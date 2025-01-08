رحلة شاقة للتغلب على إرث الكارثة النووية في فوكوشيما

رحلة شاقة للتغلب على إرث الكارثة النووية في فوكوشيمابيئة
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تغيير شكل مبنى المفاعل النووي
قمت بزيارة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهي تجربة مليئة بالمشاعر استحضرت ذكريات الكارثة النووية التي وقعت في مارس/آذار 2011. في ذلك الوقت، كنت رئيسًا لفريق صحفي ياباني يتابع عن كثب تطورات الحادث المأساوي وتداعياته، لكن هذه الزيارة كانت الأولى لي داخل المنشأة، مما أتاح لي فرصة لرؤية مباشرة للتحولات التي شهدها الموقع منذ الكارثة.
تُطبق في المنشأة إجراءات صارمة لمنع انتشار المواد المشعة، حيث يُقسم الموقع إلى مناطق بناءً على مستوى الإشعاع. تُعتبر المناطق الحمراء والصفراء الأكثر خطورة وتتطلب ارتداء ملابس واقية تغطي كامل الجسم وأقنعة وجه كاملة بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع، بينما تُشكل المناطق الخضراء معظم الموقع وهي آمنة نسبيًا حيث لا تستلزم الملابس الواقية. خلال التغطية الإخبارية، طُلب منا فقط ارتداء خوذات وأقنعة عادية مع قفازات.
أظهرت الزيارة مدى التقدم الذي تحقق منذ وقوع الكارثة، حيث تبذل جهود مستمرة لإزالة المواد المشعة وتنظيف الموقع. أصبحت مناطق واسعة من المنشأة قابلة للوصول بعد عمليات التطهير الدقيقة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في احتواء المواد المشعة ومنع تسربها تعكس تقدمًا كبيرًا والتزامًا صارمًا بمعايير السلامة.
رؤية الموقع بعد مرور أكثر من عقد من الزمان كانت تجربة مؤثرة أعادت لي ذكريات الحادثة لكنها أبرزت أيضًا الإصرار الهائل الذي أبدته اليابان للتغلب على هذه الأزمة. العمل المتواصل لاستعادة الموقع يجسد روح المثابرة والابتكار ويؤكد قدرة الإنسان على التعافي حتى في مواجهة الكوارث الكبرى.
بحسب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، استقبل موقع محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية 7594 مراقبًا خارجيًا خلال السنة المالية 2024 حتى نهاية أغسطس/آب، باستثناء أعضاء وسائل الإعلام. يُقارن هذا العدد بـ18516 زائرًا في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ913 زائرًا فقط في السنة المالية 2011، السنة التي وقعت فيها الكارثة. شهدت أعداد الزوار انخفاضًا ملحوظًا خلال جائحة فيروس كورونا، لكنها بدأت في الارتفاع مجددًا مع استئناف الزيارات بشكل أوسع.
بعد الكارثة النووية، فرضت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قيودًا صارمة على الدخول إلى الموقع بسبب المخاطر الناجمة عن مستويات الإشعاع المرتفعة والحطام. لكن مع مرور الوقت، أصبح الموقع أكثر أمانًا، ما دفع الشركة إلى تشجيع زيارات المراقبين بهدف تعزيز الوعي العام حول التقدم المحرز في أعمال تفكيك المحطة. تشمل هذه الجهود إطلاق المياه المُعالجة في المحيط، وهي عملية أثارت اهتمامًا واسعًا بين الزوار. ورغم عدم وجود سجل دقيق بعدد زوار وسائل الإعلام، أفاد مسؤول في الشركة بأن هذا العدد في ازدياد، مع تزايد اهتمام المنظمات الإعلامية الأجنبية بالموقع.
