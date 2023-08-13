【صور】 مشروع مراحيض طوكيو يضفي جمالاً على حي شيبويا!

لايف ستايل

قام مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بإنشاء مراحيض عامة تجمع بين أناقة التصميم وراحة الاستخدام في حي شيبويا في طوكيو واحدا تلو الآخر، بدءا بـ ”المرحاض الشفاف“ الذي يصبح غير مرئي عندما يتم إغلاقه. وفي فيلم ”PERFECT DAYS (الأيام المثالية)“ (العنوان الأصلي) الذي يصور حياة عامل النظافة الذي يقوم بتنظيف تلك المراحيض، حصل بطل الفيلم الممثل ياكوشو كوجي على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي. وفي هذه المقالة سنقوم بالتعريف مرة واحدة بجميع المراحيض السبعة عشر التي تجذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم.
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المراحيض العامة النظيفة تعطي صورة جيدة عن اليابان

في ”الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي“ الذي أُقيم في شهر مايو/أيار، فاز الممثل ياكوشو كوجي، الذي لعب دور البطولة في فيلم ”الأيام المثالية“، بجائزة أفضل ممثل، ليصبح الممثل الياباني الثاني الذي يحصل على هذه الجائزة منذ تسعة عشر عاما، بعد حصول الممثل ياغيرا يويا عليها عن فيلم ”لا أحد يعرف“ (عام 2004، من إخراج كوريئيدا هيروكازو). حيث لعب الممثل ياكشو كوجي دور رجل قليل الكلام يعمل كعامل نظافة في المراحيض العامة في حي شيبويا في طوكيو.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي الصحفيين الياباني في الثالث عشر من شهر يونيو/حزيران، استذكر دوره في ذلك الفيلم قائلا ”لقد شعرت بجاذبية كبيرة تجاه دور عامل النظافة“. وأضاف أنه قرر المشاركة في الفيلم بعد أن عرف أنه تم تقديم دعوة أيضا للمخرج العبقري الألماني فيم فيندرز للمشاركة في الفيلم قائلا ”ليس هناك أفضل من هذه الهدية“.

المخرج فيم فيندرز (وسط) وهو يلوح بيده للجمهور، مع الممثل ياكوشو كوجي (على جانبه اليسار) وهما يقفان على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. الشخص الثاني من اليسار هو المنتج السيد ياناي كوجي، © واكاياما كازوكو.
المخرج فيم فيندرز (وسط) وهو يلوح بيده للجمهور، مع الممثل ياكوشو كوجي (على جانبه اليسار) وهما يقفان على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. الشخص الثاني من اليسار هو المنتج السيد ياناي كوجي، © واكاياما كازوكو.

ياكوشو (يمين) وهو يحمل الجائزة بين يديه خلال المؤتمر الصحفي في نادي الصحفيين الياباني مع زميله تاناكا مين (يسار).
ياكوشو (يمين) وهو يحمل الجائزة بين يديه خلال المؤتمر الصحفي في نادي الصحفيين الياباني مع زميله تاناكا مين (يسار).

إن المراحيض العامة الفريدة التي تم استخدامها كمواقع لتصوير الفيلم هي جزء من مشروع ”THE TOKYO TOILET“، وهو مشروع يتم تنفيذه برعاية مؤسسة اليابان. وتم تصميم هذه المراحيض العامة من قبل ستة عشر مصمما عالميا مثل أندو تاداو، وكوما كينغو، وبان شيغيرو، وNIGO، ومارك نيوسون، بهدف إزالة الصورة النمطية عن المراحيض العامة والمتمثلة بـ ”K4 (الحرف الأول من الكلمات اليابانية التالية: Kitanai (متَّسخ)، Kusai (كريه الرائحة)، Kurai (مظلم)، Kowai (مخيف))“، من خلال التصميم المبتكر والخيال الحر. وقد قدم فكرة المشروع وقام بتمويله ياناي كوجي المدير التنفيذي لشركة فاست ريتيلينغ، التي تدير متاجر يونيكلو للألبسة، وكان أيضا المسؤول عن إنتاج فيلم ”الأيام المثالية“.

