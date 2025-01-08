رحلة شاقة للتغلب على إرث الكارثة النووية في فوكوشيما

بعد مرور أكثر من 13 عامًا على الانهيارات النووية والانفجارات الهيدروجينية التي هزّت محطة فوكوشيما دايئيتشي، تُظهر زيارة وحدات المفاعلات المنكوبة تقدمًا ملحوظًا في جهود معالجة المياه الملوثة وإزالة الحطام المشع. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه هذا الموقع تظل هائلة ومعقدة. كيف يتم التعامل مع هذه العقبات؟ وما الذي تم إنجازه حتى الآن؟ هذا ما سنتناوله في هذا التقرير.

تغيير شكل مبنى المفاعل النووي

قمت بزيارة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهي تجربة مليئة بالمشاعر استحضرت ذكريات الكارثة النووية التي وقعت في مارس/آذار 2011. في ذلك الوقت، كنت رئيسًا لفريق صحفي ياباني يتابع عن كثب تطورات الحادث المأساوي وتداعياته، لكن هذه الزيارة كانت الأولى لي داخل المنشأة، مما أتاح لي فرصة لرؤية مباشرة للتحولات التي شهدها الموقع منذ الكارثة.

تُطبق في المنشأة إجراءات صارمة لمنع انتشار المواد المشعة، حيث يُقسم الموقع إلى مناطق بناءً على مستوى الإشعاع. تُعتبر المناطق الحمراء والصفراء الأكثر خطورة وتتطلب ارتداء ملابس واقية تغطي كامل الجسم وأقنعة وجه كاملة بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع، بينما تُشكل المناطق الخضراء معظم الموقع وهي آمنة نسبيًا حيث لا تستلزم الملابس الواقية. خلال التغطية الإخبارية، طُلب منا فقط ارتداء خوذات وأقنعة عادية مع قفازات.

أظهرت الزيارة مدى التقدم الذي تحقق منذ وقوع الكارثة، حيث تبذل جهود مستمرة لإزالة المواد المشعة وتنظيف الموقع. أصبحت مناطق واسعة من المنشأة قابلة للوصول بعد عمليات التطهير الدقيقة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في احتواء المواد المشعة ومنع تسربها تعكس تقدمًا كبيرًا والتزامًا صارمًا بمعايير السلامة.

رؤية الموقع بعد مرور أكثر من عقد من الزمان كانت تجربة مؤثرة أعادت لي ذكريات الحادثة لكنها أبرزت أيضًا الإصرار الهائل الذي أبدته اليابان للتغلب على هذه الأزمة. العمل المتواصل لاستعادة الموقع يجسد روح المثابرة والابتكار ويؤكد قدرة الإنسان على التعافي حتى في مواجهة الكوارث الكبرى.



عمال في محطة فوكوشيما دايئيتشي النووية يرتدون ملابس واقية تغطي الجسم بالكامل في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. لا تزال مثل هذه التدابير إلزامية عند دخول المناطق ذات مستويات الإشعاع العالية. (© هاشينو يوكينوري)

بحسب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، استقبل موقع محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية 7594 مراقبًا خارجيًا خلال السنة المالية 2024 حتى نهاية أغسطس/آب، باستثناء أعضاء وسائل الإعلام. يُقارن هذا العدد بـ18516 زائرًا في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ913 زائرًا فقط في السنة المالية 2011، السنة التي وقعت فيها الكارثة. شهدت أعداد الزوار انخفاضًا ملحوظًا خلال جائحة فيروس كورونا، لكنها بدأت في الارتفاع مجددًا مع استئناف الزيارات بشكل أوسع.

بعد الكارثة النووية، فرضت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قيودًا صارمة على الدخول إلى الموقع بسبب المخاطر الناجمة عن مستويات الإشعاع المرتفعة والحطام. لكن مع مرور الوقت، أصبح الموقع أكثر أمانًا، ما دفع الشركة إلى تشجيع زيارات المراقبين بهدف تعزيز الوعي العام حول التقدم المحرز في أعمال تفكيك المحطة. تشمل هذه الجهود إطلاق المياه المُعالجة في المحيط، وهي عملية أثارت اهتمامًا واسعًا بين الزوار. ورغم عدم وجود سجل دقيق بعدد زوار وسائل الإعلام، أفاد مسؤول في الشركة بأن هذا العدد في ازدياد، مع تزايد اهتمام المنظمات الإعلامية الأجنبية بالموقع.

من أعلى تلة قريبة، كانت لدينا رؤية واضحة لمباني المفاعلات من الأعلى، حيث بدا بوضوح أن العمل في الوحدات من الأولى إلى الرابعة يمر بمراحل مختلفة. الوحدة الأولى، التي تعرضت لانفجار هيدروجيني أدى إلى تمزيق هيكلها الفولاذي، ما زالت تمثل أوضح دليل على حجم الكارثة. في داخلها، لا يزال حوض الوقود المستنفد يحتوي على 392 وحدة من الوقود النووي، لكن وجود الحطام الهيكلي والرافعات الكبيرة يعوق تقدم عمليات التنظيف بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، تجري أعمال بناء أغطية حول المباني لاحتواء المواد المشعة ومنع انتشارها أثناء العمليات الجارية.



