شركة يابانية لصناعة المحتوى الرقمي تروج ”للرأسمالية الإقليمية“ المجتمعية

كاياك ”Kayac“ هي شركة توصف بأنها ”شركة الأعمال الإبداعية المرحة“ ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كاماكورا التاريخية بمحافظة كاناغاوا. إلى جانب عملها في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقدم الشركة خدمة مساعدة الأشخاص الذين يتطلعون إلى العيش بعيداً عن زحمة المدن، وهي متحمسة للاستفادة من نقاط القوة الفريدة للمجتمعات المحلية لجلب أفكار جديدة وحيوية من أجل إنعاش الاقتصادات الإقليمية.

الرئيس التنفيذي والمدير التمثيلي لشركة كاياك. ولد عام 1974 في هونغ كونغ. انضم إلى سوني ميوزيك إنترتينمنت ”Sony Music Entertainment“ بعد تخرجه من جامعة كئيو ”Keio“. في عام 1998 أسس شركة إنشاء المحتوى الرقمي كاياك ومقرها كاماكورا بمحافظة كاناغاوا. يعمل في لجان التحكيم للعديد من جوائز الإعلانات على شبكة الإنترنت، وهو مروج رائد للطرق الجديدة المبتكرة لادارة الشركات وأساليب العمل. من إصدارات الشركة كاماكورا كابيتليزم ”Kamakura Capitalism“ عام 2018 وليفنيج شيفت ”Living Shift“ عام 2020.

يقع المكتب الرئيسي لشركة كاياك التي يصفها المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ياسونارا دايوسوكى بأنها ”شركة الأعمال الإبداعية المرحة“، بعيدًا في شارع جانبي على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من المخرج الغربي لمحطة كاماكورا. العمل الأساسي للشركة هو إنشاء المحتوى الرقمي. تعمل كاياك في كل شيء بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي والترويج عبر الإنترنت إلى تخطيط وتطوير الألعاب الاجتماعية والرياضات الإلكترونية والواقع الافتراضي، مع التركيز على المحتوى الياباني الفريد والمميز. في الآونة الأخيرة تعاونت الشركة مع شركة النشر شوئيشا ”Shūeisha“ في تطبيق للهواتف الذكية مبني على مانغا ”قاتل الشياطين“. كانت الشركة أيضًا مسؤولة عن تنظيم العديد من الفعاليات الناجحة مثل لقاء عبر الإنترنت قائم على الرعب اجتذب 20 مليون زيارة في الشهر، ومتحف أونكو ”Unko“، وهو معلم في طوكيو ويوكوهاما جذب أكثر من 100 ألف زائر في شهرين ونصف فقط. إلى جانب هذا، تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في عدد من المشاريع للمساعدة في إنشاء روابط وعلاقات جديدة داخل المجتمع المحلي. ويشمل ذلك خدمة سموت ”Smout“ وهي خدمة مساعدة الأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال بعيدًا عن المدن الكبيرة، كما تدير الشركة ”كافتيريا موظفي المدينة“ التي تقدم قوائم طعام فريدة للأشخاص العاملين في كاماكورا.



الرئيس التنفيذي لشركة كاياك ياناساوا دايسوكى.

من أجل تغيير المجتمع

أسس ياناساوا الشركة مع صديقين بعد فترة وجيزة من تخرجه من الجامعة في عام 1998. واتفق المؤسسون على رغبتهم في أن تكون شركتهم مختلفة، وقرروا منحها الاسم الرسمي أوموشيروي هوجين كاياك ”omoshiro hōjin Kayac“ أي ”شركة كاياك المحبة للمرح“.

كانت أسباب تحديد المقر الرئيسي للشركة في كاماكورا بسيطة، حيث يقول ياناساوا ”إنه مكان أحببناه جميعًا عندما كنا طلابًا. إنها تبعد 55 دقيقة فقط بالقطار من طوكيو، ومع ذلك لديك البحر والجبال وجميع المعالم الثقافية التي تأتي من تاريخ المدينة الغني. وأكثر من أي شيء آخر، رغبتنا في عدم البقاء في طوكيو وركوب قطارات العمل المزدحمة كل يوم “. ياناساوا نفسه يعيش في كاماكورا، وتشجع الشركة الموظفين على أن يصبحوا جزءًا من المجتمع من خلال العيش بالقرب من المكتب الرئيسي حيثما أمكن ذلك. ومع ذلك، تمتلك الشركة أيضًا مكتباً صغيراً في أكيهابارا للموظفين غير القادرين أو غير الراغبين في الانتقال من العاصمة.



