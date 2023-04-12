الكواليس الخفية لتغيير رئيس تويوتا

في الأول من أبريل/ نيسان، تولى رئيس جديد زمام الأمور في شركة تويوتا موتور، شركة السيارات الأكثر مبيعًا في العالم لمدة ثلاث سنوات متتالية. لماذا قرر تويودا أكيو، الذي قاد الشركة الضخمة لمدة 14 عامًا وساعد في تجديد صورة علامتها التجارية، تسليم عصا القيادة إلى ساتو كوجي البالغ من العمر 53 عامًا؟

تغيير في غاية السرية

في 26 يناير/ كانون الثاني أعلنت شركة تويوتا موتورز أنه اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سيصبح الرئيس التنفيذي تويودا أكيو وحفيد مؤسس تويوتا تويودا ساكائيتشي رئيسًا لمجلس الإدارة وسيتولى مسؤول التشغيل الحالي ساتو كوجي منصب الرئيس.

كنت أزور تويوتا من أجل مقال مختلف في نفس اليوم، وعندما رأيت البيان الصحفي موزعًا في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، شعرت بالصدمة. قال مسؤولو تويوتا الذين التقيت بهم إنهم فوجئوا مثلي أيضًا. في الواقع، حتى داخل الشركة، كان عدد قليل جدًا من الأشخاص على دراية بالإعلان مقدمًا، وتم التحكم في المعلومات بأقصى درجات الصرامة والسرية لمنع تسرب الخبر أو الشائعات خارج الدائرة الضيقة التي كانت على علم بالخبر بشكل مسبق.

ما هي الخطة وراء هذا التغيير المفاجئ؟ قبل أن نستكشف ذلك أكثر، دعونا أولاً نلقي نظرة على مسيرة تويودا أكيو المهنية.

أكيو (يشار إليه عادة باسمه لتجنب الخلط بينه وبين اسم الشركة) انضم إلى تويوتا موتورز في عام 1984. على الرغم من كونه جزءًا من العائلة المؤسسة للشركة، لم يتلق أي معاملة خاصة وتم تعيينه من خلال نفس العملية مثل أي موظف آخر.

كان أول منصب له في مصنع موتوماتشي في مدينة تويوتا بمحافظة أيتشي، حيث ساعد في إنتاج الجيل الثامن من إنتاج السيارة تويوتا كروان الشهيرة. بعد ذلك، بعد العمل في المبيعات المحلية، انضم إلى مجموعة متنوعة من المشاريع الكبرى مثل إطلاق موقع معلومات السيارات العامة Gazoo.com، وشغل منصب نائب رئيس المشروع المشترك جنرال موتورز NUMMI ، وأشرف على IMV، وهي منصة سيارات استراتيجية عالمية تستهدف الأسواق الناشئة. في عام 2005 تم تعيينه نائباً لرئيس شركة تويوتا، ثم في يونيو/ حزيران من عام 2009 أصبح رئيسًا للشركة وهو يبلغ من العمر 53 عامًا.

يتذكر أكيو، ”تلقيت استقبالًا باردًا من وسائل الإعلام، وحتى داخل الشركة كان الموقف هو“ دعونا نرى ما لديك” من الكثير من الناس.“ كانت الشركة في مأزق خطير، حيث عانت من توابع الأزمة المالية العالمية وقضية استدعاء ملايين السيارات في الولايات المتحدة. كان هناك شعور عام متعجرف بشكل عام داخل تويوتا ”لنرى كيف سيستطيع الفتى الغني من العائلة المؤسسة للشركة إنقاذ الشركة من خطر الانهيار المحدق. وإذا أخطأ، فيمكنه تحمل اللوم ويمكننا إبعاده“.

وخلال أكثر من عقد من الزمان على قمة شركة تويوتا، كانت فترة تويودا أكيو خلال فترة من التغيير المكثف في صناعة السيارات ككل، وتزايد حالة عدم اليقين حول تصدي شركات السيارات التقليدية مثل تويوتا للمنافسين الجدد الأكثر ذكاءً مثل تسلا.

