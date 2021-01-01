التخلص من مياه فوكوشيما المشعة.. عدة خيارات أحلاها مر!

بعد مرور عقد من الزمان على حادثة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التي وقعت في مارس/ آذار 2011، بدأت تنفد المساحة الموجودة داخل المجمع والتي كانت تُستخدم لتخزين المياه الملوثة التي تمت معالجتها لإزالة النويدات المشعة، وعليه قررت الحكومة التخلص من المياه بإطلاقها في المحيط الهادئ، وهو ما يعد ضربة جديدة لصناعة صيد الأسماك المحلية، التي ما انفكت تصارع الشائعات المنتشرة حول سلامة ما يتم اصطياده من أسماك منذ وقوع الحادث.

نفاد مساحة التخزين

إذا صعدت إلى أعلى درج الطوارئ خارج أي من المباني الموجودة في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية، فسوف ترى صفوفًا لا حصر لها من الخزانات. لقد تم تحويل المجمع، الذي كان فيما مضى يوفر الكهرباء للعاصمة طوكيو، إلى مزرعة خزانات.



خزانات المياه الملوثة تمتد على مرمى البصر.

يستمر الوقود داخل المفاعلات التالفة في إطلاق الحرارة ولذا يجب أن يتم تبريده باستمرار. كما تتسرب المياه الجوفية ومياه الأمطار إلى مباني المفاعل، وكل هذه المياه ملوثة بالإشعاع.

تُستخدم معدات الامتزاز لإزالة معظم عنصر السيزيوم والاسترونشيوم، وهي العناصر المشعة الرئيسية، من الماء. يتم بعد ذلك تمرير المياه من خلال أنظمة المعالجة السائلة المتقدمة ALPS، لإزالة معظم العناصر المشعة الإضافية باستثناء التريتيوم وتخزينها في مئات الخزانات على الأرض. يبلغ ارتفاع كل خزان فولاذي أكثر من 10 أمتار ويتم إيقافها على شكل قرص العسل لتوفير المساحة مع ترك مسافة 1.5 متر فقط بينها. اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أصبح هناك 1000 خزان من هذا القبيل يحتوي كل منها على 1.23 مليون لتر من المياه الملوثة وتم رصّ الخزانات ليصل ارتفاعها إلى ارتفاع مبنى مكون من ثلاثة طوابق، إنه بالفعل مشهد هائل.



الخزانات الضخمة التي يزيد ارتفاعها عن 10 أمتار، يحتوي كل منها على حصة أسبوع واحد من المياه الملوثة.

يتم إنتاج 140 طنًا من المياه الملوثة يوميًا، ويمتلئ الخزان الواحد بالماء خلال أسبوع. توجد حالياً مساحة كافية لتخزين 1.37 مليون طن من المياه الملوثة ولكن بحلول صيف 2022، لن تتبقى أي مساحة متاحة. وفي الوقت نفسه، من المقرر الشروع في أعمال تفكيك المحطة عام 2021 بدءًا بإزالة الحطام المشع من قلب المفاعل، ويتطلب هذا العمل توفر المساحة لمناطق التحضير والمختبرات ومستودعات المواد والمعدات ومرافق أخرى، ناهيك عن طرق الوصول التي سيستخدمها الأفراد والسيارات.

كان المسؤولون يعرفون منذ فترة أن مساحة تخزين المياه الملوثة ستنفد في النهاية. في نوفمبر 2016، قامت لجنة دراسة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بفحص طرق للتخلص من المياه المعالجة وتمت المقارنة بين العديد منها، مثل تبخير الماء في الهواء أو إطلاقه في المحيط الهادئ أو حقنه في الأرض. بناءً على سجلات الأداء الفني، أوصت اللجنة في فبراير/ شباط 2020 بتبخير الماء أو إطلاقه في البحر، إلا أن شركات الزراعة ومصايد الأسماك المحلية بالإضافة إلى مجموعات المستهلكين، عارضت الخطة، ولكن استناداً إلى توصيات اللجنة تخطط الحكومة لإطلاق المياه في المحيط.

