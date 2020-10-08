قصة نجاح سوفت بنك تصل إلى مشارف النهاية

أوردت مجموعة سوفت بنك، خسارة تشغيلية غير مسبوقة قدرها 1.37 تريليون ين للسنة المالية المنصرمة في مارس/ آذار 2020. ويرى بعض المراقبين أن هذا لا يتعدى كونه تدهور مؤقت. فهل يشهد نموذج نجاح الشركة المتمثل في تمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الكبرى من خلال مبالغ ضخمة من الديون، نقطة تحول؟

نموذج نمو يصاحبه أخطار مؤكدة بالانتكاس

أصبح تعثر مجموعة سوفت بنك التي يترأسها سون ماسايوشي، واضحًا مع الإعلان عن النتائج المالية المجمعة للسنة المالية المنصرمة في مارس/ آذار 2020. وعلى الرغم من نمو SBG أو مجموعة شركات سوفت بنك بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الجريئة في قطاعات النمو الواعدة، إلا أنها سجلت خسارة بسبب الأداء الضعيف للشركات التابعة لها واضطرت لبيع ممتلكات أخرى من الأسهم لتعويض هذه الخسارة.

وعلى الرغم من صعود سهم SBG إلى مستوى قياسي مرتفع لهذا العام في يوليو/ تموز 2020، في ظل الانتعاش العالمي لأسعار الأسهم، فإن هذا لا يعني أن المخاطر الأساسية التي تهدد المجموعة بالإفلاس قد خفتت. أي نموذج نمو قائم على التمويل من خلال الديون معرض لخطر الانهيار.

وقد سعى السيد سون إلى القضاء على شكوك الإدارة، في الاجتماع العام للمساهمين الذي عقد في طوكيو في 25 يونيو/ حزيران 2020، عبر تسليط الضوء على القيمة السهمية كمؤشر مهم حتى مع إقراره بخسارة تشغيل مجمعة قدرها 1.37 تريليون ين للسنة المالية المنصرمة في مارس/ آذار 2020، كأكبر خسارة تم تسجيلها منذ تأسيس الشركة. والقيمة السهمية هي مقياس يجري تحديده عن طريق طرح الديون الصافية غير المجمعة التي تحمل فائدة من قيمة موجودات أسهم مجموعة SBG.

وأشار سون مستعينًا بالرسم البياني، إلى أن القيمة السهمية البالغة 21.7 تريليون ين اعتبارًا من 31 مارس/ آذار 2020، ارتفعت إلى 23.3 تريليون ين سجلت في اليوم السابق للاجتماع العام. وأشار إلى أنها زادت منذ الربع الثالث من العام المالي 2019، قبل جائحة كورونا، وأعلن أن الهبوط اللحظي في أسعار الأسهم يمثل رد فعل مبالغ فيه.

وكان الأداء الواثق لسون، الذي نقل الأعمال التي أطلقها بنفسه إلى شركة الاستثمار العملاقة SBG، جنبًا إلى جنب مع تخفيض الديون بمقدار 4.5 تريليون ين من خلال بيع أسهم شركة تي موبايل في السنة المالية 2019، بالإضافة إلى شراء الحد الأقصى من سندات الخزانة بقيمة 2.5 تريليون ين، قد مكن أسهم SBG من الوصول إلى أعلى مستوى سنوي في يوليو/ تموز 2020، منتعشة من أدنى مستوى سنوي عند 2610 ين في مارس/ آذار.



البث المباشر لاجتماع المساهمين العام لمجموعة سوفت بنك للسنة المالية المجمعة والمنصرمة في مارس/ آذار 2020. (من البث المباشر للاجتماع العام لمجموعة سوفت بنك)

اعتماد محفوف بالمخاطر على شركة علي بابا

ومع ذلك، فإن وضع إدارة مجموعة سوفت بنك لم يتحسن بشكل كبير كما قد توحي به زيادة سعر سهمها. وبتحليل الرسم البياني المقدم في الاجتماع العام، نجد أن القيمة السوقية لمجموعة سوفت بنك قد ارتفعت بمقدار 2 تريليون ين من 28 تريليون ين في نهاية مارس/ آذار إلى 30 تريليون ين في نهاية يونيو/ حزيران. ونتجت كل هذه الزيادة تقريبًا من قيمة أسهم مجموعة علي بابا القابضة المملوكة لمجموعة SBG، والتي ارتفعت من 14.2 تريليون ين إلى 16.2 تريليون ين.

وخلال نفس الفترة، انخفضت قيمة الأسهم المملوكة لمجموعة SBG في شركة سوفت بنك (شركة اتصالات) بمقدار 300 مليار ين، وكذلك أسهمها المملوكة في شركة أرم (شركة بريطانية لتصميم أشباه الموصلات) بمقدار 100 مليار ين، وقيمة الصندوق المالي سوفت بنك فيجين (شركة استثمارات تمويلية) بمقدار 100 مليار ين. بينما ارتفعت قيمة أسهم تي موبايل يو إس الذي تملكه SBG، وهي الشركة التي تم دمجها مع شركة سبرينت المملوكة لمجموعة SBG في أبريل/ نيسان، بمقدار 400 مليار ين، بينما تخطط SBG لبيع ثلثي حصتها البالغة 25٪ في تي موبايل.

