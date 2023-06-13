من مطاعم الرامين الشهيرة إلى متاجر السوبر ماركت الضخمة.. آخر أخبار الأطعمة الحلال في اليابان

لقد ازداد عدد المطاعم ومتاجر البيع الصغيرة التي ترفع شعار ”حلال“ زيادة هائلة في طوكيو وضواحيها في السنوات القليلة الماضية. ومع تزايد الخيارات الغذائية للمسلمين، إضافة إلى ازدياد الوعي الصحي مؤخرا، بدأت جاذبية الطعام الحلال تتغلغل بين اليابانيين. قمنا بزيارة مطاعم معكرونة الرامين الشعبية ومحلات السوبر ماركت التي ظهرت في ضواحي طوكيو بغض النظر عن الفئات العرقية، وسنقوم في هذه المقالة بتقديم تقرير عن آخر أخبار الطعام الحلال.

مطاعم معكرونة الرامين التي يتوفر فيها مَصْلى

في الوقت الحالي الذي يشهد تعافي أعداد السياح الأجانب الذين يزورون اليابان، هناك مطعم رامن يعجّ بالزبائن الأجانب، ويوجد أمام محطة ناكا أوكاتشيماتشي التي تقع على خط مترو طوكيو-هيبيا، والقريبة أيضا من منطقة أساكوسا أفضل وجهة سياحية في طوكيو. واسم ذلك المطعم هو ”أيامويا“، وقد تم تأسيسه في كيوتو، ويشتهر بحساء مرق الدجاج الرائع.



وجبة ”صوبا الدجاج“ المشهورة في مطعم أيامويا. بالإضافة إلى معكرونة الرامين، فإن قائمة الطعام غنية بالأطباق العديدة مثل طبق ”الدجاج فوق الأرز“ وطبق ”غيودون (لحم بقري فوق الأرز)“ تصوير كاتب المقال.

وفي هذا المطعم، يوجد مكان للصلاة مخصص لقيام المسلمين بأداء الصلوات الخمس. وهذا يعني أن الأطعمة التي يقوم مطعم ”أيامويا“ بتقديمها هي أطعمة حلال يستطيع المسلمون تناولها وفقا لتعاليم دينهم.

- ما هو الطعام الحلال؟

سألنا بصراحة السيد سيف الله مدير مطعم سريلانكي أتى إلى اليابان منذ سبع سنوات.

بدأ السيد سيف الله، وهو مسلم ملتزم، بالحديث بالتفصيل عن ذلك وبلغة يابانية طليقة قائلا:

”الحلال هو طريقة تفكير لا تنحصر بالطعام فقط. وفي الإسلام تنقسم جميع الأعمال إلى حلال للأعمال الحسنة وحرام للأعمال السيئة. فإذا قمنا في حياتنا اليومية بتجنب الحرام مثل السرقة والمشاجرات وغيرها، وراكمنا الأعمال الصالحة، فسيزيد الله الذي يرانا حسناتنا في الحياة الآخرة“.

لقد شعرت بالحيرة عندما خرج الحديث عن موضوع الطعام، ولكن عندما فهمت العلاقة بين الحلال والحرام أدركت مفهوم الطعام الحلال.

وتابع السيد سيف الله حديثه قائلا ”نحن المسلمون نمارس الحلال في نظامنا الغذائي لأن التمتع بصحة جيدة يرتبط بالأعمال الحسنة في حياتنا اليومية. وهذا يعني أن نتجنب الطعام الحرام الذي حرّمه الله. وهذا هو معنى الحلال في الطعام. فالخنزير والخمر مثلا من أشهر الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها، لكن حتى الدجاج على سبيل المثال، لا يمكن اعتباره حلالا ما لم يتم ذكر اسم الله عليه، وإخراج الدماء منه بالطريقة الصحيحة“



مدير المطعم السيد سيف الله الذي جاء إلى اليابان قبل سبع سنوات ويتحدث اللغة اليابانية بطلاقة، تصوير كاتب المقال.