من أعلى تلة قريبة، كانت لدينا رؤية واضحة لمباني المفاعلات من الأعلى، حيث بدا بوضوح أن العمل في الوحدات من الأولى إلى الرابعة يمر بمراحل مختلفة. الوحدة الأولى، التي تعرضت لانفجار هيدروجيني أدى إلى تمزيق هيكلها الفولاذي، ما زالت تمثل أوضح دليل على حجم الكارثة. في داخلها، لا يزال حوض الوقود المستنفد يحتوي على 392 وحدة من الوقود النووي، لكن وجود الحطام الهيكلي والرافعات الكبيرة يعوق تقدم عمليات التنظيف بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، تجري أعمال بناء أغطية حول المباني لاحتواء المواد المشعة ومنع انتشارها أثناء العمليات الجارية.
والوحدة الثانية، التي تعرضت للانصهار ولكنها لم تنفجر، محاطة بإطار فولاذي لتسهيل العمل على الوحدة. ويتميز الجزء الخارجي من الوحدة الثالثة بسقف فضي لامع لحماية المعدات المستخدمة في إزالة الوقود المستنفد. وقد تمت إزالة 566 وحدة بالفعل. أما الوحدة الرابعة، التي كانت تخضع للصيانة الدورية وقت وقوع الحادث، فلم تنصهر، ولكنها تعرضت لانفجار بسبب دخول الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب من الوحدة الثالثة. وهي مخفية في الغالب بواسطة هياكل مبنية فوقها لتمكين إزالة وحدات الوقود البالغ عددها 1535 وحدة.
تراكم الإشعاع
ومن نوافذ الحافلة الصغيرة التي نقلتنا حول الموقع الضخم، رأينا خزانات تخزين مليئة بالمياه الملوثة والمناطق المكدسة بحاويات من النفايات. كما ظلت التوربينات العملاقة الصدئة التي كانت تستخدم في السابق لتوليد الكهرباء مهملة. وقد تم إزالة معظم الحطام من حيث سقط أثناء الكارثة، ولكن خزانات المياه والمرافق الأخرى التي تضررت بشدة بسبب التسونامي لا تزال شاهدة على الكارثة. وقد تم الحفاظ على جزء من الآلة المُدرعة المُستخدمة في حفر النفق لنقل المياه المُعالجة إلى المحيط كتذكار على سطح المراقبة للوحدتين الخامسة والسادسة.
ارتجلنا من الحافلة وسرنا من جانب البحر في الوحدة الرابعة إلى الجانب الداخلي. وبينما كنا نواصل السير، نظرت إلى المباني والهياكل التي رأيناها من برج المراقبة: وبدت أنابيب القنوات العملاقة المقطوعة قبيحة للغاية. وقبل ذلك، كانت هذه الأنابيب تربط الوحدات من واحد إلى أربعة بأبراج العادم، لكنها أعاقت أعمال تفكيك المحطة، وتم قطعها وفتحها. ولا تزال بقايا المواد الكيميائية الخضراء مرئية على الوحدة الثالثة، حيث تم استخدامها لمنع المواد المُشعة العالقة في الهيكل من التطاير بعيدًا.
وعند شمال الوحدة الثالثة، يرتفع مستوى الإشعاع مع اقترابنا من الوحدة الثانية. وقد شعرت بالقلق من القراءة التي سجلتها على جهاز قياس الجرعات الخاص بي المرفق بسترتي. وتخضع الوحدة الثانية لأعمال لإزالة حطام الوقود النووي المكون من الوقود الذائب وقت وقوع الكارثة المُختلط بمواد هيكلية. والعمال بالقرب من مخرج التسليم مغطون بالكامل بملابس واقية.
وتوجهنا مرة أخرى نحو البحر بين الوحدتين الثانية والثالثة، وارتفعت قراءة مقياس الجرعات الهوائية إلى 240 ميكروسيفرت في الساعة. وقبل أن نتمكن من النظر عن كثب إلى الأضرار التي لحقت بالمبنى، أسرع المرشد في دفعنا للمغادرة. فوفقًا للمرشد، كانت القراءة تزيد عن 300 ميكروسيفرت قبل بضع سنوات، لكنها لا تزال عند مستوى مقلق.
