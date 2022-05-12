ورش صغيرة تصنع أشياء رائعة في اليابان

لطالما كان قطاع التصنيع المشهور عالميًا في اليابان مدعومًا بمكونات دقيقة منتجة بواسطة ورش عمل فنية متخصصة صغيرة الحجم تعرف باسم ”ماتشيكوبا“. إحدى هذه الورش المتواجدة في محافظة كاناغاوا والمملوكة لشركة يوكي بريسيشن استطاعت أن تجذب أنظار عشاق الموسيقى في كل مكان في العالم من خلال إنتاج أحد أفضل مشغلات الصوت التناظرية تطوراً. في هذا المقال نتحاور مع السيد ناغاماتسو جون مدير التشغيل في شركة يوكي بريسيشن حول المنتج غير المتوقع والممتع لعشاق الموسيقى

مدير التشغيل في شركة يوكي بريسيشن. ولد عام 1978 في محافظة أويتا. درس الفيزياء في جامعة أوياما غاكوين قبل أن ينضم إلى قسم التطوير التقني في شركة اينكس لتصنيع أشباه الموصلات. انضم إلى يوكي بريسيشن في عام 2014، حيث شغل منصب رئيس قسم البحث والتطوير قبل أن يتولى منصبه الحالي. وكطالب باحث في الجامعة ساهم في ورقة بحثية نشرت في مجلة ناتشر في عام 2001 حول قدرات التوصيل الفائقة التي يتمتع بها عنصر ثاني بوريد المغنيسيوم، وقد حازت هذه الورقة على جائزة العلوم في تكنولوجيا التوصيل فائق الكفاءة عام 2022.

مشروع لرفع معنويات الموظفين

في يونيو/ حزيران 2020، وعلى خلفية الانتعاش المستمر في شعبية أسطوانات الفينيل ”اسطوانات الصوت التناظرية القديمة التي يتم تشغيلها على أجهزة الغرامافون“، شهد مشغل الصوتAP-0 من إنتاج شركة يوكي بريسيشن إقبالاً كبيراً من الجمهور، وهو الجهاز الذي أحدث ضجة واسعة بين عشاق الموسيقى.

وعلى الرغم من سعره الباهظ والبالغ 2 مليون ين ياباني، إلا أن AP-0 قد حاز على إشادة كبيرة من الخبراء، خاصةً وأن شركة يوكي بريسيشن المطورة للجهاز لا تملك سوى ورشة عمل صغيرة، وليس لديها أي خبرة سابقة في صناعة المعدات الصوتية.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا قررت يوكي بريسيشن وهي الشركة التي عكفت على تطوير منتجات صغيرة ودقيقة ذات صلة بصناعات عديدة مثل صناعة الطائرات والمعدات الطبية وغيرها أن تدخل عالم صناعة الصوتيات فجأة؟ ناغاماتسو جون مدير التشغيل في الشركة يجيب على هذا السؤال؟

يشرح ناغاماتسو قائلاً: ”نظرًا لأن تركيزنا كشركة كان دائمًا منصب على مجرد إنتاج المكونات والأجزاء الدقيقة التي تدخل في تصنيع منتجات أخرى، فإننا لم نحظى من قبل على فرصة تطوير منتجنا الخاص الذي يحمل العلامة التجارية للشركة. ولكن كان هناك شعور منذ فترة طويلة بأننا نرغب في تطوير منتجاً خاصاً بنا نستعرض من خلاله قدراتنا في التخطيط والتشغيل الآلي، وهو ما سوف يمثل مصدر فخر كبير للشركة وللموظفين“.

في الحقيقة مشغل الأسطوانات لم يكن هو الخيار الأول لمثل هذا المشروع. يقول ناغاماتسو: ”عملت سابقاً في شركة لتصنيع أشباه الموصلات، لذا كانت فكرتي الأولى هي إنشاء منتجات تستهدف عملائنا من المصانع والشركات “BtoB” من أجل الترويج لمنتجاتهم، لكن موظفينا لم يأخذوا المشروع على محمل الجد، ونتيجة لذلك لم تسر الأمور بسلاسة كما كنت أتمنى“.