أي أن القيمة السهمية لمجموعة SBG حاليًا تعتمد على أسهم علي بابا. وكما لو أن السوق قد أخذ هذا الوضع في الاعتبار، فإن القيمة السوقية لـ SBG توقفت عند 13.1 تريليون ين فقط عند إغلاق السوق في 10 يوليو/ تموز. وهذا أقل من قيمة أسهم علي بابا التي تحتفظ بهاSBG . وهكذا وبهدف تقليل عبء ديونها، اضطرت SBG لبيع جزء من أسهم علي بابا التي تعتمد عليها (1.25 تريليون ين).

التغييرات في تقييم أسهم SBG من نهاية مارس/ آذار إلى نهاية يونيو/ حزيران 2020

الأسهم التغير في التقييم مجموعة علي بابا القابضة +2 تريليون ين سوفت بنك - 300 بليون ين أرم - 100 بليون ين سوفت بانك فيجين فاند - 100 بليون ين تي موبايل (ثلثي الأسهم يجب أن يباع) + 400 بليون ين

استثمار وي وورك ينتهي بالفشل

على الرغم من هذا الموقف، يؤكد السيد سون أن القيمة السهمية يجب أن تكون لها الأسبقية في الأخذ في الاعتبار على الربح الحالي لأن SBG هي شركة مدرجة في البورصة وشركة استثمار في ذات الوقت. وهذا الرأي مشابه للرأي الذي تبناه الراحل ناكائوتشي إيساوو، مؤسس سلسلة سوبر ماركت دايئي التي أشهرت افلاسها، حيث كان هو الآخر رئيس شركة أعطى الأولوية للمبيعات على الأرباح. أكد ناكائوتشي أن المبيعات تشفع أي شأن آخر. ونمت سلسلة دايئي من خلال الاستفادة من المكاسب غير الواقعية الناتجة عن قيمة الأرض المشتراة لفتح متاجر لتمويل افتتاح المزيد من المتاجر. وفي حين أن الأسهم والأراضي هي أشكال مختلفة من الاستثمار، إلا أنها تشترك في نفس نقاط الضعف. ويبدأ النمو الذي تم تحقيقه في التراجع عندما تنتقل الدورة المالية من أعلى إلى أسفل.

والقضية الأكثر خطورة هي فشل حكم سون كسبب لاعتماد مجموعة SBG الحالي على أسهم علي بابا. ويتضح هذا من خلال مشاركة SBG في وي كومباني، التي تدير شركة مساحة العمل المشتركة وي وورك. وكان من المتوقع أن يمثل الطرح العام الأولي لشركة وي، صعودًا لشركة فيجين فند، مع وجود 10 تريليون ين في صناديق الاستثمار. ومع ذلك، فقد سلط إصدار نشرة الاكتتاب العام الأولي في سبتمبر/ أيلول 2019 الضوء على الأسس غير المستقرة لشركة وي. وتم وقف الاكتتاب العام، وتم إجبار الشريك المؤسس آدم نيومان على الخروج. ومع تدهور التدفقات النقدية، واجهت شركة وي صعوبات إدارية. وأدى ذلك إلى قيام SBG بتدوين القيمة العادلة (السعر الذي يتم به تبادل الأصل أو تسوية الدين بين مشاركين راغبين في التعامل مع معرفة شروط الصفقة المتفق عليها بين أطراف ثالثة مستقلة) لسهم وي كومباني الذي تحتفظ به بقيمة 2.9 دولار مليار ين (حوالي 310 مليار ين)، مما أدى إلى انخفاض القيمة السهمية.



تسببت وي وورك في تسجيل مجموعة شركات سوفت بنك أكبر خسارة منذ تأسيسها. (نيكّان كوغيو شيمبون/ كيودو)

وبينما استثمرت SBGحوالي 1 تريليون ين في وي كومباني، إلا أنها فوجئت بمستوى أرقام الإدارة في نشرة الإصدار. وحاليًا، تبلغ القيمة العادلة لشركة وي أقل من ثلث قيمة استثمار مجموعة SBG.

في الاجتماع العام لعام 2020، كشف سون عن أنه قرر الاستثمار في شركة وي، على عكس رأي المعارضة الداخلية وأنه يتحمل المسؤولية الأكبر.

بداية نهاية أسطورة سون؟

في تطورات أخرى، أدى جائحة كورونا إلى تقويض أعمال شركة أوبر تكنولوجيز، وخفضت SBG القيمة العادلة لسهم الشركة في محفظتها. وعلاوة على ذلك، تقدمت شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وان ويب بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في مارس/ آذار 2020 قبل أن يبدأ عملها التجاري. وفي حين أن صناديق الاستثمار لا بد أن يكون لها نجاحاتها وإخفاقاتها، فإن استثمار SBG الفاشل في وي كومباني يعد بمثابة ضربة تمثل بداية نهاية الأسطورة حول حكم سون.

