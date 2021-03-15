فوجي كازي: هل يصبح أكبر ظاهرة موسيقية يابانية منذ أوتادا هيكارو؟

أحدث نجم في عالم الموسيقى اليابانية هو المغني ومؤلف الأغاني فوجي كازي، الذي يعتبره الكثيرون أكبر موهبة موسيقية ظهرت منذ أوتادا هيكارو. في هذا المقال يحدثنا ماتسوو كيوشي، أحد منتجي موسيقى أر أند بي ”R & B“ حول الآفاق المستقبلية للحصول على موهبة استثنائية. ”أر أند بي مصطلح بدأ استخدامه في الأربعينيات من القرن الماضي لتمييز هذا النوع من الموسيقى عن موسيقى البلوز والموسيقى الشعبية السوداء القائمة على الإنجيل التي كانت منتشرة في الثلاثينيات“.

بدأ الكتابة كصحفي متخصص في نقد موسيقى أر أند بي والهيب هوب بينما كان لا يزال طالبًا في جامعة واسيدا، استطاع أن يستثمر رحلاته المكثفة إلى الخارج في إثراء حياته المهنية، فقد أجرى مقابلات حصرية مع شخصيات بارزة مثل جيمس براون وكوينسي جونز. بدأ العمل كموسيقي منذ منتصف التسعينيات، وبسبب صداقته مع كوبوتا توشينوبو حقق نجاحًا كمنتج مع فنانين من بينهم هيراي كين وتوهو شينكي، حيث استطاع تحقيق إجمالي مبيعات أكثر من 30 مليون تسجيل. تشمل الجوائز التي حصل عليها جائزة اليابان للأرقام القياسية الخمسين في عام 2008 حيث فاز عن أغنية تي أمو ”Ti Amo“ للمخرج إيكسيل والتي كتب لها الموسيقى والكلمات بالإضافة إلى الإنتاج.

موهبة جديدة تحلق في الأفق

في عمر 23 عامًا فقط، صنع المغني وكاتب الأغاني فوجي كازي اسمًا لنفسه كأحد ألمع النجوم في الموسيقى اليابانية. تتميز أغانيه بألحان أصلية وحرة وجذابة وكلمات فريدة، وغالبًا ما يقوم بغنائها بلهجة موطنه الأصلي أوكاياما وبصوت فوجي المرن والقوي ومدعومة بعزفه الماهر على البيانو.

ظهر لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما تم إصدار النسخة الرقمية من أغنيته نان نان على موقع يوتيوب الشهير ”Nan-Nan (YouTube)“. اليوم أصبح من المعتاد الاستماع إلى الموسيقى وحتى أحدث الألبومات الغنائية من خلال منصات الموسيقى الإلكترونية، كما اعتاد الفنانون على جعل موسيقاهم متاحة على هذه المنصات. ومع ذلك، كان هناك شيء مختلف قليلاً حول الطريقة التي بدأ بها فوجي في الظهور لأول مرة: لقد بنى حياته المهنية حتى الآن في الغالب من خلال وجوده على اليوتيوب.

منذ أن كان في الثانية عشرة فقط من عمره، نشر فوجي إصدارات لمجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية على قناته فوجي كازي ”Fujii Kaze“ على اليوتيوب. حتى بعد ظهوره الرسمي لأول مرة، استمر في إصدار مقاطع الفيديو الموسيقية ولقطات الأداء والبث المباشر عبر اليوتيوب. في الوقت نفسه، حصر ظهوره في وسائل الإعلام التقليدية السائدة مثل التلفزيون والمجلات الموسيقية.

لظروف ما كان لا بد من إلغاء الجولة التي كان من المقرر في الأصل أن تتزامن مع إصدار ألبومه الأول بعنوان ساعد دائماً ولا تؤذي أبداً ”Help Ever Hurt Never“ في يونيو/ حزيران 2020 ، لكنه سرعان ما عوض عن خيبة الأمل هذه عن طريق تحميل سلسلة من البث المباشر يظهر فيه نفسه وهو يعزف على البيانو. أكسبته هذه العروض المزيد من الإشادة مما ساعده على تحويل كارثة محتملة إلى فرصة كبيرة.

إن فوجي في طريقه إلى بناء حياة مهنية ناجحة بشروطه الخاصة - بالاعتماد على اليوتيوب وخدمات البث المباشر والإنستغرام وتويتر. ومن هذا السياق يبدو أنه يمثل ظهور جيل جديد في الموسيقى الشعبية اليابانية.