وقام الممثل ياكوشو بالتدريب مع فريق التنظيف الفعلي لمدة يومين تقريبا قبل البدء في التصوير، وكان يطلب النصائح بشكل متكرر حتى في موقع التصوير. وعندما تم سؤاله ”هل تغير تصورك عن المراحيض العامة؟“، أجاب قائلا ”في اليابان، يُقال إن الآلهة تعيش في كل مكان، حتى في المطبخ والمرحاض. وأعتقد أن وجود مراحيض عامة نظيفة يعزز الصورة الإيجابية لليابان.“. ووصف المشروع قائلا ”إنه في الحقيقة مشروع رائع يستحق كل الاحترام“.

وعندما تم الإعلان عن فوزه، يقول إنه شعر بالسعادة الحقيقية وهو يشاهد سعادة زملائه المحيطين به. وفي المستقبل، سيعمل على تطوير المواهب الشابة في صناعة السينما، حيث يقول ”هناك العديد من الممثلين المخضرمين المتميزين في صناعة السينما اليابانية. وأتمنى أن أساهم قدر المستطاع في العودة إلى تلك الفترة“.

يعيش هيراياما (ياكوشو) الذي يعمل كعامل نظافة حياته اليومية المليئة بالأمور الصغيرة المفرحة برضا وفي الفيلم، تم استخدام الزي الذي يرتديه عمال نظافة مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بالفعل، والذي قام السيد NIGO بتصميمه ©2023 MASTER MIND Ltd.
يعيش هيراياما (ياكوشو) الذي يعمل كعامل نظافة حياته اليومية المليئة بالأمور الصغيرة المفرحة برضا وفي الفيلم، تم استخدام الزي الذي يرتديه عمال نظافة مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بالفعل، والذي قام السيد NIGO بتصميمه ©2023 MASTER MIND Ltd.

ياكوشو يتحدث في نادي الصحافة الوطني الياباني.
ياكوشو يتحدث في نادي الصحافة الوطني الياباني.

القيام بالتنظيف والصيانة لاحقا أمر مهم

لقد تم الانتهاء من جميع المراحيض السبعة عشر لمشروع ”THE TOKYO TOILET“ في شهر مارس/آذار من عام 2023. وتم تنظيم حفل نقل الملكية من مؤسسة اليابان إلى حي شيبويا في الثالث والعشرين من شهر يونيو/حزيران.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة اليابان، تبين أن عدد مستخدمي المراحيض العامة من النساء، واللواتي يكون لديهن ميل لتجنب استخدامها عادة، قد ازداد بشكل ثابت بعد تجديدها بالمقارنة مع ما قبل التجديد. ففي مرحاض هاتاغايا العام الذي كانت نسبة استخدامه منخفضة بالأساس، ارتفعت تلك النسبة بمقدار أكثر من سبعة أضعاف. وفي مرحاض نيشيساندو العام ارتفعت النسبة بمقدار 5.4 أضعاف. وقد زادت درجة رضا المستخدمين عند الاستخدام من 44% إلى 90% تقريبا. كما تقلصت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالاستياء من 30% إلى 3% فقط.

ويشير السيد ساساكاوا جونبي المدير العام لمؤسسة اليابان إلى أن نسبة الأشخاص الذين أجابوا قائلين ”لا نشعر بالرضا ولا الاستياء“ بلغت حوالي 30% قبل التجديد، ولكن انخفضت هذه النسبة إلى 8% بعد التجديد. وأكد قائلا ”لقد كان هناك تغيير كبير جدا، حيث كان من المعتاد أن يعتبر الناس وجود المراحيض العامة أمرا عاديا، وكانوا يعتبرون أنه من البديهي أن تكون متسخة، ولا يكترثون لاستخدامها من عدمه. ولكن الفئة اللامبالية تحولت فجأة إلى فئة مهتمة، وهذا تغيير كبير جدا.“. ويأمل أن تؤدي هذه التحسينات إلى تحسين صورة المنطقة بأكملها، وأن يتم توظيفها أيضا كمورد سياحي.

على اليسار هاسيبي كين رئيس حي شيبويا، وعلى اليمين ساساكاوا المدير العام لمؤسسة نيبون.
على اليسار هاسيبي كين رئيس حي شيبويا، وعلى اليمين ساساكاوا المدير العام لمؤسسة نيبون.

لذلك، يُعتبر الحفاظ على نظافة المراحيض أمرا مهما. وقال المدير التنفيذي لشركة فيرست ريتيلنغ السيد ياناي خلال جلسة الأسئلة والأجوبة حول فكرة تصوير الفيلم ”عندما بدأنا هذا المشروع، أدركنا أهمية التنظيف والصيانة، وأردنا أن نُعبِّر أكثر عن أهمية ذلك وتقديره بشكل صحيح للجميع. وتم تقدير ذلك العمل من خلال الجائزة، وأنا سعيد جدا بذلك.“.