وعلى جانب المحيط، تفحصنا جدارًا بحريًا بطول كيلومتر واحد، الذي تم الانتهاء من تشييده في مارس/ آيار 2024 للحماية من التسونامي. ويتراوح ارتفاع جدار الكتل الخرسانية من 13,5 مترًا إلى 16 مترًا. وقد تم تصميمه لتوفير الحماية تحسبًا لموجات تسونامي عاتية قد تنجم عن حدوث زلزال على طول خندق اليابان، والذي يُعتقد أنه من الممكن حدوثه في أي وقت. وتعتقد شركة طوكيو للكهرباء أن الجدار سيقلل من خطر التلوث البيئي الناجم عن تسرب المياه المُعالجة الملوثة.
التحدي المزدوج للمياه والحطام
وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أزالت شركة طوكيو للكهرباء قطعة من الحطام يبلغ عرضها نحو خمسة ملليمترات من وعاء الاحتواء الخاص بالوحدة الثانية باستخدام معدات متخصصة. وسوف يساعد هذا النجاح في التحقيقات في عملية إزالة الحطام على نطاق واسع. وتقدر شركة طوكيو للكهرباء أن الأوعية في الوحدات من الأولى إلى الثالثة تحتوي على ما يقرب من 880 طناً من الحطام شديد الإشعاع، وهو ما يعتبر التحدي الأكبر في عملية تفكيك المحطة. ووفقاً لكيموتو تاكاهيرو، نائب مدير الموقع بمركز الاتصال لإزالة التلوث وتفكيك المحطة: ˮلقد اتخذنا أخيراً الخطوة الأولى في عملية تفكيك المحطة، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من وقوع الكارثة. ولكن العمل لم يبدأ بعد“.
والعمل يحرز تقدماً واضحاً في كافة المجالات، ولكن لا يوجد حتى الآن حل ملموس للتعامل مع المياه الملوثة، وهي عقبة رئيسية في طريق تفكيك المحطة. ويتدفق نحو 60 طناً من المياه الجوفية والأمطار إلى مبنى المفاعل النووي يومياً. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المياه بشكل مستمر لتبريد المفاعلات النووية، مما ينتج عنه 80 طناً من المياه الملوثة يومياً.
وتستخدم شركة طوكيو للكهرباء نظام مُعالجة السوائل المتقدم لمُعالجة المياه الملوثة، والتي يتم تخزينها بعد ذلك في خزانات في الموقع. وبدأت الشركة في إطلاق المياه في المحيط في أغسطس/ آب 2023، وقد فعلت ذلك 10 مرات حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإجمالي 78,285 طنًا من المياه. وقد تمت إزالة جميع الملوثات الأكثر خطورة، لكن المياه لا تزال تحتوي على التريتيوم، وهو نظير الهيدروجين الموجود بشكل طبيعي ويصعب استخراجه من الماء. ونتيجة لذلك، تم أيضًا إطلاق ما يقرب من 14,8 تريليون بيكريل من التريتيوم، لكن شركة طوكيو للكهرباء تراقب باستمرار مياه المحيط المحيطة وتؤكد عدم وجود أي خلل.
ومن المتوقع أن يستغرق إطلاق كل المياه المُعالجة المخزنة حاليًا 30 عامًا. ومن الصعب أيضًا منع تلوث المياه التي تستمر في دخول الموقع، مما يعني أن هذه الكمية ستستمر في الزيادة. وما لم يتم تقليل عدد الخزانات المستخدمة لمُعالجة وتخزين المياه، فلن يمكن استخدام المساحة التي تشغلها لتركيب مرافق التخزين اللازمة لإزالة الحطام، مما يؤثر بدوره على خطة التفكيك الشاملة.
ويشكل التعامل مع المياه والحطام تحديًا مزدوجًا للعمل. ويقول كيموتو إن حجم المياه الملوثة يظل مشكلة. ˮإذا تمكنا من التحكم في زيادة الكميات، فيمكننا تحديد هدف ثابت لخطة تفكيك المحطة“.
(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: إطار الوحدة الأولى من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية (في المقدمة)، الذي كان قد تعرض لانفجار الهيدروجين. والقبة الأسطوانية التي يمكن رؤيتها هي للوحدة الثالثة. محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. © هاشينو يوكينوري من Nippon.com)