يقع مبنى الشركة بواجهة زجاجية في شارع جانبي محاط بالمنازل التقليدية المستخدمة كمساحات عمل.

وادي سيليكون على ساحل كاناغاوا

من أجل زيادة عدد الأشخاص المهتمين بتغيير النمط الروتيني للحياة، قرر ياناساوا وأصدقاؤه أن المكان المناسب للشركة هو كاماكورا. في عام 2013 أطلقوا مجموعة كاماكون ”Kamacon“ بالتعاون مع رواد الأعمال المحليين والرؤساء التنفيذيين للشركات الناشئة في كاماكورا، حيث لعبت كاياك في البداية دورًا رئيسيًا. تجمع كاماكون قادة الأعمال المحليين مع أفراد من الحكومة والمنظمات غير الهادفة للربح من أجل عقد جلسات العصف الذهني الجماعي وتبادل الأفكار بشكل حيوي. الاسم مستوحى من ملاحظة وردت في مقابلة صحفية حول المفهوم الجديد، عندما قارن شخص ما الثقافة المزدهرة لرأس المال الاستثماري في المنطقة بوادي السيليكون، وقال مازحا أن المشروع الجديد يجب أن يهدف إلى إنشاء ”وادي كاماكون“ في كاماكورا. تضم المنظمة اليوم 43 شركة و142 عضوًا فرديًا.

في الاجتماعات الشهرية المنتظمة، يقدم الأعضاء مشاريعهم الخاصة وينضمون إلى جلسات العصف الذهني الجماعي لتبادل الأفكار واختيار المشاريع وتجنيد الأشخاص لتنفيذها. يقول ياناساوا إن هذه الجلسات بمثابة ”مكون سري“ حاسم في رؤيته للنجاح.

لقد ألهم هذا الأسلوب القائم على التفكير الجماعي المبادرات في جميع أنحاء البلاد. توجد الآن منظمات مماثلة فيما يقرب من 50 مجتمعًا على مستوى البلاد، بما في ذلك فوكوكون ”Fukucon“ في الجزء الشمالي من محافظة فوكوؤكا، وإشيكون ”Ishicon“ ” في إشيغاكيجيما بمحافظة أوكيناوا. يقول ياناساوا إنه بدأ هذا المفهوم بشكل عرضي تقريبًا، مع فكرة أنه يمكنه إيقاف هذه الاجتماعات متى شعر بذلك. في الواقع لقد انتهى به الأمر بالحضور كل شهر منذ فترة الإعداد الأولية في عام 2012.



توفر البيوت التقليدية مساحات عمل مثالية بالقرب من المكتب الرئيسي.

العصف الذهني كنوع من أنواع التأمل

يقول ياناساوا إن هذا النهج في التفكير الجماعي كان جزءًا أساسيًا من كل شيء قامت به الشركة منذ تأسيسها. يقول إنه عندما يبدأ الناس في التفكير في عملهم كشيء يؤثر عليهم شخصيًا، شيء يمتلكون فيه نصيب محدد، فإن منظورهم بالكامل يتحول إلى مستوى أخر. يبدأ المدير المباشر في رؤية الأشياء من منظور رئيس القسم، ويبدأ رئيس القسم في النظر إلى الأشياء من منظور قائد القسم. بعد أكثر من 20 عامًا من هذا النهج، فإن ياناساوا مقتنع بأن التفكير الجماعي هو جزء حيوي من التطوير المهني، لكل من الأفراد والمؤسسات التي ينتمون إليها. حيث يتعلم الأفراد أن يروا أنفسهم مستثمرون شخصيًا فيما تفعله الشركة، وبالتالي تتحسن جودة العمل الجماعي بشكل فعال.

فعلى سبيل المثال تشتهر شركة غوغل ”Google“ بوجود غرفة للتأمل في مقرها. يقول ياناساوا إن التفكير الجماعي في كاياك يؤدي وظيفة مماثلة. بل إنه يعتقد أنه كلما كانت الشركة تقوم بعملية التفكير الجماعي بشكل منتظم كان ذلك بمثابة مؤشر جيد على صحة الشركة.