ومن المخطط أن تتعاون مؤسسة نيبون في دعم أنشطة التنظيف والصيانة حتى نهاية السنة المالية 2023. ويرغب السيد ياناي في استمرار الدعم قائلا ”يتم استخدام المراحيض يوميا، ويمكن أن يتسبب الاستخدام المتكرر في اتساخ المراحيض، أو الكتابة على جدرانها وتجهيزاتها، أو تضررها. وأعتقد أن هذا المشروع لم ينتهِ بعد.“. ويؤكد هاسيبي كين رئيس حي شيبويا هذه الرغبة قائلا ”إن المسألة الآن هي كيف سنقوم نحن كجهة قامت باستلام هذه المراحيض بالحفاظ على نظافتها بشكل جيد. وأرغب في رفع الوعي حول استخدام المرافق العامة بعناية من خلال التفكير معا فيها“.

المدير التنفيذي لشركة فيرست ريتيلنغ السيد ياناي الذي يدعم مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بصفة شخصية وليس بصفته مديرا للشركة.
المدير التنفيذي لشركة فيرست ريتيلنغ السيد ياناي الذي يدعم مشروع ”THE TOKYO TOILET“ بصفة شخصية وليس بصفته مديرا للشركة.

معرض صور ”THE TOKYO TOILET“

■ بان شيغيرو

”مرحاض حديقة هارونو أوغاوا كوميونيتي“ (يويوغي 5-68-1)
”مرحاض حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة“ (توميغايا 1-54-1)

ابتكر بان شيغيرو، الحائز على جائزة بريتزكر، والمعروفة باسم ”جائزة نوبل للعمارة“، ”مرحاضا شفافا“ يمكن التأكد من نظافته وسلامته قبل استخدامه. الصورة: حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي.

ابتكر بان شيغيرو، الحائز على جائزة بريتزكر، والمعروفة باسم ”جائزة نوبل للعمارة“، ”مرحاضا شفافا“ يمكن التأكد من نظافته وسلامته قبل استخدامه. الصورة: حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي.

تصميم مرحاض حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة بألوان دافئة. مثل الغرفة الخاصة التي في أقصى اليمين، عندما يتم إغلاقها، فإن الزجاج يصبح ضبابيا ولا يمكن رؤية ما في الداخل.

تصميم مرحاض حديقة يويوغي فوكاماتشي الصغيرة بألوان دافئة. مثل الغرفة الخاصة التي في أقصى اليمين، عندما يتم إغلاقها، فإن الزجاج يصبح ضبابيا ولا يمكن رؤية ما في الداخل.

■ كاتاياما ماساميتشي / وندر وول

”مرحاض حديقة إيبيسو“ (إيبيسو نيشي 1-19-1)

قام مصمم الديكور كاتاياما ماساميتشي بدمج 15 جدارا خرسانيا لتصبح مثل المتاهة، وقام بإنشاء مرحاض أنيق ويحظى بشعبية لدى الأطفال في نفس الوقت.

قام مصمم الديكور كاتاياما ماساميتشي بدمج 15 جدارا خرسانيا لتصبح مثل المتاهة، وقام بإنشاء مرحاض أنيق ويحظى بشعبية لدى الأطفال في نفس الوقت.

■ تامورا ناو

”مرحاض هيغاشي سانتشومي العام“ (هيغاشي 3-27-1)

تولت مصممة المنتجات تامورا ناو المسؤولية عن قطعة الأرض الضيقة المثلثة بين سكة القطار ورصيف المشاة. مع التأكيد على الخصوصية والأمان، تم الانتهاء منه في شكل بسيط وجميل مثل الأوريغامي.

تولت مصممة المنتجات تامورا ناو المسؤولية عن قطعة الأرض الضيقة المثلثة بين سكة القطار ورصيف المشاة. مع التأكيد على الخصوصية والأمان، تم الانتهاء منه في شكل بسيط وجميل مثل الأوريغامي.