تشير المقطوعات التي تم بثها على اليوتيوب إلى شهية شرهة وأذواق انتقائية، ولكن من المحتمل أن يتم تصنيف موسيقاه الخاصة على أنها من نوع موسيقى ار اند بي. قررت التوجه بالحديث إلى ماتسوو كيوشي أحد الخبراء اليابانيين المتخصصين في هذا النوع من الموسيقى لمعرفة كيف ينظر إلى هذه الظاهرة الموسيقية الجديدة. أجريت هذه المقابلة عن بُعد في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في اليوم السابق لحفل فوجي في بودوكان بطوكيو.

عائلة تعشق الموسيقى

يقول ماتسوو إنه علم لأول مرة بفوجي كازي في خريف عام 2019 أو قرب نهاية العام. ”بعد ذلك بوقت قصير، أخبرني شخص ما في يونيفرسال ميوزيك “Universal Music” أن فوجي سيبدأ ظهوره الرسمي قريباً. بحلول ذلك الوقت كانت الضجة قد بدأت تزداد، وبدأت أشعر بالإثارة - ربما كان هذا الرجل لديه القدرة على أن يصبح شيئًا مميزًا. ومثل أي شخص آخر، بدأت في الرجوع إلى مقاطع الفيديو الخاصة به على اليوتيوب، وتتبع مسار تطوره. في بعض مقاطع الفيديو الأولى له، لا يزال هذا الطفل حديث الوجه يلعب جنبًا إلى جنب مع شاب أكبر منه سناً يبدو أنه قد يكون شقيقه الأكبر. لقد اعتاد أن ينشر مقاطع فيديو في مثل هذه السن المبكرة - يجب أن تفترض أن ذلك تم بسبب تأثره بأحد الوالدين. وبدأت أتساءل عما إذا كان والداه موسيقيين أو شيء من هذا القبيل“.

شقيق كازي الأكبر سورا هو أيضًا موسيقي يعزف على البيانو والساكسفون، ولديه سجل شخصي مشابه تمامًا لسجل كازي، وهو أمر طبيعي فقط لأنهما شقيقان. الأب ليس موسيقيًا، لكنه بالتأكيد محب للموسيقى، ويبدو أنه قد عرّف أبنائه على جميع أنواع الموسيقى المختلفة أثناء نموهم.

”لست مندهشًا لمعرفة مدى تأثير والديه عليه في تطور حسه الموسيقي تجاه هذا النوع من الموسيقى الأمريكية. في الواقع إن أطفال المعجبين والنقاد يتعرضون لأنواع مختلفة من الموسيقى أكثر من أطفال الموسيقيين الفعليين. فالموسيقيون المحترفون لا يميلون إلى الاستماع إلى أنواع الموسيقى الأخرى أثناء تأليفهم لموسيقاهم الخاصة، لذا فقد لا يستمع الكثير من الموسيقيين إلى كل هذا الكم من الموسيقى وبهذا الشكل المكثف بالمقارنة مع المعجبين والنقاد الذين يستمعون إلى شتى أنواع الموسيقى طوال اليوم. أعتقد أن اتساع نطاق الأذواق الموسيقية لفوجي كازي في مثل هذه السن المبكرة هو أحد أهم أسباب موهبته الفريدة. في الحقيقة عليك أن تخاف من عبقرية شخص نشأ في عائلة محبة للموسيقى مثل عائلة فوجي“

جديدة لكنها مألوفة

عادةً يمكنك التنبؤ في مرحلة مبكرة بالوافد الجديد الذي سوف يكسر القوالب النمطية. فموسيقى فوجي تبدو منعشة، ويحتاج الناس إلى سماعها بشكل خاص الآن في وقت تواجه فيه صناعة الموسيقى صعوبات غير مسبوقة. ولكن هناك تشابه ما بين الطريقة التي ظهر بها فوجي والطريقة التي ظهر بها بعض النجوم السابقين على الساحة في الثمانينيات والتسعينيات، هذا التشابه يجعلك تشعر وكأنك تعيش حالة ديجافو. الشخص الذي أفكر فيه على وجه الخصوص هو أوتادا هيكارو.

