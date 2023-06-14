تعرف على عالم الدراجات النارية المعدَّلة في اليابان

عند سفوح جبال ياتسوغاتاكي في محافظة ياماناشي في اليابان يوجد هناك صانع دراجات نارية معدَّلة يجذب انتباه المولعين بالدراجات النارية والسيارات في جميع أنحاء العالم. إنه ناكاجيما شيرو.. الذي تتمتع الدراجات النارية التي يقوم بصنعها بيديه بجمال راقٍ يتولد في نهاية السعي وراء وظائف معينة. وفي هذا المقال سنقوم باستكشاف أصل إنجازات ناكاجيما وحسه الجمالي، والتي عززت الإحساس الرقيق الذي ينفرد به اليابانيون في عالم الهوايات الرجولية.

عرض في معرض فني لم يسبق له مثيل

في شهر فبراير/شباط من عام 2023، أُقيم معرض فردي بعنوان ”مفتوح بالكامل أم لا“ في أحد معارض الفن في حي سيتاغايا في مدينة طوكيو في اليابان. ويُعتقد أنه أول معرض في اليابان يُخصص بالكامل لعرض الدراجات النارية المعدَّلة (الدراجات النارية التي تم تعديلها إلى مواصفات يفضلها شخص معين عن طريق تعديل الطراز الأصلي الذي تم بيعه من قبل الشركة المصنِّعة). وخلال فترة المعرض التي استمرت لمدة حوالي عشرة أيام، تجاوز عدد الزوار الذين حضروا من جميع أنحاء اليابان ألفي شخص. وكان ذلك العدد من أعلى أعداد الزوار الذين يقومون بزيارة معرض فني فردي يتناول الفن المعاصر.



معرض ”مفتوح بالكامل أم لا“ جذب اهتمام عشاق الدراجات النارية ووسائل الإعلام. بالتعاون مع أصحاب الدراجات النارية، تم عرض خمس دراجات نارية قام ناكاجيما بتصنيعها في الماضي، تصوير كاتب المقال.

قام بتنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه السيد ناكاجيما مالك ورشة ” 46works(أربعة ستة ووركس)“. ويعمل ناكاجيما كصانع دراجات نارية معدَّلة في ورشته التي تقع عند سفوح جبال ياتسوغاتاكي في محافظة ياماناشي في اليابان. وعلى الرغم من تصنيفها كـ ”متجر للدراجات النارية“ في مجال الأعمال، إلا أنه لا يقوم ببيع الدراجات النارية أو صيانتها لعامة الناس، بل يتركز عمله على تصنيع دراجات معدَّلة من خلال الطلب بشكل كامل، والتي تستغرق عدة أشهر، وصيانة تلك الدراجات النارية. وليس لديه متجر ولا يكشف عن عنوان ورشته أو رقم هاتفه. والاتصال يكون من خلال عنوان البريد الإلكتروني المذكور في الموقع الرسمي أو وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

وهناك سبب وحيد فقط للقيام بالعمل بهذا الشكل. ألا وهو رغبته بالتركيز على تصنيع الدراجات النارية.

ويقول السيد ناكاجيما ”في أول متجر للدراجات النارية والذي قمت بافتتاحه في طوكيو في عام 2001، كنت مشغولا بالقيام بالأعمال المعتادة، بالإضافة إلى تصنيع وبيع قطع غيار أصلية، وتصنيع دراجات نارية نصف معدَّلة تُعرف باسم ”كومبليت بايك“ من خلال طلبات محددة، بحيث تكون فيها الأجزاء المصنعة وأشكالها ثابتة. وكنت أقوم بإدارة المتجر مع عدد قليل من الموظفين، ولكن عندما وصلت العملية إلى هذا الحجم، أصبح علي تخصيص وقت لإدارة الشركة بدلا من تصنيع الدراجات النارية. وفي تلك اللحظة، تساءلت بداخلي عما إذا كان هذا هو الشيء الذي أرغب في فعله حقا. ثم قمت بترك إدارة المتجر للموظفين الحاليين، وانتقلت إلى منطقة ياتسوتاغاكي في عام 2014، بحثا عن بيئة تمكنني من التركيز على تصنيع الدراجات النارية“.



ورشة ”46works“ التي تقع عند سفوح جبال ياتسوغاتاكي في محافظة ياماناشي. السيارة على اليمين هي سيارة ألفا روميو من سبعينيات القرن الماضي، تصوير فوتشي تاكايوكي.



