تاكاهاشي ران: القوة الضاربة للمنتخب الياباني للكرة الطائرة في أولمبياد باريس

أثبت المنتخب الياباني للكرة الطائرة للرجال أنه قوة لا يستهان بها خلال الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية التي ستعقد فعاليتُها في باريس عام 2024. وقد أضحى اللاعب تاكاهاشي ران عاملاً رئيسياً في نجاح الفريق من خلال إظهار قدرات هجومية ودفاعية قيّمة تم صقلها في واحد من أفضل الدوريات بالعالم، الدوري الإيطالي.

لاعب لا غنى عنه

في أول مباراة رسمية للمنتخب الوطني الياباني للكرة الطائرة للرجال في عام 2023، خاض المنتخب مباراته ضد منتخب إيران. وفي هذه المباراة، التي كانت ضمن منافسات بطولة الأمم للرجال التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والتي شارك فيها 16 فريقًا، حقق المنتخب الياباني فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-0 على منافسه الآسيوي الأقوى.

وقد كانت بداية المباراة حاسمة، حيث استطاع اللاعب تاكاهاشي ران بفضل مهاراته وتمركزه الدقيق كلاعب في مركز المهاجم الأيسر، في التصدي ببراعة لضربات الكرة القوية المتتالية من الفريق الإيراني. بعدها نجح المنتخب الياباني في امتلاك زمام الأمور بفضل التسديدات القوية للكابتن إيشيكاوا يوكي من خلال استغلال الأخطاء المبكرة للفريق الإيراني، الأمر الذي سمح بسيطرة اليابان على المباراة في وقت مبكر.

وقد صرح مدرب المنتخب الوطني فيليب بلين بأن اليابان هو فريق يتحسن بالطرق الدفاعية، وهو صادق في كلماته، حيث استخدم الفريق دفاعه للفوز على منتخبات دولية مرموقة تضم لاعبين أطول قامة. وحتى مع وجود مجموعة من المهاجمين الشباب الواعدين الذين يتنافسون للحصول على مركز أساسي، يثبت تاكاهاشي دائمًا بأنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه.



اللاعب تاكاهاشي ران رقم 12 يحتفل هو وزملائه بفوز اليابان على إيران في منافسات دوري الأمم التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في السادس من يونيو/ حزيران 2023، في صالة نيبون غايشي بمحافظة آيتشي. (© جيجي برس)

إنها حقًا حقبة مختلفة بالنسبة لفريق كرة الطائرة الياباني للرجال، حيث مضت سنوات بلا فوز في أي مباراة دولية سابقًا. وفي أولمبياد طوكيو، نجحت اليابان في التأهل إلى ربع النهائي لأول مرة خلال 29 عامًا بعد تجاوزها الجولة التمهيدية. ثم، في منافسة دوري الأمم للعام الماضي، حققت اليابان سجلًا بنسبة 9 انتصارات مقابل 3 هزائم لتضمن بذلك مكانًا في الجولة النهائية للمرة الأولى على الإطلاق. وعلى الرغم من احتلالها المركز الخامس بعد الخروج من ربع النهائي على يد بطلة الأولمبياد فرنسا، إلا أن أداء الفريق في منافسات دوري الأمم أظهر بوضوح مدى تقدم اليابان. وقد انعكس هذا أيضًا على التصنيفات العالمية، حيث ارتقت اليابان من المركز الحادي عشر إلى المركز السابع ثم إلى المركز الخامس حاليًا.

إذن ما هو السبب وراء التطور التصاعدي للمنتخب الياباني؟ هناك عاملان رئيسيان: التحسن الملحوظ في الأداء الفردي، واستراتيجية الفريق المنهجية للمدرب بلين. فعلى سبيل المثال، قام اللاعب المحوري إيشيكاوا بتحقيق تقدم هائل في أدائه الفردي. حيث انضم أولاً إلى الدوري الإيطالي الـ سيري A، الذي يعد واحدًا من أفضل الدوريات في العالم، وهو لا يزال طالبًا في جامعة تشوو. وتطور بشكل كبير أثناء اللعب في هذا البيئة التنافسية القوية، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى مركزه الحالي كقائد للمنتخب الياباني. وقد شجع نجاحه آخرين على الانتقال إلى الخارج، مما ساهم في تغيير توجهات ومواقف لاعبي كرة الطائرة في اليابان.

على خطى إيشيكاوا

أبرز هؤلاء اللاعبين الجدد هو تاكاهاشي البالغ من العمر 22 عامًا والذي يدرس حاليًا في السنة الرابعة بجامعة نيبون لعلوم الرياضة. ويقول تاكاهاشي بأنه ينظر بإعجاب إلى إيشيكاوا منذ أن كان في المدرسة الثانوية، ولكن بدلاً من مجرد الإعجاب بنجوميته، رأى أن يحذو حذوه، الأمر الذي ساهم في تقدمه السريع.