شخصيتان من المجتمع المحلي

عندما سمعت أن المياه المعالجة سيتم تصريفها في البحر تذكرت على الفور رجلين كنت قد التقيت بهما في مارس/ آذار 2014 في حدث ترويجي للمأكولات البحرية نظمه منتجو فوكوشيما للمستهلكين في منطقة طوكيو.

تعتبر المياه قبالة محافظة فوكوشيما مناطق صيد رئيسية، وذلك بفضل التيارات المحيطية الباردة والدافئة المتقاربة هناك. كانت الأسماك المحلية، الموجودة بوفرة بسبب سباحتها ضد التيارات القوية، تحظى بشعبية كبيرة بين الطهاة المحترفين وفي سوق تسوكيجي للأسماك، ثم لاحقًا في تويوسو أحد أسواق بيع السمك بالجملة. كما كانت تعاونية فوكوشيما، التي علقت عمليات الصيد فور حدوث الانصهار في قلب المفاعل، قد استأنفت ”الصيد التجريبي“ في يونيو/ حزيران 2012. لكن الجهود الهائلة التي بُذلت، بما في ذلك اختبار التأكد من عدم وجود نشاط إشعاعي وفقًا لمعايير صارمة للغاية من قبل كل من التعاونية والمحافظة لضمان أن الأسماك التي يتم اصطيادها من فوكوشيما آمنة، فشلت في إقناع المستهلكين.

في حدث الطعام الذي أقيم في طوكيو، أشاد مسؤولو المحافظة بجدية التدابير المتخذة لتقييم سلامة المأكولات البحرية القادمة من فوكوشيما، وأبدى المشاركون المتحمسون لدعم المحافظة اهتمامًا كبيراً. فجأة، تم كسر حالة الهدوء إثر صعود كيكوتشي موتوفومي على خشبة المسرح، وهو صياد من مدينة سوما الساحلية غير البعيدة عن فوكوشيما دايئيتشي، وإيزوكا تيتسوؤ، تاجر بيع الأسماك الجملة.

لم يكن هذان الشخصان، اللذان بدا وكأنهما تلميذان مشاغبان ضخمان، أفضل تجسيد لهيئة الأشخاص المتضررين من الكارثة. لقد نجحا في إمتاع الجمهور كما لو كانا ممثلين كوميديين مخضرمين، حيث تحدثا عن طفولتهما ونشأتهما في مدينة تعيش على صيد الأسماك وأيام عملهما كطهاة على متن سفن الصيد، عندما كان عليهم إعداد أربع وجبات يوميًا للطاقم الجائع. بعد ذلك، قاما بخبرة بتقطيع السمك الشائك ذي البقع البيضاء لصنع معجنات لحساء السمك وتقديمه للجمهور. كانت المعجنات طرية وممتلئة وكان الحساء غنياً ولذيذاً. عندما شرع كيكوتشي وإيزوكا في التجول بين الطاولات لحث الجمهور بفخر على الاعتراف بمدى لذة الطعام، تغيرت مواقف الناس فتحولوا من مجرد باحثين عن طرق لدعم المناطق التي تأثرت بالكارثة إلى أشد المعجبين بمدينة سوما ومنتجاتها السمكية.

ومن المفارقات أن مصدر السمك الشائك كان هوكايدو وليس فوكوشيما، فبسبب المخاوف بشأن مستويات الإشعاع المفرطة، لم يكن السمك الشائك مدرجاً في قائمة الأنواع المستهدفة للصيد التجريبي. في نهاية تلك الفعالية، ألقى كيكوتشي خطابًا لا يُنسى حول رغبته في الاستمرار في الصيد بعيدًا عن سوما وأمله في أن يزور الحاضرون فوكوشيما يومًا ما لتناول المعجنات المصنوعة من الأسماك الطازجة.

في خريف عام 2015، أصدر كيكوتشي وإيزوكا وزملاؤهم المحليون صحيفة ربع سنوية تسمى Sōma taberu tsūshin (أخبار الطعام في سوما) يظهر في كل عدد مزارع أو صياد محلي، غالباً ما يكون من مدينة سوما ولكن أحياناً أيضًا من مدن أخرى على طول الساحل، ليقوم بتسليط الضوء على عوامل الجذب لمنتجاتهم.



