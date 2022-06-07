فطيرة ”الغيوزا“ تجعل مدينة يابانية صغيرة قبلة لعشاق هذه الوجبة اللذيذة

في يناير/ كانون الثاني 2021، تصدرت مدينة ميازاكي قائمة المدن الأكثر شراءً لفطائر الغيوزا على مستوى اليابان، متغلبةً، لأول مرة في التاريخ، على كل من أوتسونوميا وهاماماتسو. في السطور التالية، يشرح لنا اثنان من عشاق فطائر الغيوزا ما يجعلها الاختيار الأفضل في اليابان.

مدينة ميازاكي تحقق المركز الأول في سابقة تاريخية

في 8 فبراير/ شباط 2022، كان سكان مدينة ميازاكي على موعد مع التاريخ.

في مجلس مدينة ميازاكي، قامت واتانابي أيكا رئيسة مجلس فطائر الغيوزا في مدينة ميازاكي بإعلان رسمي عن بعض نتائج الاستطلاع المنتظرة بفارغ الصبر، والتي تم بثها مباشرة عبر الإنترنت أيضًا. أعلنت واتانابي، التي كانت ترتدي معطفًا أحمرًا مزينًا بالغيوزا خصيصاً للمهرجان السعيد، ترتيب مبيعات فطائر غيوزا على مستوى البلاد، والذي تصدرته مدينة ميازاكي:

”تلقيت للتو نتائج استطلاع الدخل والإنفاق الأسري الذي أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. بادئ ذي بدء، نحن في المرتبة الأولى في تردد الشراء. بعد المركز الثالث المخيب للآمال العام الماضي، حققنا أخيرًا المركز الأول في متوسط الإنفاق أيضًا. أشعر أن هذا الإنجاز هو انتصار لنا جميعًا، وأود أن أتقدم بالتهنئة للجميع“.

امتلأ المكان بأصوات التصفيق، وقدم المحافظ شهادة تقدير لرئيسة المجلس واتانابي. في وقت لاحق، بدأ مطار ميازاكي في عرض كأس من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل غيوزا صنعه طلاب المدارس الثانوية المحلية.

من الواضح أن هناك طفرة غيوزا مستمرة في ميازاكي، لكنني وجدت نفسي أتساءل عن ماهية ”زعيم الغيوزا“ الذي يعلنون عنه في فبراير/ شباط من كل عام؟

عندما بحثت في الأمر، وجدت أن التقييم يكون على أساس ترتيب مسح نفقات ودخل الأسرة السنوي الذي يجريه مكتب الإحصاء التابع لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إذ يتم تحديد المركز الأول في اليابان من خلال المبلغ الذي تنفقه كل أسرة على شراء الغيوزا في كل عام.

بدأ هذا التقليد في أوتسونوميا بمحافظة توتشيغي عام 1990، حيث تباهت الحكومة المحلية بنتائج الإحصاء لجذب الانتباه إلى العديد من متاجر الغيوزا المحلية في محاولة لإعادة التنشيط المحلي.

قامت المدينة بوضع تمثال غيوزا منحوت من حجر أويا المحفور محليًا أمام المحطة، وانطلق مهرجان غيوزا، كما استعانت بفنانين مشهورين للمساعدة في التسويق لمدينة أوتسونوميا باعتبارها مركزاً لفطائر غيوزا. في شهر فبراير/ شباط من كل عام، اعتادت القصص الإخبارية الاحتفال بتربع مدينة أوتسونوميا على عرش سوق الغيوزا، وسرعان ما حُفر في أذهان الجمهور الياباني انطباع لا يمحى بأن ”غيوزا تعني أوتسونوميا“.

احتلت المدينة هذه الصدارة لمدة 15 عامًا على التوالي. بعد ذلك، مع ظهور الخصم الودي مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا، دخلت لعبة الغيوزا مرحلة جديدة، فمن سيكون الزعيم السنوي، أوتسونوميا أم هاماماتسو؟ مع سيطرة هذين اللاعبين على المنافسة، تفاجأت الدولة بأكملها عندما انضمت عاصمة محافظة ميازاكي للمنافسة.

