أسطورة كرة القدم ناكاتا هيديتوشي: حلقة وصل بين الثقافة اليابانية التقليدية والعالم

أصبح ناكاتا هيديتوشي أحد أساطير كرة القدم مع حلول أولمبياد أتلانتا عام 1996، حيث ساعد اليابان على هزيمة البرازيل في أمر أشبه بالمعجزة في ميامي. ومثّل اليابان في ثلاث نهائيات لكأس العالم واستمر في اللعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والدوري الإنكليزي. وبعد اعتزاله في عام 2006، ألهمته رحلاته بالحفاظ على التقاليد اليابانية المهددة بأن تصبح في طي النسيان.

لاعب سابق في منتخب اليابان الوطني لكرة القدم. بعد اعتزاله اللعب، غادر في رحلة إلى 100 دولة ومنطقة. ومن عام 2009، ذهب في جولة إلى جميع المحافظات اليابانية البالغ عددها 47 محافظة، وزار أكثر من 400 مصنع متخصص في صناعة الساكي خلال زيارته. ومتأثرًا بالنكهات والجذور الثقافية العميقة للمشروب، أسس شركة (جابان كرافت ساكي) في عام 2015. ويشارك حاليًا في الاستشارات المعنية بصناعة الساكي، وتطوير ثلاجات حفظ وتخزين الساكي، وتطبيق (ساكي نوماي) المعني بكل ما يخص الساكي، إضافة إلى العلامة التجارية لكاسات وأكواب الشرب (Nathand) (ناثاند)، ومشارك كذلك في رعاية أسبوع (كرافت ساكي)، أحد أكبر الفاعليات المهتمة بالساكي في العالم. ويعرض (ناكاتا) الثقافة اليابانية والمهارة الحرفية عبر مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك نشر رحلاته عبر الإنترنت على موقع (Nihonmono) (نيهونمونو)، والتعريف بالحرفيين في كتاب يحمل اسم نفس العنوان، ويقدم برنامج إذاعي إسبوعي بعنوان (Voices from Nihonmono) (فويسس فروم نيهونمونو).

رحلة لتجربة التقاليد

تميل وسائل الإعلام اليابانية إلى المبالغة في السمات اليابانية الإيجابية. لكن يمكن للبلاد أن تفخر بشكل مبرر بتقاليدها الحرفية الاستثنائية، الأمر الذي وجد فيه ناكاتا هيديتوشي نفسه منجذبًا إليها.

ناكاتا، لاعب كرة قدم ياباني بارز مثّل بلاده في الألعاب الأولمبية وكأس العالم ولعب لأندية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز، وغادر عالم الرياضة بعد كأس العالم 2006 في ألمانيا، وأصبح شيئا من قبيل الرحالة أو المتجول المحترف.

وانطلق ناكاتا في رحلاته مبهم الهدف، ثم ترك الطريق يقوده إلى حيث يهديه. ولقد خطط لرؤية كل البقاع اليابانية، مجازيًا وحرفيًا، حيث إنه لم يرغب فقط في زيارة كل محافظة، ولكنه أراد استكشاف كل زاوية وركن على أرض وطنه. واستمر في رحلته معتمدًا على خبرته في السفر، ومن خلال تجواله هنا وهناك أصبح يرى عن قرب الحرفيين التقليديين المنتشرين في جميع أنحاء اليابان.

وفي نهاية المطاف توصل إلى حقيقة حتمية

وهي ”بغض النظر عن مدى إعجابي، وكم هي رائعة هذه الأعمال الحرفية التي تخرج من جعبة صانعيها، فإن الكثير منهم سيختفي تمامًا. فالأشياء لا تختفي دائمًا لأنها سيئة الصنع. فحتى المنتجات والمهارات الأكثر إتقانا وجمالًا يمكنها أن تضيع“.

التعريف باليابان الحقيقية

قضى ناكاتا سنواتٍ في إيطاليا خلال مسيرته الكروية، وأصبح بطبيعة الحال من عشاق النبيذ هناك. وبعد عودته إلى اليابان، ساعد في إدخال نبيذ (لامبروسكو باسيو) إلى السوق اليابانية، وهو الذي يتميز بلونه الأحمر اللامع ويتم إنتاجه في منطقة بارما، وقاده هذا الأمر لزيارة مصنع النبيذ ولقاء متعهدي تجارته. وانطبع كل ما يقوم به الحرفيون التقليديون هناك من مهارة ودقة في عقله الباطن، تقريبًا دون أن يشعر.