كيف تمكن أكيو من قيادة الشركة خلال هذه الصعوبات؟ في ذلك الوقت، كانت فلسفة تويوتا تركز على السيارات التي كان من السهل صنعها وبيعها. ولكن كل ذلك كان يتمحور حول فائدة الشركة، مع عدم الاهتمام بمنظور العميل. استجاب أكيو لهذا من خلال دعوة الشركة للعودة إلى الأساسيات مثل ما أسماه kurumaya ، ”صانع سيارات“، للتركيز على صنع سيارات أفضل من أي وقت مضى من خلال إدارة تتمحور حول المنتج.

لتحقيق ذلك، قام بتنفيذ إصلاحات جريئة من الأعلى إلى الأسفل، بما في ذلك الإنتاج المحلي، اتخاذ القرارات السريعة، نظام الشركة الداخلي، ومفهوم تصميم منصة Toyota New Global Architecture، واستخدام رياضة سباق السيارات لدفع التحسينات والتطويرات.



تويودا أكيو يتحدث في معرض طوكيو للسيارات في يناير/ كانون الثاني 2023. ساعد سعي الرئيس النشط للتواجد الإعلامي بشكل كبير في تحسين صورة علامة تويوتا التجارية. حقوق الصورة: تويوتا موتور.

ناقشت بعض الأصوات بهدوء هذه الإصلاحات الجريئة باعتبارها ”ديكتاتورية“ أو ”تحول الشركة إلى لعبة خاصة“، لكن كان ذلك مجرد سوء فهم خطير. كانت تويوتا في ذلك الوقت تعاني مما يسمى ”مرض الشركة الكبيرة“، حيث لم يتحرك أي عضو للعمل خوفًا من تحمل المسؤولية عن أي إخفاقات. ما فعله أكيو هو قوله ”سأتحمل كل المسؤولية“. والنتيجة هي سيارة تويوتا التي نراها اليوم، حيث شهدت الفترة من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر / كانون الأول 2022 عائدات قياسية بلغت 27.5 تريليون ين.

إذا نظرنا إلى الوراء، فإن فترة رئاسة أكيو التي استمرت 14 عامًا كانت عبارة عن سلسلة من ”المعارك“ مع مشاكل مختلفة. فيما يتعلق بالإدارة، هناك العديد من الصعوبات مثل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وجلسات الاستماع في الكونغرس عن العيوب التي ظهرت في سيارات الشركة وتسببت بحوادث ادت الى الوفاة. قدم رئيس أكيو اعتذارا رسميا أمام الكونغرس الأمريكي عن العيوب التي ظهرت في سيارات الشركة، زلزال شرق اليابان الكبير، أزمة كورونا، والانسحاب من روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وأزمة أشباه الموصلات. يقول أكيو: ”لم يكن هناك عام واحد هادئ“، لكنه لم يتغلب عليها فحسب، بل أنشأ أيضًا نظامًا يمكن أن يولد ربحًا قويًا.

يمكن رؤية تأثيره في المنتجات في إحياء النماذج الرياضية التي تجذب قلوب عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم وإعادة التفكير في المنتجات الرئيسية مثل تويوتا كراون، تويوتا كورولا، وتويوتا بريوس. وقد أدى ذلك إلى جعل تويوتا رائدة العالم في حجم المبيعات لمدة ثلاث سنوات متتالية.



تويوتا بريوس الجديدة، التي تم طرحها للبيع في يناير/ كانون الثاني 2023. حتى مع قيام شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم بالتحول المفاجئ إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، تسعى هذه السيارة إلى توسيع إمكانات السيارات الكهربائية الهجينة. حقوق الصورة: تويوتا موتور.

الدافع وراء التحول

لماذا شعر أكيو بالحاجة إلى العمل الجاد؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية.

الأول هو إحساسه بالمسؤولية باعتباره سليل العائلة المؤسسة. لقد قال إن أسلافه مروا بمشقة كبيرة، لكنهم مروا دون أن ينعموا بالكثير من المكافآت مقابل ذلك. لذلك، يقوم بذلك ليعوضهم مقابل عملهم الشاق، وينقل لهم شغفه، ويكمل أخيرًا ما كانوا يأملون في تحقيقه، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك في عصرهم.