كافيتريا موظفي المدينة

أحد المشاريع التي ولدت من جلسات العصف الذهني الجماعي في كاماكون هو ”كافتيريا موظفي المدينة“. بدأت الفكرة كطريقة لتحسين حزم مزايا الموظفين العاملين في كاماكورا، واعتبارًا من نوفمبر 2020، تشارك 23 شركة ومنظمة مقرها كاماكورا في هذا المخطط، ويمكن لأي شخص يعمل في المدينة استخدام الكافيتريا. كما توجد أيضاً خصومات خاصة للموظفين العاملين في الشركات المشاركة.

يقول واتانابى يوكو، أحد أعضاء طاقم كاياك: ”نظرًا لأن كاماكورا هي وجهة سياحية شهيرة، غالبًا ما تكون هناك طوابير طويلة خارج جميع المطاعم في أوقات الغداء، لقد جعل هذا المطعم الحياة أسهل كثيرًا منذ افتتاحه.“ يتناوب ما مجموعه 50 مطعمًا محليًا كل أسبوع لتقديم خيارات الغداء والعشاء في أيام الأسبوع. مجموعة من الطهاة المحليين من مطعم هاتشينكوي الحاصل على نجمة ميشلان في شمال كاماكورا، بالإضافة إلى الطهاة الشباب المبتكرين، يجتمعون لتقديم مجموعة رائعة من الخيارات اللذيذة والصحية. وفي عطلات نهاية الأسبوع، تقيم الكافتيريا أحداثًا تشمل محادثات مع المؤلفين المحليين، مما يساعد على إنشاء روابط جديدة بين الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المنطقة المحلية.



العمال المحليون يتناولون الغداء في”كافتيريا موظفي المدينة“. هذا الأسبوع تم تقديم وجبات الغداء من قبل اينوى كامابوكو ”Inoue Kamaboko“ المتخصصة في منتجات المأكولات البحرية المصنعة. بعد الخصم تبلغ تكلفة غداء الهمبورغر 800 ين فقط. كما يتم طباعة رسائل الشركات المشاركة على صواني الكافتيريا ”على اليسار“. تقع الكافتيريا على مسافة قريبة من المحطة والمكتب الرئيسي لشركة كاياك.

توفير خدمات البحث عن منزل جديد للأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى المدن الإقليمية

بصفته مديرًا لشركته الخاصة، يقول ياناساوا إن الشخص الذي تعمل معه ربما يكون أهم شيء على الإطلاق. بالطبع ما تفعله في العمل مهم أيضًا، لكن ياناساوا يعتقد أن مستويات سعادة الناس ورضاهم عن بيئة العمل تختلف اختلافًا كبيرًا حسب مكان تواجدهم ومن يعملون معهم. إن التركيز على المجتمع المحلي والعلاقات البشرية هو مصدر قدرة كاياك على ابتكار أفكار جديدة.

إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير نموذج جديد للرأسمالية المحلية المتجذرة في المجتمع المحلي، قامت كاياك منذ عام 2018 أيضًا بتشغيل سموت، وهي خدمة مطابقة توفر الدعم للأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال بعيدًا عن المدن الكبرى إلى أجزاء أخرى من البلاد بحاجة إلى الشباب. يسجل المستخدمون بياناتهم ومهاراتهم الشخصية على قاعدة البيانات، وبدورها نقوم كاياك بتوفير هذه البيانات للحكومات المحلية وأصحاب العمل الآخرين الباحثين عن عمال وموظفين لديهم هذه المهارات والخبرات. خلال الأشهر الستة الماضية تضاعف متوسط عدد الأشخاص المسجلين كل شهر ثلاث مرات من 450 إلى 1400. يصنف سموت المواقع في جميع أنحاء البلاد بناءً على تكرار الإشارات في المصادر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. تمكن قاعدة البيانات هذه المستخدمين من رؤية المناطق الأكثر شيوعًا في لمحة بصر.

في الوقت الحالي تستخدم 600 حكومة محلية من أصل 1700 حكومة محلية في اليابان موقع سموت للتواصل مع الموظفين المحتملين. أصبح المستخدمون مهتمين بالخدمة لعدة أسباب. يذكر ياناساوا حالة واحدة لموظف يعاني من حساسية من حبوب اللقاح الموسمية استخدم الخدمة للانتقال مؤقتًا إلى هوكايدو لتجنب أسوأ موسم للحساسية في بقية اليابان. الإعلانات المنشورة من قبل الحكومات المحلية التي تبحث عن أشخاص يرغبون في الانتقال للمساعدة في تنشيط مناطقهم تجذب على الفور أعدادًا كبيرة من المتقدمين. أصبحت الخدمة أكثر شيوعًا من أي وقت مضى خلال أزمة فيروس كورونا، حيث أصبح العمل من المنزل وأنماط العمل الأكثر تنوعًا ضرورة بالنسبة للكثيرين.