أعضاء قسم تحرير النشرة الإخبارية. يشغلون وظائف يومية مختلفة، لكنهم جميعًا يحبون مدينة سوما. (إهداء من صحيفة أخبار الطعام في سوما)

أنا نفسي كنت مشتركًا في صحيفة أخبار الطعام في سوما منذ فترة، وقد زرت مدينة سوما عدة مرات في جولات نظمتها الصحيفة. فتحت زياراتي المتكررة عيني على حقيقة أن المزارعين المحليين والصيادين ومصنعي المأكولات البحرية يبذلون جهدًا كبيرًا لضمان أن منتجاتهم ضمن مستويات الإشعاع المحددة. إنهم يعملون بجهد لإزالة الشكوك العالقة حول سلامة الغذاء من فوكوشيما، في الواقع أعتقد أن فحوصات السلامة المتعددة ربما تؤهل منتجات فوكوشيما لأن تكون أكثر أمانًا من تلك الموجودة في أي مكان آخر في البلاد.

كيكوتشي وإيزوكا ليسا وحدهما، فقد قامت العديد من الشركات المرتبطة بالأغذية في فوكوشيما التي دمرتها كارثة التسرب الإشعاعي، بإعادة بناء العلاقات مع المستهلكين خطوة بخطوة على مدار السنوات العشر الماضية. لا شك أن تصريف المياه المعالجة في المحيط سيكون قراراً قاسياً للغاية إن كان يعني أن عليهم البدء من جديد.

المياه المعالجة

عندما زرت فوكوشيما دايئيتشي في سبتمبر/ أيلول، أتاح لنا المصنع القيام بجولة في منشأة ALPS المعنية بتطهير المياه. كانت مستويات الإشعاع في 96% من المجمع منخفضة بحيث لم يكن من اللازم ارتداء ملابس واقية، ولكن هنا يرتدي الجميع أفرول وقناع كامل للوجه لدخول المنشأة.



ارتداء الزي الواقي أثناء القيام بجولة داخل منشأة ALPS.

تقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ بمعالجة المياه أولاً عن طريق إضافة محلول لترسيب الكوبالت والمنغنيز ومواد أخرى، ثم تمرير المياه عبر سبعة أنظمة إزالة متعددة النويدات تتكون من 18 عمود باستخدام الفحم المنشط والمبادلات الأيونية. على الرغم من عدم قدرة أنظمة ALPS على إزالة جميع المواد المشعة بشكل كامل، إلا أن الماء يتوافق مع المعايير الحكومية لإطلاق المواد المشعة من المحطات النووية إلى البيئة. على سبيل المثال، تستطيع أنظمة ALPS تقليل تركيز السترونشيوم إلى واحد من المليار عن مستواه السابق.



تستطيع أنظمة ALPS إزالة 62 نوعًا من المواد المشعة من المياه الملوثة. يرتدي العمال في الموقع معدات واقية بالكامل.

في الصور أدناه، مقياس الجرعات الذي يقيس النشاط الإشعاعي لعينة المياه المعالجة في الجرة في الصورة التي على اليسار يسجل 1. وفي الصورة التي على اليمين، عينة ماء الصنبور (في الحاوية البلاستيكية)، التي تحتوي على مادة مضافة للاستحمام شائعة الاستخدام من ”كرة الراديوم“ تعطي تأثيرًا شبيهًا بالينابيع الساخنة، تسجل 3 على مقياس الجرعات. ربما لا نستطيع القول بأن المياه المعالجة آمنة تمامًا، لكنها لا تبدو خطرة مقارنة بمنتج مثل ”كرة الراديوم“ المتوفر عبر الإنترنت ويتم التعامل معه من خلال خدمات التوصيل كطرد عادي.