وتعود علاقة إيشيكاوا وتاكاهاشي إلى فترة ما قبل انضمامهما معًا إلى المنتخب الوطني. فأثناء لعبه في جامعة تشوو، كان إيشيكاوا يتلقى تدريبًا من ماتسوناغا ريو، الذي أصبح مدربًا لتاكاهاشي في مدرسة هيغاشيياما الثانوية في كيوتو.

وقد استفاد تاكاهاشي من نفس التدريب الذي خضع له إيشيكاوا تحت إشراف ماتسوناغا، وفي السنة النهائية لدراسته الثانوية قاد مدرسة هيغاشيياما إلى الفوز ببطولة اليابان الوطنية للمدارس الثانوية. وفي سن 19، أصبح أصغر لاعب يتم اختياره للمنتخب الوطني للرجال وشارك في جميع مباريات الفريق في مركز المهاجم الأيسر المقابل لمركز إيشيكاوا خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

وقدرات تاكاهاشي الدفاعية هي التي سمحت له باللحصول على مكان دائم في المنتخب الوطني بسرعة بعد أن تم استدعائه. وعند انضمامه إلى الفريق الياباني، كان بالفعل واحدًا من أفضل اللاعبين في استقبال الإرسالات وتسديد الضربات.



إيشيكاوا يسدد الكرة مع المنتخب الياباني. قدراته في الملعب جعلته بطلاً في عيون لاعبي كرة الطائرة الشباب. (© جيجي برس)

تُعزى مهارات تاكاهاشي الدفاعية إلى طفولته. ويقول: ”منذ أن بدأت في ممارسة لعب الكرة الطائرة في المدرسة الابتدائية، كانت لدي فطنة في استقبال الضربات القوية“. ودائما ما كان يسأل والديه بعد التدريب عن رأيهم في أدائه. ”لم أكن بعد طويل القامة حينها، لكنني أحببت الجري حول الملعب والتنبؤ بكيفية تسديد اللاعبين الآخرين للكرة حتى يمكنني التمركز لاستقبالها وإرسالها بعيدًا في الهواء“. وقد كان شقيقه الأكبر (روي) دائمًا ما كان يشاركه التدريبات، حيث كان يسدد الكرات ويستقبلها تاكاهاشي.

ويقول تاكاهاشي إن روي، الذي يلعب حاليًا لصالح فريق سانتوري سانبيردز في دوري كرة الطائرة الياباني، هو السبب في بدءه للعب الكرة الطائرة وهو أيضًا السر وراء كونه مستقبل مميز للكرات. ويروي تاكاهاشي مبتسمًا ”كان روي مولعًا بالكرة الطائرة وكان دائمًا ما يحملها معه.“ وحتى بعد التدريبات، كان تواقًا للعب أكثر وأكثر وكان يصطحب شقيقه الأصغر إلى حديقة قريبة ليمرروا الكرة لبعضهم. ”لقد صنعنا شبكتنا الخاصة، وكان روي يسدد الكرة نحوي مرارًا وتكرارًا“.

وفي المرحلة الثانوية، بدأ تاكاهاشي باللعب في مركز الـ ليبرو أو اللاعب الحر، وهو مركز دفاعي بامتياز. وفي وقت لاحق، انتقل إلى مركز المهاجم الأيسر، حيث القيام بمهام الهجوم والدفاع، إلا أن شغفه باستقبال الكرات ظل قويًا. ومع سنته الثالثة من المرحلة الثانوية حقق طفرة في النمو من حيث طول القامة، ومع استمراره في الطول، تحسنت مهاراته في الهجوم. وفي الوقت نفسه، استمر في صقل مهاراته الدفاعية.

وقد ظل استقبال التسديدات محور اهتمامه عندما انضم إلى فريق كرة الطائرة في مدرسة هيغاشيياما الثانوية، والتي أكدت أيضًا على أهمية الدفاع. وقد كان تاكاهاشي يتدرب على التعامل مع الكرات الصعبة والتسديدات الدفاعية مرارًا وتكرارًا، سواء في تدريبات الفريق أو بمفرده.