يزور مطعم ”أيامويا“ العديد من السياح المسلمين والمسلمون الذين يعيشون في اليابان، ولكن في نفس الوقت يتردد إليه أيضا السياح الأجانب غير المسلمين وكذلك اليابانيين، وخاصة محبي الرامين منهم.

ولا يعني هذا أنه ليست هناك علاقة بالطعام الحلال أبدا. فطبق الرامين الذي يقدمه مطعم ”أيامويا“ والمصنوع من مواد حلال لا يتم استخدام المواد المضافة فيه على الإطلاق، لذلك فإنه طبق صحي وجيد لجمال البشرة. وبالتزامن مع الوعي الصحي المتزايد أيضا، فإن الذين يألفون الطعام الحلال يتزايدون أيضا بين غير المسلمين.

ومن بين أصحاب ومديري المطاعم ومتاجر المواد الغذائية التي تقدم الطعام الحلال، هناك من لديه رغبة قوية في أنه ”يريد مساعدة المسلمين الذين يعانون في العثور على الطعام الحلال“ بناء على تجربتهم الخاصة.

والسيد سيف الله، مدير مطعم ”أيامويا“ ليس استثناء، حيث يسترجع ذكريات الماضي قائلا ”عندما جئت إلى اليابان وكنت أرتاد مدرسة للغة اليابانية، لم أستطع العثور على طعام حلال بسهولة، وعانيت حقا من ذلك“.

وفي عام 2017، جاء عدد كبير من المسلمين الماليزيين إلى مدينة أوساكا لتشجيع فريق لكرة القدم. وقد أحضر الكثير منهم طعاما معبأ في علب بلاستيكية، لأن الطعام الحلال في اليابان كان لا يزال قليلا في ذلك الوقت.



”مطعم أيامويا فرع شين أوكاتشيماتشي“ في مدينة طوكيو، حي تايتو، موتو أساكوسا 3-10-3 أوقات العمل: 11:30 صباحا – 3:00 عصرا / 5:00 مساء – 10:00 ليلا. تصوير كاتب المقال.

أكبر منطقة للطعام الحلال في اليابان

أمام محطة شين أوكوبو في حي شينجوكو في مدينة طوكيو، حيث تعج المنطقة التي تُسمى بالحي الكوري بالناس، توجد أكبر منطقة للطعام الحلال في اليابان والتي تُسمى ”الزقاق الإسلامي“. وفي الطريق تسمع كلمات غير مألوفة، وعند الدخول إلى المتاجر التي تصطف فيها توابل وخضروات ولحوم لا تراها في محلات السوبر ماركت اليابانية، ستشعر وكأنك في الشرق الأوسط أو جنوب آسيا.

وفي المنطقة التي ازدهرت فيها الأجواء الإسلامية تدريجيا منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تصطف متاجر المواد الغذائية الحلال من الدول الآسيوية مثل نيبال، الهند، بنغلاديش، وباكستان. وعندما قمت بزيارة ”متجر صديق ناشونال مارت“ الباكستاني هناك، شعرت بالفعل أن الطعام الحلال يتجذر تدريجيا في اليابان.

ويقول صاحب المتجر الباكستاني المسلم السيد ميان رمضان صديق إنه جاء إلى اليابان قبل 28 عاما. وافتتح في اليابان مطعما باكستانيا يقدم الطعام الحلال وسماه ”قصر صديق“، وذلك عندما كان الاقتصاد الياباني أفضل مما هو عليه الآن، وأصبح لديه فيما بعد 26 مطعما.

ولكن بعد زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، عاد الطهاة إلى بلدانهم واحدا تلو الآخر، وفي عام 2016، قام بالتخلي عن العديد من تلك المطاعم. إلا أن السيد ميان لم يغادر اليابان، وقام بتطوير أنشطة متجذرة في المنطقة المحلية، مثل زراعة الأرز وزراعة الكسافا في مدينة كيسارازو في محافظة تشيبا.

