«صنع في اليابان»... القصة الكاملة لميلاد عنصر ثوري جديد في عالم رياضة البيسبول

يجمع أكثر من 400 لاعب بيسبول محترف على أن حزام كور اينرغي الذي يرتديه اللاعبون لتعزيز أدائهم يتمتع بفاعلية كبيرة، وهو ما جعله يحظى بشعبية واسعة في اليابان. في هذا المقال سنحاول استشراف مستقبل هذا الابتكار.

تحسين الأداء

لقد شهدت معدات البيسبول العديد من التحديثات والابتكارات على مر الوقت، من المضارب إلى القفازات والأحذية. ومع ذلك، لم تشهد الأحزمة التي يرتديها اللاعبون تحديثات كبيرة حتى وقت قريب، حيث كان الاهتمام يقتصر أساسًا على صلابتها ومتانتها. ولكن في الآونة الأخيرة، حدثت ثورة في صناعة الأحزمة، مما أدى إلى رفع رياضة البيسبول في اليابان إلى مستوى جديد.

في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة الأحزمة العادية حوالي 3000 ين ياباني، بينما وصل سعر حزام الطاقة الجديد إلى 11000 ين. وعلى الرغم من ارتفاع الثمن، إلا أنه حظي بإقبال كبير وشهد شعبية غير مسبوقة، وذلك بفضل الخصائص الفريدة التي لا تتوفر في الأحزمة التقليدية.



صورة لحزام كور اينرغي في تسعة ألوان مختلفة. تتوفر إصدارات منها للحكام وأخرى للاعبين المبتدئين. © كور تكنولوجي.

لقد قام لاعب البيسبول المحترف كاواكامي كينشين بدور كبير في ابتكار هذا الحزام الجديد. كان كاواكامي راميًا لامعًا في فريق تشونيتشي دراغونز خلال التسعينات وبداية الألفية الجديدة. فيما بعد، انتقل للعب مع فريق أتلانتا بريفز في الولايات المتحدة في السنتين 2009 و2010. واجتاحته آلام في الظهر قبل احترافه في البطولات الكبرى. يعتبر في عالم البيسبول أن اللاعبين يواجهون تحديات صحية كبيرة بسبب الحركات الملتوية المختلفة التي يقومون بها أثناء اللعب، سواء كان ذلك في رمي الكرة أو ضربها أو التصدي لها.

كانت فكرة هذا الحزام تعود إلى كلمات عفوية صرح بها مدرب كاواكامي، حيث قال: ”سيكون من الرائع أن يكون هناك حزام مشد للعظام يتيح للاعبين اللعب دون ألم“.

شهدت تلك اللحظة ميلاد ابتكار جديد غير طريقة تفكير اللاعبين بخصوص الأحزمة التي يرتدونها. فربما قد مر هذا التصريح مرور الكرام على معظم المتابعين، الا انه بقي عالقاً في ذهن السيد يوكوي تاكانو الرئيس التنفيذي لشركة شيروهاتو وشغل الكثير من تفكيره.



صورة لكاواكامي كينشين في إحدى مشاركاته مع فريق اتلانتا بريفز، وكان قد فاز بثمانية مباريات خلال عامين من الدوري الأمريكي الكبير للبيسبول. © كيودو.

تتمتع شيروهاتو بسمعة رائدة في مجال صناعة الأقنعة الواقية. عندما دخلت الشركة في هذا المجال في مدينة ناغويا، كان استخدام الأقنعة يقتصر بشكل رئيسي على القطاعين الطبي والصناعي. ومع ذلك، قامت شيروهاتو بتحسين تصميم الأقنعة لتناسب الاستخدام اليومي للجمهور العام. في عام 2006، قادت الشركة جهودًا لتحسين شكل الأقنعة، جعلتها مسطحة بشكل أكبر من خلال تصميم ثلاثي الأبعاد، وكانت متصلة بأربطة تساعد في جعلها صغيرة وملائمة عند الارتداء. وهذا يزيد من فاعليتها في منع دخول حبوب اللقاح والفيروسات.