إلى اليسار، المياه المعالجة بواسطة أنظمة ALPS مع مقياس الجرعات مسجلاً 1، وعلى اليمين، الماء الذي يحتوي على مادة مضافة من ”كرة الراديوم“ مسجلاً 3 على مقياس الجرعات.

تصحيح المعلومات المغلوطة

لا يمكن إزالة التريتيوم من مياه المفاعل الملوثة بالتكنولوجيا الحالية، ولكن المادة موجودة في الطبيعة وفي البخار ومياه الأمطار ومياه الصنبور. إنها ذات نشاط إشعاعي ضعيف للغاية، لذلك لا يمكنها اختراق الجلد ولا إصابة جسم الإنسان بالإشعاع. حتى في حالة تناولها، سيتم إفرازها تمامًا مثل الماء ولن تتراكم في أنسجة الجسم.

إذا تم إطلاق المياه المعالجة في المحيط، تقول الحكومة إنها تخطط لتخفيفها إلى محلول نسبته واحد على أربعين مع مياه البحر وإطلاقها بكميات صغيرة على مدار 30 عامًا. هذا المستوى من التركيز الذي يبلغ واحد على أربعين أقل بكثير من معيار منظمة الصحة العالمية لمستويات التريتيوم في مياه الشرب.

يقول البعض إنهم لا يثقون في أي تفسير تقدمه شركة TEPCO التي تسببت في وقوع الحادث، أو أن TEPCO تخدع وسائل الإعلام أيضًا. سألت البروفيسور ياسودا هيروشي من معهد أبحاث جامعة هيروشيما لبيولوجيا الإشعاع والطب عن تأثيرات إطلاق التريتيوم في البحر، وكانت إجابته كالتالي: ”التريتيوم الذي تنتجه الأشعة الكونية هو نظير موجود في الطبيعة. كما تم توزيعه على نطاق واسع في جميع أنحاء الأرض بعد اختبار القنبلة الذرية بعد الحرب العالمية الثانية ومن خلال تشغيل محطة الطاقة النووية ومصادر أخرى. ومع ذلك، لم يثبت أنه ضار بصحة الإنسان.

”معظم التريتيوم موجود في شكل HTO، حيث تم استبدال إحدى ذرات الهيدروجين في H2O بذرة تريتيوم. نظرًا لأن HTO يتصرف تمامًا مثل الماء، فإنه إذا تم إطلاقه في البحر فسوف يتشتت بسرعة ولن يتراكم في المأكولات البحرية، وبالتالي فإن كمية التريتيوم التي يتناولها البشر عبر هذا الطريق تكاد لا تذكر مقارنة بجميع النظائر المشعة التي نتعرض لها في العالم الطبيعي. علاوة على ذلك، فإن الإشعاع المنبعث من التريتيوم على شكل أشعة بيتا ضعيف وسرعان ما يتم إفرازه من خلال العرق والبول. لا يبقى التريتيوم في الجسم لفترة طويلة جدًا، ومقارنة بالنظائر المشعة الأخرى، فإن أي آثار صحية محتملة تكون صغيرة جدًا“.

إلا أن ياسودا يستطرد قائلاً ”بغض النظر عن نوع أو تركيز النظير، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية لقرار إطلاق مادة مشعة في الطبيعة. في هذه الحالة، يمكن أن يؤثر إطلاق المياه المعالجة حقًا على سبل عيش السكان المحليين الذين يعملون في صيد الأسماك، لذلك يجب شرح أي إجراء من هذا القبيل بعناية واتخاذ تدابير لتعويض الشائعات الضارة“.

هذه هي مشكلة إطلاق المياه المعالجة في المحيط. يقول كيكوتشي، صياد السمك من مدينة سوما، ”كان ينبغي على الحكومة والخبراء العلميين بذل جهد أكبر لشرح الأمور للجمهور حتى قبل الخوض في مسألة ما إذا كان ينبغي إطلاق المياه. فوكوشيما لن تكون الحالة الأولى، فالمحطات النووية في جميع أنحاء العالم تطلق بالفعل المياه المعالجة. يجب على المستهلكين الوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور وأن يروا بأم أعينهم وأن يقرروا بأنفسهم، بدلاً من السماح للانطباعات والإشاعات بالتأثير عليهم دون معرفة الحقائق“.