عندما امتلأت شبكة الإنترنت بمقالات عن الغيوزا وميازاكي، علمنا أن شخصًا ما يطلق على نفسه اسم ”أمير الغيوزا في ميازاكي“ كان مشاركاً في هذا التطور الأخير. عندما اتصلت به عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطلب إجراء مقابلة، حصلت على موافقته، لكن الرجل الذي ظهر على شاشتي وكانت تغطي رأسه قبعة على شكل غيوزا، كان كبيرًا في السن قليلاً بحيث لا يناسبه لقب الأمير.

مهرجان غيوزا

يشرح لنا تسونيوشي هيرويوكي أول مرة تذوق فيها غيوزا ميازاكي، قائلاً: ”لقد ذهبت إلى حدث يُدعى مهرجان غيوزا في كاندا بالعاصمة طوكيو، حيث يمكنك تجربة شراء الغيوزا وإرسالها بالبريد إلى جميع أنحاء البلاد. وهناك أتيحت لي تجربة المذاق الرائع لغيوزا ميازاكي. في ذلك الوقت كنت أعمل كاتباً في كل من ميازاكي وطوكيو“.

كان تسونيوشي يبحث في الموضوع كلما زار ميازاكي، حيث كان يسأل كل من يقابله عن عدد المرات التي يأكل فيها الغيوزا، فكان الناس يجيبون في كثير من الأحيان بنبرة اعتذارية ”مرة واحدة فقط في الأسبوع تقريباً“.

زاد هذا من اهتمام تسونيوشي. ”مرة واحدة في الأسبوع يعد كثيراً! إن ميازاكي هي جنة غيوزا الخفية“

على الرغم من أنني شخصياً لا أتناول الغيوزا في كثير من الأحيان، إلا أن حماس تسونيوشي حول تناول الغيوزا مرة في الأسبوع انتقل إليّ.



في غضون بضع سنوات من انتقاله من طوكيو، أصبح تسونيوشي هيرويوكي عرّاباً لغيوزا ميازاكي تحت لقب ”أمير الغيوزا في ميازاكي“. كما أنه يروج لحانات ”الوجبات الخفيفة“ في نيشي تاتشي، كما يُطلق على المنطقة الترفيهية في ميازاكي. (تامورا ماساشي)

أرسل على الفور النتائج التي توصل إليها إلى أونوديرا تشيكارا رئيس مهرجان غيوزا ومؤسس جمعية ياكي غيوزا. كان الاثنان متشابهين في التفكير، وكانا يتبادلان التعليقات مثل، ” غيوزا ميازاكي أكثر إثارة للإعجاب مما كنت أعتقد والسكان هناك لا يدركون حتى كثرة الكمية التي يأكلونها“. سرعان ما اتفقا على الحاجة إلى توعية الناس بميازاكي باعتبارها مركزاً وطنياً آخر لغيوزا، وتطرقا إلى فكرة إقامة حدث خاص بغيوزا في مدينة كيوشو.

على الرغم من أن الناس في ميازاكي كانوا يتناولون الغيوزا لأنهم يحبونها، إلا أن الثنائي المتحمس لم يستطع كبح جماح رغبته في الارتقاء بالأشياء إلى المستوى التالي وإشباع رغبته في التعريف والتباهي بهذا العالم الرائع وغير المكتشف من فطائر غيوزا.

الأمير يتحدث بحب عن فطائر ميازاكي ”في البداية، تتمتع ميازاكي بثقافة غيوزا غير عادية على الإطلاق. فعندما يزور الناس أقاربهم أو أصدقاءهم في المنزل، فإنهم يأخذون فطائر الغيوزا المفضلة كهدية، وتحتفظ الكثير من العائلات بمخزون من متاجرهم المفضلة في الثلاجة لمشاركته مع الجيران“.