تتمتع موسيقى فوجي كازي بسهولة وصولها إلى أذن المستمع، وهي إحدى الصفات الإيجابية لموسيقى البوب اليابانية عامةً. لكن هناك أيضًا شيء غير تقليدي وغريب في موسيقاه يذكرني دائماً بأوتادا هيكارو. ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها شيئًا كهذا منذ أوتادا، يبدو أن الخلفية الموسيقية لكلايهما متشابهة. ففي حالة أوتادا كان الحضور المهم لوالدتها المغنية فوجي كيكو، وكذلك والدها أوتادا تيروزاني الذي كان مجنونًا تمامًا بالموسيقى الأمريكية هو ما أنتج هذا التوازن المثالي. أما في حالة فوجي كازي، أعتقد أن هناك توازنًا مشابهًا حدث بسبب تجذره في الثقافة المحلية لأوكاياما، جنبًا إلى جنب مع هذه الدفعة الهائلة من موسيقى البوب الأجنبية تحت تأثير والده.

بنظرة سريعة على تويتر نستطيع أن نعرف أن فوجي لم يحصل بعد على رد الفعل المناسب من الناس في مجال الموسيقى. يفسر لنا ماتسوو هذا قائلاً ”فوجي لديه إحساس بموسيقى ار اند بي، إلى جانب حساسية الجاز، وحتى عناصر الموسيقى الكلاسيكية. وكلها متوازنة بشكل جيد. ربما هذا هو السبب. أتساءل عما إذا كان يحاول عمدا الحفاظ على قدر معين من الغموض في موسيقاه، أو أنه فقط ينتج موسيقى تشبه شخصيته.“

”لكنني أعتقد أن السبب وراء حصوله على مثل هذا الدعم العاطفي من بعض الناس هو أن هناك شيئًا ما في أسلوبه الصوتي يذكرنا حقًا بمعايير كايوكيكو “kayōkyoku” الشعبية اليابانية - في طريقته في اللعب باللحن، وتدفق غنائه - لذلك على الرغم من أنه يغطي العديد من الأغاني الأجنبية، إلا أن شيئًا ما عن موسيقاه يظل يابانيًا بشكل مميز. إنه لا يتماشى تمامًا مع أعراف أنماط الموسيقى الشعبية الأمريكية أو الغربية“.

يضيف ماتسوو أن جزءًا من تلك الأصالة يأتي من استخدام اللهجة في أغانيه. ”لقد أمضى حياته كلها في أوكاياما حتى أتى إلى طوكيو، لذلك ربما يكون من الطبيعي بالنسبة له أن يغني بنفس الطريقة التي تحدث بها دائمًا. لكن لدي إحساس بأنه يستخدمها كأداة أيضًا. لديه هذه التقنية التي تمكنه من التراجع عن اللهجة في الأماكن التي يصعب فيها جعل الكلمات مناسبة للمعيار الياباني. وهو يستخدم هذه التقنية بمهارة كبيرة لتمكينه من ملاءمة الكلمات واللحن معًا بدقة“.

في الواقع ، في أغنية مثل مو إيه وا ”Mō-Eh-Wa“، لم تعد الكلمات تبدو مثل اليابانية بعد الآن، مما يساعد بالتأكيد على منحها إحساسًا بالانتعاش. هناك سابقة في فناني الترفيه مثل كواتا كيسوكي ”Kuwata Keisuke“ المغني الرئيسي في فريق ”Southern All Stars“ الذي لطالما قام بتحريف أصوات اليابانية بحيث يبدو كما لو أنه يغني بلغة أجنبية.

يوافق ماتسوو على تأثير هذا اللون الموسيقي في موسيقى فوجي. ”قبل بضع سنوات، كان هناك فيلم ترويجي على اليوتيوب أنتجته حكومة محلية في محافظة ميازاكي في كيوشو، ظهر فيه أشخاص يتحدثون اللهجة المحلية، وتم ترتيب الكلمات بذكاء لتبدو وكأنها فرنسية. لقد أحدثت ضجة كبيرة، ولكن في الواقع كانت هذه الفكرة موجودة منذ فترة. هناك نوع من المنهجية لنهج فوجي: طريقة لجذب الناس وتوصيل رسالته. أعتقد أنه ربما لهذا السبب اختار استخدام اليوتيوب بدلاً من ساوند كلاود أو بعض خدمات مشاركة الملفات الصوتية الأخرى“.

