ناكامورا تاكانوسوكي: نجم الكابوكي الياباني الذي يواصل إحياء التراث وتطويره

ممثل الكابوكي الشاب ناكامورا تاكانوسوكي، نجل أحد الكنوز القومية السابقة، يضفي طاقة جديدة على فن المسرح العريق. بتركيزه العميق على التقاليد المسرحية لفن الكابوكي التي تمتد لقرون، يسعى تاكانوسوكي إلى الحفاظ على جوهر هذا الفن بينما يعمل على تطويره ليواكب العصر الحديث. من خلال تعاونه مع فناني كيوغين وغيرهم من المسارات الفنية، يوسع آفاقه ليشمل أعمالًا معاصرة وجديدة تمامًا، مما يهدف إلى جذب الجمهور الشاب وإبقائه مفتونًا بهذه الفنون المسرحية التقليدية التي تظل حية ومتجددة في كل عصر.

ممثل كابوكي. من مواليد طوكيو 1999 وكان اسمه آنذاك واتانابي داي. وهو الابن الأكبر لممثل الكابوكي والكنز القومي الحي ناكامورا توميجورو الخامس. مُنح في عام 2001 بينما كان في سن الثانية، اسم ناكامورا داي وصعد على خشبة المسرح لأول مرة. وفي عام 2005 قدم أول أداء له باسم تاكانوسوكي في دراما ”كوراماياما هوماري نو واكاتاكا (الصقر الشهير لجبل كوراما)“. حاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد من جامعة غاكوشوئن.

نجل أسطورة كابوكي

الكابوكي هو شكل من أشكال الفنون المسرحية الشعبية يعود تاريخه إلى قرون مضت، وقد تناقلته الأجيال من الأب إلى الأبناء، ومن المعلم إلى المتدرب. ناكامورا تاكانوسوكي هو نجل ناكامورا توميجورو الخامس (1929-2011) الممثل المشهور بأسلوبه الحاد في الأداء ورقصاته المعبرة للغاية، وقد حدد كنزا قوميا حيا في عام 1994. ولد تاكانوسوكي في عام 1999، عندما كان توميجورو قد بلغ بالفعل من العمر 69 عاما.

ويقول تاكانوسوكي ”لم أتلق أبدا توجيهات مفصلة من والدي عندما كنت صغيرا. لقد تلقيت بضعة دروس في الرقص، لكن والدي لم يجبرني أبدا على التعلم، وقال لي: سأعلمك بشكل صحيح عندما تصبح في سن الرابعة عشرة. كان يشجع الأطفال على النظر إلى الكابوكي كشكل من أشكال اللعب والاستمتاع به وتنمية الشغف به. وهذا شيء تعلمه من قراءة كتاب فوشي كادين لزامي“، وهي أطروحة ظهرت في أوائل القرن الخامس عشر لمؤسس مسرح ”نو“ تقدم إرشادات عملية لخلفائه.



ناكامورا تاكانوسوكي (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا).

يتخذ الكثير من أفضل ممثلي الكابوكي أسماء مسرحية ”ميوسيكي“ وألقابا عائلية ”ياغو“ يشتهرون بها وتنتقل بشكل عام من الأب إلى الابن والحفيد. ومع تقدم الممثلين في حياتهم المهنية يتخذون أسماء جديدة قبل أن يُمنحوا أسماء أكثر شهرة. وإلى جانب ميوسيكي، يتوارث الممثلون أيضا المسرحيات والأدوار المشهورة التي تحمل اسمهم السابق.

تاكانوسوكي هو اسم أطلقه عليه والده، واستخدمه لأول مرة على خشبة المسرح عندما كان سن السادسة. لعب دور أوشيواكامارو – وهو اسم الطفولة لجنرال غينجي ”ميناموتو نو يوشيتسوني“ – في عرض على مسرح كابوكيزا. ”اسم ياغو لعائلتنا هو تينّوجيا، وهو مشتق من اسم معبد شيتينّوجي في أوساكا، والذي لديه أسطورة تتعلق بالصقور. وشعار عائلتنا هو ”تاكانوها ياتسويا-غوروما (عجلة بها ثمانية سهام مزينة بريش صقر)“، ”لذلك خطرت على بال والدي فكرة استخدام تاكا (صقر) في اسمي“.