فبالإضافة إلى المطاعم الحلال، قام السيد ميان بإدارة مزرعة وافتتاح مطعم للمنتجات البحرية في مدينة كيسارازو. وفي متجر ناشونال مارت الذي يديره في منطقة شين أوكوبو يقوم ببيع الخبز على الطريقة اليابانية والذي يُعتبر شيئا نادرا في متاجر المواد الغذائية الحلال.

وعند الاستماع إلى حديث السيد فوجينامي ياسوؤ الذي يدير مخبزا في مدينة كيسارازو، ويقوم بتوريد الخبز إلى متجر ناشونال مارت، يمكنك أن تشعر بمدى كفاح السيد ميان من أجل المسلمين.

حيث يقول السيد فوجينامي ”لقد جاء السيد ميان إلى متجري ذات يوم وطلب مني صنع خبز على الطريقة اليابانية. وعندما سألته عن السبب قال لي: إن الكثير من الخبز في اليابان يحتوي على مستحلبات مصنوعة من دهون الخنزير، لذلك لا يمكن للمسلمين تناوله. وقد أدهشني حماس السيد ميان برغبته في تقديم الخبز الياباني اللذيذ للمسلمين، وخاصة الأطفال، لذلك بدأت في صنع الخبز الحلال“.

وهكذا ظهر الخبز الحلال أيضا بعد الرامين الذي لم يعد نادرا.



متجر ”صديق ناشونال مارت“ في مدينة طوكيو، حي شينجوكو، هياكونينتشو 2-9-15 أوقات العمل: 11:00 صباحا - 11:00 ليلا، تصوير كاتب المقال.

سوبر ماركت ضخم

في ظل ازدياد عدد المسلمين في اليابان بسرعة كبيرة ليصل إلى مئتي ألف مسلم أجنبي وخمسين ألف مسلم ياباني، تم افتتاح أول سوبر ماركت حلال كبير في اليابان في مدينة ميساتو في محافظة سايتاما في عام 2020. وتلك السوبرماركت اسمها ”بونغو بازار“ وتوجد في ”مجمع ميساتو السكني“ المعروف باسم مجمع الماموث السكني.

إنّ سوبر ماركت ”بونغو بازار“ أشبه بـ ”معرض عالمي للطعام“. فبالإضافة إلى اليابان، يمكن العثور على مواد غذائية من كل الدول الآسيوية. وتنقسم رفوف العرض في داخل المتجر بشكل رئيسي إلى قسم المواد الغذائية اليابانية وقسم المواد الغذائية الأجنبية، بينما ينقسم القسم الأجنبي إلى صفوف حسب الدولة مثل الصف التركي، والصف الإندونيسي، والصف التايلاندي وغير ذلك. وبالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التوابل، تصطف الكثير من المواد الغذائية مثل التمر الذي لا غنى عنه للتزود بالمواد المغذية في رمضان، ولحوم الماعز الضخم، وأزهار الموز الحمراء، وغيرها من المواد التي لم يسبق مشاهدتها.

كما يوجد على الرفوف عرض وشرح سهل الفهم للمنتجات مثل ”حلال“، ”صديق للمسلمين“، ”غير حلال“. حيث تتم مراعاة ضمان عدم وقوع الزبائن في أي شكل من أشكال الارتباك.



داخل سوبر ماركت ”بونغو بازار“ منظم بشكل جيد، وهناك علامات (ملصقات دائرية وغيرها) تساعد على معرفة المواد الغذائية الحلال بنظرة واحدة، تصوير كاتب المقال.



تصطف مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية والتوابل على رفوف العرض، تصوير كاتب المقال.