ليس مجرد وجه وسيم

ومع ذلك، فإن فوجي أكثر من مجرد مغني. كما أن لعبه الماهر والحيوي على البيانو هو أيضًا جزء كبير مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة به على اليوتيوب رائعة للغاية، كما يشرح ماتسوو.

”أعتقد أنه في أي وقت تقابل فيه شخصًا ما لديه أسلوب رائع حقًا مثل هذا - وهذا لا يقتصر على البيانو - يجعلك تتساءل عن هذا الشخص، ونوع الحياة التي قادته للوصول إلى هذا الحد. في حالة فوجي كازي، أعتقد أنه يمنح المشاهدين إحساسًا بالإثارة: ها هو هذا الطفل الصغير حسن المظهر. . . أين تعلم العزف بشكل جيد؟ الأمر مختلف تمامًا عن مشاهدة مايسترو عجوز!“.

كموسيقي، من الواضح أن فوجي لديه بالقطع الأسباب الكافية للنجاح. لكن كيف يراه ماتسوو من وجهة نظره كمنتج؟

”من أول الأشياء التي تصدمك هو مظهره - فهو كفيل بجعله مشهوراً حتى لو لم يكن مغنياً، هناك شعور قوي بأنه مستقل إلى حد كبير - وأن ما يحتاجه لصنع موسيقاه موجود بالفعل بداخله. تم إنتاج هذا الألبوم بواسطة يافل Yaffle. إنه إنتاج خفيف تمامًا، من أجل التركيز فقط على الحصول على الصوت الصحيح، ولا يوجد شيء في الإنتاج يعيق الطريق أو يحجب فردية فوجي. الإنتاج محدود للغاية ويبدو كما لو أن الفنان قد أنتج لنفسه“.

على الصعيد العالمي، أحد الاتجاهات الرئيسية في ار اند بي في الوقت الحالي هو ”trap“ - وهو نوع من الهيب هوب البطيء مع إيقاع هادئ ونغمات ثقيلة، مع موسيقى الراب أو غناء آخر على مسار مساند مختلط مع الأصوات الإلكترونية. وكما يشير ماتسوو، فإن فوجي يرسم مسارًا لا علاقة له بهذا الأسلوب السائد في الوقت الحالي. ففي الولايات المتحدة مثلاً، يعد ”trap“ أحد أكثر أنماط الموسيقى مبيعًا هناك، ولكن أعتقد أنه يمكنك القول إن فوجي لا يحاول الابتعاد عن النوع السائد لموسيقى ار اند بي التي تحظى بشعبية في اليابان”.



الصورة من تاكاياما هيروكازو.

يبدو أن فوجي، مؤدي متعدد اللغات فهو يتحدث الإنجليزية جيدًا. لكن ماتسوو يعتقد أنه أكثر من مجرد متحدث جيد للانجليزية. ”فإذا استمعت إلى المقابلات التي أجراها باللغة الإنجليزية، فستجد أن قواعده النحوية قوية جدًا أيضًا. إنها ليست اللغة الإنجليزية التي يلتقطها الناس أحيانًا عن طريق التسكع في نيويورك لبضع سنوات. لا بد أنه درسها بجدية تامة في المدرسة“.

على الرغم من ظهوره في بعض الأحيان على أنه ليس طموحًا بشكل خاص، إلا أنه مما لا شك فيه أن فوجي الآن يجني ثمار اهدافه التي حددها لنفسه في سن مبكرة في أوكاياما، وقام بثبات بتحقيق الأشياء التي كان يعلم أنه بحاجة إلى تحقيقها في طريقه. ومهاراته اللغوية تشهد على ذلك. المدرسة التي التحق بها هي واحدة من أفضل المدارس في المحافظة من حيث انضمام الطلاب إلى جامعات مرموقة، وتبذل الكثير من الجهد في تدريس اللغة الإنجليزية، بعد أن تم تصنيفها من قبل وزارة التعليم كجزء من برنامج ”مدارس اللغة الإنجليزية الثانوية المتقدمة“.

الغيرة وخيبة الأمل

يقول ماتسوو: ”يظهر فوجي على أنه ذلك النوع من الأشخاص الذين يكنون الكثير من الغيرة من المنافسين، ولا سيما من أقرانه من نفس العمر. من المحتمل أن يكون كذلك بالفعل. يبدو أنه يمتلك كل شيء يحتاجه الموسيقي ليخرج إلى العالم ويجعله كبيرًا حقًا. في الواقع، قد يتجاوز الغيرة ويلهم الشعور باليأس لدى بعض الناس“.