يغري إعلان التوظيف هذا على سموت المتقدمين بالوعد بحياة أكثر هدوءًا مع العمل في مكان محاطًا بالجمال الطبيعي لجبال الألب اليابانية.

تطوير نوع جديد من ”الرأسمالية الإقليمية“

كاياك هي الشركة الوحيدة التي يقع مقرها في كاماكورا ومدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تم إدراجها منذ عام 2014 في مؤشر ”Mothers index“. ياناساوا وفريقه يدركون تمامًا الجوانب السلبية للرأسمالية التقليدية، بما في ذلك اتساع التفاوت في الدخل والأزمة البيئية التي تلوح في الأفق.

دفع هذا ياناساوا إلى البدء في التفكير في مقاييس جديدة يمكن استخدامها لإنشاء شكل أكثر استدامة للرأسمالية دون تغيير آلياتها الأساسية. بعد أن اختبر بنفسه من خلال كاماكون التنوع ورأس المال الاجتماعي الذي تمتلكه المجتمعات المحلية، بدأ ياناساوا يشعر أن المناطق والمجتمعات قد تحمل مفتاح مقياس جديد لزيادة السعادة البشرية.

يعتقد ياناساوا أن سر جعل الرأسمالية أكثر استدامة يكمن في التوصل إلى طرق لزيادة رأس مال المجتمع. فبالإضافة إلى الأنواع التقليدية لرأس المال ”الموارد المالية والإنتاجية“، تمتلك المجتمعات المحلية أيضًا رأس المال الاجتماعي ”الروابط بين الناس“ ورأس المال البيئي ”الموارد الطبيعية والثقافة“. كيف يمكن زيادة هذه الأشكال من رأس المال، وما هي المقاييس اللازمة لقياسها؟ كتب ياناساوا ”سواء كانت المناظر الطبيعية المحلية، أو المحتوى الإبداعي المميز محليًا، فإن نقل نقاط القوة المميزة التي تجعل كل منطقة فريدة، والقيام بذلك بطريقة يمكن للناس فهمها، هو طريقة مؤكدة لتعزيز شعبية تلك المنطقة“ كتاب رأسمالية كاماكورا أو كاماكورا كابيتليزم ”Kamakura shihonshugi“.

القيام بعمل جيد من خلال فعل الخير

بعد 22 عامًا من تأسيس الشركة، نمت كاياك اليوم لتضم أكثر من 300 موظف. قرأ ياناساوا مؤخرًا كتاب” قوة الأعمال كأعظم منصة للتغيير“ بقلم مارك بينيوف ومونيكا لانجلي، وأكد بقوة على فكرة أن ”الأعمال الخيرية لم تعد مجرد ميزة تنافسية. لقد أصبحت ضرورة تجارية “. يقول ياناساوا إنه يشاركنا الشعور بأننا ننتقل إلى عصر يبحث فيه المستهلكون والموظفون بنشاط عن شركات مسؤولة اجتماعياً. جزء من السبب في ذلك هو ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني أنه يمكن للموظفين الآن مشاركة قيم الشركة مع جمهور أوسع من أي وقت مضى.

”عندما تنظر إلى ما هو أبعد من السعي وراء الربح البسيط نحو شيء أعمق، شيء أقرب إلى العمل الخيري وفكرة العمل من أجل مصلحة المجتمع، عندما تشعر بالرضا في نفسك عما تفعله، عندها تكون قادرًا على تقديم مساهمة إيجابية. وهذا ليس شيئًا يقتصر فقط على رواد الأعمال ومديري الشركات. إنه شيء يجب أن يشارك فيه كل موظف. عندما يستثمر الأفراد في تقديم مساهمة ذات مغزى، فهذه هي الطريقة التي ستنتشر تدريجيًا في المجتمع“ يقول ياناساوا ذلك وعيناه تركزان بشدة على المستقبل.



”امتلك القوة لمساعدة الآخرين والشجاعة للسماح لهم بمساعدتك“. رسالة كتبت على أرضية أحد ممرات المشاة بالقرب من مقر شركة كاياك

”نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ياناساوا دايسوكى أمام المكتب الرئيسي لشركة كاياك. جميع الصور من تصوير كاواموتو سييا)