لذلك، من الواضح أن فطائر غيوزا هي جزء من الحياة اليومية.

”بالطريقة التي تسير بها الأمور الآن، فإن الكنوز الحقيقية للمدينة هي المتاجر المحلية التي تحتفظ بالغيوزا الجاهزة في المخازن. كل شخص لديه مكانه المحلي المفضل ولا توجد فرصة في السوق لدخول سلاسل الطعام الكبيرة. حتى السلسلة الوطنية الكبيرة Gyōza no Ōshō استسلمت وتخلت عن فكرة دخول السوق بعد محاولتها لنحو ست سنوات“.

مدهش! الأمر أشبه بمحاولة سلسلة متاجر أودون الضخمة Marugame Seimen ترسيخ جذورها في محافظة كاغاوا التي تعد قبلة أودون.



فطائر الغيوزا في محافظة ميازاكي متعددة النكهات. من أعلى اليسار في اتجاه حركة عقارب الساعة، فطائر من Kurobee (ميازاكي)، Ryō Garden (ميازاكي)، Juju (تاكانابى)، و Gyōza no Sato (هيوغا) (تسونيوشي هيرويوكي)

”معظم الناس يغمسون الغيوزا في صلصة الصويا أو الخل أو زيت الرايو الحار، لكن في ميازاكي يستخدم الناس أكثر من ذلك بكثير، حتى أنه بإمكانك تسميتها “مملكة الغمس” أيضًا“!

هكذا تكون الأخبار بالنسبة لي!

”يأكل الناس الكثير من المنتجات المحلية اللذيذة نيئة، لذلك لديهم مجموعة كبيرة ومتنوعة من تتبيلات السلطة وهم يستخدمونها في الغيوزا أيضًا“. على سبيل المثال، يشرح الأمير أن صلصة هيوغاناتسو الحمضية تتناسب بشكل رائع مع الغيوزا. يستخدم الناس أيضًا ميسو ويوزوكوشو (عجينة مكونة من اليوزو وحبوب الفلفل) وصلصة بونزو التي تحتوي على الصويا والحمضيات، يقول متحمساً ”لديهم الكثير من الخيارات“.

متجر واحد يبيع 280 ألف فطيرة يومياً

لا شك أن حاكم مملكة الغيوزا الخفية هو غيوزا نو مارؤكا، فبمجرد ذكر اسم هذا المتجر تصبح كلمات الأمير أكثر حماسة.

”بدأ الكثير من صانعي غيوزا في ميازاكي من محلات الجزارة، ومارؤكا واحد منهم. فطائرهم بها طعم حلو، والجانب الخارجي هش للغاية. لا أستطيع التوقف عن فرقعتها في فمي“!

توسع متجر مارؤكا إلى محافظات أخرى مثل كاغوشيما وفوكوكا وأوساكا، ويبيع كل متجر بضاعته حتى تنفد يومياً تقريبًا. تبيع الشركة ما بين 260 ألف إلى 280 ألف فطيرة في اليوم. مارؤكا هو متجر مخصص للوجبات السريعة التي يأخذها الزبائن معهم، لذلك يقوم العملاء فقط بالدفع والاستلام والمغادرة، ورغم ذلك فإن الطابور أمام المتجر لا يختفي أبدًا.



بالإضافة إلى ستة متاجر في محافظة ميازاكي، يمتلك غيوزا نو مارؤكا فروعًا في كاغوشيما، كوماموتو، فوكوكا، هيوغو، وأوساكا. في ميازاكي، تستمر الطوابير حتى تبيع المتاجر كل بضاعتها. (تسونيوشي هيرويوكي)

الأمير، الذي تأثر كثيرًا بنكهة مارؤكا، طلب ذات مرة إجراء مقابلة ولكن للأسف قوبل بالرفض. والغريب أنه يبدو سعيداً بذلك.