ويمكن القول بأن دقة ومهارة الحرفة الحقيقية هي نفسها، سواء كنت تصنع النبيذ في أوروبا أو الساكي في اليابان. إلا أنه على النقيض، فبينما وجدت المنتجات الأوروبية نفسها في الأسواق العالمية، فإن العديد من حرفي اليابان بالكاد يتاجرون بحرفتهم محليًا.



ناكاتا وهو في ردهة مقر برنامجه الإذاعي (جي-ويف نيهونمونو) بطوكيو. تصوير أووادايرا تسونيبومي.

عندها قرر ناكاتا أن يصب تركيزه تجاه هذا الأمر

ويشرح قائلاً ”لقد رأيت فرصة، لكنها كانت مجرد فرصة، ببساطة، لا يفعل معظم الحرفيين التقليديين في اليابان ما يحتاجون إليه لترويج بضاعتهم. حيث تم تطوير هذه الحرف اليدوية في نطاق السوق المحلي، وعليه لم تكن هناك حاجة للقيام بأي عمل إضافي لإيجاد عملاء جدد. فعملاؤهم بجوارهم بالفعل، وغالبًا ما يكونون يعرفونهم شخصيًا. لذا لم تكن هناك حاجة ماسة للتسويق أو الإعلان. ولكن، عندما يصبح السوق هو البلد بأكمله، أو العالم بأسره، فالبطبع لن تتوافق أنظمة المبيعات القديمة. وهذا هو الأمر الذي أريد إحداث التغيير به“.

ولقد بدأ ناكاتا التفكير فيما يمكنه فعله لإحداث تغيير بخصوص هذا الأمر. وكانت إحدى الأفكار هي موقع (Nihonmono) (نيهونمونو). فالاسم عبارة عن تلاعب بالكلمات - يمكن أن يُترجم إلى ”أشياء يابانية“، وهو أيضًا عبارة عن (لفظ منحوت–توليد كلمة جديدة بتركيب اثنتين معًا–) لـ (Nihon) (نيهون) (اليابان) و (honmono) (هونمونو) (الحقيقي) أي (اليابان الحقيقية). والهدف من الموقع هو زيادة الوعي والفهم الأساسي لجودة السلع المنتجة تقليديًا.

”وما زلت أسمع بأن الشباب لا يحبون شراء الأشياء اليابانية التقليدية، لكني أعتقد أن الحقيقة مختلفة بعض الشيء. فمثلًا، إذا لم أكن أعرف أي شيء عن صناعة الساكي، وأردت أن أشرب قليلًا منه، فلربما كنت سأختار نوعًا ليس جيدًا ورخيصًا. ولكن الآن، اعتبر نفسي من النوع الذي يختار الجودة، بغض النظر عن السعر، وذلك لأنني تعلمت الكثير عن الساكي. وأستطيع معرفة الآن كيفية اختيار مشروبًا جيدًا“.

ويعمل ناكاتا حاليًا على تزويد المشتغلين بالصناعة بالأدوات اللازمة للتواصل بشكل أفضل مع المستهلكين، حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات أفضل بشأن المنتجات التي يختارونها.

كسب ثقة الأخرين ليس بالأمر الهين

بالطبع، لم يكن ناكاتا الوحيد الذي رأى الإمكانات في الصناعات الحرفية التقليدية في اليابان. إلا أنه حتى إذا توصل أحدهم إلى فكرة مذهلة لتنشيط هذه الصناعات، فلن يتم الاستفادة منها دون القدرة على التعامل مع الحرفيين الرئيسيين المشاركين في هذه الصناعة وإشراكهم فيها. وعندما يكون الشخص الذي يطرح مثل هذه الفكرة دخيلاً على الصناعة - وشخصية مشهورة - فيمكن أن تعتبر كتطفل غير مرحب به، أو حتى مجرد نوع من التعالي.

لكن رؤية ناكاتا وأفكاره جذبت عددًا كبيرًا من الحرفيين.

”الأشياء التي قمت بها في السنوات القليلة الماضية دفعت الناس إلى الثقة في نواياي. وبالنسبة للساكي، كان الشيء الأكثر فاعلية هو قضاء الوقت في التجول في البلاد وزيارة أكبر عدد ممكن من مصانع الجعة. ولقد جمعت أكثر من مئة من مصنعي الجعة من جميع أنحاء اليابان للانضمام إلى أسبوع (كرافت ساكي) أو (حرفي الساكي) الذي يُعقد سنويًا ومستمر لعدة سنوات حتى الآن. حيث كان من الضروري تخصيص الوقت لقضائه مع محترفي الصناعة، والتقرب منهم، وكسب ثقتهم“.