■ ماكي فوميهيكو

”مرحاض حديقة إيبيسو هيغاشي“ (إيبيسو 1-2-16)

قام ماكي فوميهيكو، الحائز على جائزة بريتزكر، بتصميم مبانٍ منفصلة لمراحيض الرجال والنساء، ومرحاض ”جميع الأشخاص“. ومن خلال دمج سقف تلك المراحيض، تمكن من إنشاء ”مرحاض الحبار“ الناصع البياض في حديقة إيبيسو هيغاشي، والتي تُسمى أيضا ”حديقة الأخطبوط“.

قام ماكي فوميهيكو، الحائز على جائزة بريتزكر، بتصميم مبانٍ منفصلة لمراحيض الرجال والنساء، ومرحاض ”جميع الأشخاص“. ومن خلال دمج سقف تلك المراحيض، تمكن من إنشاء ”مرحاض الحبار“ الناصع البياض في حديقة إيبيسو هيغاشي، والتي تُسمى أيضا ”حديقة الأخطبوط“.

■ ساكاكورا تاكينوسكي

”مرحاض حديقة نيشيهارا إيتشومي“ (نيشيهارا 1-29-1)

سعى المهندس المعماري ساكاكورا تاكينوسوكي، الذي عمل على تصميم المرحاض بالقرب من محطة هاتاغايا، إلى تحقيق تصميم وآلية ”تجعل الناس يرغبون في استخدامه“ بأريحية أثناء الذهاب والعودة إلى ومن العمل أو المدرسة. في الليل تتم إضاءة المبنى بأكمله، والذي يضيء بدوره الحديقة بشكل ساطع كالفانوس الورقي.

سعى المهندس المعماري ساكاكورا تاكينوسوكي، الذي عمل على تصميم المرحاض بالقرب من محطة هاتاغايا، إلى تحقيق تصميم وآلية ”تجعل الناس يرغبون في استخدامه“ بأريحية أثناء الذهاب والعودة إلى ومن العمل أو المدرسة. في الليل تتم إضاءة المبنى بأكمله، والذي يضيء بدوره الحديقة بشكل ساطع كالفانوس الورقي.

■ أندو تاداو

”مرحاض حديقة جينغو دوري“ (جينغومائي 6-22-8)

أطلق أندو تاداو، أحد المهندسين المعماريين الرائدين في اليابان، على المرحاض الذي قام بتصميمه في حديقة جينغودوري اسم ”أمايادوري“. يتم استخدام المنطقة الواقعة أسفل السقف البارز الكبير كمكان للراحة أثناء الطقس الممطر. وتم تصميم الحائط الخارجي الدائري على شكل شبكة عمودية، لذلك فإن الجزء الداخلي من الممر محاط بضوء لطيف.

أطلق أندو تاداو، أحد المهندسين المعماريين الرائدين في اليابان، على المرحاض الذي قام بتصميمه في حديقة جينغودوري اسم ”أمايادوري“. يتم استخدام المنطقة الواقعة أسفل السقف البارز الكبير كمكان للراحة أثناء الطقس الممطر. وتم تصميم الحائط الخارجي الدائري على شكل شبكة عمودية، لذلك فإن الجزء الداخلي من الممر محاط بضوء لطيف.

■ NIGO

”مرحاض جينغومائي العام“ (جينغومائي 1-3)

تولى مصمم الأزياء NIGO، الذي حلق بأجنحته من هاراجوكو إلى العالم، مسؤولية تصميم مرحاض جينغومائي، والذي يمكن القول إنه قاعدته الرئيسية. تعبر فكرة التصميم عن ”التعلم من الماضي“، وقد قام بتصميمه على شكل منزل عسكري أمريكي حيث يتعايش الحنين إلى الماضي مع الحداثة.

تولى مصمم الأزياء NIGO، الذي حلق بأجنحته من هاراجوكو إلى العالم، مسؤولية تصميم مرحاض جينغومائي، والذي يمكن القول إنه قاعدته الرئيسية. تعبر فكرة التصميم عن ”التعلم من الماضي“، وقد قام بتصميمه على شكل منزل عسكري أمريكي حيث يتعايش الحنين إلى الماضي مع الحداثة.

■ كوما كينغو

”مرحاض حديقة نابيشيما شوتو“ (شوتو 2-10-7)

استخدم السيد كوما كينغو الذي قام بتصميم الملعب الوطني المحاط بدفء الخشب، الكثير من الخشب في المرحاض العام أيضا. حيث قام بربط خمسة أكواخ مغطاة بخشب الأرز الياباني بممرات ترفيهي تُسمى ”ممرات الغابة“، لضمان الشعور بالانفتاح والتهوية الجيدة.