سقف على شكل قبة تم تشييده فوق الوحدة الثالثة من المفاعل لإزالة الوقود النووي المستنفد في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للكهرباء. (© هاشينو يوكينوري)

والوحدة الثانية، التي تعرضت للانصهار ولكنها لم تنفجر، محاطة بإطار فولاذي لتسهيل العمل على الوحدة. ويتميز الجزء الخارجي من الوحدة الثالثة بسقف فضي لامع لحماية المعدات المستخدمة في إزالة الوقود المستنفد. وقد تمت إزالة 566 وحدة بالفعل. أما الوحدة الرابعة، التي كانت تخضع للصيانة الدورية وقت وقوع الحادث، فلم تنصهر، ولكنها تعرضت لانفجار بسبب دخول الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب من الوحدة الثالثة. وهي مخفية في الغالب بواسطة هياكل مبنية فوقها لتمكين إزالة وحدات الوقود البالغ عددها 1535 وحدة.

تراكم الإشعاع

ومن نوافذ الحافلة الصغيرة التي نقلتنا حول الموقع الضخم، رأينا خزانات تخزين مليئة بالمياه الملوثة والمناطق المكدسة بحاويات من النفايات. كما ظلت التوربينات العملاقة الصدئة التي كانت تستخدم في السابق لتوليد الكهرباء مهملة. وقد تم إزالة معظم الحطام من حيث سقط أثناء الكارثة، ولكن خزانات المياه والمرافق الأخرى التي تضررت بشدة بسبب التسونامي لا تزال شاهدة على الكارثة. وقد تم الحفاظ على جزء من الآلة المُدرعة المُستخدمة في حفر النفق لنقل المياه المُعالجة إلى المحيط كتذكار على سطح المراقبة للوحدتين الخامسة والسادسة.



خزانات استُخدمت لتخزين المياه المُعالج مؤقتًا في محطة فوكوشيما دايئيتشي فور وقوع الكارثة. ولم تعد هناك حاجة إليها الآن بعد تركيب خزانات دائمة. (© هاشينو يوكينوري)



مركبة استُخدمت في تبريد أحواض الوقود المستنفد في مباني المفاعلات فور وقوع الكارثة. وقد أُطلق عليها اسم ˮكيرين“ (الزرافة) واستُخدمت لرش الماء من أعلى إلى داخل الهياكل. (© هاشينو يوكينوري)



جزء من الآلة المُدرعة المُستخدمة في حفر النفق تحت البحر لتصريف المياه المُعالجة إلى المحيط. (© هاشينو يوكينوري)

ارتجلنا من الحافلة وسرنا من جانب البحر في الوحدة الرابعة إلى الجانب الداخلي. وبينما كنا نواصل السير، نظرت إلى المباني والهياكل التي رأيناها من برج المراقبة: وبدت أنابيب القنوات العملاقة المقطوعة قبيحة للغاية. وقبل ذلك، كانت هذه الأنابيب تربط الوحدات من واحد إلى أربعة بأبراج العادم، لكنها أعاقت أعمال تفكيك المحطة، وتم قطعها وفتحها. ولا تزال بقايا المواد الكيميائية الخضراء مرئية على الوحدة الثالثة، حيث تم استخدامها لمنع المواد المُشعة العالقة في الهيكل من التطاير بعيدًا.



تم قطع قنوات العادم الضخمة للسماح باستكمال أعمال تفكيك المحطة. وكانت هذه القنوات تربط الوحدات من الأولى إلى الرابعة بأبراج العادم. (© هاشينو يوكينوري)



لا تزال المواد الكيميائية التي تم رشها على الوحدة الثالثة لمنع انتشار المواد المُشعة العالقة بالهيكل مرئية. (© هاشينو يوكينوري)

وعند شمال الوحدة الثالثة، يرتفع مستوى الإشعاع مع اقترابنا من الوحدة الثانية. وقد شعرت بالقلق من القراءة التي سجلتها على جهاز قياس الجرعات الخاص بي المرفق بسترتي. وتخضع الوحدة الثانية لأعمال لإزالة حطام الوقود النووي المكون من الوقود الذائب وقت وقوع الكارثة المُختلط بمواد هيكلية. والعمال بالقرب من مخرج التسليم مغطون بالكامل بملابس واقية.

وتوجهنا مرة أخرى نحو البحر بين الوحدتين الثانية والثالثة، وارتفعت قراءة مقياس الجرعات الهوائية إلى 240 ميكروسيفرت في الساعة. وقبل أن نتمكن من النظر عن كثب إلى الأضرار التي لحقت بالمبنى، أسرع المرشد في دفعنا للمغادرة. فوفقًا للمرشد، كانت القراءة تزيد عن 300 ميكروسيفرت قبل بضع سنوات، لكنها لا تزال عند مستوى مقلق.