وعندما كان لا يزال في الملاعب، غالبًا ما أعطى ناكاتا انطباعًا بالتعجرف والاستهتار، ولكن عندما أعاد تشكيل نفسه كمسافر جوال، اقترب من العالم بفضول متواضع، الأمر الذي يدل على قدرته على كسب ثقة الناس. فحتى متعهدي تجارة الساكي الأكثر حماسًا لم يقوموا بزيارة هذا الكم من مصانع الجعة، أو حتى تذوقوا العديد من أنواع الساكي المختلفة، كما فعل ناكاتا على الأقل، وبنظرة موضوعية هذا هو مدى عمق خبرته في عالم الساكي.

كؤوس جديدة مخصصة للساكي

وفي غمار رحلته للتعرف على دروب مختلفة، يهتدي لأفكار جديدة

”هناك شيء واحد ما زلت أتساءل عنه، أو بالأحرى لا أستطيع فهمه حقيقة. وهو عن سبب عدم وجود آنية شرب مخصص للساكي حتى الآن. علينا أن نعتبر أن أكواب (ochoko) (أوشوكو) الفخارية الصغيرة التقليدية قد تم تطويرها لجعل الناس يستمتعون بنكهة ورائحة الساكي. لكن هذا بالنسبة لعادات شرب الساكي منذ القدم، أما اليوم فالأمر مختلف تمامًا. إذن، لماذا نستمر في استخدام نفس نمط الأكواب؟ فكل نوع من أنواع النبيذ أو الشمبانيا له كأسه المختلف، ويبرز كل منها روائح ونكهات مختلفة. وهذا ما ألهمني“.

فلقد أدى تطور الساكي المستمر، والشغف الذي يدفع صانعيها، إلى خلق نكهات وروائح أكثر عذوبة ورونقًا من أي وقت مضى، ووصل الساكي بشكل عام إلى مستويات غير مسبوقة من الجودة. ويبدو أن هذا العصر الجديد للشراب يستدعي بدوره نمطًا جديدًا آخرًا من آنية الشرب. ومن هذا المنطلق، ساعد ناكاتا في طرح علامة تجارية جديدة مخصصة لكاسات الساكي في الأسواق، وهي (Nathand) (ناثاند)، والتي تجمع بين الطراز الحديث والتصاميم التي تساعد على التعبير بشكل أفضل عن نكهات وروائح الساكي العصرية. ومع استمرار التجارب لإثبات أن الساكي مشروبًا مناسبًا لمختلف الأطعمة من جميع أنحاء العالم، وليس فقط للمطبخ الياباني، تم استخدام هذه الكاسات بسرعة في المطاعم الراقية بجميع أنواعها.



كؤوس الساكي التي يتم الترويج لها من قبل ناكاتا هيديتوشي. تصوير أووادايرا تسونيبومي.

من الساكي إلى الشاي إلى مزيدٍ من الأفكار

وعندما توغل (ناكاتا) أكثر وأكثر في عالم الساكي تفطن إلى أمور أخرى.

”المشروب الأول الذي دائمًا ما يتوقعه أي شخص مع العشاء هو الماء. وبالطبع، لعشاق المشروبات الروحية فلديهم كذلك العديد من الخيارات الأخرى. ولكن إذا كان الناس لا يستطيعون أو لا يريدون شرب المشروبات الكحولية، فما الذي يبحثون عنه بخلاف الماء؟ ومن منظور المطعم، ما الذي يمكنهم فعله لزيادة الأرباح من العملاء الذين لا يحتسون الخمر؟ والماء بطبيعة الحال محدود الربح. ولهذا السبب أعتقد أن الشاي لديه الكثير من الإمكانات. تمامًا مثل الساكي، فالشاي يحتوي على مجموعة متنوعة من الأساليب عالية القيمة، والتي بإمكانها أن تضفي بعضًا من المتعة الإضافية للرواد، ومساعدة المطاعم على زيادة الأرباح“

وبالتأكيد لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين ولدوا في اليابان ولم يحتسوا الشاي. حتى لو كان عدد قليل من الناس يقومون بتخميره بالطريقة القديمة في المنازل، فإن أرفف متاجر الكومبيني (متاجر متعددة المستلزمات والخدمات) تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزجاجات. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن الكثيرين على دراية كافية بالشاي.

”تخيل معي، نحن لدينا هنا أنواع جيدة للغاية من الشاي الياباني. ولنفترض أن لدينا ملصق مكتوب عليه (kamairi-cha asamushi) (كامايري-تشا أساموشي) أوراق الشاي الأخضر المحمصة ومطهوة قليلًا على البخار. فكم من الناس سيقرأون ذلك وسيكونون قادرين على تخيل مذاق الشاي؟ كم من الناس سيرون ذلك ويفكرون فيه على أنه شيء عليهم فقط تجربته؟ وفي النهاية، أدركت أن وضع الملصقات على المنتجات التقليدية مثل الشاي قد وصل إلى مرحلة لا يفهمها حقًا سوى الأشخاص المشتغلون بهذا المجال. وما نريد تحقيقه فعليًا على أرض الواقع هو إيجاد طريقة لإيصال مدى هذه الجودة إلى الأشخاص الذين لا يعرفون أي شيء على الإطلاق عن الشاي“.



