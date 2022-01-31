رحلة إلى محافظة هيوغو.. موطن الصناعات الصديقة للبيئة في اليابان

يقوم اتحاد مكون من 11 مصنّعًا للحقائب في تويوكا بمحافظة هيوغو، بإنتاج حقائب مصنوعة من شباك الصيد المعاد تدويرها لتقليل كمية النفايات البلاستيكية في البحر وإعادة تدوير الموارد. هناك آمال كبيرة في أن يتوسع هذا الأسلوب الصديق للبيئة ليشمل قطاعات أخرى.

(كوبي شيمبون) - يعد ”زقاق الحقائب“ الموجود في الحي التجاري لمدينة تويوكا بمحافظة هيوغو موطناً للعديد من متاجر بيع الحقائب. يقول هاشيموتو تاكاهيرو مدير Artisan Avenue، وهو منفذ للمصنّعين الذين يعملون تحت مظلة العلامة التجارية Toyooka Kaban، مفتخراً ”هذه الحقيبة مصنوعة من مخلفات شباك الصيد“!

أرفف المتجر مكدسة بحقائب كتف وحقائب صغيرة تتراوح أسعارها من 23 ألف ين إلى 80 ألف ين تقريبًا. وأمام هذه المنتجات يتم عرض شبكة صيد لونها أزرق فاتح، هي المادة الخام التي تم صنع هذه المنتجات منها.

لمواجهة المنافسة من السلع الرخيصة القادمة من الصين وغيرها من المنتجات المستوردة، يعتمد أعضاء اتحاد التصنيع Toyooka Kaban الإحدى عشر على قوة بضاعتهم التي يتم إنتاجها محليًا بالكامل. تأسست رابطة صناعة الحقائب في محافظة هيوغو عام 2006، ولا يتاح لأي منتج استخدام اسم العلامة التجارية Toyooka Kaban إلا بعد أن يخضع لعملية تصديق صارمة.

منذ عامين بدأت دراسة حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. لما علمت المجموعة بشأن إنتاج المواد باستخدام شباك الصيد المعاد تدويرها من خلال التحالف من أجل البحار ومقره طوكيو، والذي أنشأته مؤسسة نيبون لتقليل نفايات المحيطات وإعادة تدوير الموارد البحرية، اتخذت قرارها بالمشاركة باعتبارها قاعدة كبيرة لمصايد الأسماك، لاسيما شهرتها بمصايد سلطعون الثلج، ولذا فقد دعمت Toyooka هذه المبادرة.

بالنسبة لرحلة تجميع المواد، يبدأ تاجر شباك الصيد في هوكايدو بجمع الشباك المستخدمة في صيد سمك السلمون حيث تتم بعد ذلك إعادة تدويرها وتحويلها إلى كريات الراتنج بواسطة شركة لإعادة تدوير المواد في طوكيو. ثم يتم غزلها إلى خيوط ونسجها إلى أقمشة بواسطة إحدى شركات النسيج في أوساكا، لذا فإن هذا يعد مشروعاً تعاونياً على نطاق وطني.

في الوقت الحالي، تقوم الإحدى عشرة شركة التي تصنّع تحت مظلة العلامة التجارية Toyooka Kaban بإنتاج مجموعة متنوعة من الموديلات ما بين الحقائب الصغيرة وحتى حقائب بوسطن. يبيع متجر Toyooka Kaban Artisan Avenue حوالي 70 قطعة شهرياً، بل وهناك حتى قوائم انتظار لبعض الطرازات.

كما تبحث شركة موريتو، وهي الشركة التي طورت الأقمشة ومقرها أوساكا، عن طرق لتحويل شباك الصيد التي تم استخدامها محليًا إلى مواد خام، وذلك بالتعاون مع شركة تاجيما التعاونية لمصايد الأسماك بمحافظة هيوغو والمتخصصة في صيد سرطان البحر. نظراً لكون الشباك المستخدمة في صيد السلطعون قوية للغاية، فإن تكاليف إعادة تدويرها مرتفعة بالإضافة إلى صعوبة تحويلها إلى منتجات، لكن الشركة اختارت بعض شباك الصيد التي تسهل إعادة تدويرها وتخطط لإنتاج سلع صغيرة يمكن للصيادين استخدامها في موقع العمل.

ناوتو، وهي إحدى الشركات المصنّعة والمنتمية إلى مجموعة Toyooka Kaban، تعمل حالياً على إنتاج حقائب مدرسية، ويتوقع مياشيتا إيجي رئيس الشركة أن تكون مخاطبة جيل الشباب فكرة عظيمة على أساس أنه ”سيكون من الجيد أن تساعدهم العناصر التي يستخدمونها يوميًا في زيادة الوعي البيئي لديهم“.

يمكن أيضًا شراء حقائب Toyooka Kaban المصنوعة من الشباك المعاد تدويرها عبر الإنترنت من خلال متجر Toyooka Kaban Artisan Avenue الإلكتروني.

استخدام المخلفات لصنع منتجات جميلة

لقد تجاوز مصنّعو Toyooka Kaban مرحلة إنتاج الحقائب إلى تطوير خطوط لإنتاج الحقائب والإكسسوارات الأصغر حجماً. خلال عملية صنع الإكسسوارات تتم الاستفادة من قصاصات الجلد والقماش المتبقية من إنتاج الحقائب، ومن بين هذه المنتجات الحافظات الصغيرة وحافظات المفاتيح وحافظات العملات المعدنية.

بدأ إنتاج محافظ اليد في عام 2018 خلال ندوة تدريبية فنية للحرفيين. تلا ذلك إطلاق خط إنتاج الإكسسوارات في العام التالي، بعد أن قامت إحدى الشركات الشريكة بطرح الفكرة خلال اجتماع اعتماد لرابطة صناعة الحقائب في محافظة هيوغو.

عملية تصنيع الحقائب دائمًا ما تنتج عنها مخلفات قطع الجلود، لذا فإن استخدام هذه القطع لصنع سلع Toyooka لا يؤدي إلى تقليل المخلفات فحسب، بل تنتج عنه أيضًا منتجات فريدة من نوعها تكون بعد ذلك هدايا جميلة.

يدرس بعض المصنّعين أيضًا فكرة صنع منتجات تم دبغها باستخدام الثفل، وهي المادة الصلبة المتبقية من عملية صناعة النبيذ. هدفهم الأساسي هو تقليل التأثيرات البيئية الضارة عن طريق تجنب استخدام العناصر الكيميائية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: حقائب مصنوعة باستخدام شباك الصيد المعاد تدويرها. كما يتم عرض شباك الصيد في Toyooka Kaban’s Artisan Avenue. المقال والصورة بواسطة إيشيكاوا ميدوري)