”أعتقد أن أقرانه في العمل ربما يدركون مدى تميزه بالموهبة. الكتيب الذي يأتي مع الإصدار الأول من ألبومه غير معتاد تمامًا: هناك رائحة الزهور الباهتة التي تنفجر عندما تقلب الصفحات. لقد فوجئت تمامًا - لقد جعلني أدرك مدى الاهتمام الموجه إليه، ومدى ارتفاع التوقعات في الصناعة أنه سيكون حقًا شيئًا مميزًا.“

كما يشرح ماتسوو بسخرية: كلما صادف الناس في صناعة الموسيقى شابًا حسن المظهر، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للتأكيد على جانبه الفني، مستخدمين صورًا مزاجية بالأبيض والأسود بدلاً من لقطات ملونة واضحة. ”يمكنني أن أقرأ بوضوح النوايا والآمال الكامنة وراء الصور المستخدمة في عبوة قرصه المضغوط، بما في ذلك على ما يبدو فكرة حجب مظهره الجيد عن عمد في الصورة المستخدمة للغلاف الأمامي!“.

يقول ماتسوو إن هذا النهج شيء تمت رؤيته من قبل. ”إنها ليست الموسيقى فقط، على الرغم من أن للموسيقى إحدى هذه العناصر - إنها الطريقة الكاملة لتغليفها. كنت أستمع إليها مرارًا وتكرارًا بالأمس وأفكر ربما أن هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، أو على الأقل النهج الأنسب، عندما يتعلق الأمر ببيع الموسيقى الشعبية“.

يؤكد ماتسوو أن فوجي كاتب موهوب، وهو يقرع العديد من الأغاني الجذابة للغاية. كما تحدث عن شخصية الكايوكيكو القوية ونكهة معايير البوب اليابانية بعد الحرب في الكثير من أغانيه. ”الألحان وتعاقب الأوتار لا تنكر بالتأكيد هذا الجزء من الماضي الموسيقي لليابان“.

كموهبة، يبدو أنه يمتلك كل شيء. أعتقد أن السؤال المتعلق بالمستقبل قد يتعلق بالغيرة واليأس التي تحدثنا عنهما سابقًا، وكيف يحدث ذلك.

بالنظر إلى المستقبل المحتمل لمسيرة هذا الموسيقي الشاب، يتحدث ماتسوو عن فنانة آخرى أحدثت شهرة كبيرة في المشهد الموسيقي الياباني. ”يبدو أنها قادرة حقًا على فعل أي شيء يخطر ببالها. فكما يحب الشباب أن يقولوا هذه الأيام، المسمار البارز هو الذي يتلقى ضربات المطرقة، ولكن إذا خرج الظفر بعيدًا بدرجة كافية، فلا يمكن أن ينكسر.“ أعتقد أن أوتادا هيكارو مثالًا حياً على ذلك.

”في الوقت الحالي، لا أعتقد أن فوجي قد ذهب إلى هذا الحد بعد. هناك جوانب من ألبومه الأول ذكرني بأوتادا، لكن من الواضح أنه لا يزال بعيدًا عن تحقيق أي شيء مثل النجاح الهائل الذي حققته. باع ألبومها الأول First Love “الحب الأول” 7.65 مليون نسخة وفقًا لأرقام مخطط أوريكون، مما يجعله الألبوم الأول الأكثر مبيعًا على الإطلاق في تاريخ الغناء الياباني“.

جاء ظهور فوجي الأول في وقت لم تعد فيه هذه الأرقام واقعية، كما يشير ماتسوو. ”ومع ذلك، أود أن أعتقد أن هذا سيعمل لصالحه. أرغب في أن يترك علامة فارقة. آمل أن يصبح فوجي من ذلك النوع من الموسيقيين الذين يضعون خطاً فاصلاً في تاريخ الموسيقى اليابانية، مما يجعل الناس يقولون: بعده أصبح كل شيء مختلفًا“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020. الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: غلاف الألبوم الأول لفوجي كازي، ساعد دائماً ولا تجرح أبداً ”Help Ever Hurt Never“. بإذن من يونيفرسال سينما)