كانت خطط توميجورو التالية هي أن يمنح اسم ميوسيكي الخاص به إلى تاكانوسوكي عندما يبلغ ابنه العشرين من عمره – هو نفسه كان سيبلغ التسعين من عمره آنذاك – وأن يؤدي توميجورو الجديد رقصة كيوغانوكو موسومي دوجوجي، وهي الرقصة التراثية الثمينة لعائلة تينّوجيا، في تلك المناسبة المهمة. ولكن ناكامورا الأب توفي عن عمر ناهز 81 عاما في عام 2011.

”كنت في الحادية عشرة من عمري فقط عندما توفي والدي ولم أكن أعلم شيئا عن التدريب الذي كان يريد أن يمنحني إياه. بالنسبة لممثل الكابوكي، فإن الأب هو المعلم الأكثر أهمية. بعد أن فقدت معلمي في وقت مبكر جدا، لم أكن متأكدا إن كنت قادرا على البقاء في هذا العالم. عليّ أن أقر أنني مررت ببعض الأوقات الصعبة للغاية، لكنني لم أفكر أبدا في الاستسلام“.

تاكانوسوكي يؤدي عرضا في شونوكاي التاسع في عام 2024 (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا).

أفضل من مائة يوم من التدريب

دشن تاكانوسوكي في عام 2013 في الذكرى الثالثة لوفاة والده بشكل خاص سلسلة من الفعاليات السنوية المنظمة أطلق عليها اسم ”شونوكاي“. وكان فعالية هذا العام هي التاسعة له حتى الآن، بعد تعليقها لعدة سنوات أثناء الجائحة.

”تشكل الفعاليات السردية فرصا للتعلم، حيث تسمح لي بتأدية العروض المسرحية التي أهتم بها في ذلك الوقت. وآمل أن يساعدني هذا في إعدادي لأدوار قد تأتي في طريقي ذات يوم في إنتاجات تجارية تقام في مسارح كبرى. هناك مقولة تقول ”إن العرض الواحد يستحق أكثر من مائة يوم من التدريب“. التدريب مهم بالطبع، ولكن الخبرة المكتسبة من الأداء أمام جمهور حي لا تقدر بثمن، وفعاليات شونوكاي هي وسيلة لاكتساب مثل هذه الخبرة. يتضمن البرنامج مسرحيات مرتبطة ارتباطا وثيقا بوالدي أو من كلاسيكيات من إرث الكابوكي في إيدو“.

لعب تاكانوسوكي في عام 2022 في فعالية شونوكاي السابعة الدور الرئيسي في فونا بينكيي، وهي رقصة كابوكي مقتبسة من مسرحية ”نو“ تحمل الاسم نفسه وتستند إلى ملحمة حكاية الهييكي. وأدى في عام 2023 نفس العمل – إحدى المسرحيات المفضلة لوالده – في كابوكيزا، ما أثار تعليقات إيجابية. ففي مقال كتبه مؤرخ الكابوكي ياناي كينجي في صحيفة طوكيو شيمبون في فبراير/شباط عام 2023، علق على جمال حركات قدميه. وأشار الكاتب إلى أن هناك طاقة تتخلل كل ركن من أركان جسده، مضيفا أنه يتطلع إلى رؤية فن تاكانوسوكي ينضج في المستقبل.



لعب تاكانوسوكي في عام 2022 دور فونا بينكيي الذي كان والده يحب أن يلعبه (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا).

أدرك تاكانوسوكي مؤخرا أهمية بذور التطور الفني الكثيرة التي زرعها والده.

على سبيل المثال، بدأ تاكانوسوكي – بناء على إلحاح من والده – منذ الصف الأول الابتدائي في تعلم رقصات شيماي (رقصات نو قصيرة) من كاتاياما يوسيتسو، وهو ممثل نو مشهور من مدرسة كانزي وكان كنزا قوميا حيا. ”درس والدي أيضا فن نو عندما كان صغيرا وقضى قدرا كبيرا من الوقت في ممارسة أسلوب سوريأشي المميز للمشي. ولكني لم أكن أستمتع بدروس نو عندما كنت طفلا، وغالبا ما كنت أتساءل لماذا كان عليّ القيام بذلك“.