وعلى الرغم من الاحباط الذي تعرض له في البداية بسبب عدم وجود الحماس الكافي بين أعضاء الفريق، إلا أنه بعد دراسة مطولة أدرك ناغاماتسو أخيرًا ما كان يفتقر إليه المشروع وهو ”الشغف“. ”لقد حاولت جاهدًا شرح الفكرة لأعضاء الفريق، ولكن للأسف لم أستطع حشد الحماس اللازم لإنجاح المشروع“.



السيد ناغاماتسو جون، مدير التشغيل بشركة يوكي بريسيشن. تصوير ياماموتو رايتا.

العمل في سرية تامة

يرجع الفضل الأول في تطوير الجهاز إلى السيد ناغاماتسو الذي أخذ يفكر في تطوير منتج يود هو نفسه امتلاكه، وبما أنه عاشق للموسيقى بشكل عام والموسيقى الكلاسيكية بشكل خاص منذ أن كان في المدرسة الابتدائية، حيث كان يستمتع بالإنصات إلى التسجيلات الصوتية على مشغل أسطوانات قديم الطراز، فسرعان ما توصل إلى فكرة تطوير مشغل أسطوانات يتمتع بدرجة غير مسبوقة من نقاء الصوت.

لقد أمتلك أخيراً الحافز الضروري للعمل، حيث كان مدير قسم البحث والتطوير في ذلك الوقت، فاستغل الفسحة التي منحها له مدير العمليات وقتها السيد أوتسوبو ماساتو لتحريك الأمور إلى الأمام ولكن من خلف الكواليس.

يتذكر قائلاً: ”في شركة صغيرة يقل عدد موظفيها عن أربعين موظفً، هناك دائمًا تخوف من عدم قدرة الشركة على توفير الوقت والجهد اللازمين لأنجاح المشاريع الجديدة. لكنني ما زلت أرى مزايا المضي قدمًا في هذا الأمر، لأن مجرد التمسك بالمشاريع القائمة سيؤدي إلى وضع شركة مثل شركتنا على طريق الانحدار - خاصةً في مواجهة خطر انكماش السوق المحلية، فإذا كنا نبحث حقاً عن النمو والاستمرار في المنافسة، فعلينا البحث عن مشاريع جديدة بشكل مستمر. في الحقيقة أنا ممتن للسيد أوتسوبو لأنه تفهم هذا الأمر جيداً.

بدأ ناغاماتسو بالحديث مع ثلاثة مهندسين شباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر ممن اعتقد أنهم سوف يتحمسون للفكرة، ولكن بعد الكشف لهم عن مضمون المشروع، كان انطباعهم الأول فاتر ولا ينبئ بخير، خصوصاً أنهم من جيل لا يعرف آلة الغرامافون. يتذكر ناغاماتسو الأمر بضحكة خافتة: ”لقد فهموا جميعًا كيف يصدر القرص المضغوط صوتًا، لكن لم يكن لديهم أي فكرة عن كيفية عمل التسجيلات. بينما كنت أنا على العكس تماما!“.

وإدراكًا منه أن الطريق الوحيد لكسب حماس موظفيه هو إشراكهم في الأمر وليس مجرد إعطاء الأوامر، دعا ناغاماتسو الثلاثة أفراد الذين أختارهم إلى منزله للاستماع إلى الموسيقى الصادرة عن جهاز الغرامافون المنزلي المصقول بدقة الذي يعتز به.

يتذكر ”لقد اندهشوا من مدى وضوح الصوت. وقد أدى ذلك أخيراً إلى تحمسهم للمشروع. يحب المهندسون الشباب رسم المخططات الميكانيكية، لقد كان الأمر تحدياً جديداً بالنسبة لهم، وهو ما حفزهم أكثر. لقد فضلت ألا أتدخل كثيراً وأترك لهم مساحة للأبداع“.