مدير إحدى مزارع الشاي، على اليمين، يتحدث عن محصوله مع ناكاتا. الصورة من نيهونمونو.

وبعد أن أصبح أحد أهم خبراء الساكي في اليابان، فالآن ناكاتا في طريقه ليصبح خبيرًا في الشاي أيضًا. وهو لا يتوقف عند هذا الحد. بل ينتقل إلى مجموعة متنوعة من الحرف التقليدية، كما في المشروبات الروحية المقطرة اليابانية مثل (شوتشو)، والتي يقول إنه لم يكن يشربها من قبل.

”فعندما أفكر في الأمر، لم تكن المسألة أني أكره مشروب (شوتشو)، ولكن الحقيقة أنني لم أكن أعرف أي شيء عنه. وإذا لم يكن لديك أي معرفة أساسية، فكيف يمكنك اختيار ما تريد؟ وإذا اخترت شيئًا عشوائيًا ولم يعجبك، فقد تقنع نفسك أن مشروب (شوتشو) ليس مناسبًا لك“.

توسيع آفاق التراث الياباني

تقطير مشروب شوتشو هو صناعة يدوية تقليدية كما هو الأمر في تخمير الساكي. وبصفته الرجل الذي عرّف (نيهومونو) إلى العالم، رأى ناكاتا هذا المشروب على أنه تقدم حتمي.

”ونظرًا لأن الحرفيين لا يهتمون عادةً بالتحدث إلى الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن حرفتهم، كان علي أن أبدأ بالدراسة. ورأيت أن الحد الأدنى هو أن أكون مستعدًا لإعطاء الوقت اللازم للقيام بذلك بشكل أفضل من أي شخص آخر. فالأمر بالضبط مثل كرة القدم. لكي تتحسن، عليك أن تتدرب“.

وعندما كان لاعب كرة قدم، لم يكن ناكاتا بذلك الرجل الذي يتحدث عن الأحلام. ولذلك أنا مندهش جدًا من الكلمات التي خرجت من فمه الآن وهو محب للشاي والـشوتشو.

أليست هذه الصناعات التقليدية جزءًا من ثقافتنا؟ ثقافة اليابان؟ وإذا نجحت مشاريعنا، فقد يقول البعض أن الثقافة اليابانية نفسها ستتغير نتيجة لذلك. وعلى أقل تقدير، أريد إيجاد شيئٍ يمكننا تركه وراءنا للأجيال القادمة”.



منتجات عالية الجودة معروضة في ردهة مقر برنامج (جي-ويف نيهونمونو) الإذاعي. في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: تشكيلة من أنواع الساكي المختارة من ناكاتا، آواني الطعام الفاخرة، عصير اليوسفي الحامضي، وأدوات الطبخ اليابانية التقليدية. تصوير أووادايرا تسونيبومي.

أما أحدث مشاريع ناكاتا فهو متجر للتجارة الإلكترونية، اسمه نيهونمونو ستور، والذي يقدم عناصر مختارة من تصميمات الحرفيين ذوي الخبرة ممن قام باستضافتهم على موقعه الإلكتروني. وقد تم إطلاق المتجر في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكل قطعة في الموقع هي سلعة فاخرة اختارها ناكاتا بنفسه خلال زياراته للمُصنّعيين. وفي المستقبل، يخطط للتعاون مع المتخصصين في مختلف المجالات كالطهاة للمشاركة كمنسقين لتوسيع نطاق العروض، وزيادة مبيعات السلع الحرفية. ويخطط أيضًا للتعاون مع مصنعي المنتجات لإنتاج عناصر جديدة.

وسيمثل ذلك الأمر الخطوة التالية في درب ناكاتا هيديتوشي لتحقيق أحلامه.



متجر نيهونمونو.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: ناكاتا هيديتوشي في ردهة مقر برنامجه الإذاعي (جي-ويف نيهونمونو)، الذي يضم معرضًا ترفيهيًا لفترة محدودة يتم تقديمه بالتعاون مع راديو (جي ويف). جمع (ناكاتا) مجموعة متنوعة من الكنوز المخفية من جميع أنحاء اليابان لعرضها، جنبًا إلى جنب مع الكاسات المخصصة للساكي التي ساعد في إنتاجها. تصوير أووادايرا تسونيبومي)