ولكنه الآن ممتن للغاية لتعرضه لهذا الفن في وقت مبكر من حياته، ويواصل حاليا دراسته تحت إشراف كاتاياما كورويمون العاشر الابن الأكبر ليوسيتسو. ”إن حركات الأقدام مهمة جدا في رقص الكابوكي أيضا، وتعلمت من دروس نو كيفية تثبيت جسدي. الكثير من مسرحيات الكابوكي هي مقتبسات من أعمال أقدم بكثير من إرث مسرحَي نو وكيوغين. ومن خلال تعلم المسرحيات الأصلية، اكتسبت تقديرا أعمق للصفات التي تجعل الكابوكي مثيرا للاهتمام وكيف يمكن تقديمه بشكل أكثر إقناعا. أعتقد أن هذا هو ما كان والدي ينوي أن أتعلمه من خلال دروس نو“.

تعاون مع فنون تقليدية أخرى

استضافت الدورة التاسعة من شونوكاي – أقيمت في أغسطس/آب من هذا العام على مسرح نو القومي في طوكيو – ضيفا خاصا من خارج عالم الكابوكي هو الشاب نومورا يوكي نجم مسرح كيوغين وهو نوع من المسرح الكوميدي الذي تطور بالتوازي مع نو. وقد أدى تاكانوسوكي مع يوكي رقصة تسمى ”نينين سانباسو“. كلا الممثلين من مواليد عام 1999، وقد التقيا من خلال كورويمون وسرعان ما أصبحا صديقين. وهما يشتركان في حقيقة أنهما ينحدران من أسرتين مرموقتين في عالم التمثيل، وهما حريصان على خوض تحديات جديدة مع الحفاظ على أفضل فنون الأداء التقليدية الخاصة بكل منهما.

الرقصة التي قدماها كانت في الأصل جزءا من مسرحية نو تشبه الطقوس حيث يتحرك ممثل كيوغين كوميدي بنشاط على المسرح للصلاة من أجل وفرة الحصاد. تم دمجها لاحقا في إرث الكابوكي وتؤدى في مناسبات احتفالية خاصة، مثل العرض الافتتاحي لـ”كاؤميسي (إظهار الوجه)“ في بداية العام المسرحي للكابوكي وعروض ”شوميي (أخذ الأسماء)“. وفي حين أن الموسيقى المصاحبة في نسخة الكابوكي تركز على آلة الشاميسين، إلا أنه في هذا الأداء تم استخدام أوركسترا أصلية للنو. ارتدى تاكانوسوكي ويوكي كيمونو أسود وسراويل هاكاما بدلا من الأزياء المعتادة، وأديا رقصات كابوكي وكيوغين على التوالي، ما مكن الجمهور من الاستمتاع بالتباين بينهما.

قال تاكانوسوكي ”بدأت الرقصة كشكل من أشكال الصلاة للآلهة. وهذا شيء أدركته بنفسي عندما كنت أؤدي رقصة سانباسو مع يوكي. تحتل رقصة سانباسو مكانة مرموقة وتحتوي على عنصر طقسي، ولكن في الكابوكي تتعزز هذه الصفات باستخدام المكياج والأدوات المسرحية. ولكن أداء نو لا يعتمد على مثل هذه الدعائم. وبالتالي فهو أقل زخرفة ويمنح شعورا بالمزيد من التوقير والحماس. في النو، يهز الممثل أرضية المسرح من خلال رقصه ويستغل طاقتها. كما أن استخدام الجسد مختلف تماما عن الكابوكي. وقد منحني فهم هذا الاختلاف رؤى جديدة حول دور الكابوكي كنوع من المسرح الشعبي وكيف يمكن تقديمه على خشبة المسرح بشكل أكثر فعالية“.



نومورا يوكي (على اليمين) يؤدي مع تاكانوسوكي عرضا لإظهار الروابط بين نو/كيوغين والكابوكي، بالإضافة إلى الاختلافات بينهما (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا).