لكن السيد ناغاماتسو كان حريصاً على أخذ تعهد من أعضاء فريقه بعدم الإفصاح عن الأمر للسيد أوتسوبو حتى يحين الوقت المناسب لذلك.



مشغل الصوت التناظري AP-0 يوكي بريسيشن.

التوصل إلى النموذج الأولي كان مجرد بداية

بعد عام كامل من التطوير، في عام 2018 كان لدى الفريق أخيرًا نموذج أولي جاهز للكشف عنه لرئيسه.

يتذكر ناغاماتسو: ”على عكس المنتج النهائي، ربما لم يكن النموذج الأولي جيداً بالشكل الكافي، ولكن عندما عرضناه على السيد أوتسوبو، كان رده الأول “هذا ما كنت على وشك القيام به!” لقد كان يعلم أنني كنت أعمل على شيء ما، لكنه لم يكن لديه فكرة أنه كان جهازًا صوتيًا، فهو ايضاً عاشق للموسيقى، لذلك على الرغم من أنه كان دائماً بعيدً عن دائرة الضوء، إلا أنه كان سعيدًا حقًا“.

بعد الحصول على مباركة مدير التشغيل أخيرًا، واصل الفريق عملية التطوير، ولكن على الرغم من وجود نموذج أولي مكتمل، إلا أن الأمر كان مازال بعيداً عن سقف التوقعات. كشف الاختبار والتحليل الشامل لتصميمهم أن النموذج الأولي يفتقر إلى الصلابة اللازمة لمقاومة الاهتزازات والحفاظ على نقاء الصوت.

”لقد كرسنا بالفعل الكثير من الوقت للمشروع، لقد كانت عملية إدخال التعديلات الضرورية على النموذج الأولي أمراً شاقاً للغاية. في النهاية استغرق الأمر عامًا ونصف بعد الانتهاء من النموذج الأولي لإعادة التفكير في التصميم وحل المشكلات التي حددناها“.

بعد عامين ونصف من التطوير، أصبح AP-0 جاهزًا أخيرًا. ووفقًا للسيد ناغاماتسو فإن هذا الجهاز يعد عملاً فريداً في عالم صناعة الصوتيات. ”AP-0 مختلف تمامًا عن مشغل الأسطوانات النموذجي التقليدي. العديد من الأجزاء لها أفكارها وتقنياتها الخاصة، ولكن الفكرة الأكثر ثورية كانت الطبق الدوار الذي يحتضن الأسطوانة“

تصميم مغناطيسي فريد من نوعه

يعتمد صوت تسجيلات الفينيل على المعلومات التي يلتقطها القلم والتي تم ترميزها في الأخاديد المنقوشة على سطح الأسطوانة، ولكن لسنوات عديدة واجه مصنعو الصوت تحديات الضوضاء وفقدان جودة الصوت بسبب الاهتزازات على الطبق الذي تدور عليه الأسطوانة.

يوضح ناغاماتسو: ”الطريقة الوحيدة للتخلص تمامًا من الاهتزازات هي وضع الطبق في الهواء، ولكن هذا الأمر مستحيل بالطبع من الناحية العملية، لكن مهندسينا توصلوا إلى فكرة استخدام المغناطيس. فمن خلال إحاطة الطبق بمغناطيس قوي يمكنك حثه على الارتفاع“.

ومع ذلك، فإن وزن الطبق يعني أنه حتى المجال المغناطيسي القوي غير كافٍ لخداع قوانين الجاذبية تمامًا. حل فريق المهندسين هذه المعضلة عن طريق دعم الطبق الدوار بعمود دوران جانبي متصل بالطبق عن طريق خيط رفيع.