في داخل ورشة العمل توجد آلات العمل التي جمعها ناكاجيما بعناية، وقطع غيار قيمة تتراكم في مكان ضيق فوق بعضها البعض، تصوير فوتشي تاكايوكي.

قيمة جديدة تم اكتشافها في الدراجات النارية المعدَّلة

لقد حصلت الدراجات النارية المعدّلة التي يقوم السيد ناكاجيما بتصنيعها منذ أيام نشاطه في طوكيو على تقدير عالٍ في العالم.

وحتى ذلك الوقت، عندما يتعلق الأمر بالدراجات النارية المعدّلة، كان يتبادر إلى أذهان الجميع دراجات شوبر النارية التي تتمحور حول دراجات هارلي ديفيدسون، والتي ظهرت في فيلم ”الراكب السهل (Easy Rider) “، وأيضا الدراجات النارية القديمة البريطانية والسكوتر الإيطالي، والتي كانت تفضلها جماعات الروكرز وجماعات المودز كما تم تصويرها في فيلم ”كوادروفينيا (Quadrophenia) “. وكما يرمز إليه هذين العملين الفنيين الشهيرين، فقد تم تناول موضوع الدراجات النارية المعدّلة بشكل مرتبط مع ثقافة الشباب المعادية للأنظمة السياسية.

إلا أن السيد ناكاجيما يستخدم دراجات بعض العلامات التجارية الأوروبية مثل بي إم دبليو وموتو غوزي. وبالإضافة إلى ذلك قام باختيار دراجات قديمة نوعا ما تم إنتاجها في الفترة من السبعينيات إلى الثمانينيات من القرن الماضي. وقام بإجراء تعديلات على المحرك ونظام التعليق باستخدام التكنولوجيا الحديثة لجعل هذه الدراجات النارية تعمل بشكل سلس وسريع. كما قام بإضافة مظهر خارجي ووظائف تجمع بين الطابع القديم والحديث، وقام بالانتهاء من تعديل الدراجات النارية بشكل جديد. وفي تلك الدراجات النارية لا تظهر السميّة أو الرداءة التي تكون في الدراجات المعدّلة التقليدية، وتم الاستغناء عن الأجزاء الزائدة، والتركيز على الأداء والوظائف، مما أدى إلى ظهورها بجمال دقيق.



إحدى الدراجات النارية التي تم عرضها في معرض ”مفتوح بالكامل أم لا“. الدراجة الأساسية هي من طراز بي إم دبليو صُنعت في عام 1991 الصورة من تقديم السيد ناكاجيما.



هذه أيضا إحدى الدراجات النارية التي تم عرضها في معرض ”مفتوح بالكامل أم لا“. الدراجة الأساسية هي من طراز موتو غوزي صُنعت في عام 1987 الصورة من تقديم السيد ناكاجيما.

وبالإضافة إلى ذلك، لقد كانت تلك ”الدراجات النارية الأوروبية القديمة قليلا“ دراجات نارية مستعملة شائعة جدا، ولكن تم نسيانها حتى في عالم الدراجات العتيقة والتي أحيانا تصبح هدفا للمضاربة، كأساس للدراجات النارية المعدّلة. ومن مثل تلك الدراجات النارية، خلق السيد ناكاجيما قيمة جديدة.

ومع انتشار الإنترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الدراجات النارية المعدّلة التي قام السيد ناكاجيما بتصنيعها، وأصبح اسم ”ناكاجيما شيرو“ معروفا بين محبي الدراجات النارية حول العالم.

وتفرُّد هذه الدراجات النارية لم يحرك فقط مشاعر محبي الدراجات النارية، بل أيضا حرك شركات صناعة الدراجات النارية. حيث قامت شركة بي إم دبليو موتوراد الألمانية بإقامة نشاطات ترويجية لإصدار الدراجة النارية ”R nineT (آر ناين تي)“ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس العلامة التجارية.

وتم اختيار السيد ناكاجيما كواحد من أربعة من صانعي الدراجات النارية المعدَّلة الرائدين في اليابان، وقام بصنع دراجة نارية معدَّلة باستخدام R nineT كأساس لها. والدراجات النارية المعدَّلة الأربع التي صممها السيد ناكاجيما، بدءا بالدراجة النارية ”Clubman Racer“، تمتلك تأثيرا كبيرا لدرجة أنها غيرت مشهد الدراجات النارية المعدَّلة فيما بعد، وصور تلك الدراجات النارية مازالت تنتشر في الوقت الحالي أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي.