إنّ جاذبية سوبر ماركت ”بونغو بازار“ لا تكمن فقط في التشكيلة الغنية من المنتجات، بل أيضا في الديكور الداخلي المتقن. إنها تعتبر عن عالم فريد من نوعه مماثل لذلك الذي تتميز به متاجر ”دون كيهوتي“.

ويقول مدير المتجر السيد مينوا كين ”أعتقد أن هناك منتجات في داخل المتجر لا يعرفها الزبائن اليابانيون جيدا بصراحة. وقمنا بتصميم المتجر بهذا الشكل على أمل أن يستمتعوا بوجود تلك المنتجات، بدلا من تجنب شيء غير معروف“.

وكما يقول السيد مينوا كين، فإن هناك الكثير من الرسوم التوضيحية الملونة والعبارات الجذابة في كل مكان من المتجر. وبالقرب من مدخل المتجر توجد لافتة كُتب عليها ”مرحبا بكم في الكوكب الساحر بونغو بازار!“، بالإضافة إلى تشغيل أغنية فيلم ”إنديانا جونز“ في داخل المتجر.

تعكس طبيعة سوبر ماركت ”بونغو بازار“ رغبة المالك، السيد تشاكرادار بدر، وهو مسلم من بنغلاديش، في ”نقل الصورة الحقيقية للمسلمين الذين غالبا ما يساء فهمهم“.

لقد كان لدى السيد بدر فكرة افتتاح سوبر ماركت حلال كبيرة قبل حوالي عشر سنوات تقريبا. لكنه فكر أيضا أن السوبر ماركت لا ينبغي أن تكون كبيرة فقط، بل يجب أن تكون مكانا يمكن أن يتفاعل فيه اليابانيون والمسلمون مع بعضهم البعض.

ويقول السيد بدر ”على سبيل المثال، إن الكثير من الزبائن الذين يأتون إلى المتاجر في شين أوكوبو هم من المسلمين الأجانب. ومعظم أولئك الزبائن المسلمين هم من الرجال، وعدد الزبائن من النساء قليل. لذلك أردت إنشاء مكان يمكن لليابانيين والمسلمين، وخاصة النساء، التسوق فيه معا“.



صاحب سوبر ماركت ”بونغو بازار“ السيد بدر من بنغلاديش، تصوير كاتب المقال.

في ”بونغو بازار“ كان العالم الذي تخيله السيد بدر يتوسع.

وتقوم الزبونات اللواتي يرتدين البرقع أو اللواتي قدمن مع عائلاتهن بالدخول إلى المتجر واحدة تلو الأخرى، ويستمتعن بالتسوق مبتسمات. كما يأتي أيضا العديد من الزبائن اليابانيين المقيمين في المجمعات السكنية بفضل التصميم الذي قام به مدير المتجر السيد مينوا.

ويقول السيد بدر بابتسامة هادئة ”في بونغو بازار، هناك العديد من المنتجات التي تباع هنا فقط، لذلك يأتي الزبائن المسلمون من محافظات ناغانو وغونما وإيباراكي وتوتشيغي. كما تصلنا الكثير من الآراء التي تقول ”نريد افتتاح متجر كهذا في منطقتنا أيضا“. أما بالنسبة للزبائن اليابانيين فإنهم لا يهتمون بالمواد الغذائية اليابانية فقط، بل وأيضا بالمواد الغذائية الأجنبية، وغالبا ما يطرحون أسئلة مثل ”كيف يمكن استخدام هذه التوابل؟“. فإذا تمكنا من إنشاء العديد من مثل هذه الأماكن، أعتقد أنهم سيدركون أن المسلمين هم أشخاص لا يختلفون عنهم“.

إن التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة يسير على قدم وساق وبهدوء في أماكن مختلفة من خلال الطعام الحلال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: أم مسلمة تصطحب ابنتها في ”بونغو بازار “ محافظة سايتاما، مدينة ميساتو، هيكوناري 3-208-1) التي تقول إنها تتسوق فيها كثيرا تصوير كاتب المقال )