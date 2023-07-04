زوجان مثليا الجنس: ”نحن حقا سعيدان“.. إقامة حفل زفاف في معبد في مدينة أماغاساكي مقابل رفض الكثير من المعابد قبول ذلك

صحيفة كوبي: في حين أن العديد من المعابد ترفض إقامة حفلات زفاف بين مثليي الجنس، إلا أنه تم عقد حفل زفاف لمثليي الجنس في أحد المعابد الشنتوية في مدينة أماغاساكي في محافظة هيوغو. واستجاب المقر الرئيسي للمعبد (يقع في طوكيو) على استفسار الصحيفة قائلا ”لا يوجد تعاليم تؤيد أو تمنع زواج مثليي الجنس في الديانة الشنتوية“، وفيما يتعلق بقبول أو رفض مثل هذا النوع من الزواج، عبَّر المقر الرئيسي عن موقف يترك قرار الموافقة على الزواج أو رفضه لكل معبد على حدة.

تبادل الخواتم بزي الهاكاما

تمت إقامة حفل الزفاف من قبل ماتسوؤرا كيتا (37 عاما) وساكوراي هيديا (38 عاما) اللذان يعيشان في مدينة أماغاساكي. حيث ارتديا زي الهاكاما (زي ياباني تقليدي يتم ارتداؤه في المناسبات)، وقاما بتبادل الخواتم، وقالا وهما يبتسمان ”إننا نشعر بالامتنان تجاه المعبد الذي تقبلنا“. ولكن، قيل إنه قبل عدة أيام من الحفل، تلقى المعبد مكالمات هاتفية مجهولة يقول المتصلون فيها عبارات مثل ”إنه شيء مثير للاشمئزاز“ وغير ذلك.

ووفقا لأشخاص كثيرين ذوي صلة بالديانة الشنتوية، فإن معظم المعابد ترفض قبول إقامة حفلات زفاف بين شخصين مثليي الجنس لأسباب ذات طابع ديني، حيث ترى أنه ”إذا تم تحطيم الفرضية الأساسية للذكر والأنثى، فإن حفل الزفاف لم يعد يُعتبر طقسا شنتويا صحيحا“، وأن ”الترانيم التي يتم ترديدها في الحفل تتضمن ”أسطورة كوني أومي (أسطورة نشأة الدولة)“ من كتاب ”كوجيكي“ (كتاب يعتبر من أهم الأعمال في الأدب الياباني القديم)“.

وبخصوص هذا الأمر، أعلن المقر الرئيسي للمعابد أنه ”لم يصدر بيانا رسميا خاصا بهذا الشأن“، وأشار إلى أن الديانة الشنتوية لا تحتوي على مذهب أو نصوص دينية تعبِّر بشكل مباشر عن موقفها من زواج مثليي الجنس. وأكد أن ”مسألة قبول ذلك من عدمه، وإنشاء أشكال زواج جديدة من عدمه، تعتمد على قرار كل معبد على حدة“.

”شعور بخيبة الأمل“

يقول أحد الزوجين ”لم أتوقع أبدا أن مثل هذا الأمر سيحدث في حياتي. أنا حقا سعيد“. وبعد انتهاء حفل الزفاف في المعبد، عقد ماتسوؤرا وساكوراي مؤتمرا صحفيا، وكانا يتبادلان النظرات بتعابير تشير إلى شعورهما بالارتياح.

وفي عام 2020، تم الاعتراف بالزوجين بأنهما يمتلكان علاقة مشابهة للزواج وفقا لـ ”نظام إعلان الشراكة“ في مدينة أماغاساكي. ولكن في شهر يونيو/حزيران من عام 2022، وبعد مرور سنتين، تبين أن الائتلاف السياسي للديانة الشنتوية، والذي يتخذ من المقر الرئيسي للمعابد مركزا له، قد وزع وثيقة تتضمن تعابير تمييزية على أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي.