التالي هو السعي وراء شيء يتجاوز الأرباح. مبدأ الإدارة الرئيسي لأكيو هو ”لشخص آخر غير نفسي“. من الواضح أن هذا يتماشى مع فلسفة إدارة تويوتا المتمثلة في ”إنتاج السعادة للجميع“ و ”حب اليابان“ الأساسي الذي تحمله لسائقي سيارات تويوتا البالغ عددهم 5.5 مليون شخص في اليابان. أكيو نفسه يحمل العديد من الألقاب الأخرى. وهو مؤهل كواحد من ”السائقين الرئيسيين“ للشركة، وهو المسؤول عن الفحوصات النهائية لقدرات السيارات الجديدة. شارك أيضًا في أحداث السباقات تحت اسم Morizō ، ويرأس رابطة مصنعي السيارات اليابانية، ورئيس شركة التطوير العقاري Toyota Fudōsan ، وهو عضو في الاتحاد الدولي للسيارات. يبدو أن تفانيه في العمل ”من أجل شخص آخر غير نفسي“ يقف وراء كل هذا العمل.

السبب الثالث غير معروف بشكل عام: الإحباط. يقول: ”لطالما نظر إلي الناس على أنني“ فتى ثري من العائلة المؤسسة”. “بسبب ذلك، كان علي التعامل مع الإحباط من عدم الحصول على الدعم، والإحباط من إنجازاتي التي يتم تجاهلها، والإحباط من التعرض للسخرية دائمًا بغض النظر عما فعلته. من الناس الذين يقولون، ”تويوتا لا تستطيع صنع سيارات من هذا القبيل“. لقد تعاملت مع المزيد من الإحباطات أكثر مما يمكنني قوله أو البوح به”.

أصبحت كل هذه الإحباطات قوة دافعة تجعله يمضي فترة رئاسته، وكانت النتيجة تغييرًا هائلاً لشركة تويوتا. والمثير للدهشة بشكل خاص أنه على الرغم من كونها مؤسسة ضخمة تضم أكثر من 370000 موظف، إلا أنها يمكن أن تتخذ قرارات سريعة ومرنة مثل متجر لرجل واحد. يمكنك رؤية نتائج ذلك في مجموعة المنتجات الحالية الجذابة للشركة.



أكيو تويودا في بطولة العالم للراليات في أغسطس/ آب 2022 في بلجيكا. شهد السباق الظهور العلني لسيارة تويوتا التجريبية المبتكرة GR يارس H2 التي تعمل بالوقود الهيدروجيني، تألق في قيادتها رئيس الشركة ورافقه أسطورة سباقات الرالي في تويوتا، يوها كانكونين، لتقييم الطرازات أثناء عملية التطوير. حقوق الصورة: تويوتا موتور.

أسباب التنحي والمثل التي انتقلت إلى خليفته

جاء القرار بسبب قرار رئيس مجلس الإدارة أوشيامادا تاكيشي التقاعد. يقول أكيو ”لقد فكرت في أن أفضل طريقة للحفاظ على استمرار تحول تويوتا هو الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة لدعم رئيس جديد.“

تواصل أكيو مع ساتو كوجي بشأن دور الرئيس خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، في سباق التحمل الفائق في تايلاند.

”لقد اتصل بي أثناء السباق وقال “هل تقدم لي معروفًا؟ هل يمكنك أن تصبح رئيسًا للشركة؟ يقول ساتو ”اعتقدت أنها كانت مزحة في البداية وليس لدي أي فكرة عن كيفية الرد!“.

يقول أكيو ”اعتقدت أنني يجب أن أتطرق إلى الموضوع بطريقتي الخاصة. بدلاً من التحدث إلى ساتو في مكتب الرئيس، كنا دائمًا نركب السيارات معًا ونتحدث في الموقع. لذا، بدلاً من دعوته إلى مكان خاص للحديث، اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن أسأله بهذه الطريقة، امتدادًا لعلاقتنا الطبيعية“.

انضم ساتو إلى شركة تويوتا في عام 1992. بعد العمل في تصميم الهيكل، تم تكليفه بتخطيط مفهوم تطوير المنتج. ثم تولى القيادة بصفته كبير المهندسين في Lexus LC التي دخلت السوق في عام 2017. يمثل هذا النموذج مشروعًا ضخمًا لإنتاج كميات كبيرة من سيارة المفهوم التي لم تكن مخصصة للبيع التجاري.

