2016 في تسوكوي يامايورين، وهو مرفق رعاية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية في ساغاميهارا، والذي قُتل فيه 19 شخصًا.

الرعاية النفسية الاجتماعية هي طريقة تعتمد على المعايير الدولية وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في الإسعافات الأولية النفسية وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة. إنه نهج علاجي جماعي يتحدث فيه الناس عن تجاربهم. في ورش العمل، يواجه الأشخاص الصدمة من خلال التعبير عن الذكريات الصعبة والمشاعر المرتبطة بها من خلال الأنشطة الإبداعية التي تشمل الرسم، أو تشكيل الطين، أو صناعة الأفلام، أو تمثيل الدراما، ومشاركة هذه الأنشطة مع أقرانهم وأشخاص من المجتمع المحلي. من خلال هذه العملية، يرى الناس أن تجاربهم المؤلمة يمكن أن تكون مفيدة للآخرين، وهذا يساعدهم على الهروب من عزلتهم النفسية وإعادة التواصل مع المجتمع.

هذا النهج متجذر في الطبيعة البشرية وقوة الشفاء الطبيعية. ”عندما يمر شخص ما بتجربة مؤلمة، بعد مرور فترة معينة من الوقت، يرغب الشخص في التحدث عنها مع شخص ما. وعندما يصبح ذلك ممكنًا، غالبًا ما يشعر الناس برغبة طبيعية في استخدام خبراتهم بطريقة مفيدة للآخرين في المجتمع“.

ويعترف كوياما بأن هذا النهج لم ينتشر بعد على نطاق واسع في اليابان. ويقول إن جزءًا من السبب يتعلق بأحكام مسبقة معينة حول الصدمة والمعاناة التي لا تزال سائدة في الثقافة.

”هناك شعور قوي في هذا البلد بأنه يجب عليك ترك الأمور تسير كما هي، وعدم استحضار الماضي أو استعراض المواضيع الصعبة والذكريات المؤلمة بشكل قوي. يُشجع الناس على تجاهل تلك الجوانب الصعبة وتركها للزمن، على أمل أن ينسى الناس ما حدث. ومع ذلك، فإن الصدمة ليست شيئًا يمكن محوه بسهولة، ويجب أن يدرك الناس أنه لا يجب تجاهلها. من خلال مواجهة ما حدث بشكل صريح وبالتعاون مع الآخرين، يمكن للأفراد تحويل تلك التجارب الصعبة إلى فرص للنمو والتطور. يأمل البعض أن يصبح المجتمع الياباني مجتمعًا يُعَد فيه الأفراد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات والتحدث بصراحة عن تجاربهم، وبالتالي تعزيز المرونة النفسية والاجتماعية لديهم“.

بدأ كوياما أيضًا في أنشطة تدريبية لرعاية الجيل القادم من مقدمي الرعاية العلاجية الاستشارية النفسية والاجتماعية في كل من اليابان والبلدان الأخرى، بما في ذلك تلك التي قدمت فيها عيادة المنظمات غير الربحية المساعدة في مرحلة ما بعد الصدمة في الماضي. لقد بلغ مؤخرًا 60 عامًا، لكنه يقول إنه يريد البقاء على اتصال بالعالم الأوسع والمساهمة لأطول فترة ممكنة.

”في كل مرة أزور فيها مكانًا ما، أجد نفسي مدينًا للناس من خلال الدعم والتشجيع الذي يقدمونه لي. أسعى جاهدًا لسداد ذلك الدين من خلال المساهمة في المجتمع وتقديم المساعدة في الأوقات الصعبة، وعندما يحين وقت الحاجة للمساعدة في مكان آخر، يستمرون في تقديم الدعم لي مجددًا، مما يبقيني مستمرًا في دورة العطاء والمساعدة. لقد تراكمت لديّ ديون كبيرة من الامتنان، وأدرك تمامًا أنني لن أتمكن من سدادها بالكامل، حتى لو قضيت بقية حياتي في المحاولة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية ونشرت في 27 فبراير/شباط 2024، الترجمة من الإنكليزية، النص بقلم إيتاكورا كيمي من Nippon.com بناءً على مقابلة أجراها الصحفي يوشي تايكو. صورة العنوان: في عيادة إيبينا كوكورو نو. © هاناي توموكو)