تاكاهاشي يستعرض مهاراته في الاستلام في أولمبياد طوكيو في صالة أريأكي أرينا، في الثالث من أغسطس/ آب 2021. (© كيودو)

الانتقال إلى الدوري الإيطالي

شجّعت أولمبياد طوكيو تاكاهاشي على تعزيز ثقته في مهاراته الدفاعية، لكنها كشفت أيضًا عن نقاط ضعف في لعبه الهجومي. وعندما أدرك أنه يحتاج إلى تطوير قدراته في التسديدات للتغلب على تصدي اللاعبين الأجانب الذين يمتلكون مهارات عالية في حجب الكرات، قرر الانتقال إلى الدوري الإيطالي، وهو واحد من أفضل الدوريات لكرة الطائرة في العالم، وذلك بينما كان لا يزال طالبًا في جامعة نيبون لعلوم الرياضة. وبعد الأولمبياد، لعب آخر مباراة لفريق جامعته وسافر إلى إيطاليا في ديسمبر/ كانون الأول، حيث انضم إلى فريق (بادوفا) للكرة الطائرة في منتصف موسم 2021/22. ولكن التوقيت لم يكن مواتيًا بالنسبة له، حيث كانت معظم المراكز في الفريق قد تم تحديدها بحلول وقت وصوله، ولم يكن لديه العديد من الفرص للّعب.

وقد تخلى تاكاهاشي عن اللعب مع فريق جامعته خلال موسم 2022/23، واختار بدلاً من ذلك الانضمام إلى فريق بادوفا في مرحلة إعداد ما قبل الموسم. وقدم أداءً قويًا في المباريات التجريبية وحصل على مركز أساسي كلاعب مهاجم أيسر، وظل جزءًا من التشكيلة بشكل منتظم طوال الموسم.

وبطوله الذي يبلغ 188 سنتيمترًا، يعتبر تاكاهاشي قصيرًا بالنسبة للاعب مسدد للكرات. ويشير إلى أن اللاعبين الأطول دائمًا ما يحظون بالمزيد من الفرص، خاصةً في الفرق الأجنبية. ويقول: ”إنها الحقيقة، الطول هو سيد اللعبة. وحتى اللاعبين الذين لديهم مهارات متوسطة يمكنهم أن ينجحوا إذا كانوا طوال القامة.“ وعلى الرغم من عدم تميزه بالطول، استطاع أن يكون له تواجد قوي بمهاراته الهجومية والحصول على مكان أساسي في مركز المهاجم الأيسر الذي يضم العديد من اللاعبين الذين يزيد طولهم عن 2 متر.

واستطاع تاكاهاشي من خلال المزج بين مجموعة مختلفة من التسديدات إحباط محاولات الخصوم في التنبؤ بحركاته وتمكن من تسجيل النقاط باستمرار. وهو يصف التحديات التي تواجهه خلال الموسم الطويل قائلًا: ”الخصوم لديهم الكثير من الوقت لدراسة طريقة لعبك، ولا يمكنك دائمًا أن تكون في أفضل حالاتك في كل مباراة“. ويعترف بأنه قد أدى بشكل أفضل في بعض المباريات من غيرها، لكنه يشير إلى أن ذلك ساعده في تعلم كيفية مزج استراتيجياته وتعزيز مهاراته في تسديد الضربات، وخاصةً الاختلافات في سرعة الكرة. ”كنت أدرس تشكيل الفريق الآخر وأركز على الطرق التي يمكنني من خلالها التمويه والتصدي لضربات الخصوم لزيادة فرص التسجيل“.



تاكاهاشي يستمتع بإجازة قصيرة في اليابان بعد الانتهاء من موسمه مع نادي بادوفا الإيطالي. وبفضل براعته على أرض الملعب ومظهره الجذاب أضحى نجمًا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مع 1,3 مليون متابع على تطبيق إنستغرام. (الصورة بإذن من تاكاهاشي ران)

الخبرة في أقوى الدوريات تؤتي أُكلها

أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني الياباني هذا العام، استفاد تاكاهاشي من تجربته في الدوري الإيطالي، مما جعله لاعبًا لا غنى عنه في الفريق سواء في الدفاع أو عند الهجوم. وحتى نهاية الأسبوع الثاني من الدور التمهيدي لمنافسات دوري الأمم للكرة الطائرة، شارك تاكاهاشي في جميع المباريات، وظلت اليابان في المركز الأول بثماني انتصارات متتالية. وفي المباراة السابعة، استطاعت اليابان تحقيق أول انتصار لها منذ 30 عامًا ضد القوة الضاربة منتخب البرازيل، حيث سجل تاكاهاشي نقطة الفوز في المجموعة الخامسة بعد مباراة شرسة. واستطاع المنتخب في النهاية، تحقيق المركز الثالث لأول مرة في هذه البطولة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية صورة الموضوع: تاكاهاشي ران يسدد الكرة في المنتخب الياباني ضد نظيره الإيراني، في السادس من يونيو/ حزيران 2023 في صالة نيبون غايشي بمحافظة آتشي. © جيجي برس)