في البداية، كانت أنشطة شيروهاتو محدودة لتصنيع الأقنعة لقطاعات محددة لعقود. ولكن، عندما تم تعيين يوكوي في عام 2015 كرئيس تنفيذي ثالث للشركة، قرر إدخال نشاط جديد يتجاوز نشاطها الرئيسي المختص في صناعة الأقنعة. وقد انجذب إلى فكرة مدرب اللاعب كاواكامي، بالإضافة إلى شغفه الشديد برياضة البيسبول. وبهذا السياق، قام بتأسيس فريق شيروهاتو فيليكس للبيسبول في عام 2019.



صورة للرئيس التنفيذي يوكوي تاكانو الذي لم يقتصر نشاطه في الإشراف على أعمال تصنيع أقنعة الوجه، بل ابتكر حزام كور اينرغي. © كور تكنولجي.

خبراء النسيج وتصميم الحزام

لقد بدأت عمليات تطوير الحزام لرياضة البيسبول بهدف دعم العظام والمفاصل، ولكن كان لمشوار يوكوي في هذا المجال أمور أخرى كثيرة تجاوزت توقعاته. يرتبط التفسير الطبي لآلام الظهر أساسًا بانخفاض الضغط على البطن، وهو مشكلة يمكن معالجتها من خلال ارتداء أحزمة طبية للعمود الفقري. وكان التحدي الرئيسي أمام يوكوي هو تصميم حزام جديد قادر على زيادة الضغط العضلي على البطن وتحمل القوة التي تنشأ عند تسديد الكرة وتمايل الجسم أثناء الرمي في رياضة البيسبول.

يُشير يوكوي إلى أنه قبل التحاقه بشيروهاتو، اكتسب خبرة لمدة خمس سنوات في شركة نسيج، وهو ما ساعده في تحديد المواد والخيوط المثلى لصنع النسيج المستخدم في حزامه الجديد. تلعب هذه الخبرة الكبيرة دورًا أساسيًا في تطوير تكنولوجيا حزام كور.

باستخدام نسيج ”باور ميش“، الذي يتميز بقابلية عالية للتمدد أكثر من المطاط، نجح يوكوي في تصميم الحزام بطريقة فريدة. تم استخدام 6 طبقات من هذا النسيج في تصنيع الحزام، مما منحه قوة كبيرة لتحمل الضغط الذي يتعرض له أثناء الاستخدام في رياضة البيسبول. الخصائص المتميزة لنسيج ”باور ميش“، مثل قوة التمدد وقدرته على توليد الضغط الملائم، ساهمت في جعل الحزام مثاليًا لدعم العظام والمفاصل.

تمثل هذه الخطوة في الابتكار واستخدام مواد تكنولوجيا فائقة في تصنيع الحزام تطورًا هامًا في مجال مستلزمات رياضة البيسبول.



صورة لحزام كور اينرجي المصنوع من نسيج مطاطي داعم للعضلات الرئيسية للجسم. © اكور تكنولوجي.

بفضل النجاح البارز للحزام الجديد، حصلت الشركة على براءة اختراع له في عام 2013، مما يعكس الابتكار الفريد الذي قاموا به في تطوير هذا المنتج. في الخطوة التالية، قام يوكوي والمدرب بتأسيس شركة مخصصة باسم ”كور تكنولوجي كي كى“ في عام 2015. تمثل هذه الشركة الجديدة نقلة هامة في مجال تصنيع الحزام، حيث تم إنتاج الحزام بواسطة شركة شيروهاتو وتسويقه عبر الشركة الجديدة لتلبية احتياجات اللاعبين والمحترفين في رياضة البيسبول.

البداية بمندوب مبيعات وحيد

تحدثت شركة كور تكنولوجي كي كى عن التحديات التي واجهوها في تسويق الحزام الجديد، خاصةً عند زيارة المدارس التي تعتبر مراكز مهمة للبيسبول. قد واجه المندوبين صعوبة في إقناع الطلاب بتجربة الحزام الجديد الذي لم يكون مألوفًا لديهم. وكان من بين التحديات أيضًا أنه كان لديهم وقت محدود لشرح فوائد الحزام.