استخدم السيد كوما كينغو الذي قام بتصميم الملعب الوطني المحاط بدفء الخشب، الكثير من الخشب في المرحاض العام أيضا. حيث قام بربط خمسة أكواخ مغطاة بخشب الأرز الياباني بممرات ترفيهي تُسمى ”ممرات الغابة“، لضمان الشعور بالانفتاح والتهوية الجيدة.

■ إيتو تويو

”مرحاض يويوغي هاتشيمان العام“ (يويوغي 5-1-2)

قام إيتو تويو الحائز على جائزة بريتزكر بإنشاء ثلاثة مجسمات على شكل الفطر في غابة ضريح يويوغي هاتشيمانغو. وتميز الحائط الخارجي المغطى بقطع السيراميك المستديرة بتدرج جميل للألوان، ويتناغم بشكل مثالي مع اللون الأخضر الذي ينتشر خلفه.

قام إيتو تويو الحائز على جائزة بريتزكر بإنشاء ثلاثة مجسمات على شكل الفطر في غابة ضريح يويوغي هاتشيمانغو. وتميز الحائط الخارجي المغطى بقطع السيراميك المستديرة بتدرج جميل للألوان، ويتناغم بشكل مثالي مع اللون الأخضر الذي ينتشر خلفه.

■ ساتو كاشيوا

”المرحاض العام عند المخرج الغربي لمحطة إيبيسو“ (إيبيسو مينامي 1-5-8)

الجمال الحقيقي والذي يجذب قلوب الناس بأبسط التصاميم هو السمة المميزة للمصمم الفني الياباني البارع ساتو كاشيوا، الرائد في اليابان. بسبب الحركة الكثيفة في المنطقة المحيطة بمحطة القطار، قام بتوجيه المدخل إلى الجهة الخلفية، وقام بتصميم مكعب ناصع البياض يمنح شعورا بالنظافة والأمان.

الجمال الحقيقي والذي يجذب قلوب الناس بأبسط التصاميم هو السمة المميزة للمصمم الفني الياباني البارع ساتو كاشيوا، الرائد في اليابان. بسبب الحركة الكثيفة في المنطقة المحيطة بمحطة القطار، قام بتوجيه المدخل إلى الجهة الخلفية، وقام بتصميم مكعب ناصع البياض يمنح شعورا بالنظافة والأمان.

■ ساتو كازو/Disruption Lab Team

”مرحاض حديقة ناناغودوري“ (هاتاغايا 2-53-5)

قام ساتو كازو صاحب العديد من جوائز الإعلانات بتحدي تصميم مرحاض يعمل دون لمس، وقد حصل على الجائزة الذهبية لجائزة ”iF DESIGN AWARD 2022“ التي تعتبر واحدة من أهم ثلاث جوائز تصميم في العالم. تمت الإشادة بالتصميم الذي يبدو ككرة بيضاء اعتمادا على زاوية النظر، وقدرته على إحداث شعور بالنظافة.

قام ساتو كازو صاحب العديد من جوائز الإعلانات بتحدي تصميم مرحاض يعمل دون لمس، وقد حصل على الجائزة الذهبية لجائزة ”iF DESIGN AWARD 2022“ التي تعتبر واحدة من أهم ثلاث جوائز تصميم في العالم. تمت الإشادة بالتصميم الذي يبدو ككرة بيضاء اعتمادا على زاوية النظر، وقدرته على إحداث شعور بالنظافة.

■ أوشيرو توموهيتو

”مرحاض حديقة هيروهيغاشي“ (هيرو 4-2-27)

يتولى السيد أوشيرو توموهيتو منصب مدير الابتكار المسؤول عن قسم الاستدامة في يونيكلو. ويبدو المرحاض ذو التصميم الصلب مثل نصب تذكاري حجري قد انتصب في داخل الحديقة من الماضي. وتعرض لوحة الإضاءة الخلفية 7.9 مليارات نمط إضاءة.

يتولى السيد أوشيرو توموهيتو منصب مدير الابتكار المسؤول عن قسم الاستدامة في يونيكلو. ويبدو المرحاض ذو التصميم الصلب مثل نصب تذكاري حجري قد انتصب في داخل الحديقة من الماضي. وتعرض لوحة الإضاءة الخلفية 7.9 مليارات نمط إضاءة.