يمتلك AP-0 تصميمًا فريدًا حيث يستخدم المغناطيس لعزل الطبق وتقليل الاهتزاز. يوكي بريسيشن.

وبعد الانتهاء من التصميم، اكتشفوا أن شركة تصنيع الصوتيات اليابانية الكبرى بايونير قد حصلت بالفعل على براءة اختراع عام 1981 لتصميم قرص دوار قائم على المغناطيس. ولكن مع عدم وجود دليل على أن هذا الاقتراح تجاوز مرحلة الفكرة، فإن يوكي بريسيشن تعد هي أول شركة استطاعت تنفيذ التصميم بنجاح.

لقد كان أعضاء الفريق فخورون للغاية بالنتيجة النهائية التي توصلوا إليها. كانوا يعرضون الجهاز على زملائهم في المصنع قائلين ”أنظر لقد نجحنا في تطوير هذا الجهاز بأنفسنا“. في العادة لا يحصل المهندسون والعمال في الشركة على فرصة رؤية القطع التي صنعوها وهي تعمل داخل المنتج النهائي، لذلك أعتقد أنه كان من المثير حقاً رؤية منتج متكامل باسم شركتنا.

خطط التوسع خارج اليابان

الضجة التي أحدثها هذا القرص الدوار الثوري الذي تم تطويره وصناعته بواسطة ورشة صغيرة ”ماتشيكوبا“ ليس لديها خبرة سابقة في هذا المجال، تجاوزت توقعات ناغاماتسو بكثير.

”نظرًا لأننا معروفون في المقام الأول بإنتاج المكونات التي تدخل في تصنيع الكثير من المنتجات الأخرى، فقد كنت قلقًا بعض الشيء بشأن كيفية طرح منتج متكامل باسم شركتنا، لكننا لحسن الحظ استطعنا الحصول على تقييمات رائعة من خبراء الصوت، كما أننا حصلنا على تغطية العديد من المجلات المتخصصة، للأسف بسبب الوباء لم نتمكن من الخروج والترويج للجهاز كما كنت أتمنى، لكننا نتلقى الكثير من الاستفسارات من الداخل والخارج، لذلك نخطط للمشاركة في بعض المعارض التجارية الدولية. أعتقد أن AP-0 أصبح مثالاً لنوع الأجهزة المتطورة التي تستطيع يوكي بريسيشن إنتاجها.“

بالنسبة ليوكي بريسيشن، فإن قرار الابتعاد عن المنطقة المألوفة بالنسبة لهم والانغماس في عالم الصوت بدأ يؤتي ثماره من حيث فتح آفاق جديدة ورفع معنويات الموظفين. وقد بدأ كل هذا من رغبة مدير التشغيل السيد ناغاماتسو جون في تطوير شيء يريد هو نفسه امتلاكه.

”نحن مجرد ماتشيكوبا صغيرة، ولكن مع الإدارة المرنة فإن هذا النطاق الصغير هو بالضبط ما يسمح لنا بخوض مغامرات جديدة جريئة مثل هذه. ما دمت في هذا المنصب أريد الاستمرار في تطوير الأقراص الدوارة، وإذا أمكن أريد أن اجعلها واحدة من ركائز عملنا. من نواح عدة، أشعر أن هذا واجبنا تجاه العملاء الذين كانوا متحمسين للغاية لشراء AP-0“.

بالنسبة لـ ناغاماتسو، مع وجود العديد من الموظفين الذين عكفوا على تطوير AP-0، فإن لدى يوكي بريسيشن الآن الكفاءة والحماس الكافيين لتطوير وتحديث العديد من المنتجات الثورية في المستقبل!

الموقع الإلكتروني لشركة يوكي بريسيشن

https://www.yukiseimitsu.co.jp/en

(النص الأصلي منشور باللغة اليابانية. صورة العنوان: القرص الدوار التناظري AP-0 MSRP 2 مليون ين + الضرائب. يوكي بريسيشن)