كانت الشركة الجديدة تعتمد على فريق مكون من خمسة أشخاص في بدايتها، وكانت جهود المندوبين الميدانيين محورية للوصول إلى لاعبي البيسبول والمدربين. يعترف المدير التنفيذي الحالي بأن بداية الشركة كانت تتطلب الترويج المباشر للمنتج الجديد عن طريق زيارة المدارس والتحدث مباشرة إلى الطلاب والمدربين لشرح مزايا الحزام.

وعن بداياته يخبرنا كاوامورا أنه تقرب من مدرب بيسبول في الثانوية التي كان يدرس بها، إذ كان يتردد كثيراً على المدرسة ليساعد المدرب في ترتيب أرضية الملعب والتقاط الكرات، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى. وكان بين الحين والآخر يحدثه المدرب عن مدربين اخرين له سابق معرفة بهم منذ أيام دراسته الجامعية، وكان يعده بأن يقوم بتقديمه إليهم، ففي عالم البيسبول ينبغي عليك الرجوع الى من هم أقدم منك لاتخاذ اي خطوة جادة، وما بعد ذلك يعتمد بشكل كبير على الطريقة التي تقدم بها عملك.

يتم إدارة المبيعات في الشركة من طرف شخص واحد يدعى يوكوي يوتا، وهو لاعب بيسبول سابق لعب ضمن صفوف فريق ثانوية ميتوكو غيجوكو الذي يعتبر من أفضل الفرق اليابانية، ثم لعب ضمن فريق كانساي الحر.

لقد قامت أسماء بارزة في عالم البيسبول بتوقيع اتفاقيات استشارية مع الشركة الحديثة عندما تم تأسيسها، ومن أهم هذه الشخصيات إيتو هيكارو الذي يلعب اليوم ضمن فريق يوكوهاما دينا باي ستارز، وتاجيما شينجي الذي يلعب ضمن صفوف فريق تشونيتشي دراغونز، وكاكوناكا كاتسويا لاعب تشيبا لوتي مارينز. في الحقيقة وجود كل هذه الأسماء كان بفضل العلاقات الاجتماعية. فاللاعب إيتو كان سابقاً بثانوية ميتوكو جيجوكو، وتاجيما كان صديق زوجة يوكوي، أما كانوكا فقد كان لاعباً سابقاً في رابطة البيسبول الحرة.

ويؤكد يوكوي أن تردده على العديد من الفرق فتح الباب امامه لتسويق الحزام، إلا أن الترشيح الشفوي والحديث عن الاختراع الجديد هو من جعل عدد المستخدمين يزداد بشكل كبير.

الفضل يعود للمحترفين

بدأ الرياضيون في التأكيد على أهمية حماية عضلات الجذع أو القلب منذ حوالي 10 سنوات. فمن خلال الضغط المباشر على القلب، وهو جزء من الجسم يصعب تقويته، فإن حزام كور اينرغي قادر على إبراز الإمكانات الكاملة للاعبين.

عندما تتحرك منطقة الوسط بشكل صحيح، يتحرك الجزئين العلوي والسفلي من الجسم معها، مما يتيح حركة أكبر للأطراف. هذا لا يخفف آلام الظهر فحسب، بل يقلل أيضا الإصابات ويعزز الأداء.



إن الدروس التي اكتسبتها شركة شيروهاتو من خلال صناعة الأقنعة واضحة في كل جانب من جوانب إنتاج حزام كور إينرجي. © كومازاكي تاكاشي.