”قال مارؤكا إنهم سعداء لأن الناس كانوا يتعرفون على غيوزا ويحبونها، لكنهم وصلوا الآن إلى الحد الأقصى للإنتاج. مئات الآلاف من الفطائر التي يبيعونها كل يوم مصنوعة يدويًا من قبل النساء في مياكونوغو، ولا يمكنهم العثور على المزيد من الموظفين“.

ويضيف أونوديرا شريك الأمير، ”مارؤكا يبيع فقط الفطائر الطازجة التي تنتهي صلاحيتها خلال أربعة أيام. من منظور مادي، سيكون من الأفضل استخدام الفطائر المجمدة التي تستمر صلاحيتها لفترة أطول ويمكن بيعها على نطاق أوسع، لكنهم يصرون على عدم استخدام الفطائر المجمدة حتى يتمكن الزبائن من الاستمتاع بمذاق اللحوم والخضروات الطازجة. أعتقد أن هذا رائع جدا“.

إعطاء الأولوية للنكهة على حساب الربح هو سر تفرد غيوزا ميازاكي.

بعد فترة وجيزة من انتقاله إلى ميازاكي، اتصل الأمير بحكومات المحافظات والبلديات بشأن تخصيص ميزانية للترويج لغيوزا ميازاكي. ومع ذلك، كان ردهم أن مدينة ميازاكي لديها بالفعل الكثير من الأطعمة مثل لحوم البقر والدجاج ومنتجات المزارع التي يتم الترويج لها، لذلك لم يتبق شيء في ميزانيتهم للغيوزا. لكن أمام إصراره، قالوا له ”إذا وصلنا إلى المركز الأول على مستوى اليابان، فسوف نفكر في الأمر“. المسؤول الذي قال ذلك بالتأكيد لم يتخيل أبدًا أنهم سيحتلون الصدارة بالفعل.

لكن الأمر تغير الآن بعد أن أدركوا القوة الناعمة لغيوزا ميازاكي، لذا فقد شرعوا في تغيير مواقفهم.

حملة ترويجية ضخمة لغيوزا ميازاكي

جاء الاختراق مع مهرجان غيوزا ستريت ميازاكي 2018. بعد ذلك، ظهر الأمير في البرنامج التلفزيوني المحلي الشهير Tsuzu-kun no Doyō da yo (إنه صباح السبت مع Tsuzu-kun!) على الهواء، اقترح عليه المضيفون، ”إذا كنت مهتمًا جدًا بتعزيز مكانة غيوزا ميازاكي، فلماذا لا تصبح أمير غيوزا؟ “ وقد كان.

إنه ليس نشطًا على النطاق المحلي فقط بل بدأ الأمير أيضًا في نشر الغيوزا عبر وسائل الإعلام في طوكيو. حتى أنه استغل معسكرات تدريب البيسبول الشهيرة التي تقام سنوياً في ميازاكي لنشر مقالات عن الغيوزا في وسائل الإعلام الرياضية. في 30 مارس/ آذار 2020، حصل أونوديرا على مكان في البرنامج الوطني الشهير Matsuko no shiranai sekai (العالم الذي لا يعرفه ماتسؤوكا) ليتحدث عن ”طلب الغيوزا عن طريق البريد“ واستغل هذه الفرصة للترويج لفطائر ميازاكي.



مهرجان غيوزا ستريت ميازاكي 2018. تميز الحدث بعرض كل ما يمكنك طهيه وتناوله من الغيوزا لمدة ثلاثين دقيقة مع مشروب واحد مقابل 1500 ين. (تسونيوشي هيرويوكي)

لقد كانت استراتيجية محلية ووطنية ذات شقين، وقد آتت أكلها.

يقول الأمير، ”إنه جزء من شخصية ميازاكي. يحب الناس الانضمام والمشاركة بمجرد أن تبدأ الأمور في الإثارة، ويكونون سعداء حقًا عندما يمتدحهم أشخاص من خارج المحافظة“.

كمواطن من سكان ريف محافظة غيفو، فهمت ما يقوله. فليس من المستحسن أن يتحدث المرء عن ميزاته وفضائله بنفسه، لكن إن أتاك المديح من الغرباء فإنه يمثل دفعة قوية.