وفي شونوكاي أيضا، تعاون تاكانوسوكي مع ممثل الكابوكي أونوي ساكون، الذي يصغره بسبع سنوات، لتقديم مسرحية بوشيباري مقتبسة أيضا من مسرحية كيوغين. ولعب تاكانوسوكي دور جيروكاجا، الخادم الذي اعتاد التسلل إلى مخزن سيده وتناول الساكي المحفوظ هناك. ولذلك يربط السيد – قبل أن يغادر المنزل في مهمة – ذراعي جيروكاجا بعمود وذراعي خادمه الآخر تاروكاجا خلف ظهره. ورغم أن الاثنين كانا غير قادرين على الوصول إلى المشروب المرغوب بمفردهما، إلا أنهما ابتكرا طريقة ذكية للاستمتاع بالمشروب بالتناوب. وعندما عاد السيد إلى المنزل وجد الخادمين يرقصان وهما في حالة سكر. المسرحية مسلية للغاية، ولكنها تتطلب أيضا مهارة كبيرة لتقديمها بشكل مقنع.



تلقى تاكانوسوكي (على اليمين) وساكون (على اليسار) تعليمات من أونوي شوروكو الرابع والد ساكون حول طرق التعامل مع أدوارهما في هذه مسرحية البوشيباري (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا)

مسرحيات معاصرة كمدخل إلى الكلاسيكيات

تاكانوسوكي في العام الماضي في سلسلة من أعمال كابوكي شينساكو (معاصرة) أثارت الكثير من الكلام حولها، ومنها ”توكين رانبو“ و ”ماهاباراتا سينكي (سجلات حرب ماهابهاراتا)“ و ”لوبين الثالث“.

”تمنح هذه المسرحيات الجديدة طابعا معاصرا لأنها مقتبسة من أعمال حديثة أو غير تقليدية. ولكنها تُعرض على خشبة المسرح باستخدام تقاليد الكابوكي الكلاسيكية، وقد أذهلني مدى أهمية إتقان هذه التقاليد. إن التمكن الكامل من الأساسيات أمر لا غنى عنه عند الارتجال. ولهذا السبب آمل أن أنغمس في الكلاسيكيات وأنا ما زلت شابا، وأن أتقن التقنيات المسرحية الفريدة للكابوكي“.



تاكانوسوكي ونومورا يوكي يتدربان على رقصة نينين سانباسو. يقف على اليمين نومورا مانساي الثاني والد يوكي ومصمم الرقصات الشهير فوجيما كانجورو الثامن، وهما يقدمان التعليمات (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا).

يعد ”توكين رانبو“ على وجه الخصوص، إنتاجا غير تقليدي، حيث كانت في الأصل لعبة عبر الإنترنت أدت لاحقا إلى ظهور سلسلة شهيرة من أفلام الأنيمي والموسيقى. تدور القصة حول ”محاربي سيوف“ – هم تجسيدات لسيوف أسطورية – يقاتلون قوى الشر المعروفة باسم ”معدلي التاريخ“ للحفاظ على مسار الزمن. اكتسب تاكانوسوكي جمهورا جديدا من الشباب عندما جسد دورين أحدهما لأحد أفراد محاربي السيوف الرئيسيين هو دودانوكي ماساكوني، ودور الساموراي ماتسوناغا هيساناو.

”كان أكثر من نصف الحضور من محبي توكين رانبو الذين لم يكونوا على دراية بالتقاليد الكلاسيكية للكابوكي، لذلك لم أكن متأكدا من كيفية استقبالهم للإنتاج. لكن رد فعل الجمهور كان رائعا منذ اليوم الافتتاحي، فقد انسجم الناس بصدق مع ما كان يحدث على المسرح. ودفع الإنتاج الكثيرين للحضور ومشاهدة عروض الكابوكي التقليدية أيضا. وكان لدينا عدد أكبر بكثير من الزوار الشباب في فعالية شونوكاي لهذا العام“.

يرى تاكانوسوكي أن مسرحيات الكابوكي شينساكو هي وسيلة لجذب المزيد من الناس إلى الكلاسيكيات. ”لو كانت أول مسرحية يشاهدها الشباب هي كاناديهون تشوشينغورا التي تتحدث عن الولاء والانتقام والمستوحاة من عمل انتقامي في القرن الثامن عشر قام به ”47 من التابعين المخلصين“، فلربما لن يتمكنوا من التفاعل معها. وذلك لأن قيمنا وحساسياتنا تغيرت تماما اليوم. وبالتالي فإن مسرحيات الكابوكي الجديدة ستكون مقدمة أفضل، ويمكن للمشاهدين الانتقال إلى الكلاسيكيات إذا كانوا مهتمين“.