تم إرسال الكهرباء التي أنتجها مفاعل فوكوشيما دايئيتشي، الذي يقع على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمال شرق طوكيو، إلى عاصمة البلاد لتلبية احتياجاتها الضخمة من الطاقة. لم يتم استهلاكها محليًا، ومع ذلك فقد كان سكان المحافظة، الذين حصلوا على الكهرباء من أماكن أخرى، هم الأكثر تضررًا من الحادث. قد يتم في النهاية إطلاق المياه المعالجة في البحر بعيدًا عن طوكيو، لكن سكان العاصمة مثلي الذين استهلكوا الكهرباء الناتجة من مفاعل فوكوشيما دايئيتشي بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة.

نحن بحاجة إلى التوقف والتفكير قليلاً، بدلاً من نشر الشائعات بشكل غير مسؤول أو رفض شراء منتجات فوكوشيما لأننا نشعر أنها قد تكون ملوثة بطريقة ما. ولإظهار الاحترام اللائق لخطورة الوضع، يجب أن نتخذ قرارات عقلانية بعد بذل قصارى جهدنا لمعرفة الحقائق.

يحثنا إيزوكا وكيكوتشي، كمستهلكين للأغذية ومستخدمين للكهرباء، على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية. يقول إيزوكا: ”انطباعي المباشر هو أن الحكومة قررت بالفعل تصريف المياه المعالجة. يقول ثلاثة من بين كل عشرة أشخاص إنهم يتجنبون منتجات فوكوشيما، وهؤلاء لن يستمعوا إلى كلامي بغض النظر عما أقوله، لكنني بذلت قصارى جهدي للتعامل مع السبعة الباقين. حتى إذا قرر عدد أكبر من الأشخاص أنهم لا يرغبون في “شراء منتجات فوكوشيما” بسبب إطلاق المياه، فسوف أواصل محاولة رفع مستوى الوعي“.



إيزوكا تيتسوؤ تاجر بيع المأكولات البحرية بالجملة. (إهداء من صحيفة أخبار الطعام في سوما)

يضيف كيكوتشي: ”لقد أخذنا على عاتقنا محاربة وصمة العار المرتبطة بالمحطة النووية منذ وقوع كارثة 11 مارس/ آذار، لذلك لا أعتقد أن إطلاق المياه سيحدث فرقًا كبيرًا. أود أن أبدأ شيئًا جديدًا من شأنه أن يدحض كل الشائعات المنتشرة، وأن أفعل في نفس الوقت شيئًا رائعًا بحق مع الناس هنا. قد لا أكون قادرًا على تحريك العالم، لكني أرغب في تحريك قلوب أطفالي“.



الصياد كيكوتشي موتوفومي. (إهداء من صحيفة أخبار الطعام في سوما)

المعلومات حول معالجة المياه وخارطة الطريق الخاصة بتفكيك محطة فوكوشيما دايئيتشي متوفرة على موقعي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية TEPCO ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI. بفضل البيانات والرسومات، فإن المعلومات واضحة للغاية ويمكن الوصول إليها بسهولة حتى بواسطة غير المتخصصين. كما أن محافظة فوكوشيما تنشر بيانات حول المراقبة التي تتم في أجزاء مختلفة من المحافظة لحماية صحة السكان وسلامتهم. TEPCO: بوابة المياه المعالجة الموقع

TEPCO: بوابة المياه المعالجة الموقع METI: خارطة طريق متوسطة وطويلة المدى نحو تفكيك الوحدات 1-4 في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة TEPCO

METI: خارطة طريق متوسطة وطويلة المدى نحو تفكيك الوحدات 1-4 في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة TEPCO محافظة فوكوشيما: محطة تنشيط فوكوشيما

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: خزانات لتخزين المياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. خلف الخزانات توجد وحدات المفاعل من 1 إلى 4. صورة العنوان والصور في الموقع بواسطة هاشينو يوكينوري من Nippon.com)