الوصول لهذا الزخم استغرق وقتًا وعملًا شاقًا، ولكن مع إصرار ومثابرة هؤلاء المتحمسين من سكان طوكيو، كان على السكان المحليين أخيرًا أخذ الأمور على محمل الجد. وبعد ذلك، احتلت مدينة ميازاكي الصدارة بشكل أسرع مما توقعه الثنائي.

ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل تأثير الوباء، إذ يعتمد الترتيب الذي يُعلن عنه في فبراير من كل عام على مسح يجريه مكتب الإحصاء التابع لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات المذكور سابقًا. حيث يتم فقط احتساب الغيوزا الطازجة المبردة التي تباع في السوبر ماركت ومحلات الوجبات السريعة، وليس المجمدة أو تلك التي يتم تناولها في المطاعم. وهذا هو بالضبط تخصص ميازاكي.

نظرًا لأن جهودهما الترويجية أدت إلى إثارة الحماس المحلي، فقد شجعت حملة البقاء في المنزل التي انطلقت على خلفية انتشار الوباء سكان ميازاكي على تناول المزيد من الغيوزا في المنزل أكثر من ذي قبل.

وبالتالي فقد قفز معدل التردد وإجمالي الإنفاق على تناول الطعام في المنزل، الذي كان مرتفعاً بالفعل، قفزة كبيرة ونجحت ميازاكي في تجاوز أوتسونوميا وهاماماتسو.

حب غيوزا دافع قوي للاستمرار

الآن، مدينة ميازاكي هي زعيم الغيوزا في اليابان. لقد تطلب الأمر اثنين من المتحمسين لتأجيج الشعلة، لكن الصناع المحليين هم الداعمون الحقيقيون لهذا الطبق منذ فترة طويلة.

واتانابي أيكا، رئيسة مجلس فطائر الغيوزا بمدينة ميازاكي التي أعلنت بفرح عن نتائج هذا العام، هي واحدة من هؤلاء.

لقد أنشأنا المجلس في سبتمبر/ أيلول 2019، ورشحت نفسي لمنصب الرئاسة، فعلت ذلك لأنني ولدت في عائلة تصنع الغيوزا، وأؤمن حقًا بأن الغيوزا ساعدتني على الاستمرار طوال حياتي”.

أرادت رد هذا الجميل، وبفضل جهودها الحثيثة كرئيسة تربعت ميازاكي أخيرًا على عرش الغيوزا في اليابان، وهي الآن مشغولة للغاية، حيث تقوم بإجراء ثلاث أو أربع مقابلات إعلامية يوميًا.



واتانابي أيكا رئيسة مجلس فطائر الغيوزا بمدينة ميازاكي، الذي يضم مجموعة من الشخصيات الفريدة. بحسب كلام الأمير، ”إن واتانابي هي من يحافظ على تماسك المجلس“ (إهداء من واتانابي أيكا).

إنها قصة سعيدة عن حماس اثنين من خارج المدينة أدى في النهاية إلى مكافأة العمل الشاق الذي بذله السكان المحليون الموجودون على الأرض.

رغم نجاحه في تحقيق هدفه وحصول مدينة ميازاكي على المركز الأول، إلا أن الأمير لا يزال لديه الكثير ليقوله للجماهير.

”تم اختيار ميازاكي كأفضل مدينة تقدم فطائر غيوزا في اليابان، ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد المدينة، فالمحافظة بأكملها تحب الغيوزا، ويأكل سكان تاكانابي على وجه الخصوص عدداً كبيراً من الفطائر يصعب تصديقه“.

ليس هناك ما يشير إلى انحسار شغف الأمير بالغيوزا.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: غيوزا نو مارؤكا هو الطبق المفضل لأمير غيوزا ميازاكي. وهو متوفر في عبوات مبردة يتراوح سعرها بين 50 إلى 1300 ين. (تسونيوشي هيرويوكي)