حتى لو كانت القصة أو الحوارات صعبة الفهم في البداية، ”هناك الكثير ما يمكن الاستمتاع به مثل الموسيقى والأزياء وتصميم الديكور وتغيير المشاهد. وربما تصبح أيضا معجبا بممثل معين. إذا طورت اهتماما بأي جانب من جوانب الكابوكي، فمن المؤكد أن تقديرك سيتعمق من هناك. هذا فن أدائي موجود منذ أكثر من أربعمائة عام. أنا متأكد من أن حضور أداء حي سيثير شيئا ما في نفوس المشاهدين من جميع الأعمار“.

تجربة الأعمال الكلاسيكية

يعتقد تاكانوسوكي أن التمسك بالكلاسيكيات لا يعني رفض التغيير. ”الكابوكي هو شكل فني حي. لقد مر بالكثير من التغييرات الكبرى منذ فترة إيدو. وأكبر تحدٍ لنا نحن الممارسين هو تقديم عروض تجذب الجماهير الأصغر سنا اليوم والأجيال القادمة“.

كان والده توميجورو شخصية رئيسية في حركة تجريبية قادها المخرج والناقد المسرحي تاكيتشي تيتسوجي (1912-1988). كان ”تاكيتشي كابوكي“ محاولة لإحياء الكلاسيكيات من خلال تفسيرات حديثة. ”إن الانخراط في مسعى رائد مماثل سيكون تجربة تعليمية رائعة. كما أحرص على اكتساب أفكار جديدة من خلال مشاركتي في كابوكي شينساكو والتعاون مع فنانين من مجالات فنية مختلفة، مثل نو وكيوغين“.

وعندما سُئل عن أهدافه على المدى البعيد، أجاب دون أي تردد: ”أن أصبح على دراية كاملة بالكلاسيكيات وأن أحمل اسم والدي المسرحي. ولكن قبل أن أصبح توميجورو السادس، أحتاج إلى أن تكون لدي فكرة واضحة عن نوع الكابوكي الذي أطمح إليه. ولتحقيق هذه الغاية، أقوم بتوسيع آفاقي بينما ما أزال شابا من خلال تجربة الكثير من الأشياء المختلفة“.

في نوفمبر/تشرين الثاني، سيشارك في أول مسرحية له على الطريقة الغربية بعنوان ”أوتشوتين كازوكو (عائلة غريبة الأطوار)“ التي تروي قصة عائلة من حيوانات الراكون تتنكر في هيئة بشر وتعيش في كيوتو. كما أن جدول أعماله في فن الكابوكي مزدحم، حيث سيظهر في عرض ”كاؤميسي“ في ديسمبر/كانون الأول في مسرح ميناميزا بكيوتو وسيشارك في يناير/كانون الثاني في ”كابوكي أساكوسا للعام الجديد“ التي تعتبر ”بوابة النجاح“ للممثلين الصاعدين، حيث سيشارك في البطولة مع شخصيات بارزة أخرى من جيله، من بينهم أونوي ساكون وناكامورا هاشينوسوكي وإيتشيكاوا سوميغورو.

يتمتع تاكانوسوكي بالفعل بوقفة مسرحية رائعة اكتسبها من خلال دراسة رقصات ”شيماي“ وصوت واضح ورنان. كما أن إلقاءه الحاد للحوارات ومهاراته الاستثنائية في الرقص من أبرز مقوماته. ولا شك أنه سيحلق إلى آفاق أعظم مع خبرته في الأدوار الرئيسية في أكبر الإنتاجات التجارية للكابوكي.



اختتم تاكانوسوكي عرض شونوكاي لعام 2024 بتعهد بالسعي لتحقيق أشياء أعظم في فنه. (© ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 3 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 وهي بقلم كيمي إيتاكورا من Nippon.com. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © ماتسودا تاداو، بإذن من مكتب تاكايا)