اكتسب سون ماسايوشي سمعته كمنتقي للفائزين من خلال استثماره في شركة علي بابا، وهو استثمار يواصل دعم مجموعة SBG. ويقال إنه قرر استثمار 20 مليون دولار في علي بابا في عام 2000 بعد محادثة استمرت 10 دقائق مع جاك ما، مؤسس العملاق الصيني.

تم إدراج أسهم علي بابا في بورصة نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2014 وحققت الشركة رأسمال سوقي قدره 25 تريليون ين. حققت شركة سوفت بانك، بحصة تبلغ حوالي 30٪ في علي بابا، مكاسب غير مسجلة بنحو 8 تريليون ين ياباني، وهو أثر استثماري يبلغ 4000 ضعف.

وعلى عكس استثمارها في علي بابا، مثّل استثمار SBG في وي كومباني استثمارًا كبيرًا في شركة ناضجة نسبيًا ستدرج أسهمها قريبًا، قبل أن يتكشف بعد وقت قصير من إطلاقها كونها شركة غير مدرجة مع تقييم نهائي ”وحيد القرن“ بقيمة 1 مليار دولار أو أكثر. فكانت النتيجة عبئًا ماليًا ضخمًا.

كان الاستثمار في علي بابا مسألة حسن الحظ، وقد أدى الاستثمار الفاشل في وي كومباني إلى التأكيد على المخاوف من أن سون لن يكون قادرًا على تكرار نجاحه مع علي بابا.

علاوة على ذلك، فإن قراره بالاستثمار في شركة وي على عكس رغبة المعارضة الداخلية، قد سلط الضوء على الافتقار إلى الحوكمة المناسبة في مجموعة سوفت بنك.

حكم أقوى أم إدارة كاريزمية؟

كما تظهر مشكلات الحوكمة مع الاستثمارات الأخرى، كما هو الحال في الردود المقدمة على ويركارد، شركة التكنولوجيا المالية الألمانية التي أفلست.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت ويركارد أنها شكلت شراكة استراتيجية مع SBG وأنها ستضع 900 مليون يورو (حوالي 108 مليار ين) في سندات قابلة للتحويل مع شركة تابعة لمجموعة SBG. وساعدت الأموال التي قدمتها SBG في تعزيز الثقة في ويركارد، والتي ترددت شائعات عن وجود مشاكل في التدفق النقدي بها. ومع ذلك، أدى الكشف في يونيو/ حزيران عن عدم قدرة وايركارد على الاحتكام على 1.9 مليار يورو نقدًا في دفاترها إلى قيام الشركة بإعلان إفلاسها.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة، كان صندوقًا فرعيًا لـ SBG هو الذي حصل على السندات القابلة للتحويل. وجرت الاستثمارات من قبل الإدارة العليا، ولم تشارك SBG نفسها في الأمر. فهل تم تقديم الاستثمارات الخاصة كشراكة إستراتيجية مع SBG لإعطاء الانطباع بأن وايركارد قادرة على الاستمرار؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن تجنب الانتقادات الموجهة لغياب الحكم السليم.

وصرح قسم العلاقات العامة في SBG أن الشراكة كانت مع إحدى شركات مجموعة SBG، وأنه لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل، وأن SBG لم تستثمر في الصفقة، وأنه لا يوجد أي تأثير مالي على الشركة.

وبالنظر إلى كيفية اتخاذ القرار بالاستثمار في وي كومباني، تخطط SBG لزيادة عدد المديرين الخارجيين بمقدار اثنين وتعزيز حوكمة الشركات في السنة المالية الحالية. ومثل هذه التغييرات تعني التراجع عن إدارة سون الكاريزمية. ومع ذلك، عرض سون أكثر من 40٪ من أسهم SBG التي يمتلكها كضمان للمؤسسات المالية، مما أثار الشكوك حول مدى فعالية هذه التغييرات.

والإدارة المتعثرة لـ SBG لها تفسير بسيط. والسبب في ذلك هو تجاوز الأعباء المالية التي كانت غير واضحة في الوقت الذي كانت ترتفع فيه أسعار الأسهم، والتي انكشفت عندما انخفضت هذه الأسعار. وفي السنة المالية الحالية، تنتهج SBG استراتيجية الإدارة الدفاعية من خلال تقليل عبء ديونها. ويمثل هذا أيضًا تصحيحًا لنموذج نمو سون في زيادة الديون لتوسيع أصول مجموعة سوفت بنك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سون ماسايوشي، الرئيس التنفيذي، في أحد اجتماعات النتائج المالية لمجموعة سوفت بنك في الفترة بين أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول عام 2019. سانكي شيمبون)