حيت كانت تلك الوثيقة تتضمن عبارة تقول ”إن المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي مكتسب، أو إدمان“. ويعبِّر السيد ماتسوؤرا عن مشاعره تجاه تلك الوثيقة التي تحتوي على تلك العبارة قائلا ”أشعر بخيبة أمل تجاه المعبد الذي كنت أعتقد أنه يقف بجانبي“. وقام بالبحث عن معبد يمكنه تنظيم حفل الزفاف مع أخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار.

وفي ظل تكرار رفض إقامة حفل الزفاف من قبل العديد من المعابد، وافق معبد وحيد على ذلك، وكان هو المعبد الحالي.

الشعور بالإثارة

وبعد أن كانت الأجواء عاصفة في اليوم السابق، أصبحت السماء صافية في اليوم التالي وكأنها تبارك لهما. وجرى حفل الزفاف بسلاسة، وتلقيا التهاني من الحضور الذين أعربوا عن سعادتهم قائلين ”نحن سعيدون لوجودنا معكما هنا“، و”مبارك لكما“.

ويقول السيد ماتسوؤرا: عندما رأيت ساكوراي يرتدي زي الهاكاما لأول مرة ”شعرت بالإثارة“. وفي ظل الحقيقة الراهنة التي تشير إلى أن هناك عدد قليل جدا من المعابد التي تقبل إقامة حفل الزفاف بين مثليي الجنس، عبَّر عن أمنيته قائلا ”أتمنى أن يتم دعم حياة الزوجين الإيجابية“.

وفي نهاية الحفل، قرأ ماتسوؤرا، الذي أدرك بأنه مثلي الجنس عندما كان في المدرسة الإعدادية، رسالة موجهة لنفسه في ذلك الوقت وقال فيها:

”كنت أشعر بأنني لا يمكنني الزواج، وبأنني لن أكون قادرا على تكوين أسرة، وبأنني سأعيش وحيدا طوال حياتي. كنت أشعر بأنني كائن غير مقبول لدى أي شخص في العالم“.

”وفي المستقبل، أصبحت أنت شخصا يحتفل بحفل زفاف مع شريك عزيز، وأصبحتما عائلة واحدة. وقد تم قبولك من قبل العائلة والأصدقاء، وأفراد المجتمع، وبارك الإله لك هذا الزفاف“.

”أريد أن أُري نفسي عندما كان عمري ثلاثة عشر عاما المظهر الذي أظهر به اليوم“.

اتجاه جديد

تم إجراء مقابلات صحفية في حوالي عشرة معابد في جميع أنحاء البلاد حول حفلات زفاف مثليي الجنس أمام الآلهة، قبل إقامة حفل الزفاف في هذه المرة. وأجابت معظم المعابد بأنه ”لا يمكن قبول ذلك“. وعند السؤال عن سبب ذلك، كان هناك الكثير من الأصوات التي تقول إنه ”لم يسبق التفكير بذلك لعدم وجود أمثلة سابقة“.

وعلى الرغم من وجود إدراك بازدياد الفهم تجاه التنوع الجنسي، إلا أنه كان هناك معابد تجنبت التأكيد بشكل صريح بأنها ”لم تذكر بشكل رسمي إمكانية إقامة حفلات الزفاف من عدمه“، وكان هناك معابد تعتبر أن ”الأمر يتعلق بتقدم العصر وتطوره، وأنها قضية تخص مجتمع المعابد بأكمله“.

ومن ناحية أخرى، أعرب معبد ميجي جينغو (يقع في طوكيو) عن رغبته في ”النظر في قبول أو عدم قبول إقامة حفلات زفاف مثليي الجنس، بعد أخذ رأي المقر الرئيسي للمعبد بعين الاعتبار، وبمشاركة خبراء متخصصين“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، بقلم: أوتا ماسايوكي، ناغورا أكاري، صورة العنوان الرئيسي: الاثنان وهما يدخلان مكان الاحتفال الذي تم تنظيمه من قبل الحضور وهما يمسكان بيدي بعضهما البعض. بعد ظهر اليوم الثالث، في مدينة أماغاساكي (تقديم الصورة: أوتا ماسايوكي)

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