درس ساتو الموقف في بداية المشروع، لكنه قرر أن التسويق التجاري كان مستحيلًا مع التكنولوجيا والموارد المتاحة لتويوتا لكزس في ذلك الوقت. عندما أخبر أكيو أنه لن ينجح، كان الرد ”أعلم أننا لا نستطيع فعل ذلك الآن. ما أريد معرفته هو، كيف نصبح قادرين على القيام بذلك؟ علينا أن نتغير “. لذلك، قرر ساتو التفكير خارج الصندوق وطور منصة جديدة ومكونات رئيسية أخرى لجلب LC إلى السوق.



تم طرح سيارة لكزس LC للبيع في مارس/ آذار 2017 بعد أن تولى ساتو مسؤولية تطويرها. أصبح هذا الطراز رائدًا للعلامة التجارية الفاخرة لكزس. حقوق الصورة: تويوتا موتور.

بعد الإشراف على التطوير في لكزس والعمل كنائب لرئيس الشركة، أصبح ساتو رئيسًا لشركة لكزس إنترناشيونال في يناير/ كانون الثاني 2020 ولشركة Gazoo Racing في سبتمبر/ أيلول 2020، وبالتالي ترأس فرعي الشركة المتميز والرياضي. في الواقع، كان ساتو هو من اقترح على أكيو سيارة يارس التي تعمل بالهيدروجين والتي تطورها GR حاليًا في مجال رياضة السيارات.



أصبح ساتو رئيسًا لشركة تويوتا اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان. ومع دخول صناعة السيارات في منتصف ما يُطلق عليه ”التحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن“، تولى رئاسة أكبر شركة سيارات في العالم. حقوق الصورة: تويوتا موتور.

قال أكيو هذا عن آماله في رئاسة ساتو:

”أنا الآن شخص قديم الطراز. للدخول في فصل جديد عما يمكن أن يعنيه التنقل في المستقبل، أدركت أن الوقت قد حان لأتراجع خطوة إلى الوراء. إنه الآن في نفس العمر الذي كنت عليه عندما توليت منصب الرئيس. بالإضافة إلى شبابه، فهو محاط بزملاء لديهم شخصيات متنوعة أكثر بكثير من الأشخاص الذين كانوا حولي. آمل أن يتمكن من استخدام هذين السلاحين لتحقيق التحول الذي لم أتمكن من تحقيقه - لتحويل تويوتا إلى شركة تنقل“.

مهام القائد الجديد

ماذا سيتغير مع هذا الرئيس الجديد؟ في إعلان 13 فبراير/ شباط عن فريق الإدارة الجديد، أثار النقاش ثلاث قضايا سيتعين على الشركة معالجتها وهي: إصلاحات للأعمال تبدأ بالجيل القادم من السيارات الكهربائية، مدينة مستقبلية تجريبية مبنية على أفكار جديدة للتنقل ”تويوتا فوفن سيتي“ وهي مدينة تابعة للشركة يتم بناؤها في سفوح جبل فوجي في اليابان. يدعو الاقتراح إلى إنشاء مدينة تضم ألفي شخص حيث ستقوم تويوتا ”باختبار المركبات ذاتية القيادة والتكنولوجيا الذكية والمعيشة بمساعدة الروبوتات“، وتحقيق الحياد الكربوني في آسيا.

فيما يتعلق بإصدار السيارات الكهربائية من الجيل التالي، كتبت بعض وسائل الإعلام أشياء مثل ”مع استقالته، اعترف تويودا أكيو أخيرًا أن الشركة تأخرت في الانضمام إلى التحول إلى السيارات الكهربائية، وسيبذل فريق ساتو الجديد قصارى جهده من أجل تعويض عن هذا التأخير واللحاق بالركب العالمي“. هذا خطأ فادح في القراءة. لم يتغير الموقف الأساسي للشركة: إنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الحياد الكربوني، ولكن دون معرفة المسار الصحيح، من المهم الاحتفاظ بمجموعة واسعة من الخيارات المتاحة.

يقول ساتو نفسه: ”موضوع فريق الإدارة الجديد لدينا هو“ الميراث والتطور”. والآن بعد أن أسس الرئيس تويودا قيم تويوتا، ما يجب علينا فعله بعد ذلك هو تسريع تنفيذها.“

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس تويوتا المستقيل تويودا أكيو، إلى اليسار، والرئيس القادم ساتو كوجي، في المنتصف، والرئيس المتقاعد أوتشيامادا تاكيشي. حقوق الصورة: تويوتا موتور)