دراجة ”Clubman Racer“ النارية التي صممها السيد ناكاجيما في الحملة الترويجية لشركة بي إم دبليو. تتميز بتصميمها البسيط والأنيق الذي يحمل دقة وجمالا متقنا، الصورة من تقديم: تاكاياناغي كين/بي إم دبليو موتوراد.

يقول السيد ناكاجيما ”لم يسبق لي أن قمت بصنع دراجة نارية وأنا أفكر فيما إذا كان سيحظى عملي هذا بتقدير أم لا. ودراجات بي إم دبليو وموتوغوزي النارية التي غالبا ما أختارها كدراجات أساسية للتعديل عليها، تتمتع بمحركات فريدة من نوعها وأساليب قيادة مميزة، وهي مثيرة للغاية. ومن خلال إجراء تعديلات بسيطة فقط على المحرك، يصبح الأمر أكثر إثارة. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يكون وزن الدراجة خفيفا، فإن ركوبها يصبح أسهل، لذلك أقوم أيضا بجعلها أخف من خلال تغيير تصميم الهيكل الخارجي. وأقوم أيضا بتزويدها بنظام تعليق عالي الأداء وفرامل متطورة لتحسين راحة القيادة وزيادة الأمان. وبهذه الطريقة، أقوم بزيادة تفرد الدراجة النارية من خلال الاستفادة من مزايا الدراجة النارية الأساسية. وبالطبع، أستمع أيضا إلى تفاصيل جسم وتفضيلات وأسلوب قيادة صاحب الدراجة النارية الذي يطلب تصنيع الدراجة المعدَّلة، وأقوم بصنع دراجة نارية تناسبه تماما. لذلك فإن أي دراجة نارية يتم تصنيعها في ورشة 46works هي دراجة نارية فريدة في العالم تماما تم صنعها من أجل صاحبها فقط“.

ويشارك السيد ناكاجيما بنشاط في سباقات الدراجات النارية، وقد حقق العديد من الانتصارات. لكن ما يقوم بإظهاره عند مشاركته في السباقات ليس مجرد السرعة بحد ذاتها. بل إنه يستغل فرصة المشاركة في السباقات للتحقق من الدراجة النارية التي صنعها بنفسه ومقارنتها مع رؤيته الخاصة للتعديلات. ولا يوجد إجابة صحيحة محددة حول شكل الدراجة النارية المعدلة. إلا أنه يمكن قياس ما إذا كانت الدراجة النارية تؤدي وظائفها كوسيلة للنقل أم لا. ووفقا لكلام السيد ناكاجيما، فإن الفوز في السباق يُعدُّ ”دليلا على صحة الدراجة التي صنعها“.



السيد ناكاجيما وهو يقود دراجته النارية الخاصة التي صممها بنفسه من طراز بي إم دبليو في حلبة السباق. يحصل بشكل منتظم على مركز متقدم في سباقات الدراجات النارية الكلاسيكية، الصورة من تقديم السيد ناكاجيما.



دراجة بي إم دبليو النارية السباقية التي صممها السيد ناكاجيما في عام 2006 خلال فترة وجوده في طوكيو. قام بدمج أحدث القطع في ذلك الوقت في هيكل الدراجة القديم، وقد أدهشت سرعتها وتصميمها الجميل عالم الدراجات النارية الصورة من تقديم السيد ناكاجيما.

النقاط الأساسية عند صنع الدراجات النارية

إن ما يثير الدهشة هو أن السيد ناكاجيما لا يعطي الأولوية للجمال والدقة المتناهية في صناعة الدراجات النارية. وبدلا من ذلك، يستمع إلى ما يرغب به صاحب الدراجة النارية، ويحدد السمات الخاصة بالدراجة ويعزز وظائفها. ونتيجة لتكرار ذلك العمل بهدوء، يتولد في الدراجات النارية التي تقوم ورشة 46works بصنعها تفرد وجمال يشبه الفن أيضا.

يقول السيد ناكاجيما ”أختلف عن الفنان الذي يقوم بصنع شيء من المشاعر النابعة من القلب والتصورات. فأنا أقوم بتجسيد الوظائف، وحل المشاكل المتعلقة بالقيادة. لذلك، أشعر بالحيرة إذا قيل لي: اصنع أي شيء من فضلك. فأولا وقبل كل شيء، أقوم بتحديد الطلب وبناء الأجواء المشتركة مع الزبون. وبمجرد تحديد ذلك، سيتم تحديد الوظائف والشكل. ومن ثم سأقوم بترتيب الأجزاء بدقة في وحدة الميليمتر للوصول إلى أقصى قدر من الوظائف وإعطاء الجمال“.