تمت تجربة وتبني حزام ”كور إينرجي“ بنجاح من قبل العديد من لاعبي البيسبول المحترفين في اليابان، حيث أصبح يُعتبر الآن الحزام الأكثر شهرة في هذا الرياضة. يرتديه أكثر من 400 لاعب محترف، وكان جزءًا أساسيًا من تجهيز 20 لاعبًا من الفريق الياباني في أولمبياد طوكيو 2020، الذي فاز بالميدالية الذهبية. من بين هؤلاء اللاعبين كان موراكامي مونيتاكا، الذي أصبح أصغر فائز بالتاج الثلاثي في اليابان في الموسم السابق. رئيس التسويق يوكوي يشير إلى تجربة موراكامي مع حزام ”كور إينرجي“، حيث بدأ استخدامه لتخفيف الألم المرتبط بنموه وحقق نتائج إيجابية. تعتبر هذه التجارب الشخصية للاعبين المحترفين دعمًا قويًا للفعالية والفائدة المحتملة لحزام ”كور إينرجي“.

ومن الجدير بالذكر ان موراكامي دقيق للغاية بشأن الادوات التي يستخدمها، ومن الصعب اقناعه باستخدام اي اداة جديدة، إلا أنه يحمل معه دائما حزامين من نوع كور إينرجي، أحدهما للتدريب والأخر للمباريات الرسمية. وردا على سؤال حول كيفية تمكن الحزام من تجاوز الحدود من المحترفين الى الهواة، يقول نائب الرئيس التنفيذي كاوامورا ”أكثر ما ساعدنا على اقتحام هذا السوق الصعب هو ان الاحزمة لا تعد عنصر رئيسي في اللعبة، وبالتالي فليس لها موردين حصريين كما هو الحال مع بقية الادوات التي يستخدمها اللاعبين“.

استطاعت شيروهاتو في السابق إحداث ثورة في عالم صناعة اقنعة الوجه من خلال التفكير في الأمر بصورة مختلفة، وهو نفس النهج الذي تبعته في إنتاج حزام كور إنيرجي.



تقوم شركة كور تكنولوجي أيضًا بإنتاج أحزمة لممارسة رياضة الغولف، وكذلك الاحزمة الطبية التي تدعم الظهر. © كور تكنولوجي.

تفتخر شركة كور تكنولوجي بالفعل بامتلاكها أكبر حصة في السوق اليابانية، وتضع أنظارها الآن على الولايات المتحدة. في حين أن بعض لاعبي الدوري الأمريكي الكبار يرتدون الحزام، إلا أنه لا يزال غير معروف نسبيًا هناك. وهذا يمثل فرصة كبيرة لتطوير مبيعات الشركة.

تحمل شركة ”كور تكنولوجي“ الرياضية راية النجاح في السوق اليابانية، حيث تفتخر بامتلاك أكبر حصة في هذا السوق، والآن تستهدف الولايات المتحدة لتوسيع نطاق نجاحها. برغم أن بعض لاعبي الدوري الأمريكي الكبار يستخدمون حزام ”كور إنرجي“، إلا أن مدى شهرته لا يزال غير معروف نسبياً في الولايات المتحدة، مما يعتبر فرصة كبيرة لتحسين مبيعات الشركة في هذا السوق.

يعبر رئيس التسويق يوكوي عن رؤيته حيال دخول السوق الأمريكية، حيث يقول: ”نقل المصانع إلى الصين وجنوب شرق آسيا قلل من إنتاج المنسوجات في اليابان، ولكن الصناعة لا تزال تحتفظ بالتقنيات عالية المستوى. نرغب في نقل هذه التقنيات إلى السوق الأمريكية. قد يكون تراجع الاقتصاد الياباني السبب في تردد المستثمرين، ولكن هذا هو الدافع الرئيسي وراء رغبتنا في اختبار حظنا في البطولات الكبرى، إن كنت أستطيع التعبير بهذا الشكل“.

فكرة تقديم حزام يقدم دعمًا لتقويم العظام تعتبر فريدة ونابعة من تحديات يواجهها لاعبو البيسبول. يعتبر حزام ”كور إنرجي“ ضروريًا بالفعل للاعبي البيسبول في اليابان، ويُتوقع أن يحظى بإعجاب اللاعبين الأمريكيين أيضًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي: نجم الساموراي الياباني موراكامي مونيتاكا يرتدي حزام كور إينرجي خلال مشاركته في احدى المباريات في عامه الأول في المنافسة الاحترافية. © كيودو نيوز)