ارتفع مستوى الإشعاع بين الوحدتين الثانية والثالثة إلى 240 ميكروسيفرت في الساعة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. (© هاشينو يوكينوري)

وعلى جانب المحيط، تفحصنا جدارًا بحريًا بطول كيلومتر واحد، الذي تم الانتهاء من تشييده في مارس/ آيار 2024 للحماية من التسونامي. ويتراوح ارتفاع جدار الكتل الخرسانية من 13,5 مترًا إلى 16 مترًا. وقد تم تصميمه لتوفير الحماية تحسبًا لموجات تسونامي عاتية قد تنجم عن حدوث زلزال على طول خندق اليابان، والذي يُعتقد أنه من الممكن حدوثه في أي وقت. وتعتقد شركة طوكيو للكهرباء أن الجدار سيقلل من خطر التلوث البيئي الناجم عن تسرب المياه المُعالجة الملوثة.



يبلغ طول الجدار البحري الذي تم تشييده للحماية من موجات التسونامي حوالي كيلومتر واحد. (© هاشينو يوكينوري)

التحدي المزدوج للمياه والحطام

وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أزالت شركة طوكيو للكهرباء قطعة من الحطام يبلغ عرضها نحو خمسة ملليمترات من وعاء الاحتواء الخاص بالوحدة الثانية باستخدام معدات متخصصة. وسوف يساعد هذا النجاح في التحقيقات في عملية إزالة الحطام على نطاق واسع. وتقدر شركة طوكيو للكهرباء أن الأوعية في الوحدات من الأولى إلى الثالثة تحتوي على ما يقرب من 880 طناً من الحطام شديد الإشعاع، وهو ما يعتبر التحدي الأكبر في عملية تفكيك المحطة. ووفقاً لكيموتو تاكاهيرو، نائب مدير الموقع بمركز الاتصال لإزالة التلوث وتفكيك المحطة: ˮلقد اتخذنا أخيراً الخطوة الأولى في عملية تفكيك المحطة، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من وقوع الكارثة. ولكن العمل لم يبدأ بعد“.



إزالة حطام الوقود من وعاء الاحتواء داخل الوحدة الثانية باستخدام معدات متخصصة. الجسم الذي يشبه الملقط يحمل الحطام. 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. (© شركة طوكيو للكهرباء)

والعمل يحرز تقدماً واضحاً في كافة المجالات، ولكن لا يوجد حتى الآن حل ملموس للتعامل مع المياه الملوثة، وهي عقبة رئيسية في طريق تفكيك المحطة. ويتدفق نحو 60 طناً من المياه الجوفية والأمطار إلى مبنى المفاعل النووي يومياً. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المياه بشكل مستمر لتبريد المفاعلات النووية، مما ينتج عنه 80 طناً من المياه الملوثة يومياً.

وتستخدم شركة طوكيو للكهرباء نظام مُعالجة السوائل المتقدم لمُعالجة المياه الملوثة، والتي يتم تخزينها بعد ذلك في خزانات في الموقع. وبدأت الشركة في إطلاق المياه في المحيط في أغسطس/ آب 2023، وقد فعلت ذلك 10 مرات حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإجمالي 78,285 طنًا من المياه. وقد تمت إزالة جميع الملوثات الأكثر خطورة، لكن المياه لا تزال تحتوي على التريتيوم، وهو نظير الهيدروجين الموجود بشكل طبيعي ويصعب استخراجه من الماء. ونتيجة لذلك، تم أيضًا إطلاق ما يقرب من 14,8 تريليون بيكريل من التريتيوم، لكن شركة طوكيو للكهرباء تراقب باستمرار مياه المحيط المحيطة وتؤكد عدم وجود أي خلل.

ومن المتوقع أن يستغرق إطلاق كل المياه المُعالجة المخزنة حاليًا 30 عامًا. ومن الصعب أيضًا منع تلوث المياه التي تستمر في دخول الموقع، مما يعني أن هذه الكمية ستستمر في الزيادة. وما لم يتم تقليل عدد الخزانات المستخدمة لمُعالجة وتخزين المياه، فلن يمكن استخدام المساحة التي تشغلها لتركيب مرافق التخزين اللازمة لإزالة الحطام، مما يؤثر بدوره على خطة التفكيك الشاملة.

ويشكل التعامل مع المياه والحطام تحديًا مزدوجًا للعمل. ويقول كيموتو إن حجم المياه الملوثة يظل مشكلة. ˮإذا تمكنا من التحكم في زيادة الكميات، فيمكننا تحديد هدف ثابت لخطة تفكيك المحطة“.



منظر للمحيط الهادئ من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. حيث يقع مخرج الأنبوب الذي يحمل المياه المُعالجة على بعد كيلومتر واحد تقريبًا من البحر. (© هاشينو يوكينوري)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: إطار الوحدة الأولى من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية (في المقدمة)، الذي كان قد تعرض لانفجار الهيدروجين. والقبة الأسطوانية التي يمكن رؤيتها هي للوحدة الثالثة. محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. © هاشينو يوكينوري من Nippon.com)