【صور】 مشروع مراحيض طوكيو يضفي جمالاً على حي شيبويا!

قام مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بإنشاء مراحيض عامة تجمع بين أناقة التصميم وراحة الاستخدام في حي شيبويا في طوكيو واحدا تلو الآخر، بدءا بـ ”المرحاض الشفاف“ الذي يصبح غير مرئي عندما يتم إغلاقه. وفي فيلم ”PERFECT DAYS (الأيام المثالية)“ (العنوان الأصلي) الذي يصور حياة عامل النظافة الذي يقوم بتنظيف تلك المراحيض، حصل بطل الفيلم الممثل ياكوشو كوجي على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي. وفي هذه المقالة سنقوم بالتعريف مرة واحدة بجميع المراحيض السبعة عشر التي تجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم.

المراحيض العامة النظيفة تعطي صورة جيدة عن اليابان

في ”الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي“ الذي أُقيم في شهر مايو/أيار، فاز الممثل ياكوشو كوجي، الذي لعب دور البطولة في فيلم ”الأيام المثالية“، بجائزة أفضل ممثل، ليصبح الممثل الياباني الثاني الذي يحصل على هذه الجائزة منذ تسعة عشر عاما، بعد حصول الممثل ياغيرا يويا عليها عن فيلم ”لا أحد يعرف“ (عام 2004، من إخراج كوريئيدا هيروكازو). حيث لعب الممثل ياكشو كوجي دور رجل قليل الكلام يعمل كعامل نظافة في المراحيض العامة في حي شيبويا في طوكيو.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي الصحفيين الياباني في الثالث عشر من شهر يونيو/حزيران، استذكر دوره في ذلك الفيلم قائلا ”لقد شعرت بجاذبية كبيرة تجاه دور عامل النظافة“. وأضاف أنه قرر المشاركة في الفيلم بعد أن عرف أنه تم تقديم دعوة أيضا للمخرج العبقري الألماني فيم فيندرز للمشاركة في الفيلم قائلا ”ليس هناك أفضل من هذه الهدية“.



المخرج فيم فيندرز (وسط) وهو يلوح بيده للجمهور، مع الممثل ياكوشو كوجي (على جانبه اليسار) وهما يقفان على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. الشخص الثاني من اليسار هو المنتج السيد ياناي كوجي، © واكاياما كازوكو.



ياكوشو (يمين) وهو يحمل الجائزة بين يديه خلال المؤتمر الصحفي في نادي الصحفيين الياباني مع زميله تاناكا مين (يسار).

إن المراحيض العامة الفريدة التي تم استخدامها كمواقع لتصوير الفيلم هي جزء من مشروع ”THE TOKYO TOILET“، وهو مشروع يتم تنفيذه برعاية مؤسسة اليابان. وتم تصميم هذه المراحيض العامة من قبل ستة عشر مصمما عالميا مثل أندو تاداو، وكوما كينغو، وبان شيغيرو، وNIGO، ومارك نيوسون، بهدف إزالة الصورة النمطية عن المراحيض العامة والمتمثلة بـ ”K4 (الحرف الأول من الكلمات اليابانية التالية: Kitanai (متَّسخ)، Kusai (كريه الرائحة)، Kurai (مظلم)، Kowai (مخيف))“، من خلال التصميم المبتكر والخيال الحر. وقد قدم فكرة المشروع وقام بتمويله ياناي كوجي المدير التنفيذي لشركة فاست ريتيلينغ، التي تدير متاجر يونيكلو للألبسة، وكان أيضا المسؤول عن إنتاج فيلم ”الأيام المثالية“.

وقام الممثل ياكوشو بالتدريب مع فريق التنظيف الفعلي لمدة يومين تقريبا قبل البدء في التصوير، وكان يطلب النصائح بشكل متكرر حتى في موقع التصوير. وعندما تم سؤاله ”هل تغير تصورك عن المراحيض العامة؟“، أجاب قائلا ”في اليابان، يُقال إن الآلهة تعيش في كل مكان، حتى في المطبخ والمرحاض. وأعتقد أن وجود مراحيض عامة نظيفة يعزز الصورة الإيجابية لليابان.“. ووصف المشروع قائلا ”إنه في الحقيقة مشروع رائع يستحق كل الاحترام“.

وعندما تم الإعلان عن فوزه، يقول إنه شعر بالسعادة الحقيقية وهو يشاهد سعادة زملائه المحيطين به. وفي المستقبل، سيعمل على تطوير المواهب الشابة في صناعة السينما، حيث يقول ”هناك العديد من الممثلين المخضرمين المتميزين في صناعة السينما اليابانية. وأتمنى أن أساهم قدر المستطاع في العودة إلى تلك الفترة“.



يعيش هيراياما (ياكوشو) الذي يعمل كعامل نظافة حياته اليومية المليئة بالأمور الصغيرة المفرحة برضا وفي الفيلم، تم استخدام الزي الذي يرتديه عمال نظافة مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بالفعل، والذي قام السيد NIGO بتصميمه ©2023 MASTER MIND Ltd.



ياكوشو يتحدث في نادي الصحافة الوطني الياباني.