■ مارك نيوسون

”مرحاض أوراساندو العام“ (سينداغايا 4-28-1)

مارك نيوسون هو مصمم منتجات رائد في العصر الحالي، ويشارك في تصميم منتجات شركة لويس فيتون وساعة آبل وغيرها. قام بتحدي تصميم مرحاض عام يجمع بين الخرسانة والسقف المصنوع من الألواح النحاسية والجدران الحجرية المدمجة التي تذكر بالهندسة المعمارية اليابانية التقليدية، وجعله يتناغم بشكل رائع تحت الطريق السريع العلوي بالقرب من ضريح ميجي جينغو.

مارك نيوسون هو مصمم منتجات رائد في العصر الحالي، ويشارك في تصميم منتجات شركة لويس فيتون وساعة آبل وغيرها. قام بتحدي تصميم مرحاض عام يجمع بين الخرسانة والسقف المصنوع من الألواح النحاسية والجدران الحجرية المدمجة التي تذكر بالهندسة المعمارية اليابانية التقليدية، وجعله يتناغم بشكل رائع تحت الطريق السريع العلوي بالقرب من ضريح ميجي جينغو.

■ مايلز بنينجتون/مختبر تصميم DLX في جامعة طوكيو

”مرحاض هاتاغايا العام“ (هاتاغايا 3-37-8)

قام الفريق بقيادة الأستاذ مايلز بنينجتون من معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو بإنشاء فضاء يمكن استخدامه كمكان للانتظار، أو مساحة للعرض، أو متجر مؤقت، بالاستاد إلى مفهوم ”…With Toilet“. وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الاستخدام من قبل النساء بشكل كبير.

قام الفريق بقيادة الأستاذ مايلز بنينجتون من معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو بإنشاء فضاء يمكن استخدامه كمكان للانتظار، أو مساحة للعرض، أو متجر مؤقت، بالاستاد إلى مفهوم ”…With Toilet“. وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الاستخدام من قبل النساء بشكل كبير.

■ كوباياشي جونكو

”مرحاض ساسازوكا ريوكودو العام“ (ساسازوكا 1-29)

للوهلة الأولى يعطي المظهر الخارجي المليء بالصدأ انطباعا بأنه من الصعب الاقتراب منه، لكن تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور بحيث يمكن استخدامه باطمئنان، كالقيام بجعل مرحاض الأطفال في الجانب الأمامي بحيث يمكن للوالدين رؤيته بسهولة، وجعل السطح الزجاجي لإدخال النور واسعا. إنه بالفعل عمل فني للسيدة كوباياشي جونكوالتي تشغل منصب مديرة جمعية المراحيض اليابانية.

للوهلة الأولى يعطي المظهر الخارجي المليء بالصدأ انطباعا بأنه من الصعب الاقتراب منه، لكن تم الأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور بحيث يمكن استخدامه باطمئنان، كالقيام بجعل مرحاض الأطفال في الجانب الأمامي بحيث يمكن للوالدين رؤيته بسهولة، وجعل السطح الزجاجي لإدخال النور واسعا. إنه بالفعل عمل فني للسيدة كوباياشي جونكوالتي تشغل منصب مديرة جمعية المراحيض اليابانية.

■ فوجيموتو سوسوكي

”مرحاض نيشيساندو العام“ (يويوغي 3-27-1)

قام السيد فوجيموتو سوسوكي المنتج المصمم لقاعة عرض معرض إكسبو أوساكا-كانساي الدولي لعام 2025، بخلق فضاء مثل الواحة الحضرية يقوم على مفهوم ”الآنية والينبوع“، ويأخذ بعين الاعتبار أن ”المراحيض العامة هي أماكن يوجد فيها ماء ويتشاركها الجميع“.

قام السيد فوجيموتو سوسوكي المنتج المصمم لقاعة عرض معرض إكسبو أوساكا-كانساي الدولي لعام 2025، بخلق فضاء مثل الواحة الحضرية يقوم على مفهوم ”الآنية والينبوع“، ويأخذ بعين الاعتبار أن ”المراحيض العامة هي أماكن يوجد فيها ماء ويتشاركها الجميع“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، التصوير: هاشينو تاكانوري (nippon.com) صورة العنوان الرئيسي: مشهد تنظيف مرحاض حديقة هارونوأوغاوا كوميونيتي)

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