إنه يقوم بما يحبه فقط. هكذا يقوم السيد ناكاجيما بتحليل نفسه. فمنذ صغره، كان يسعى بجشع لمتابعة ما يحبه. لذلك، حصل على رخصة هواة الموجات اللاسلكية عندما كان في المرحلة الابتدائية، واستمتع بالتواصل مع أشخاص من بيئة مختلفة عن المدرسة والمنزل، وعارض تعلم البيانو من والدته، وبدأ بالعزف على الغيتار، والانغماس في أنشطة الفرقة الموسيقية، وتعرف على عالم السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية من خلال المانغا، وتولع بها.

وكان أول عمل اختار القيام به بعد أن أصبح بالغا هو محررا في مجلة للدراجات النارية. وبالتوازي مع ذلك، كان ينشط كعازف غيتار محترف، ويعمل في إنتاج الموسيقى، وإنتاج أغاني الفنانين، وهذا لم يكن سوى نتيجة ملاحقة الأشياء التي يحبها. ووصل أخيرا إلى القيام بصنع دراجات نارية معدَّلة فريدة من نوعها.

والتحدي الجديد الذي واجهه السيد ناكاجيما كان معرضه الفردي في إحدى صالات العرض الفنية. فقد يتمكن من إرساء الدراجات النارية المعدَّلة كفن من الفنون. ومن خلال نجاح هذه الخطوة، صعد السيد ناكاجيما إلى الدرجة الأولى من سلم النجاح.



مساحة العمل في ورشة عمل السيد ناكاجيما وهي محاطة بالأشياء التي يحبها مثل جهاز تشغيل الأسطوانات من ماكنتوش، والغيتار، والدراجة الهوائية، والجوائز التي حصل عليها في السباقات، تصوير فوتشي تاكايوكي.

هناك تحدٍّ آخر أيضا، ألا وهو نشر الفيديوهات. فمن خلال تتبع عملية صنع الدراجات النارية المعدَّلة، يهدف إلى جعل الناس يفهمون جوهر عملية صناعة الأشياء ويستمتعون بها كترفيه، سواء كانوا أصحاب الدراجات النارية المعدَّلة أو محبي الدراجات النارية بشكل عام. ويستفيد من خبرته كمحرر ومنتج موسيقي لإنتاج محتوى فيديو وصوتي متميز، وقد جذبت قناته على اليوتيوب حوالي 170 ألف مشترك من محبي الدراجات النارية حول العالم.

وقد يكون هناك قلق بشأن قيام السيد ناكاجيما بمشاركة جزء من أو كل المهارات والخبرات التي يمتلكها، ولكن يبدو أن هذا مجرد قلق غير مبرر.

حيث يقول السيد ناكاجيما ”إذا كان بالإمكان مشاهدتها وتقليدها، فلا بأس بالقيام بذلك. فحتى الآن، كانت مهنة صنع الدراجات النارية المعدَّلة تقتصر على تصنيع الدراجات النارية وفقا لطلبات العملاء. ولكن أردت تغيير ذلك قبل أن يتم تقليدها. وبعد التفكير في العديد من الأمور، وجدت أن الشكل الأمثل هو نشر المعلومات بشكل مباشر“.

إن السيد ناكاجيما هو شخص طموح، وليس لديه أي تردد في الانغماس في عالمه الخاص. ويؤمن بأن هناك أشخاصا آخرين غيره يتشاركون نفس المشاعر تجاه هذا العالم. لذا فإنه يسعى بجدية متواصلة لتحقيق الشكل والأداء الذي يؤمن به، ومشاركة رؤيته الفنية من خلال وسائل الاتصال الرقمية.

يُعتبر السيد ناكاجيما شيرو مغير قواعد عالم الدراجات النارية المعدَّلة، وهو أيضا وسيلة إعلامية ذات شكل جديد.



قام السيد ناكاجيما بنقل ورشته إلى سفوح جبال ياتسوغاتاكي، وحصل على بيئة مثالية. في داخل أرض الورشة يوجد أيضا مبنى منفصل للمركبات ذات الأربع عجلات، مما يجعله ينغمس أكثر فأكثر في ”ما يحبه“، تصوير فوتشي تاكايوكي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: السيد ناكاجيما وهو منغمس في صنع دراجة نارية معدَّلة. يقوم بمشاركة فيديوهات تظهر مراحل العمل الذي يقوم به لوحده تقريبا على يوتيوب وبلا مقابل، تقديم السيد ناكاجيما)