القيام بالتنظيف والصيانة لاحقا أمر مهم

لقد تم الانتهاء من جميع المراحيض السبعة عشر لمشروع ”THE TOKYO TOILET“ في شهر مارس/آذار من عام 2023. وتم تنظيم حفل نقل الملكية من مؤسسة اليابان إلى حي شيبويا في الثالث والعشرين من شهر يونيو/حزيران.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة اليابان، تبين أن عدد مستخدمي المراحيض العامة من النساء، واللواتي يكون لديهن ميل لتجنب استخدامها عادة، قد ازداد بشكل ثابت بعد تجديدها بالمقارنة مع ما قبل التجديد. ففي مرحاض هاتاغايا العام الذي كانت نسبة استخدامه منخفضة بالأساس، ارتفعت تلك النسبة بمقدار أكثر من سبعة أضعاف. وفي مرحاض نيشيساندو العام ارتفعت النسبة بمقدار 5.4 أضعاف. وقد زادت درجة رضا المستخدمين عند الاستخدام من 44% إلى 90% تقريبا. كما تقلصت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالاستياء من 30% إلى 3% فقط.

ويشير السيد ساساكاوا جونبي المدير العام لمؤسسة اليابان إلى أن نسبة الأشخاص الذين أجابوا قائلين ”لا نشعر بالرضا ولا الاستياء“ بلغت حوالي 30% قبل التجديد، ولكن انخفضت هذه النسبة إلى 8% بعد التجديد. وأكد قائلا ”لقد كان هناك تغيير كبير جدا، حيث كان من المعتاد أن يعتبر الناس وجود المراحيض العامة أمرا عاديا، وكانوا يعتبرون أنه من البديهي أن تكون متسخة، ولا يكترثون لاستخدامها من عدمه. ولكن الفئة اللامبالية تحولت فجأة إلى فئة مهتمة، وهذا تغيير كبير جدا.“. ويأمل أن تؤدي هذه التحسينات إلى تحسين صورة المنطقة بأكملها، وأن يتم توظيفها أيضا كمورد سياحي.



على اليسار هاسيبي كين رئيس حي شيبويا، وعلى اليمين ساساكاوا المدير العام لمؤسسة نيبون.

لذلك، يُعتبر الحفاظ على نظافة المراحيض أمرا مهما. وقال المدير التنفيذي لشركة فيرست ريتيلنغ السيد ياناي خلال جلسة الأسئلة والأجوبة حول فكرة تصوير الفيلم ”عندما بدأنا هذا المشروع، أدركنا أهمية التنظيف والصيانة، وأردنا أن نُعبِّر أكثر عن أهمية ذلك وتقديره بشكل صحيح للجميع. وتم تقدير ذلك العمل من خلال الجائزة، وأنا سعيد جدا بذلك.“.

ومن المخطط أن تتعاون مؤسسة نيبون في دعم أنشطة التنظيف والصيانة حتى نهاية السنة المالية 2023. ويرغب السيد ياناي في استمرار الدعم قائلا ”يتم استخدام المراحيض يوميا، ويمكن أن يتسبب الاستخدام المتكرر في اتساخ المراحيض، أو الكتابة على جدرانها وتجهيزاتها، أو تضررها. وأعتقد أن هذا المشروع لم ينتهِ بعد.“. ويؤكد هاسيبي كين رئيس حي شيبويا هذه الرغبة قائلا ”إن المسألة الآن هي كيف سنقوم نحن كجهة قامت باستلام هذه المراحيض بالحفاظ على نظافتها بشكل جيد. وأرغب في رفع الوعي حول استخدام المرافق العامة بعناية من خلال التفكير معا فيها“.



المدير التنفيذي لشركة فيرست ريتيلنغ السيد ياناي الذي يدعم مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بصفة شخصية وليس بصفته مديرا للشركة.

معرض صور ”THE TOKYO TOILET“

■ بان شيغيرو

”مرحاض حديقة هارونو أوغاوا كوميونيتي“ (يويوغي 5-68-1)

”مرحاض حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة“ (توميغايا 1-54-1)

■ كاتاياما ماساميتشي / وندر وول

”مرحاض حديقة إيبيسو“ (إيبيسو نيشي 1-19-1)

■ تامورا ناو

”مرحاض هيغاشي سانتشومي العام“ (هيغاشي 3-27-1)

■ ماكي فوميهيكو

”مرحاض حديقة إيبيسو هيغاشي“ (إيبيسو 1-2-16)

■ ساكاكورا تاكينوسكي

”مرحاض حديقة نيشيهارا إيتشومي“ (نيشيهارا 1-29-1)

■ أندو تاداو

”مرحاض حديقة جينغو دوري“ (جينغومائي 6-22-8)

■ NIGO

”مرحاض جينغومائي العام“ (جينغومائي 1-3)

■ كوما كينغو

”مرحاض حديقة نابيشيما شوتو“ (شوتو 2-10-7)

■ إيتو تويو

”مرحاض يويوغي هاتشيمان العام“ (يويوغي 5-1-2)

■ ساتو كاشيوا

”المرحاض العام عند المخرج الغربي لمحطة إيبيسو“ (إيبيسو مينامي 1-5-8)

■ ساتو كازو/Disruption Lab Team

”مرحاض حديقة ناناغودوري“ (هاتاغايا 2-53-5)

■ أوشيرو توموهيتو

”مرحاض حديقة هيروهيغاشي“ (هيرو 4-2-27)

■ مارك نيوسون

”مرحاض أوراساندو العام“ (سينداغايا 4-28-1)

■ مايلز بنينجتون/مختبر تصميم DLX في جامعة طوكيو

”مرحاض هاتاغايا العام“ (هاتاغايا 3-37-8)

■ كوباياشي جونكو

”مرحاض ساسازوكا ريوكودو العام“ (ساسازوكا 1-29)

■ فوجيموتو سوسوكي

”مرحاض نيشيساندو العام“ (يويوغي 3-27-1)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، التصوير: هاشينو تاكانوري (nippon.com) صورة العنوان الرئيسي: مشهد تنظيف مرحاض حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي)